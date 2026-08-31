Иван Шишков пристига на спешна проверка на магистралата „Русе – Велико Търново“

Министърът на регионалното развитие и благоустройството архитект Иван Шишков ще посети област Русе в понеделник на тридесет и първи август. Това посещение е важна част от мащабната инициатива на министерството, която носи името "Регионите говорят".

В единадесет и тридесет часа министър Шишков ще направи лична инспекция на строителството на ключовата автомагистрала между Русе и Велико Търново, като проверката ще започне от района на град Русе.

В инспекцията ще се включат заместник-министърът Павлета Пеловска, членът на Управителния съвет на Агенция Пътна инфраструктура инженер Венцислав Ангелов, както и областният управител на Русе професор Любомир Владимиров. На място ще присъстват също народни представители, кметове на общини от целия регион и други официални представители на държавните институции. Проверката ще започне от предварително определена локация, като за представителите на медиите е организиран специализиран транспорт до следващия обект.

По-късно, от четиринадесет и тридесет часа, в сградата на Областната администрация в Русе ще се проведе официална работна среща в рамките на същата инициатива. В нея ще вземат участие представители на регионалното министерство, пътната агенция, местната власт и регионалните структури в града. По време на разговорите ще бъдат обсъдени изключително актуални въпроси, които са пряко свързани с регионалното развитие и инфраструктурата в цялата област Русе.

В шестнадесет часа е предвиден и официален брифинг за медиите, на който министър Шишков и останалите участници в срещата ще представят подробна информация за обсъдените теми и предприетите действия.