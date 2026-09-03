Путин тества способността на НАТО да се въздържи от открита война

Все по-дръзките атаки на Русия в Европа поставят лидерите на континента пред дилема: готови ли са те да отговорят на Москва с нещо повече от санкции и дипломатически протести, пише The Wall Street Journal, цитиран от Фокус.

Според журналистите, засега отговорът не е намерен. Тази седмица германски и европейски официални лица заявиха, че Русия е преминала границата, нанасяйки удар с безпилотни летателни апарати с експлозиви срещу германско летище. Реакцията на Берлин обаче не се отклони от сценария, който той повтаряше след предишните провокации от страна на Русия.

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Отбелязва се, че европейските членове на НАТО засега не са проявили желание да прибегнат до алианса, основан на доктрината за колективна отбрана, за нещо друго, освен за защита на собствените си граници и предоставяне на военна помощ на Украйна.

Вместо това европейците искат да поставят руския президент Владимир Путин пред дилеми, преди всичко чрез засилване на подкрепата за Киев.

Въпреки това някои европейци отбелязват, че кампанията на техните лидери остава твърде плаха, за да възпре провокациите на Кремъл. Нико Ланге, бивш началник на щаба на Министерството на отбраната на Германия, заявява:

"На Путин трябва да се оказва натиск там, където това боли най-много“.

Според него целият руски "сенчест флот“ трябва да бъде блокиран, на руските дипломати да се забрани свободното придвижване между страните от ЕС, а също така да се засили натискът върху другите държави, които заобикалят санкциите на ЕС, за да помогнат на Русия.

"С всяка хибридна атака Германия трябва да увеличава помощта за Украйна“, добавя Ланге.

Важно е, че в цяла Европа политиците изразяват широка подкрепа за санкциите или експулсирането на руснаците, въпреки че много длъжностни лица заявяват, че по-решителната реакция трябва да дойде от ЕС или НАТО.

Ограничение за възможностите на Европа представлява дългият списък от вече предприети мерки. Въпреки че все още има варианти, много от тях са сложни или скъпи – например предотвратяването на съучастието на трети страни в заобикалянето на руските санкции – или болезнени за европейските избиратели.