Депутати от почти всички партии отиват в Кочани заради делото срещу Ива Михайлова

Депутати от почти всички политически сили в Народното събрание отиват в Северна Македония, припомня ФОКУС. Повод е заседанието по делото срещу 23-годишната македонска българка Ива Михаилова, подсъдима за катастрофа в Кочани.

Представители ще изпратят от парламентарните групи на "Прогресивна България", ГЕРБ-СДС, "Демократична България", а по неофициална информация и от "Възраждане".

От ГЕРБ са изпратени депутатите Георг Георгиев и Красимир Терзиев, от парламентарната група "Прогресивна България" са Иван Голомеев, Бойко Младенов и Борислав Георгиев и народният представител от парламентарната група на "Демократична България“ Елисавета Белобрадова.

Заседанието е насрочено за 31 август от 9:00 ч. местно време в Основния съд в Кочани. На 20 август Апелативният съд в Щип потвърди решението на Основния съд в Кочани, с което бе отказана възможността Ива Михайлова да проведе необходимото ѝ лечение извън РСМ.

Народните представители ще проследят отблизо хода на съдебното заседание и ще информират българската общественост за развитието по случая.

ФОКУС припомня, че младата жена пострада след челен сблъсък с друг автомобил, навлязъл в нейната лента. Въпреки че първоначално спрямо нея не бе повдигнато обвинение, започна досъдебно производство и ѝ бе наложена забрана да напуска град Кочани в Северна Македония, а състоянието ѝ е такова, че би могло да доведе до инвалидизация.