Илияна Йотова: Няма да превърна КСНС в предизборен терен, това го обещавам

Няма да превърна Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС) в предизборен терен, това го обещавам, заяви президентът Илияна Йотова пред журналисти, предават от БТА.
КСНС е орган, в който се събират политически партии, служби, институции, за да препоръчат определена политика на другите институции, посочи тя. Има достатъчно лостове, с които Народното събрание в момента може да се справи с тази ситуация, а и мисля, че това е работа на външното министерство, допълни Йотова.
БТА припомня, че вчера от ГЕРБ, „Демократична България" и „Продължаваме промяната" призоваха държавния глава Илияна Йотова да свика Консултативен съвет за национална сигурност (КСНС) след като правителството на Германия обвини Русия за неуспешната атака със зареден с експлозиви дрон на летището Лайпциг/Хале. Германското правителство обяви поредица от ответни мерки, включително затварянето на руското генерално консулство в Бон, прекратяването на договора с културния институт „Руска къща” в Берлин, както и допълнителни санкции.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Окооо
Коментиран от #13
21:36 03.09.2026
3 Ахааа
До коментар #1 от "Вашето мнение":Абсолютно вярно, тези сглобкаджии се чудят как да търсят под вола теле! Провалени сглобкаджии , бяха толкова много на власт, сега са жалки и смешни... Кресливо малцинство!!!
21:38 03.09.2026
4 Иван
Коментиран от #8
21:38 03.09.2026
5 Стоян
Върнете хартиеното гласуване! Там фалшифицирането е трудно. Отварят се урните пред всички членове на комисията които са от всички партии. И също всяка партия има застъпници и наблюдатели. Взема протокола от резултатите и ги носи в централата на партията. Там ги вкарват в компютър и така в цялата страна. После смятат общо гласовете за партията си.
А с машините в които се гласуваше преди само във Венецуела при Мадуро, ти настройват софтуера ,гласуваш за дадена партия а отчита за който е настроен. Нито застъпници, нито наблюдатели могат да разберат резултатите. Мунчо така фалшифицира всички гласове от машинното гласуване а с машина са гласували 63% от избирателите.
Коментиран от #7
21:39 03.09.2026
6 Отец Дионисий
21:40 03.09.2026
7 Точен сте
До коментар #5 от "Стоян":УС на БАН разкри фактите-
„ГУМЕН“ РАДЕВ ОТКРАДНА ИЗБОРИТЕ НИ! 💥🔥
🤖 МАШИННА ИЗМАМА С МАДУРОВКИ: ⚡
ЗАРЕЖДАТ МАНИПУЛИРАН СОФТУЕР НА ФЛАШКИТЕ. 💾
ТИ ГЛАСУВАШ И ВИЖДАШ СВОЯ ИЗБОР. 🗳️
МАШИНАТА ПРЕХВЪРЛЯ ГЛАСА ТИ ЗА ДРУГА ПАРТИЯ. 🔄
НИКАКВА СЛЕДА, БЕЗ ДОКАЗАТЕЛСТВО. 🚫
40% ФАЛШ! ОТКРАДНАТИ ГЛАСОВЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД! 📉💰
🇩🇪 В ГЕРМАНИЯ ПРЕМАХНАХА
МАШИННОТО ГЛАСУВАНЕ И ГЛАСУВАТ САМО С ХАРТИЕНИ БЮЛЕТИНИ, ЗАЩОТО СЪДЪТ ГО ОБЯВИ ЗА НЕПРОЗРАЧНО И ПРИКРИВА ИЗМАМА.
❓ ЗАЩО БЪЛГАРИЯ ПРОДЪЛЖАВА С МАШИНИ? СЛЕД КАТО ЕДНА ОТ НАЙ-РАЗВИТИТЕ ДЕМОКРАЦИИ В ЕВРОПА СЕ ОТКАЗА ОТ ТЯХ ИМЕННО ЗАРАДИ ЛИПСА НА ПУБЛИЧЕН КОНТРОЛ?
