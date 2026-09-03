Антон Кутев: Йотова взима решенията си сама. Няма да бъде "прокси" президент

Илияна Йотова е човек, който взима решенията си сама и няма да бъде "прокси" президент. Това заяви депутатът от "Прогресивна България" Антон Кутев в студиото на "Денят ON AIR", коментирайки предстоящата президентска битка.

По думите му именно Йотова е била инициатор на кандидатурата на Кирил Вълчев за вицепрезидент. Кутев уточни, че не знае дали е имало съгласуване с Румен Радев, но определи избора като добър.

Силните страни на Йотова и Вълчев

"Много се радвам, между другото, че именно Кирил Вълчев е кандидатът, защото аз го познавам от много години. И то го познавам първо като добър журналист, второ като много добър юрист", каза той.

Кутев подчерта професионалния опит на Вълчев и промяната в ролята на БТА през годините, в които той я ръководи. Според него кандидатурата му е много повече от журналистическа, тъй като има сериозен юридически и административен опит.

Депутатът отхвърли тезата, че президентските избори са предрешени. Според него "Прогресивна България" трябва да проведе силна кампания и да не допуска увереността в победата да се превърне в слабост.

"Факт е, че този избор в никакъв случай не е предрешен, няма предрешени избори", категоричен бе Кутев в ефира на Bulgaria ON AIR.

Той защити независимостта на Йотова и заяви, че тя винаги е успявала да отстоява собствените си позиции, като същевременно е поддържала добър синхрон с Румен Радев.

"Аз съм абсолютно убеден в огромната доза независимост на политиката, която тя ще води. И то защото тя ще я води такава, каквато я разбира. Тя няма да бъде прокси при всяко положение", добави Кутев.

Позицията за Германия и Русия

Народният представител коментира и позицията на България по отношение на евентуални руски атаки в Германия. Той заяви, че страната ни не може да оправдава подобни действия, тъй като е част от НАТО и Европейския съюз.

"Ние сме членове на НАТО и на Европейския съюз. И разбира се, няма как да толерираме или да оправдаваме по някакъв начин евентуални руски атаки в Лайпциг или в който и да било европейски град", посочи той.

В същото време Кутев уточни, че на този етап не може да потвърди дали конкретните действия са руски атаки.

"Хемус" и очакваните действия на прокуратурата

По темата за магистрала "Хемус" Кутев подчерта, че прокуратурата трябва да установи и назове отговорните лица. Според него обаче необходимите промени в държавното обвинение все още не са настъпили.

"Аз не вярвам, че все още са настъпили онези ключови промени в прокуратурата, в които тя ще се задейства, но вярвам, че това ще стане скоро, веднага след като бъде избран новият Висш съдебен съвет и респективно новият главен прокурор", каза депутатът.

Той отхвърли твърденията, че незаконното строителство по "Хемус" е било узаконено, като посочи, че издадените актове са за четвъртия лот, докато плащанията обхващат лотовете от първи до девети.

Кутев допълни, че по тях са платени около 70% от прогнозната стойност на магистралата, докато изпълнените дейности са под 30%.

"Тоест 40% от цялата тая работа е изчезнала, става дума за едни стотици милиони, които са чисто откраднати и които по никакъв начин, за съжаление, няма да бъдат върнати на българската държава", категоричен бе той.

Кутев заключи, че действията на прокуратурата не трябва да бъдат резултат от политическа поръчка, а от реална промяна в институциите и обществените нагласи.