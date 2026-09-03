Важните новини във ФАКТИ на 03.09.2026 г.

Йотова обяви своя кандидат за вицепрезидент- генералният директор на БТА Кирил Вълчев

Президентът Илияна Йотова обяви името на своя кандидат за вицепрезидент. Заедно нея в надпреварата за „Дондуков” 2 ще се впусне генералният директор на БТА Кирил Вълчев, съобщават от Нова телевизия.

Йотова представи кандидатурата на Кирил Вълчев за вицепрезидент на Република България пред зала „България“. „Не е случайно, че представяме кандидатурата за вицепрезидент точно тук, пред зала „България“. Защото нашата служба е България и е в името на България“, заяви Йотова.

Тя представи Вълчев като юрист, общественик и човек на словото и правото. „Вицепрезидентът трябва да познава из основи законите на страната, да знае как функционира българската държава и да уважава законите“, посочи Йотова.

По думите ѝ двамата са работили заедно в продължение на години по каузи, свързани със съхраняването на българската идентичност и култура. „Дълги години имаме обща кауза с господин Вълчев. Работихме заедно за опазването на българщината, за развитието на българската идентичност, на българския дух, на българската писменост и на буквите“, каза тя.

Илияна Йотова: Няма да превърна КСНС в предизборен терен, това го обещавам

Няма да превърна Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС) в предизборен терен, това го обещавам, заяви президентът Илияна Йотова пред журналисти, предават от БТА.

Делян Добрев: Продължавам да настоявам ГЕРБ да издигне тяснопартиен кандидат за президент

В края на четвъртия ден след конференцията в неделя продължавам да настоявам ГЕРБ да издигне тяснопартиен кандидат.

Структурите са мобилизирани и търсят реванш за загубата на последните парламентарни избори.

Мълчанието по този въпрос показва срамна слабост и нерешителност!

P. S. Специално за Владислав Горанов ще кажа съвсем ясно: Не може да има "братоубийствена" война, ако не воюваш с брат си. ППДБ не са ни братя, Горанов, те са ни опоненти точно колкото е Йотова

Партия „Възраждане“ обявява името на кандидата си за президент следващата седмица. Предложенията са пет

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Случаят "Петрохан": Следващата седмица властите ще съобщят резултатите от готовите експертизи

Следващата седмица предстои среща между оперативните работници, участвалите в действията, свързани с разследването, и наблюдаващите прокурори по случая "Петрохан". Ще бъде направен и съвместен брифинг, за да бъде запозната обществеността с констатираното вследствие на експертизите, каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по време на изслушване в парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред. Той отговори на въпрос на народния представител Божидар Божанов ("Демократична България") относно допълнителната информация по случая "Петрохан", предават от БТА.

Демерджиев: Два са били заглушителите в "Драгалевци"- един на място в сградата, друг в автомобил

Два са били заглушителите в столичния квартал "Драгалевци". Това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев. Едното устройство е било монтирано в автомобил, а другото е било в сграда, информират от БНР.

Андрей Новаков на въпрос дали ще е кандидатът на ГЕРБ за президент: Нямам навършени 40 години. Има време

Благодаря за високата оценка. Няма да се правя на разсеян. Тук съм длъжен да кажа, че има конституционни ограничения за заемането на тази длъжност - кандидатът трябва да е навършил 40 години, а аз съм на 38. Така че има време. Няма да е този път. Това каза българският евродепутат от ГЕРБ Андрей Новаков в предаването "България, Европа и светът на фокус" по Радио ФОКУС на въпрос дали той ще е кандидатът на ГЕРБ за президент на предстоящите президентски избори на 25 октомври.

Демерджиев: Работи се по нов закон за противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

Работи се по приемането на нов закон за противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, работната група в момента се създава в Министерството на правосъдието, като в нея ще участват и представители на Министерството на вътрешните работи.

НС прие на второ четене предложените от Министерски съвет промени в Закона за висшето образование

Народното събрание прие на второ четене предложените от Министерския съвет промени в Закона за висшето образование, касаещи студентските такси и стипендии, информират от news.bg.

Антонио Коща в София: Русия трябва да разбере, че Европа няма да отстъпи, а напротив - ще увеличи натиска

Злонамереното отношение на Русия се разпростира отвъд границите на Украйна – кибератаки, нарушения на критична инфраструктура, дронове в нашите въздушни пространства и опити за подкопаване на нашите демокрации. Заплахите и сплашването от страна на Русия няма да намалят нашата решителност да подкрепяме Украйна колкото дълго е необходимо, докато справедлив и траен мир не бъде постигнат. Русия трябва да разбере, че Европа няма да отстъпи, а напротив - ще увеличи натиска спрямо Русия, докато Русия спре с убийствата и покаже истински ангажимент за мир. Това заяви в София председателят на Европейския съвет Антонио Коща, който е на посещение у нас, цитиран от Нова телевизия.

В изявлението си Коща подчерта това, че сигурността на Европа обхваща и разширението. По думите на председателя на Европейския съвет Украйна, Молдова и Западните Балкани принадлежат и трябва да бъдат в Европейския съюз. Той заяви, че това е една инвестиция, която ЕС трябва да направи, а всяка държава трябва да изпълни необходимите реформи и предишно поетите ангажименти.

"Същевременно е важно и ние да изпълним нашата роля, да участваме в конструктивен диалог с тях, признавайки напредъка, когато има такъв. Трябва да продължим да работим заедно за Украйна. Нашата решителност за подкрепа за Украйна, докато тя се отбранява и се стреми към справедлив и дълготраен мир, остава непоколебима", категоричен бе Коща.

Задържаната в Струмяни: МВР иска да ме мачка, но Левски, Яне и Бог ме пазят

"Полицаите и МВР искат да ме мачкат. Да, ама няма да стане“. Това каза във видео в социалните мрежи Гергана Петрова, която беше отведена от полицията по време на посещението на премиера Румен Радев в Струмяни. То се появи малко след днешните изявления на вътрешния министър Иван Демерджиев за нея, съобщи Нова тв.

Махат директорите и главните секретари на Регионалните здравни инспекции

Министерството на здравеопазването ще премахне директорите и главните секретари на 28-те Регионални здравни инспекции, а функциите по общата администрация ще бъдат централизирани към ведомството. Това съобщи здравният министър Катя Ивкова, цитирана от Нова телевизия.

Тя обясни, че Регионалните здравни инспекции няма да бъдат закривани, а ще продължат да функционират като териториални структури, които ще се концентрират върху специализираната си дейност. Чрез тази административна реформа се очаква да бъдат освободени щатове, свързани с директорските и секретарските позиции, но окончателните промени ще зависят от законопроекта и процедурата по приемането му.

„Целта на тази част от инспекционната реформа е да бъде оставено толкова пространство на регионалните здравни инспекции, така че да се фокусират върху специализираните си дейности“, посочи здравният министър. Тя подчерта, че специализираните звена в инспекциите ще продължат да работят, а реформата засяга основно общата администрация.

Демерджиев: Гергана Петрова е била задържана като поръчител на жестоко убийство

„Има пропуски в цялостната организация при посещението на премиера в Струмяни. На първо място моето виждане е, че при такъв тип мероприятия при това наводнение, което се случи там, мястото на областния директор е на терен. Той също трябва да се запознае със ситуацията, трябва да види какви са притесненията на хората и да реагира. Трябва и лично да ръководи хората си в такава ситуация. Той не е бил там. Не е посетил мястото. Не е имало боди камери. А полицаите сме разпоредили, когато извършват действия на терен, да са с боди камери“.

Радев след срещата с Коща: Европа е изправена пред много кризи, а това засяга всички нас-страните членки на ЕС

Европа днес е изправена пред много и различни кризи, а това засяга всички нас - страните членки на ЕС. Трябва да бъдем постоянни, да имаме силната воля и да търсим работещи и рационални решения, за да преодолеем тези кризи. Това каза министър-председателят Румен Радев след среща с председателя на Европейския съвет Антонио Коща, който е на посещение в България по покана на българския премиер, съобщават от Dariknews.bg.

6 тона отпадъци за 6 дни събраха доброволци в Родопите

Впечатляващите, но и смущаващи 6 000 килограма отпадъци от един малък район на високите части на българските планини събраха участниците в тазгодишното традиционно планинско почистване, организирано от „За Земята“. Инициативата на екологичната организация, стартирала преди 27 години, тази година се насочи към Западните Родопи и по-точно към района на хижа Кабата и хижа Персенк.

Митница Пловдив с нов директор

Александър Димитров поема временно ръководството на Териториална дирекция „Митница Пловдив“. Той беше представен пред служителите от директора на Агенция „Митници“ Николай Шушков по време на посещението му в дирекцията.

„Възраждане“: Договорът за ремонт на паметника на връх Шипка е свързан с ДПС

Договорът за предстоящия тригодишен ремонт на паметника на свободата на връх Шипка, сключен от подразделение на Министерството на културата, е с фирма, пряко свързана с Движението за права и свободи - „Билдинг Комфорт", регистрирана във Велико Търново. Този договор трябва да бъде прекратен. Това заяви Ангел Янчев от “Възраждане“ пред журналисти в кулоарите на парламента.

Илияна Йотова: Изкуственият интелект ще засегне голяма част от класическите професии

Перспективите и предизвикателствата пред развитието на изкуствения интелект в България обсъди президентът Илияна Йотова на среща на „Дондуков“ 2 с представители на управителния съвет на Алианса за устойчиво развитие на изкуствения интелект (АУРИИ).

Деница Сачева поиска намеса на Съвета на Европа заради Ива Михайлова

Българският депутат Деница Сачева се обърна към комисаря по правата на човека на Съвета на Европа Майкъл О'Флахърти с призив за намеса по хуманитарния случай на Ива Михайлова, съобщи БГНЕС.

Шишков: Над 1 млрд. лева са раздадени авансово за „Хемус“ без готовност за строителство

Държавата е поставена в неизгодна финансова и юридическа позиция заради начина, по който са сключени договорите за изграждането на автомагистрала „Хемус“. Това заяви регионалният министър Иван Шишков по време на изслушване в Народното събрание за състоянието на проекта и възможностите за неговото завършване, цитиран от Нова тв.

Мъж издъхна в коридора на болница в Стара Загора

Органите на реда разследват внезапната смърт на 64-годишен мъж в болница в Стара Загора. Официалният сигнал за фаталния инцидент е подаден в късните часове на 2 септември във Второ районно управление в областния град.

Държавният резерв предоставя нови 9 000 литра питейна вода за Струмяни

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Нинова: Здравната реформа на "Прогресивна България" е пълен потрес

Здравната " реформа " на прогресистите е пълен потрес. Още от същото, че и по- лошо. Тотално разминаване с обещаното от Радев. Подписва се новия Национален рамков договор за следващите 3 години. Държавата налива още пари в нереформирана система. Това заяви лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова и допълва: