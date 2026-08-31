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Верижна катастрофа на АМ "Тракия" блокира движението към София
  Тема: Войната на пътя

Верижна катастрофа на АМ "Тракия" блокира движението към София

31 Август, 2026 05:18 1 896 5

  • катастрофа-
  • тракия

Няма пострадали

Верижна катастрофа на АМ "Тракия" блокира движението към София - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Верижна катастрофа между няколко автомобила на автомагистрала "Тракия". За това съобщават от МВР.

Инцидентът е възникнал между 27-ия и 28-ия километър на магистралата в посока София. В следствие на това се е образувало километрично задръстване. Към момента движението е възстановено.

От полицията съобщават, че няма данни за пострадали, има само материални щети. На място са екипи на полицията и Пътна помощ.


България
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  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

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