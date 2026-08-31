Иван Шишков пристига на спешна проверка на магистралата „Русе – Велико Търново“

Министърът на регионалното развитие и благоустройството архитект Иван Шишков ще посети област Русе в понеделник на тридесет и първи август. Това посещение е важна част от мащабната инициатива на министерството, която носи името "Регионите говорят".
В единадесет и тридесет часа министър Шишков ще направи лична инспекция на строителството на ключовата автомагистрала между Русе и Велико Търново, като проверката ще започне от района на град Русе.
В инспекцията ще се включат заместник-министърът Павлета Пеловска, членът на Управителния съвет на Агенция Пътна инфраструктура инженер Венцислав Ангелов, както и областният управител на Русе професор Любомир Владимиров. На място ще присъстват също народни представители, кметове на общини от целия регион и други официални представители на държавните институции. Проверката ще започне от предварително определена локация, като за представителите на медиите е организиран специализиран транспорт до следващия обект.
По-късно, от четиринадесет и тридесет часа, в сградата на Областната администрация в Русе ще се проведе официална работна среща в рамките на същата инициатива. В нея ще вземат участие представители на регионалното министерство, пътната агенция, местната власт и регионалните структури в града. По време на разговорите ще бъдат обсъдени изключително актуални въпроси, които са пряко свързани с регионалното развитие и инфраструктурата в цялата област Русе.
В шестнадесет часа е предвиден и официален брифинг за медиите, на който министър Шишков и останалите участници в срещата ще представят подробна информация за обсъдените теми и предприетите действия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да не ни заблуждава
08:07 31.08.2026
2 Нещастници
08:08 31.08.2026
3 Помислих ,
Коментиран от #10, #11, #14
08:09 31.08.2026
4 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️
08:11 31.08.2026
5 Ъъъъ
08:12 31.08.2026
6 само питам
08:16 31.08.2026
7 Бум бам
Един багер чеше идна дупка. На 2 километра един кран си почива.
Някъде един валяк волно пуфти, а един скейпър нещо си рови.
Изровеното вече обрасло.
Кипи усилен труд. Значи!
Гледал съм и кадри от САЩ, как заравняват терен. По пет шест огромни CAT булдозера вързани един за друг. До тях 10 скрейпъра един след друг минават и отнасят всичко.
А преди години фирма на Черепа ако не се лъжа правеше наблизо мост. 20 души седат, една жена прави арматура. Имаше една машина за набиване на колове. През два месеца я преместваха с 5 метра, а през още два набиеха по някой кол. И така 3-4-5 години.
Та после се чудим, защо нямаме една завършена магистрала и докато построим нещо, вече и в ремонт.
Може да не разбирам от строителство, ама това определено не е наред.
Коментиран от #9
08:21 31.08.2026
8 Трябва Да Отчете !
08:24 31.08.2026
9 Всички Пътни Строежи .
До коментар #7 от "Бум бам":Са Така !
Един Работи !
5-6 си Почиват !
Или Гледат !
08:26 31.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Баш Майстора
Физика и география за министри след 8 клас......
08:36 31.08.2026
13 Корумпиран боташарски пияндурник
Коментиран от #16
08:41 31.08.2026
14 ганев
До коментар #3 от "Помислих ,":ЗА ДА..МИСЛИШ..ХОРАТА КАЗВАТ...ТРЯБВААААА...МОЗЪК
08:42 31.08.2026
15 123
08:43 31.08.2026
16 БАЩАТА НА БАТ РАМБО
До коментар #13 от "Корумпиран боташарски пияндурник":ЕЕЙ..КАК.МУ..ЗАВИЖДАШ
08:44 31.08.2026