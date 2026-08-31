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Нов случай на вандализъм: Надраскаха влак

Нов случай на вандализъм: Надраскаха влак

31 Август, 2026 07:04 1 203 24

  • влак-
  • мотриса-
  • графити-
  • бдж

Искат мерки срещу графитите

Нов случай на вандализъм: Надраскаха влак - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Влак №34 023/024 е бил надраскан с графити през нощта, като по един от челните вагони е нанесено значително количество боя. За случая съобщи Марио Евстатиев, който публикува и снимка на щетите.

По думите му изрисуването е отнело десетки минути, а върху вагона са направени няколко графита. Той посочва, че количеството боя е било достатъчно за боядисването на лек автомобил.

Евстатиев заявява, че е сезирал министъра на вътрешните работи и призовава за по-сериозни мерки срещу подобни прояви. Според него влакът ще трябва да остане с дни в депо, за да бъде почистен.

"Това не е изкуство, а чиста проба увреждане на обществено имущество“, пише Евстатиев и настоява извършителите да бъдат установени и да понесат отговорност.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 странна работа

    15 10 Отговор
    аз несъм виждал НЕнадраскан влак а вие го правите новина? все едно да напишете че лятото е топло а зимата студено и да го лансирате като новина

    07:11 31.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Че то така

    2 28 Отговор
    Си е по хубав

    07:12 31.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Вандализъм слабо казано!

    33 1 Отговор
    Идиотизъм е и вече се среща все по-често сред младата част на народонаселението на територията... А после викат, че пердахът не възпитавал...

    Коментиран от #21

    07:16 31.08.2026

  • 6 Някой

    8 3 Отговор
    Абе, какво толкова се вайкате. В държава с отпаднала необходимост и влаковете са с отпаднала необходимост. Няма смисъл да се казва нищо повече.

    07:22 31.08.2026

  • 7 Луд

    7 4 Отговор
    Ама те са мимолетни ,Дечицата си играят и още мозъчетата са им детски.Лошото е че и на родителите мозъците са мухлясали,Ще се наложи механично прочистване на кухавелите.Има начин но ще е необходимо нови избори и разбиращт от материята Министър-председател.

    07:25 31.08.2026

  • 8 бой и само бой

    14 0 Отговор
    до счупване

    07:29 31.08.2026

  • 9 Бербо

    15 0 Отговор
    А защо през нощта влакът не се пази от шкембелия в униформа?

    07:31 31.08.2026

  • 10 Опорка

    2 18 Отговор
    Все още се срещат комунистически отломки, дрънкащи глупости от миналото. Това не е вандализъм, а артистична себеизява на свободолюбиви младежи, почитащи свободата, демокрацията и евроатлантическите ценности.

    Коментиран от #11

    07:34 31.08.2026

  • 11 Лошо ❗

    7 0 Отговор

    До коментар #10 от "Опорка":

    Разбирам иронията ти , но не е смешно . Евроатлантизма си отгледа лумпенчета , които нямат ни чувство за обща собственост , нито уважение към закони .

    Коментиран от #18

    07:39 31.08.2026

  • 12 Троян

    3 0 Отговор
    Келешите защо не нарисуват някоя картина във тях си а драскат със спрейове по влаковете? Идиотчетата искат да им видят "изкуството" е неприятна гледка е.

    07:41 31.08.2026

  • 13 Да питам кака мара

    3 3 Отговор
    Прави ли разлика м/ у надраскване и изпръскване?
    Как може със спрей да надраскаш нещо?
    Марче, много си зле!

    Коментиран от #17

    07:43 31.08.2026

  • 14 Стеф

    6 0 Отговор
    Ще си позволя, да цитиран
    проф. Иво Христов - "простаци раждат простаци" !

    07:45 31.08.2026

  • 15 Аааах как си мечтаяяа...

    2 1 Отговор
    за австрийският художник, тези гамени щяха мноооого да работят в трудовите лагери

    07:45 31.08.2026

  • 16 АНОНИМЕН

    1 0 Отговор
    А ЖП ЩЕ ПОНЕСЕ ЛИ САНКЦИЙ ЗА ДЪРВЕНИЦИТЕ В ВЛАКОВЕТЕ???...!!!

    07:46 31.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Опорка

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Лошо ❗":

    Хем е ирония, хем не е. Това е официалната политика и риторика на държавата от 35 год. насам.

    07:49 31.08.2026

  • 19 АНОНИМЕН

    1 0 Отговор
    НАЛИЗНАЕШ ,ЧЕ КАКАМАРА Е СУРВА СТАРА .

    07:50 31.08.2026

  • 20 Тези

    1 0 Отговор
    Всички знаят че ще ги надраскат но е взелимерки да ги хванат.Цяла държава а не може.Май не ги интересува само се хвалят по медиите.

    07:50 31.08.2026

  • 21 Без спасение

    1 3 Отговор

    До коментар #5 от "Вандализъм слабо казано!":

    Това поколение е възпитано от последното поколение израстнало при деградиралия социализъм.

    Коментиран от #23

    07:51 31.08.2026

  • 22 хмм

    0 0 Отговор
    Ако държавата държи да си опази имуществото, предприема мерки за това. Как е възможно в депото някакви келеши да си пръскат спокойно и никой да не забележи това? Има ли охрана в депото? Ако има, каква отговорност ще носят охранителите, че са спали докато келешите са се вихрили? Ако няма, защо няма и кой ще понесе отговорност за това? Келешите са виновни, няма спор, но още по-виновни са тези, които са допуснали това да се случи. Държавата трябва да се отнася с отговорност към опазване на имуществото ни, защото то е на всички нас. Ако един влак не може да опази, как ще ни опази от война?

    07:53 31.08.2026

  • 23 Говедо

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Без спасение":

    При соца имаше ред!
    Какво да ти обяснявам? Ти си програмиран да мразиш и риеш!

    07:54 31.08.2026

  • 24 Охрана ?

    0 0 Отговор
    БДЖ нали има охрана.

    07:54 31.08.2026

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