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Антон Кутев: Йотова взима решенията си сама. Няма да бъде "прокси" президент

Антон Кутев: Йотова взима решенията си сама. Няма да бъде "прокси" президент

3 Септември, 2026 22:14 501 21

  • антон кутев-
  • илияна йотова-
  • решения-
  • президент-
  • прокси

"Много се радвам, между другото, че именно Кирил Вълчев е кандидатът, защото аз го познавам от много години. И то го познавам първо като добър журналист, второ като много добър юрист", каза депутатът от ПБ

Антон Кутев: Йотова взима решенията си сама. Няма да бъде "прокси" президент - 1
Снимка: Bulgaria ON AIR
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Илияна Йотова е човек, който взима решенията си сама и няма да бъде "прокси" президент. Това заяви депутатът от "Прогресивна България" Антон Кутев в студиото на "Денят ON AIR", коментирайки предстоящата президентска битка.

По думите му именно Йотова е била инициатор на кандидатурата на Кирил Вълчев за вицепрезидент. Кутев уточни, че не знае дали е имало съгласуване с Румен Радев, но определи избора като добър.

Силните страни на Йотова и Вълчев

"Много се радвам, между другото, че именно Кирил Вълчев е кандидатът, защото аз го познавам от много години. И то го познавам първо като добър журналист, второ като много добър юрист", каза той.

Кутев подчерта професионалния опит на Вълчев и промяната в ролята на БТА през годините, в които той я ръководи. Според него кандидатурата му е много повече от журналистическа, тъй като има сериозен юридически и административен опит.

Депутатът отхвърли тезата, че президентските избори са предрешени. Според него "Прогресивна България" трябва да проведе силна кампания и да не допуска увереността в победата да се превърне в слабост.

"Факт е, че този избор в никакъв случай не е предрешен, няма предрешени избори", категоричен бе Кутев в ефира на Bulgaria ON AIR.

Той защити независимостта на Йотова и заяви, че тя винаги е успявала да отстоява собствените си позиции, като същевременно е поддържала добър синхрон с Румен Радев.

"Аз съм абсолютно убеден в огромната доза независимост на политиката, която тя ще води. И то защото тя ще я води такава, каквато я разбира. Тя няма да бъде прокси при всяко положение", добави Кутев.

Позицията за Германия и Русия
Народният представител коментира и позицията на България по отношение на евентуални руски атаки в Германия. Той заяви, че страната ни не може да оправдава подобни действия, тъй като е част от НАТО и Европейския съюз.
"Ние сме членове на НАТО и на Европейския съюз. И разбира се, няма как да толерираме или да оправдаваме по някакъв начин евентуални руски атаки в Лайпциг или в който и да било европейски град", посочи той.

В същото време Кутев уточни, че на този етап не може да потвърди дали конкретните действия са руски атаки.

"Хемус" и очакваните действия на прокуратурата
По темата за магистрала "Хемус" Кутев подчерта, че прокуратурата трябва да установи и назове отговорните лица. Според него обаче необходимите промени в държавното обвинение все още не са настъпили.

"Аз не вярвам, че все още са настъпили онези ключови промени в прокуратурата, в които тя ще се задейства, но вярвам, че това ще стане скоро, веднага след като бъде избран новият Висш съдебен съвет и респективно новият главен прокурор", каза депутатът.
Той отхвърли твърденията, че незаконното строителство по "Хемус" е било узаконено, като посочи, че издадените актове са за четвъртия лот, докато плащанията обхващат лотовете от първи до девети.

Кутев допълни, че по тях са платени около 70% от прогнозната стойност на магистралата, докато изпълнените дейности са под 30%.

"Тоест 40% от цялата тая работа е изчезнала, става дума за едни стотици милиони, които са чисто откраднати и които по никакъв начин, за съжаление, няма да бъдат върнати на българската държава", категоричен бе той.

Кутев заключи, че действията на прокуратурата не трябва да бъдат резултат от политическа поръчка, а от реална промяна в институциите и обществените нагласи.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оффф ,

    11 0 Отговор
    Кутьо като манда поща и той се яви !

