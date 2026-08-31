Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Депутати от почти всички партии отиват в Кочани заради делото срещу Ива Михайлова

Депутати от почти всички партии отиват в Кочани заради делото срещу Ива Михайлова

31 Август, 2026 06:58 1 598 16

  • ива михайлова-
  • дело-
  • кочани

Заседанието е насрочено за 31 август от 9:00 ч.

Депутати от почти всички партии отиват в Кочани заради делото срещу Ива Михайлова - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Депутати от почти всички политически сили в Народното събрание отиват в Северна Македония, припомня ФОКУС. Повод е заседанието по делото срещу 23-годишната македонска българка Ива Михаилова, подсъдима за катастрофа в Кочани.

Представители ще изпратят от парламентарните групи на "Прогресивна България", ГЕРБ-СДС, "Демократична България", а по неофициална информация и от "Възраждане".

От ГЕРБ са изпратени депутатите Георг Георгиев и Красимир Терзиев, от парламентарната група "Прогресивна България" са Иван Голомеев, Бойко Младенов и Борислав Георгиев и народният представител от парламентарната група на "Демократична България“ Елисавета Белобрадова.

Заседанието е насрочено за 31 август от 9:00 ч. местно време в Основния съд в Кочани. На 20 август Апелативният съд в Щип потвърди решението на Основния съд в Кочани, с което бе отказана възможността Ива Михайлова да проведе необходимото ѝ лечение извън РСМ.

Народните представители ще проследят отблизо хода на съдебното заседание и ще информират българската общественост за развитието по случая.

ФОКУС припомня, че младата жена пострада след челен сблъсък с друг автомобил, навлязъл в нейната лента. Въпреки че първоначално спрямо нея не бе повдигнато обвинение, започна досъдебно производство и ѝ бе наложена забрана да напуска град Кочани в Северна Македония, а състоянието ѝ е такова, че би могло да доведе до инвалидизация.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    17 5 Отговор
    Македония е българската Украйна.

    06:59 31.08.2026

  • 2 незнам какво очакват но

    13 1 Отговор
    само с присъствие няма да постигнат нищо ако носвт партийни куфарчета може да склонят съда да вземе решение в тяхна полза

    07:02 31.08.2026

  • 3 Троян

    14 5 Отговор
    Вместо тия тия лентяи Горнобанската танкова бригада? Те ще изведат нашето момиче.

    Коментиран от #8, #14

    07:12 31.08.2026

  • 4 Знаещ

    11 2 Отговор
    А бяха времена когато спокойно можеха да присъстват,представители на първа танкова ударна дивизия,например и резултатът щеше да е положителен за нашето момиче.

    07:14 31.08.2026

  • 5 Това е

    20 0 Отговор
    За благодарност дето лекувахме пострадалите от дискотеката

    Коментиран от #9

    07:17 31.08.2026

  • 6 хмм

    6 6 Отговор
    Тази работа все повече прилича на сценарий за нагнетяване на напрежение между България и Македония. Нали никой не си мисли, че на някой от тези, които ще протестират, им пука за младата жена? На тези за българите в България не им пука, какво остана за тези в Македония. Защо тогава се месят във вътрешните работи на Македония, чиято независимост сме признали? Михайлова е участвала в катастрофа, повдигнато й е обвинение, съдът не й разрешава да напусне страната, защото има двойно гражданство и може да се укрие от правосъдието. Същото щеше да направи и българският съд. Тогава защо е нужен целият този шум и тази политическа активност от бчългарска страна? Кое посолство написа сценария, това е най-същественият въпрос.

    Коментиран от #10, #15

    07:26 31.08.2026

  • 7 Дзак

    2 0 Отговор
    Той не търси споразумение, а контрол, за което се обгражда със помагачи и влиза в заговор. Те са престъпници. Психически тормоз, заплахи, следене и подслушване.

    07:26 31.08.2026

  • 8 абе, да

    4 5 Отговор

    До коментар #3 от "Троян":

    Ако беше наше момиче щеше да си живее в България, а не просто да има българско гражданство, което да й дава възможност свободно да пътува из Европа.

    07:30 31.08.2026

  • 9 Точно така е!

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Това е":

    И аз не веднъж съм го писал това по различни поводи . Когато запалиха колите на българското посолство и при други антибългарски прояви.

    Коментиран от #12

    07:31 31.08.2026

  • 10 Ти си

    3 4 Отговор

    До коментар #6 от "хмм":

    ПОЗОР!!!!!

    Коментиран от #13

    07:32 31.08.2026

  • 11 Още едно безумие

    4 5 Отговор
    Чий ще го дирят в чуждия съд?
    А тая нашенка е 100% виновна за катастрофата!
    Кой ще им плаща разходите на тия екскурзиянти!
    Иде ми да фана сопата та по- горе, а по- долу.
    Оправили са нашият съд, ръгнали да поучават македонския!
    После, що макетата ни мразят!

    07:34 31.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 хмм

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "Ти си":

    Има позор в цялата тази работа, ама не знам чий е. Колко пъти в парламента свикаха извънредна комисия за умряла родилка или новородено в българска болница? Колко пъти се загрижиха за това, че стотици хиляди българи живеещи в малки населени места нямат достъп до лекар и аптека? Колко пъти тези хрантутници проявиха истинска грижа за българите в България? И щом не го правят за своите тук, защо го правят за тези навън? Мислете с тези глави преди да ни набутат в украинския сценарий.

    07:38 31.08.2026

  • 14 От Варна

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Троян":

    Имало едно време….Горнобанска танкова бригада?! И днес може би съществува, но без танкове. Танковете…. в украина? Наличен- командирския състав?

    07:40 31.08.2026

  • 15 Правилно

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "хмм":

    Ето едно разумно мнение и затова троляка те е нападнал

    07:52 31.08.2026

  • 16 народни артисти

    0 0 Отговор
    На гърба на това момиче сега ще си правим реклама какви сме убави и справедливи. Отдавна трябваше да арестуват някакъв северняк и да заменят Ива с него.

    07:54 31.08.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове