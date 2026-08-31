Торино, Пашата и Evangelia запечатват лятото с “Nicotini” (ВИДЕО)

В последните дни на летния сезон Torino & Pashata и гръцката звезда Evangelia излизат с хитова колаборация озаглавена “NICOTINI”.
Комбинацията между нашите момчета и гъркинята, станала популярна у нас с песента „PARÈA“ в дует с Дара Екимова, не е случайна. Torino & Pashata от години се вдъхновяват не само от латино музиката, а и от балканското звучене, а Evangelia майсторски вплита мелодиите и темперамента на гръцките си корени в съвременен поп.
“NICOTINI” е за онази любов, която може да се окаже опасно пристрастяване и риск. Официалното видео е режисирано от Broken Simmens.
За Evangelia, България се превръща във все по-важна и любима част от музикалния ѝ път.
„Любовта, която получих от България, е невероятна. Вече си имам прекрасна супер талантлива и успешна приятелка – Дара Екимова. Дуетът ни с нея се оказа прекрасен мой дебют на ваша територия. Благодарение на Вирджиния Рекърдс открих и Torino & Pashata, с които създадохме парче с реален потенциал да повтори успеха на „PARÈA“, споделя Evangelia.
„Много харесваме гръцката музика и да работим с артист като Evangelia, беше както удоволствие, така и привилегия за нас. Нямаме търпение да чуете и видите какво направихме заедно.“, добавят Torino & Pashata.
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