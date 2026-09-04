Новини
България »
Времето днес, прогноза за петък, 4 септември: Слънце, дъжд и градушки

Времето днес, прогноза за петък, 4 септември: Слънце, дъжд и градушки

4 Септември, 2026 02:30, обновена 4 Септември, 2026 02:36 380 0

  • времето-
  • прогноза-
  • температури

НИМХ предупреждава за краткотрайни валежи, гръмотевични бури и температури до 34 градуса

Времето днес, прогноза за петък, 4 септември: Слънце, дъжд и градушки - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Динамично и разнообразно време ни очаква в цялата страна през днешния петъчен ден.

Според официалните данни, публикувани в метеорологичния бюлетин на Националния институт по метеорология и хидрология, 4 септември ще започне с предимно слънчеви часове, но около и след обяд над страната ще се развие мощна купесто-дъждовна облачност.

На много места в Централна, Източна и Югозападна България се очакват интензивни краткотрайни валежи, придружени от гръмотевици, като синоптиците предупреждават и за реална опасност от градушки.

Максимални температури и вятър по региони

Въпреки нахлуването на хладен въздух в отделни райони, времето ще остане топло за началото на месеца. Дневните температури в страната ще се задържат в следните граници: Максимални температури: между 29° и 34° за по-голямата част от страната.

София: термометрите в столицата ще достигнат около 29°.

Северен и централен регион: вятърът ще бъде слаб до умерен от север-северозапад.Източна България: въздушните маси ще се пренасят от изток-североизток.

Времето по Черноморието и в планините

Любителите на късното лято по морето ще се радват на предимно слънчево време през първата половина на деня. Максималните температури по Черноморието ще варират между 25° и 28°, а температурата на морската вода ще бъде около 24°–26°. Следобед по Северното крайбрежие обаче купестата облачност ще се увеличи и на места ще превали и прегърми.

В планините времето ще бъде опасно и динамично. Следобедните купесто-дъждовни облаци ще донесат силни гръмотевични бури. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23°, а на 2000 метра – около 16°. Вятърът по високите части ще бъде умерен до силен.

Атмосферното налягане през деня ще остане без съществена промяна, задържайки се около средните стойности за месец септември


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове