Новини
Свят »
Русия »
Путин тества способността на НАТО да се въздържи от открита война
  Тема: Украйна

Путин тества способността на НАТО да се въздържи от открита война

3 Септември, 2026 23:11 821 35

  • русия-
  • украйна-
  • нато-
  • владимир путин

Европейските членове на НАТО засега не са проявили желание да прибегнат до алианса, основан на доктрината за колективна отбрана, за нещо друго, освен за защита на собствените си граници и предоставяне на военна помощ на Украйна

Путин тества способността на НАТО да се въздържи от открита война - 1
The Wall Street Journal The Wall Street Journal

Все по-дръзките атаки на Русия в Европа поставят лидерите на континента пред дилема: готови ли са те да отговорят на Москва с нещо повече от санкции и дипломатически протести, пише The Wall Street Journal, цитиран от Фокус.

Според журналистите, засега отговорът не е намерен. Тази седмица германски и европейски официални лица заявиха, че Русия е преминала границата, нанасяйки удар с безпилотни летателни апарати с експлозиви срещу германско летище. Реакцията на Берлин обаче не се отклони от сценария, който той повтаряше след предишните провокации от страна на Русия.

Още новини от Украйна

Отбелязва се, че европейските членове на НАТО засега не са проявили желание да прибегнат до алианса, основан на доктрината за колективна отбрана, за нещо друго, освен за защита на собствените си граници и предоставяне на военна помощ на Украйна.

Вместо това европейците искат да поставят руския президент Владимир Путин пред дилеми, преди всичко чрез засилване на подкрепата за Киев.

Въпреки това някои европейци отбелязват, че кампанията на техните лидери остава твърде плаха, за да възпре провокациите на Кремъл. Нико Ланге, бивш началник на щаба на Министерството на отбраната на Германия, заявява:

"На Путин трябва да се оказва натиск там, където това боли най-много“.

Според него целият руски "сенчест флот“ трябва да бъде блокиран, на руските дипломати да се забрани свободното придвижване между страните от ЕС, а също така да се засили натискът върху другите държави, които заобикалят санкциите на ЕС, за да помогнат на Русия.

"С всяка хибридна атака Германия трябва да увеличава помощта за Украйна“, добавя Ланге.

Важно е, че в цяла Европа политиците изразяват широка подкрепа за санкциите или експулсирането на руснаците, въпреки че много длъжностни лица заявяват, че по-решителната реакция трябва да дойде от ЕС или НАТО.

Ограничение за възможностите на Европа представлява дългият списък от вече предприети мерки. Въпреки че все още има варианти, много от тях са сложни или скъпи – например предотвратяването на съучастието на трети страни в заобикалянето на руските санкции – или болезнени за европейските избиратели.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пак евтина пропаганда

    14 0 Отговор
    и още от заглавието си личи, че е за глупаци. Ще блеят пак двата фашистки отпадъка. Кои да се прави.

    Коментиран от #9

    23:12 03.09.2026

  • 2 хъхъ

    12 1 Отговор
    Къде са тези "все по-дръзки атаки на Русия в Европа"?!

    23:14 03.09.2026

  • 3 Че те воюват

    14 0 Отговор
    открито вече 5 години! То не бяха посещения на генерали, пратки с оръжия, сателитни данни и насочване, конфискация на кораби от военния им флот... Това ако не е открита война, то какво е?

    23:17 03.09.2026

  • 4 Тц, тц, тц!

    8 3 Отговор
    Стига с това НАТО, Русия е в състояние да го унищожи за МИНУТИ! И натам вървят нещата по начина, по който "НАТОто" ви провокира Русия! Жалко, че Владимир Владимирович излезе един безхарактерен страхливец!

    23:18 03.09.2026

  • 5 Сандо

    12 0 Отговор
    Нека да припомним на тия,които не могат да помнят за повече от три дни:Когато Северния поток беше взривен,първо обвиниха руснаците въпреки целия абсурд на тая идиотия.Наскоро се оказа,че това са някакви укри-рамбовци.Та така,тепърва европейцете ще усетят цялата сладост от дружбата си с укрите и превръщането им в нацисти.Тогава дори и крайно милостивата Русия с нейния милозлив либерал Путин няма и пръстта си да мръднат за да и помогнат.

    23:22 03.09.2026

  • 6 Бандерковци,

    9 0 Отговор
    Свикнахте ли да спите в метрото? Магазините празни но няма купони. На улицата за мъже е опасно за живота. ТЦК ги сграбчва и за един месец са във въздуха през комините на германските крематориуми. Европеско качество!

    23:24 03.09.2026

  • 7 деНАТОфикация

    8 0 Отговор
    Терористите от НАТО са въздух под налягане. Те са силни само на приказки и затова акцентират на терористичните престъпления.

