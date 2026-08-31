Верижна катастрофа на АМ "Тракия" блокира движението към София

Верижна катастрофа между няколко автомобила на автомагистрала "Тракия". За това съобщават от МВР.

Инцидентът е възникнал между 27-ия и 28-ия километър на магистралата в посока София. В следствие на това се е образувало километрично задръстване. Към момента движението е възстановено.

От полицията съобщават, че няма данни за пострадали, има само материални щети. На място са екипи на полицията и Пътна помощ.