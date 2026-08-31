Депутати от почти всички партии отиват в Кочани заради делото срещу Ива Михайлова

Депутати от почти всички политически сили в Народното събрание отиват в Северна Македония, припомня ФОКУС. Повод е заседанието по делото срещу 23-годишната македонска българка Ива Михаилова, подсъдима за катастрофа в Кочани.
Представители ще изпратят от парламентарните групи на "Прогресивна България", ГЕРБ-СДС, "Демократична България", а по неофициална информация и от "Възраждане".
От ГЕРБ са изпратени депутатите Георг Георгиев и Красимир Терзиев, от парламентарната група "Прогресивна България" са Иван Голомеев, Бойко Младенов и Борислав Георгиев и народният представител от парламентарната група на "Демократична България“ Елисавета Белобрадова.
Заседанието е насрочено за 31 август от 9:00 ч. местно време в Основния съд в Кочани. На 20 август Апелативният съд в Щип потвърди решението на Основния съд в Кочани, с което бе отказана възможността Ива Михайлова да проведе необходимото ѝ лечение извън РСМ.
Народните представители ще проследят отблизо хода на съдебното заседание и ще информират българската общественост за развитието по случая.
ФОКУС припомня, че младата жена пострада след челен сблъсък с друг автомобил, навлязъл в нейната лента. Въпреки че първоначално спрямо нея не бе повдигнато обвинение, започна досъдебно производство и ѝ бе наложена забрана да напуска град Кочани в Северна Македония, а състоянието ѝ е такова, че би могло да доведе до инвалидизация.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
06:59 31.08.2026
2 незнам какво очакват но
07:02 31.08.2026
3 Троян
Коментиран от #8, #14
07:12 31.08.2026
4 Знаещ
07:14 31.08.2026
5 Това е
Коментиран от #9
07:17 31.08.2026
6 хмм
Коментиран от #10, #15
07:26 31.08.2026
7 Дзак
07:26 31.08.2026
8 абе, да
До коментар #3 от "Троян":Ако беше наше момиче щеше да си живее в България, а не просто да има българско гражданство, което да й дава възможност свободно да пътува из Европа.
07:30 31.08.2026
9 Точно така е!
До коментар #5 от "Това е":И аз не веднъж съм го писал това по различни поводи . Когато запалиха колите на българското посолство и при други антибългарски прояви.
Коментиран от #12
07:31 31.08.2026
10 Ти си
До коментар #6 от "хмм":ПОЗОР!!!!!
Коментиран от #13
07:32 31.08.2026
11 Още едно безумие
А тая нашенка е 100% виновна за катастрофата!
Кой ще им плаща разходите на тия екскурзиянти!
Иде ми да фана сопата та по- горе, а по- долу.
Оправили са нашият съд, ръгнали да поучават македонския!
После, що макетата ни мразят!
07:34 31.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 хмм
До коментар #10 от "Ти си":Има позор в цялата тази работа, ама не знам чий е. Колко пъти в парламента свикаха извънредна комисия за умряла родилка или новородено в българска болница? Колко пъти се загрижиха за това, че стотици хиляди българи живеещи в малки населени места нямат достъп до лекар и аптека? Колко пъти тези хрантутници проявиха истинска грижа за българите в България? И щом не го правят за своите тук, защо го правят за тези навън? Мислете с тези глави преди да ни набутат в украинския сценарий.
07:38 31.08.2026
14 От Варна
До коментар #3 от "Троян":Имало едно време….Горнобанска танкова бригада?! И днес може би съществува, но без танкове. Танковете…. в украина? Наличен- командирския състав?
07:40 31.08.2026
15 Правилно
До коментар #6 от "хмм":Ето едно разумно мнение и затова троляка те е нападнал
07:52 31.08.2026
16 народни артисти
07:54 31.08.2026