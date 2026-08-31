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Торино, Пашата и Evangelia запечатват лятото с “Nicotini” (ВИДЕО)

Торино, Пашата и Evangelia запечатват лятото с “Nicotini” (ВИДЕО)

31 Август, 2026 08:13 468 5

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  • нова песен

“NICOTINI” е за онази любов,  която може да се окаже опасно пристрастяване и риск

Торино, Пашата и Evangelia запечатват лятото с “Nicotini” (ВИДЕО) - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

В последните дни на летния сезон Torino & Pashata и гръцката звезда Evangelia излизат с хитова колаборация озаглавена “NICOTINI”.

Комбинацията между нашите момчета и гъркинята, станала популярна у нас с песента „PARÈA“ в дует с Дара Екимова, не е случайна. Torino & Pashata от години се вдъхновяват не само от латино музиката, а и от балканското звучене, а Evangelia майсторски вплита мелодиите и темперамента на гръцките си корени в съвременен поп.

“NICOTINI” е за онази любов, която може да се окаже опасно пристрастяване и риск. Официалното видео е режисирано от Broken Simmens.

За Evangelia, България се превръща във все по-важна и любима част от музикалния ѝ път.

„Любовта, която получих от България, е невероятна. Вече си имам прекрасна супер талантлива и успешна приятелка – Дара Екимова. Дуетът ни с нея се оказа прекрасен мой дебют на ваша територия. Благодарение на Вирджиния Рекърдс открих и Torino & Pashata, с които създадохме парче с реален потенциал да повтори успеха на „PARÈA“, споделя Evangelia.

„Много харесваме гръцката музика и да работим с артист като Evangelia, беше както удоволствие, така и привилегия за нас. Нямаме търпение да чуете и видите какво направихме заедно.“, добавят Torino & Pashata.


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