    23:29 03.09.2026

  • 8 Тестис

    9 0 Отговор
    Тестване ли? Сами са си го спретнали туй с дрочетата, мислейки се за много хитри:)
    Русия с такива кокошкарски неща ли ще се занимава?
    Като и писне от евро-наглеците просто им пусне по едно Кинжалче или Орешник по набелязани обекти като преди това предупреди хората да се евакуират за да няма жертви! Пък да видим жеЛаещите могат ли го вдигна петия член:) То ако ставаше само с мерак!

    23:30 03.09.2026

  • 9 Като се появиш с тези обиди и

    1 6 Отговор

    До коментар #1 от "Пак евтина пропаганда":

    тролство и дискусията рязко приключва. Оставаш сам във форума да бълнуваш за отпадъци, тролеи, фашизъм и глупаци. Много е тъжно.

    Коментиран от #15, #17, #19, #21, #23, #24, #26, #27

    23:31 03.09.2026

  • 10 Междувременно

    1 3 Отговор
    „Не се бой, мъник . Ще ти дадем твоя собствена република и дори ще ти измислим собствен език.“

    -- Ленин, след като ражда Украйна.

    23:32 03.09.2026

  • 11 604

    6 1 Отговор
    всяка втора статия за пудинг......сменяйте памперсите урсулници

    23:35 03.09.2026

  • 12 бай Даньо

    7 0 Отговор
    Ми не, НАТО тества търпението на Русия вече 5 години и добре че се свършва с това... И не е Путин , Русия е. Путин е президент на Русия ... как не ви омръзва от тая пропаганда!?

    23:36 03.09.2026

  • 13 Урсулатът

    1 0 Отговор
    ГАЩИТИ ми земи - Мечка бяга от тях.... мен ме зарежи....

    23:41 03.09.2026

  • 14 Владимир Владимирович

    6 1 Отговор
    е президент на РФ. Москва, Кремъл... Нивото на неговата власт пробива облаците като планински връх! Велик човек, който си е осигурил място в историята.

    23:42 03.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Точно обратното!

    12 1 Отговор
    Нато отдавна воюва чрез Украйна с Русия. Да не говорим , че пиратските действия на натовски държави в открито море срещу руски кораби изисква незабавен военен отговор от Русия!

    Коментиран от #22

    23:46 03.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Точен

    6 1 Отговор
    Доколкото си спомням, даже Работническо дело не пускаше толкова некадърна пропаганда, както водещо американско издание, и то базирано във Вашингтон...

    23:46 03.09.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Докато жално тролиш

    0 5 Отговор

    До коментар #18 от "Точно обратното!":

    Изглеждаш като клупак.

    Коментиран от #25, #28

    23:52 03.09.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Кои обиди

    0 2 Отговор

    До коментар #9 от "Като се появиш с тези обиди и":

    Пропагандата срещу Русия и тролещият глупак са факти. Обида е да си лъжец. Но няма с какво да го осъзнае глупака, колко жалко изглежда като парцал.

    00:02 04.09.2026

  • 27 Позна ли се 😄

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "Като се появиш с тези обиди и":

    Не съм те карал аз да си тролей. Глупак! 😄

    00:02 04.09.2026

  • 28 Така е

    4 1 Отговор

    До коментар #22 от "Докато жално тролиш":

    С тролене човек изглежда глупаво и показва както своята трагедия, така падението и отчаянието на запада възродил фашизма и направил гнездо в Украйна!

    Коментиран от #31, #33

    00:03 04.09.2026

  • 29 Тестове местове

    3 1 Отговор
    Колкото и технологични да са новите войни, все пак тия работи не стават без хора. Та интересно ми е, с какви точно хора смята натото да воюва срещу Русия? Ми влезте в тубата и четете коментарите на поляци, германци, англичани и др западно европейци под видеата с урсулата, каята(нея и на запад я смятат за мнооо пр0ст@ и я наричат п@тиц@), или на каквато и да е друга политическа тема. Че те западняците са по-готови за гражданска война от нас българите

    00:04 04.09.2026

  • 30 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Русия и Европа са съседи

    0 1 Отговор
    Временното влошаване на отношенията ще отмине те ще работят заедно за благосъстоянието на хората.

    00:11 04.09.2026

  • 33 Лекар

    0 1 Отговор

    До коментар #28 от "Така е":

    Пробвал ли си лечение с парен чук 🔨 по кривата ти чутура?

    Коментиран от #35

    00:13 04.09.2026

  • 34 73547373

    0 0 Отговор
    кво нато, бе, пудели с поли ....

    00:19 04.09.2026

  • 35 Би било прекрасно

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Лекар":

    Тролещият глупак е отпадък. На никой няма да липсва помията! Не се дразни на мен, че си жалък. Не те карам аз да си по жалък от циганин и да си парцал в краката ми, Сърди се на отпадъка който те е създал и на празната манерка без достойнство. Аз само се подигравам на глупака показващ трагедията на запада да опре до първият боклук да троли срещу Русия. Стана дълго за глупак, ще има да се балтави до сутрина. . 😄

    00:21 04.09.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания