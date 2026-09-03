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Илияна Йотова: Няма да превърна КСНС в предизборен терен, това го обещавам

Илияна Йотова: Няма да превърна КСНС в предизборен терен, това го обещавам

3 Септември, 2026 21:32 667 24

  • илияна йотова-
  • кснс-
  • предизборен терен

КСНС е орган, в който се събират политически партии, служби, институции, за да препоръчат определена политика на другите институции, посочи Йотова. Има достатъчно лостове, с които Народното събрание в момента може да се справи с тази ситуация, а и мисля, че това е работа на външното министерство, допълни тя.

Илияна Йотова: Няма да превърна КСНС в предизборен терен, това го обещавам - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Няма да превърна Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС) в предизборен терен, това го обещавам, заяви президентът Илияна Йотова пред журналисти, предават от БТА.

КСНС е орган, в който се събират политически партии, служби, институции, за да препоръчат определена политика на другите институции, посочи тя. Има достатъчно лостове, с които Народното събрание в момента може да се справи с тази ситуация, а и мисля, че това е работа на външното министерство, допълни Йотова.

БТА припомня, че вчера от ГЕРБ, „Демократична България" и „Продължаваме промяната" призоваха държавния глава Илияна Йотова да свика Консултативен съвет за национална сигурност (КСНС) след като правителството на Германия обвини Русия за неуспешната атака със зареден с експлозиви дрон на летището Лайпциг/Хале. Германското правителство обяви поредица от ответни мерки, включително затварянето на руското генерално консулство в Бон, прекратяването на договора с културния институт „Руска къща” в Берлин, както и допълнителни санкции.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Окооо

    7 11 Отговор
    Изключително правилна позиция! Тия дето си търсят поле за изява , да си намерят друго място!!!!

    Коментиран от #13

    21:36 03.09.2026

  • 3 Ахааа

    5 13 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    Абсолютно вярно, тези сглобкаджии се чудят как да търсят под вола теле! Провалени сглобкаджии , бяха толкова много на власт, сега са жалки и смешни... Кресливо малцинство!!!

    21:38 03.09.2026

  • 4 Иван

    11 4 Отговор
    Другарката Президент , ако не спечели на първи тур е Чао

    Коментиран от #8

    21:38 03.09.2026

  • 5 Стоян

    8 1 Отговор
    Червени бандити ,крадци ,фалшификатори!
    Върнете хартиеното гласуване! Там фалшифицирането е трудно. Отварят се урните пред всички членове на комисията които са от всички партии. И също всяка партия има застъпници и наблюдатели. Взема протокола от резултатите и ги носи в централата на партията. Там ги вкарват в компютър и така в цялата страна. После смятат общо гласовете за партията си.
    А с машините в които се гласуваше преди само във Венецуела при Мадуро, ти настройват софтуера ,гласуваш за дадена партия а отчита за който е настроен. Нито застъпници, нито наблюдатели могат да разберат резултатите. Мунчо така фалшифицира всички гласове от машинното гласуване а с машина са гласували 63% от избирателите.

    Коментиран от #7

    21:39 03.09.2026

  • 6 Отец Дионисий

    13 4 Отговор
    Тамплиерката Йотова отлъчена от църквата никога няма да бъде начело на Православна България.

    21:40 03.09.2026

  • 7 Точен сте

    7 2 Отговор

    До коментар #5 от "Стоян":

    УС на БАН разкри фактите-
    „ГУМЕН“ РАДЕВ ОТКРАДНА ИЗБОРИТЕ НИ! 💥🔥

    🤖 МАШИННА ИЗМАМА С МАДУРОВКИ: ⚡

    ЗАРЕЖДАТ МАНИПУЛИРАН СОФТУЕР НА ФЛАШКИТЕ. 💾
    ТИ ГЛАСУВАШ И ВИЖДАШ СВОЯ ИЗБОР. 🗳️

    МАШИНАТА ПРЕХВЪРЛЯ ГЛАСА ТИ ЗА ДРУГА ПАРТИЯ. 🔄

    НИКАКВА СЛЕДА, БЕЗ ДОКАЗАТЕЛСТВО. 🚫

    40% ФАЛШ! ОТКРАДНАТИ ГЛАСОВЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД! 📉💰

    🇩🇪 В ГЕРМАНИЯ ПРЕМАХНАХА
    МАШИННОТО ГЛАСУВАНЕ И ГЛАСУВАТ САМО С ХАРТИЕНИ БЮЛЕТИНИ, ЗАЩОТО СЪДЪТ ГО ОБЯВИ ЗА НЕПРОЗРАЧНО И ПРИКРИВА ИЗМАМА.

    ❓ ЗАЩО БЪЛГАРИЯ ПРОДЪЛЖАВА С МАШИНИ? СЛЕД КАТО ЕДНА ОТ НАЙ-РАЗВИТИТЕ ДЕМОКРАЦИИ В ЕВРОПА СЕ ОТКАЗА ОТ ТЯХ ИМЕННО ЗАРАДИ ЛИПСА НА ПУБЛИЧЕН КОНТРОЛ?

