Корнелия Нинова обвини ГЕРБ и властта в задкулисна договорка

Корнелия Нинова отправи остри критики към представители на ГЕРБ заради публичните им положителни оценки за Илияна Йотова и заявената подкрепа към нея.

В публикация в социалните мрежи Нинова цитира думи на Бойко Борисов, който определя Йотова като човек, "много надраснала цялата политическа класа“, както и изказване на Томислав Дончев, според когото "провал на Радев е провал за България“. Тя посочва и позиция на кмета на Стара Загора, който е пожелал успех на Йотова.

Според Нинова тези изказвания показват обединение на политически сили зад един кандидат. Тя определя ситуацията като доказателство за съществуването на "задкулисие“ и "дълбока държава“, които според нея действат в общ интерес.

"Няма политически различия. Няма противоборство. Няма опозиция. Няма принципи. Няма морал“, заявява Нинова.

Тя отправя критики и към ръководството на ГЕРБ, като обвинява партията, че използва своите избиратели, за да гарантира политическо и финансово спокойствие на ръководните си кадри.

В края на публикацията си Нинова отправя призив към гражданите да не допускат отново да бъдат подведени от политиците.