Нова двойка в битката за Дондуков 2: Аврамов и Дражев

Надпреварата за избори за президент 2026 официално посреща нови участници, след като стана ясна още една независима кандидатпрезидентска двойка. Централната избирателна комисия (ЦИК) регистрира инициативен комитет, който издига кандидатурата на известния професор по физика Лъчезар Аврамов за президент, а негов подгласник и кандидат за вицепрезидент ще бъде скандално известният бизнесмен Ивайло Дражев. Комитетът, застанал зад тях, се представлява официално от Марияна Янева, съобщи Българското национално радио.

Интересен детайл около регистрацията привлече медийното внимание в късните часове. В първоначално публикуваното решение на ЦИК имената на кандидатите и членовете на комитета бяха изписани единствено с инициали, което предизвика вълна от въпроси в политическите среди, пише "Сега". По време на самото заседание обаче докладчикът Георги Баханов е обявил официално имената на Аврамов и Дражев.

Това не е първият опит на учения да влезе в сградата на Дондуков 2. На вота преди пет години проф. Лъчезар Аврамов беше кандидат за вицепрезидент в екип с Александър Томов, издигнати тогава от политическата формация „Българска Социалдемокрация – Евролевица“. Любопитното е, че на предстоящите избори през октомври 2026 г. Александър Томов също е регистриран като кандидат за държавен глава, което означава, че бившите съратници този път ще се изправят един срещу друг, отбелязва БНТ.

С включването на Аврамов и Дражев общият брой на претендентите за президентския пост вече достига осем. Сред основните им конкуренти са настоящият президент Илияна Йотова, която по-рано същия ден обяви, че неин кандидат за вицепрезидент ще бъде генералният директор на БТА Кирил Вълчев. В кампанията участват още бившият служебен премиер Андрей Гюров с Георги Кандев, бившият министър Иван Христанов, лидерът на МЕЧ Радостин Василев, Николай Ненчев от БЗНС, Георги Димов и Александър Томов.