Корнелия Нинова обвини ГЕРБ и властта в задкулисна договорка

Корнелия Нинова отправи остри критики към представители на ГЕРБ заради публичните им положителни оценки за Илияна Йотова и заявената подкрепа към нея.
В публикация в социалните мрежи Нинова цитира думи на Бойко Борисов, който определя Йотова като човек, "много надраснала цялата политическа класа“, както и изказване на Томислав Дончев, според когото "провал на Радев е провал за България“. Тя посочва и позиция на кмета на Стара Загора, който е пожелал успех на Йотова.
Според Нинова тези изказвания показват обединение на политически сили зад един кандидат. Тя определя ситуацията като доказателство за съществуването на "задкулисие“ и "дълбока държава“, които според нея действат в общ интерес.
"Няма политически различия. Няма противоборство. Няма опозиция. Няма принципи. Няма морал“, заявява Нинова.
Тя отправя критики и към ръководството на ГЕРБ, като обвинява партията, че използва своите избиратели, за да гарантира политическо и финансово спокойствие на ръководните си кадри.
В края на публикацията си Нинова отправя призив към гражданите да не допускат отново да бъдат подведени от политиците.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 надарена кака
07:26 31.08.2026
2 малко истински факти
07:26 31.08.2026
3 Йотова
Коментиран от #6
07:26 31.08.2026
4 Дзак
07:29 31.08.2026
5 Само
07:29 31.08.2026
6 ха ха
До коментар #3 от "Йотова":Че тя кога е била президент , виж секретарка на зеленото чорапче е била винаги , и такава си остана .
07:29 31.08.2026
7 бою циганина
07:32 31.08.2026
8 Ми ти нали се бориш
Безчестието тоже !
07:44 31.08.2026
9 Този
Ама тия от запад и Меркел са най виновни
07:46 31.08.2026
10 Троян
07:51 31.08.2026
11 Политическа стратегия
07:53 31.08.2026
12 Мнение
07:54 31.08.2026
13 5678
07:54 31.08.2026
14 Какво очаква да спечели Борисов от това?
Така че моето мнение е: Нинова правилно забелязва политическия парадокс, но прекалено бързо го обявява за доказана конспирация. По-интересният въпрос не е „има ли тайна сделка?“, а „защо Борисов очевидно предпочита да не влиза в пряк сблъсък с Йотова и какво очаква да спечели от това?“
07:55 31.08.2026