    22:16 03.09.2026

  • 2 Хахахаха

    8 0 Отговор
    Като твоят Румен ли бе Кутев??? От къде те изкопаха червен фосил такъв

    22:19 03.09.2026

  • 3 Да си

    9 0 Отговор
    ги взема само у тях ! И никъде другаде !

    22:20 03.09.2026

  • 4 Аз пък чух,

    11 0 Отговор
    че се допитвала до изкуствения интелект. Защото естествен нямала.

    22:20 03.09.2026

  • 5 Митра Фанова

    5 0 Отговор
    Еее!Чак пък сама?

    22:21 03.09.2026

  • 6 Илич

    4 0 Отговор
    Вся власт советам!

    22:23 03.09.2026

  • 7 КПСС

    7 0 Отговор
    Веднъж и тоя да е прав - ЙОТОВА НЯМА да е президент. Една година й стига!

    22:25 03.09.2026

  • 8 Надеждата умира последна

    6 0 Отговор
    Реалността е доста по-жестока.

    22:26 03.09.2026

  • 9 хахаха

    4 0 Отговор
    каквоото каже Радев

    22:27 03.09.2026

  • 10 поредица неможачи

    2 0 Отговор
    Авансово плащане за интензивно построяване на Хемус, но бюрократични чиновници спряха строежа за да правят ревизия, после за да изкусуряват процедурите по планирането, а и инфлацията също успяха така да развихрят, че сега цените и на бензина и на инертните материяли и на асфалта са тройни.

    22:27 03.09.2026

  • 11 Стенли

    6 0 Отговор
    Тази биволица представяща се за бг президент е същата като Радев лъжеца ,а този Кутев е едно менте , както всъщност повечето им депутати

    22:30 03.09.2026

  • 12 Ирония

    6 0 Отговор
    Кой, Идиотова ли? Не ми я хвалете тази с рунтавата кушма на главата.

    22:30 03.09.2026

  • 13 подмазвач

    4 0 Отговор
    много се радвал.ами как няма.захлеби и той покрай неговия и нейния "патрон".ама тя нямало да е "прокси".взимала сама решения.само ще е послушна да гордо вдигнатия юмрук.славяновски,нали?!

    22:31 03.09.2026

  • 14 Питаха ли я

    4 1 Отговор
    Чий Крим ?

    22:31 03.09.2026

  • 15 Възмутен

    6 0 Отговор
    Абе народе, толкова ли си ограничен и наивен, че вярваш на тази Йотова, Радев и сие?!

    22:32 03.09.2026

  • 16 Първанов

    1 0 Отговор
    Вече с Вас господин Кутев сме губили много избори ,моля Ви не се пъчете в ПБ ,защото колегата Радев заслужава не предатели ,а слуги !

    22:33 03.09.2026

  • 17 Стенли

    1 3 Отговор
    Нито тази биволица представяща се за бг президент става , нито този индивид Гюро , за мен лично една кандидатура на Волгин , би била много подходяща и бих гласувал за него

    Коментиран от #19

    22:33 03.09.2026

  • 18 Не харесвам Йотова!

    3 0 Отговор
    Не харесвам Йотова като избор за президент. За мен България има нужда от човек с ясна визия, силно лидерство и способност да обединява обществото, а не да задълбочава разделенията. Искам президент, на когото мога да имам доверие и който да представлява България достойно.

    22:34 03.09.2026

  • 19 хахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Стенли":

    волгата никога няма да дойде тука. най-добре е в ЕС, там да печели "сатанински" евраци и да плюе колко е гадно в съюза и НАТО

    22:46 03.09.2026

  • 20 Готинко

    0 0 Отговор
    Волгин,или Йотова ще командват парада на 6 септември !

    22:50 03.09.2026

  • 21 Пенчо

    1 0 Отговор
    Кутев, ти си проксито !!!

    22:50 03.09.2026

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