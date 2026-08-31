Нов случай на вандализъм: Надраскаха влак

Влак №34 023/024 е бил надраскан с графити през нощта, като по един от челните вагони е нанесено значително количество боя. За случая съобщи Марио Евстатиев, който публикува и снимка на щетите.
По думите му изрисуването е отнело десетки минути, а върху вагона са направени няколко графита. Той посочва, че количеството боя е било достатъчно за боядисването на лек автомобил.
Евстатиев заявява, че е сезирал министъра на вътрешните работи и призовава за по-сериозни мерки срещу подобни прояви. Според него влакът ще трябва да остане с дни в депо, за да бъде почистен.
"Това не е изкуство, а чиста проба увреждане на обществено имущество“, пише Евстатиев и настоява извършителите да бъдат установени и да понесат отговорност.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 странна работа
07:11 31.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Че то така
07:12 31.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Вандализъм слабо казано!
Коментиран от #21
07:16 31.08.2026
6 Някой
07:22 31.08.2026
7 Луд
07:25 31.08.2026
8 бой и само бой
07:29 31.08.2026
9 Бербо
07:31 31.08.2026
10 Опорка
Коментиран от #11
07:34 31.08.2026
11 Лошо ❗
До коментар #10 от "Опорка":Разбирам иронията ти , но не е смешно . Евроатлантизма си отгледа лумпенчета , които нямат ни чувство за обща собственост , нито уважение към закони .
Коментиран от #18
07:39 31.08.2026
12 Троян
07:41 31.08.2026
13 Да питам кака мара
Как може със спрей да надраскаш нещо?
Марче, много си зле!
Коментиран от #17
07:43 31.08.2026
14 Стеф
проф. Иво Христов - "простаци раждат простаци" !
07:45 31.08.2026
15 Аааах как си мечтаяяа...
07:45 31.08.2026
16 АНОНИМЕН
07:46 31.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Опорка
До коментар #11 от "Лошо ❗":Хем е ирония, хем не е. Това е официалната политика и риторика на държавата от 35 год. насам.
07:49 31.08.2026
19 АНОНИМЕН
07:50 31.08.2026
20 Тези
07:50 31.08.2026
21 Без спасение
До коментар #5 от "Вандализъм слабо казано!":Това поколение е възпитано от последното поколение израстнало при деградиралия социализъм.
Коментиран от #23
07:51 31.08.2026
22 хмм
07:53 31.08.2026
23 Говедо
До коментар #21 от "Без спасение":При соца имаше ред!
Какво да ти обяснявам? Ти си програмиран да мразиш и риеш!
07:54 31.08.2026
24 Охрана ?
07:54 31.08.2026