    ⏰ ВРЕМЕ Е ЗА 100% ХАРТИЕН ВОТ! 🇧🇬🔥

    Коментиран от #11

    21:41 03.09.2026

  • 8 Какъв първи тур колега

    8 5 Отговор

    До коментар #4 от "Иван":

    Йотовица бивола метресата на ДС генералите от 6-то управление ,метресата на крадеца Гергов ,на генерал Сотир Ушев и съпругата му Весела Лечева ,Ушев съден за кражби в особено големи размери ,Лечеви с острови в Гърция, всички тези имат общи снимки с крадеца мунчо на сватбата на сина й Марин Йотов в Правец за 1.6 млн.лв. е обречена. Малко цифри - на изборите на 14 ноември 2021 г.мунчо кРадев беше подкрепен от ПП които спечелиха парламентарните избори с 657 хил.гласа ,от БСП с 9.8% ,от ИТН с 9.1% ,от ДБ със 7.3% ,отделно общественици от инициативният му комитет като д-р Цветеслава Гълъбова ,Осман Октай и други. Всички тези партии изброени по горе имаха по 4-ма представители в инициативният му комитет ,помним слогана на ПП (Продължаваме промяната ) - "С вас сме г-н президент" ,помним и слоганите на ИТН и БСП. ГЕРБ издигна един неизвестен човек проф. Герджиков и въпреки тази подкрепа от спечелилата изборите ПП, ИТН ,БСП ,ДБ мунчо не достигна 50% на първи тур ,на втори спечели с по малко гласове от първия. В момента вече всички са разкрили кРадев и искат ареста му за грабежа. И ПП,ДБ ,ИТН а почти всички от инициативният му комитет се отрекоха също от него. Ето резултата на мунчо с цялата тази подкрепа на 1-ви тур на 14 ноември 2021 г.-
    6 - Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова
    ИК за Румен Радев и Илияна Йотова
    1 322 385
    49.22

    21:42 03.09.2026

  • 9 вяло сиво

    3 2 Отговор
    Президентка-фигурантка, какво съдействие от европейските колеги потърси за Ива от Кочани?

    21:43 03.09.2026

  • 10 жалка работа

    4 3 Отговор
    Това криво ребро адамово, което се срамува да изрече думата Русия когато е необходимо пред аудитория, също като либералната си облъчена от американска радиоактивност японска другарка Такаичи, която на годишнината от атомните бомбардировки едва ли не каза, че небето се е отворило и от него е паднало нещо, причинило смъртта на много японци (250 000 б.а.). Бита карта е, не и обръщайте внимание.......

    21:47 03.09.2026

  • 11 Доказано е

    6 1 Отговор

    До коментар #7 от "Точен сте":

    Над 60% от по грамотните граждани са гласували с машини като смятат че вота им е гарантиран. А фактите са че с настройките на кодовете и софтуера всички са отчетени за ПБ на мунчо. А от тези близо 40% гласували с хартиена бюлетина предимно роми ,96% за мунчо купени като в 6-те секции в кв.Ботунец ,квартала на ромските бандити "Калашниците" които преди 3 месеца убиха при катастрофа невинни граждани. 98 % от тях за мунчо и шайката му ПБ.Сега данните от от фалшифицирането на машинното гласуване. Отнети от ГЕРБ 186 хиляди гласа и не се чудите защо ноември 2024 г.имаха 641 хил.гласа а април тази година 430 хил. ( 211 хил.по малко). ПП/ДБ имаха ръст през април 70 хиляди гласа а от тях са отнети само 89 хил.гласа. Възраждане имаха ноември 2024 г. - 351 хил.гласа а през април тази година 137 хил..Срива при тях е 214 хиляди гласа, но реално е по малък защото фалшификации на мунчо крадеца им отне 129 хил.гласа.
    Реално за мунчо на миналите избори са гласували 472 хиляди. Другите са фалшификации с машините и купени роми с хартията.

    Коментиран от #20

    21:52 03.09.2026

  • 12 Анонимен

    5 2 Отговор
    Йотова А ПРЕЗИДИНСТВОТО В ТВОЕ ПОЖИЗНЕНО ГО ПРЕВРЪЩАТЕ С РАДЕВ

    22:05 03.09.2026

  • 13 Мериленд

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Окооо":

    От тая рлезидент не дтава

    22:05 03.09.2026

  • 14 Анонимен

    5 2 Отговор
    Йотова 10 години лежане в президенството Статуквото нямате място вече там Но Радев забрани бюлетината и с диктат остави мадуровките Йотова е назначена а всички мълчат позорно

    22:07 03.09.2026

  • 15 Обещания

    6 1 Отговор
    от нея ? Хайде , по - сериозно , де ! Колкото и обещанията на вожда и цялата им там червена клика от лъжци и безродници се оказа ! Естествено очаквано .

    22:08 03.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Кой ѝ

    3 2 Отговор
    има доверие , че се разобещавала ?

    22:10 03.09.2026

  • 18 Браво шиле

    3 0 Отговор
    ти си лъв, лъвица.

    22:12 03.09.2026

  • 19 опасение

    3 2 Отговор
    все по-странен поглед има тази жена...

    22:14 03.09.2026

  • 20 Хм...

    3 3 Отговор

    До коментар #11 от "Доказано е":

    Как точно се фалшифицира една принтирана на машина бюлетина? Кофти е, че няма как да я обявиш за невалидна, а?

    22:15 03.09.2026

  • 21 Пропадна

    4 2 Отговор
    много яко тая държава.

    22:17 03.09.2026

  • 22 Някаква по делова визия

    3 2 Отговор
    Не може ли ? Все пак това е държавна работа. Скромното ми мнение е , че трябва как да кажа по стилен вид. ....

    22:17 03.09.2026

  • 23 Васил

    1 1 Отговор
    И това го казва комунист???

    22:37 03.09.2026

  • 24 Браво Стринке

    1 0 Отговор
    Обичам те

    22:40 03.09.2026

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