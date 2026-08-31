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Корнелия Нинова обвини ГЕРБ и властта в задкулисна договорка

Корнелия Нинова обвини ГЕРБ и властта в задкулисна договорка

31 Август, 2026 07:21 729 14

  • корнелия нинова-
  • герб-
  • румен радев-
  • политика

Няма политически различия. Няма противоборство. Няма опозиция. Няма принципи. Няма морал

Корнелия Нинова обвини ГЕРБ и властта в задкулисна договорка - 1
Снимка: Архив
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Корнелия Нинова отправи остри критики към представители на ГЕРБ заради публичните им положителни оценки за Илияна Йотова и заявената подкрепа към нея.

В публикация в социалните мрежи Нинова цитира думи на Бойко Борисов, който определя Йотова като човек, "много надраснала цялата политическа класа“, както и изказване на Томислав Дончев, според когото "провал на Радев е провал за България“. Тя посочва и позиция на кмета на Стара Загора, който е пожелал успех на Йотова.

Според Нинова тези изказвания показват обединение на политически сили зад един кандидат. Тя определя ситуацията като доказателство за съществуването на "задкулисие“ и "дълбока държава“, които според нея действат в общ интерес.

"Няма политически различия. Няма противоборство. Няма опозиция. Няма принципи. Няма морал“, заявява Нинова.

Тя отправя критики и към ръководството на ГЕРБ, като обвинява партията, че използва своите избиратели, за да гарантира политическо и финансово спокойствие на ръководните си кадри.

В края на публикацията си Нинова отправя призив към гражданите да не допускат отново да бъдат подведени от политиците.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 надарена кака

    3 6 Отговор
    Дреме ми на дантеленитепрашки!

    07:26 31.08.2026

  • 2 малко истински факти

    10 0 Отговор
    А , Нинова , не беше ли ти тази която много държеше на долнопробника радев и неговия пудел йотов ???

    07:26 31.08.2026

  • 3 Йотова

    11 6 Отговор
    няма да бъде повече "президент".

    Коментиран от #6

    07:26 31.08.2026

  • 4 Дзак

    7 1 Отговор
    Договорки имаха и те!

    07:29 31.08.2026

  • 5 Само

    9 4 Отговор
    нейното откритие от Хасковско има морал ! И другия отбор на БКП - на агент Буда . И едните и другите пазят олигархията , мафията и кожите си !

    07:29 31.08.2026

  • 6 ха ха

    11 3 Отговор

    До коментар #3 от "Йотова":

    Че тя кога е била президент , виж секретарка на зеленото чорапче е била винаги , и такава си остана .

    07:29 31.08.2026

  • 7 бою циганина

    5 4 Отговор
    ама кури и ти крадна бе

    07:32 31.08.2026

  • 8 Ми ти нали се бориш

    2 2 Отговор
    Злобата ще те затрие
    Безчестието тоже !

    07:44 31.08.2026

  • 9 Този

    0 2 Отговор
    Е то е ясно как десния Б. играе за руснаците Така беше и с реакторите.От време на време им прозира червеното.
    Ама тия от запад и Меркел са най виновни

    07:46 31.08.2026

  • 10 Троян

    1 2 Отговор
    Състоянието на Техноимпекс как е? Тая да говори за морал е гавра със всеки честен човек.

    07:51 31.08.2026

  • 11 Политическа стратегия

    1 0 Отговор
    Борисов може да е решил, че Йотова е практически фаворит и че за ГЕРБ е по-изгодно да не издига кандидат, който да бъде разбит на първи тур. Самият той казва именно, че ГЕРБ ще участва там, където може да стане първи, а не просто „за да участва“. Това вече е напълно логична политическа стратегия, без да е необходимо да има тайна сделка.

    07:53 31.08.2026

  • 12 Мнение

    1 0 Отговор
    Ако ГЕРБ наистина смята Йотова за толкова силна, защо да хвърля собствен кандидат срещу нея? Може да предпочете да остави изборите да се превърнат в битка между Йотова и кандидат от другия лагер, докато ГЕРБ запази възможността след първия тур да влияе върху балотажа.

    07:54 31.08.2026

  • 13 5678

    0 1 Отговор
    Те казват истината Йотова е Прекрасен политик и Човек

    07:54 31.08.2026

  • 14 Какво очаква да спечели Борисов от това?

    1 0 Отговор
    ако в следващите седмици видим последователно: ГЕРБ не издига силен кандидат → нейният кандидат получава подкрепа от хора на ГЕРБ → ГЕРБ не води реална кампания срещу нея → след изборите се появяват конкретни договорки, тогава вече картината би станала много по-подозрителна.
    Така че моето мнение е: Нинова правилно забелязва политическия парадокс, но прекалено бързо го обявява за доказана конспирация. По-интересният въпрос не е „има ли тайна сделка?“, а „защо Борисов очевидно предпочита да не влиза в пряк сблъсък с Йотова и какво очаква да спечели от това?“

    07:55 31.08.2026

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