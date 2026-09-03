Антон Кутев: Йотова взима решенията си сама. Няма да бъде "прокси" президент

Илияна Йотова е човек, който взима решенията си сама и няма да бъде "прокси" президент. Това заяви депутатът от "Прогресивна България" Антон Кутев в студиото на "Денят ON AIR", коментирайки предстоящата президентска битка.
По думите му именно Йотова е била инициатор на кандидатурата на Кирил Вълчев за вицепрезидент. Кутев уточни, че не знае дали е имало съгласуване с Румен Радев, но определи избора като добър.
Силните страни на Йотова и Вълчев
"Много се радвам, между другото, че именно Кирил Вълчев е кандидатът, защото аз го познавам от много години. И то го познавам първо като добър журналист, второ като много добър юрист", каза той.
Кутев подчерта професионалния опит на Вълчев и промяната в ролята на БТА през годините, в които той я ръководи. Според него кандидатурата му е много повече от журналистическа, тъй като има сериозен юридически и административен опит.
Депутатът отхвърли тезата, че президентските избори са предрешени. Според него "Прогресивна България" трябва да проведе силна кампания и да не допуска увереността в победата да се превърне в слабост.
"Факт е, че този избор в никакъв случай не е предрешен, няма предрешени избори", категоричен бе Кутев в ефира на Bulgaria ON AIR.
Той защити независимостта на Йотова и заяви, че тя винаги е успявала да отстоява собствените си позиции, като същевременно е поддържала добър синхрон с Румен Радев.
"Аз съм абсолютно убеден в огромната доза независимост на политиката, която тя ще води. И то защото тя ще я води такава, каквато я разбира. Тя няма да бъде прокси при всяко положение", добави Кутев.
Позицията за Германия и Русия
Народният представител коментира и позицията на България по отношение на евентуални руски атаки в Германия. Той заяви, че страната ни не може да оправдава подобни действия, тъй като е част от НАТО и Европейския съюз.
"Ние сме членове на НАТО и на Европейския съюз. И разбира се, няма как да толерираме или да оправдаваме по някакъв начин евентуални руски атаки в Лайпциг или в който и да било европейски град", посочи той.
В същото време Кутев уточни, че на този етап не може да потвърди дали конкретните действия са руски атаки.
"Хемус" и очакваните действия на прокуратурата
По темата за магистрала "Хемус" Кутев подчерта, че прокуратурата трябва да установи и назове отговорните лица. Според него обаче необходимите промени в държавното обвинение все още не са настъпили.
"Аз не вярвам, че все още са настъпили онези ключови промени в прокуратурата, в които тя ще се задейства, но вярвам, че това ще стане скоро, веднага след като бъде избран новият Висш съдебен съвет и респективно новият главен прокурор", каза депутатът.
Той отхвърли твърденията, че незаконното строителство по "Хемус" е било узаконено, като посочи, че издадените актове са за четвъртия лот, докато плащанията обхващат лотовете от първи до девети.
Кутев допълни, че по тях са платени около 70% от прогнозната стойност на магистралата, докато изпълнените дейности са под 30%.
"Тоест 40% от цялата тая работа е изчезнала, става дума за едни стотици милиони, които са чисто откраднати и които по никакъв начин, за съжаление, няма да бъдат върнати на българската държава", категоричен бе той.
Кутев заключи, че действията на прокуратурата не трябва да бъдат резултат от политическа поръчка, а от реална промяна в институциите и обществените нагласи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Оффф ,
22:16 03.09.2026
2 Хахахаха
22:19 03.09.2026
3 Да си
22:20 03.09.2026
4 Аз пък чух,
22:20 03.09.2026
5 Митра Фанова
22:21 03.09.2026
6 Илич
22:23 03.09.2026
7 КПСС
22:25 03.09.2026
8 Надеждата умира последна
22:26 03.09.2026
9 хахаха
22:27 03.09.2026
10 поредица неможачи
22:27 03.09.2026
11 Стенли
22:30 03.09.2026
12 Ирония
22:30 03.09.2026
13 подмазвач
22:31 03.09.2026
14 Питаха ли я
22:31 03.09.2026
15 Възмутен
22:32 03.09.2026
16 Първанов
22:33 03.09.2026
17 Стенли
Коментиран от #19
22:33 03.09.2026
18 Не харесвам Йотова!
22:34 03.09.2026
19 хахаха
До коментар #17 от "Стенли":волгата никога няма да дойде тука. най-добре е в ЕС, там да печели "сатанински" евраци и да плюе колко е гадно в съюза и НАТО
22:46 03.09.2026
20 Готинко
22:50 03.09.2026
21 Пенчо
22:50 03.09.2026