Нов случай на вандализъм: Надраскаха влак

Влак №34 023/024 е бил надраскан с графити през нощта, като по един от челните вагони е нанесено значително количество боя. За случая съобщи Марио Евстатиев, който публикува и снимка на щетите.

По думите му изрисуването е отнело десетки минути, а върху вагона са направени няколко графита. Той посочва, че количеството боя е било достатъчно за боядисването на лек автомобил.

Евстатиев заявява, че е сезирал министъра на вътрешните работи и призовава за по-сериозни мерки срещу подобни прояви. Според него влакът ще трябва да остане с дни в депо, за да бъде почистен.

"Това не е изкуство, а чиста проба увреждане на обществено имущество“, пише Евстатиев и настоява извършителите да бъдат установени и да понесат отговорност.