⏰ ВРЕМЕ Е ЗА 100% ХАРТИЕН ВОТ! 🇧🇬🔥
Коментиран от #11
21:41 03.09.2026
8 Какъв първи тур колега
До коментар #4 от "Иван":Йотовица бивола метресата на ДС генералите от 6-то управление ,метресата на крадеца Гергов ,на генерал Сотир Ушев и съпругата му Весела Лечева ,Ушев съден за кражби в особено големи размери ,Лечеви с острови в Гърция, всички тези имат общи снимки с крадеца мунчо на сватбата на сина й Марин Йотов в Правец за 1.6 млн.лв. е обречена. Малко цифри - на изборите на 14 ноември 2021 г.мунчо кРадев беше подкрепен от ПП които спечелиха парламентарните избори с 657 хил.гласа ,от БСП с 9.8% ,от ИТН с 9.1% ,от ДБ със 7.3% ,отделно общественици от инициативният му комитет като д-р Цветеслава Гълъбова ,Осман Октай и други. Всички тези партии изброени по горе имаха по 4-ма представители в инициативният му комитет ,помним слогана на ПП (Продължаваме промяната ) - "С вас сме г-н президент" ,помним и слоганите на ИТН и БСП. ГЕРБ издигна един неизвестен човек проф. Герджиков и въпреки тази подкрепа от спечелилата изборите ПП, ИТН ,БСП ,ДБ мунчо не достигна 50% на първи тур ,на втори спечели с по малко гласове от първия. В момента вече всички са разкрили кРадев и искат ареста му за грабежа. И ПП,ДБ ,ИТН а почти всички от инициативният му комитет се отрекоха също от него. Ето резултата на мунчо с цялата тази подкрепа на 1-ви тур на 14 ноември 2021 г.-
6 - Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова
ИК за Румен Радев и Илияна Йотова
1 322 385
49.22
21:42 03.09.2026
9 вяло сиво
21:43 03.09.2026
10 жалка работа
21:47 03.09.2026
11 Доказано е
До коментар #7 от "Точен сте":Над 60% от по грамотните граждани са гласували с машини като смятат че вота им е гарантиран. А фактите са че с настройките на кодовете и софтуера всички са отчетени за ПБ на мунчо. А от тези близо 40% гласували с хартиена бюлетина предимно роми ,96% за мунчо купени като в 6-те секции в кв.Ботунец ,квартала на ромските бандити "Калашниците" които преди 3 месеца убиха при катастрофа невинни граждани. 98 % от тях за мунчо и шайката му ПБ.Сега данните от от фалшифицирането на машинното гласуване. Отнети от ГЕРБ 186 хиляди гласа и не се чудите защо ноември 2024 г.имаха 641 хил.гласа а април тази година 430 хил. ( 211 хил.по малко). ПП/ДБ имаха ръст през април 70 хиляди гласа а от тях са отнети само 89 хил.гласа. Възраждане имаха ноември 2024 г. - 351 хил.гласа а през април тази година 137 хил..Срива при тях е 214 хиляди гласа, но реално е по малък защото фалшификации на мунчо крадеца им отне 129 хил.гласа.
Реално за мунчо на миналите избори са гласували 472 хиляди. Другите са фалшификации с машините и купени роми с хартията.
Коментиран от #20
21:52 03.09.2026
12 Анонимен
22:05 03.09.2026
13 Мериленд
До коментар #2 от "Окооо":От тая рлезидент не дтава
22:05 03.09.2026
14 Анонимен
22:07 03.09.2026
15 Обещания
22:08 03.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Кой ѝ
22:10 03.09.2026
18 Браво шиле
22:12 03.09.2026
19 опасение
22:14 03.09.2026
20 Хм...
До коментар #11 от "Доказано е":Как точно се фалшифицира една принтирана на машина бюлетина? Кофти е, че няма как да я обявиш за невалидна, а?
22:15 03.09.2026
21 Пропадна
22:17 03.09.2026
22 Някаква по делова визия
22:17 03.09.2026
23 Васил
22:37 03.09.2026
24 Браво Стринке
22:40 03.09.2026