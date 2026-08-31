Верижна катастрофа на АМ "Тракия" блокира движението към София

Верижна катастрофа между няколко автомобила на автомагистрала "Тракия". За това съобщават от МВР.
Инцидентът е възникнал между 27-ия и 28-ия километър на магистралата в посока София. В следствие на това се е образувало километрично задръстване. Към момента движението е възстановено.
От полицията съобщават, че няма данни за пострадали, има само материални щети. На място са екипи на полицията и Пътна помощ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Боруна Лом
06:21 31.08.2026
2 Верижен катастрофа
Бум бум бум
Калашников
Калашников
06:28 31.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Ний ша Ва упрайм
06:32 31.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.