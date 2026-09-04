Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Нова двойка в битката за Дондуков 2: Аврамов и Дражев

Нова двойка в битката за Дондуков 2: Аврамов и Дражев

4 Септември, 2026 02:39, обновена 4 Септември, 2026 02:44 430 0

  • избори-
  • президент-
  • двойка-
  • ивайло дражев-
  • лъчезар аврамов-
  • кандидати

Инициативен комитет издигна физика Лъчезар Аврамов и бизнесмена Ивайло Дражев за президентските избори през 2026 година

Нова двойка в битката за Дондуков 2: Аврамов и Дражев - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Надпреварата за избори за президент 2026 официално посреща нови участници, след като стана ясна още една независима кандидатпрезидентска двойка. Централната избирателна комисия (ЦИК) регистрира инициативен комитет, който издига кандидатурата на известния професор по физика Лъчезар Аврамов за президент, а негов подгласник и кандидат за вицепрезидент ще бъде скандално известният бизнесмен Ивайло Дражев. Комитетът, застанал зад тях, се представлява официално от Марияна Янева, съобщи Българското национално радио.

Интересен детайл около регистрацията привлече медийното внимание в късните часове. В първоначално публикуваното решение на ЦИК имената на кандидатите и членовете на комитета бяха изписани единствено с инициали, което предизвика вълна от въпроси в политическите среди, пише "Сега". По време на самото заседание обаче докладчикът Георги Баханов е обявил официално имената на Аврамов и Дражев.

Това не е първият опит на учения да влезе в сградата на Дондуков 2. На вота преди пет години проф. Лъчезар Аврамов беше кандидат за вицепрезидент в екип с Александър Томов, издигнати тогава от политическата формация „Българска Социалдемокрация – Евролевица“. Любопитното е, че на предстоящите избори през октомври 2026 г. Александър Томов също е регистриран като кандидат за държавен глава, което означава, че бившите съратници този път ще се изправят един срещу друг, отбелязва БНТ.

С включването на Аврамов и Дражев общият брой на претендентите за президентския пост вече достига осем. Сред основните им конкуренти са настоящият президент Илияна Йотова, която по-рано същия ден обяви, че неин кандидат за вицепрезидент ще бъде генералният директор на БТА Кирил Вълчев. В кампанията участват още бившият служебен премиер Андрей Гюров с Георги Кандев, бившият министър Иван Христанов, лидерът на МЕЧ Радостин Василев, Николай Ненчев от БЗНС, Георги Димов и Александър Томов.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове