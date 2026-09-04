Времето днес, прогноза за петък, 4 септември: Слънце, дъжд и градушки

Динамично и разнообразно време ни очаква в цялата страна през днешния петъчен ден.

Според официалните данни, публикувани в метеорологичния бюлетин на Националния институт по метеорология и хидрология, 4 септември ще започне с предимно слънчеви часове, но около и след обяд над страната ще се развие мощна купесто-дъждовна облачност.

На много места в Централна, Източна и Югозападна България се очакват интензивни краткотрайни валежи, придружени от гръмотевици, като синоптиците предупреждават и за реална опасност от градушки.

Максимални температури и вятър по региони

Въпреки нахлуването на хладен въздух в отделни райони, времето ще остане топло за началото на месеца. Дневните температури в страната ще се задържат в следните граници: Максимални температури: между 29° и 34° за по-голямата част от страната.

София: термометрите в столицата ще достигнат около 29°.

Северен и централен регион: вятърът ще бъде слаб до умерен от север-северозапад.Източна България: въздушните маси ще се пренасят от изток-североизток.

Времето по Черноморието и в планините

Любителите на късното лято по морето ще се радват на предимно слънчево време през първата половина на деня. Максималните температури по Черноморието ще варират между 25° и 28°, а температурата на морската вода ще бъде около 24°–26°. Следобед по Северното крайбрежие обаче купестата облачност ще се увеличи и на места ще превали и прегърми.

В планините времето ще бъде опасно и динамично. Следобедните купесто-дъждовни облаци ще донесат силни гръмотевични бури. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23°, а на 2000 метра – около 16°. Вятърът по високите части ще бъде умерен до силен.

Атмосферното налягане през деня ще остане без съществена промяна, задържайки се около средните стойности за месец септември