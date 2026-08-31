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Иван Шишков пристига на спешна проверка на магистралата „Русе – Велико Търново“

Иван Шишков пристига на спешна проверка на магистралата „Русе – Велико Търново“

31 Август, 2026 08:02 810 16

  • иван шишков-
  • русе-
  • велико търново-
  • магистрала

В шестнадесет часа е предвиден и официален брифинг за медиите

Иван Шишков пристига на спешна проверка на магистралата „Русе – Велико Търново“ - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министърът на регионалното развитие и благоустройството архитект Иван Шишков ще посети област Русе в понеделник на тридесет и първи август. Това посещение е важна част от мащабната инициатива на министерството, която носи името "Регионите говорят".

В единадесет и тридесет часа министър Шишков ще направи лична инспекция на строителството на ключовата автомагистрала между Русе и Велико Търново, като проверката ще започне от района на град Русе.

В инспекцията ще се включат заместник-министърът Павлета Пеловска, членът на Управителния съвет на Агенция Пътна инфраструктура инженер Венцислав Ангелов, както и областният управител на Русе професор Любомир Владимиров. На място ще присъстват също народни представители, кметове на общини от целия регион и други официални представители на държавните институции. Проверката ще започне от предварително определена локация, като за представителите на медиите е организиран специализиран транспорт до следващия обект.

По-късно, от четиринадесет и тридесет часа, в сградата на Областната администрация в Русе ще се проведе официална работна среща в рамките на същата инициатива. В нея ще вземат участие представители на регионалното министерство, пътната агенция, местната власт и регионалните структури в града. По време на разговорите ще бъдат обсъдени изключително актуални въпроси, които са пряко свързани с регионалното развитие и инфраструктурата в цялата област Русе.

В шестнадесет часа е предвиден и официален брифинг за медиите, на който министър Шишков и останалите участници в срещата ще представят подробна информация за обсъдените теми и предприетите действия.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да не ни заблуждава

    7 7 Отговор
    Укра вече няма пристанища и кораби. Затова се намериха спешно пари за тази магистрала. Втората причина е бъдеща война на Европа с Русия. Връзката с гръцките пристанища е важна.

    08:07 31.08.2026

  • 2 Нещастници

    6 4 Отговор
    хемус?

    08:08 31.08.2026

  • 3 Помислих ,

    9 7 Отговор
    че е пристигнал пред затвора с багажа си.

    Коментиран от #10, #11, #14

    08:09 31.08.2026

  • 4 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️

    8 6 Отговор
    тоя път трезвен ли е поне

    08:11 31.08.2026

  • 5 Ъъъъ

    7 1 Отговор
    Няма такава магистрала!

    08:12 31.08.2026

  • 6 само питам

    7 5 Отговор
    тоя не си ли прави пиар вдига пушилка около себе си и нищо не върши само имитира

    08:16 31.08.2026

  • 7 Бум бам

    4 3 Отговор
    Вчера видях едно видео, как се работш по магистралата.

    Един багер чеше идна дупка. На 2 километра един кран си почива.


    Някъде един валяк волно пуфти, а един скейпър нещо си рови.

    Изровеното вече обрасло.

    Кипи усилен труд. Значи!

    Гледал съм и кадри от САЩ, как заравняват терен. По пет шест огромни CAT булдозера вързани един за друг. До тях 10 скрейпъра един след друг минават и отнасят всичко.

    А преди години фирма на Черепа ако не се лъжа правеше наблизо мост. 20 души седат, една жена прави арматура. Имаше една машина за набиване на колове. През два месеца я преместваха с 5 метра, а през още два набиеха по някой кол. И така 3-4-5 години.


    Та после се чудим, защо нямаме една завършена магистрала и докато построим нещо, вече и в ремонт.

    Може да не разбирам от строителство, ама това определено не е наред.

    Коментиран от #9

    08:21 31.08.2026

  • 8 Трябва Да Отчете !

    6 1 Отговор
    Дейност !

    08:24 31.08.2026

  • 9 Всички Пътни Строежи .

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "Бум бам":

    Са Така !

    Един Работи !

    5-6 си Почиват !

    Или Гледат !

    08:26 31.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Баш Майстора

    1 0 Отговор
    Звездите му говорят , тунела под Стара планина , колко е ...10 млрд. Евро ?.. и вече София в периферията ли е ...?
    Физика и география за министри след 8 клас......

    08:36 31.08.2026

  • 13 Корумпиран боташарски пияндурник

    1 1 Отговор
    Има ли такава магистрала изобщо?

    Коментиран от #16

    08:41 31.08.2026

  • 14 ганев

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Помислих ,":

    ЗА ДА..МИСЛИШ..ХОРАТА КАЗВАТ...ТРЯБВААААА...МОЗЪК

    08:42 31.08.2026

  • 15 123

    0 0 Отговор
    Такава магистрала не съществува, или срещата е в поляната на някое пасище ?

    08:43 31.08.2026

  • 16 БАЩАТА НА БАТ РАМБО

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Корумпиран боташарски пияндурник":

    ЕЕЙ..КАК.МУ..ЗАВИЖДАШ

    08:44 31.08.2026

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