Путин тества способността на НАТО да се въздържи от открита война

Все по-дръзките атаки на Русия в Европа поставят лидерите на континента пред дилема: готови ли са те да отговорят на Москва с нещо повече от санкции и дипломатически протести, пише The Wall Street Journal, цитиран от Фокус.
Според журналистите, засега отговорът не е намерен. Тази седмица германски и европейски официални лица заявиха, че Русия е преминала границата, нанасяйки удар с безпилотни летателни апарати с експлозиви срещу германско летище. Реакцията на Берлин обаче не се отклони от сценария, който той повтаряше след предишните провокации от страна на Русия.
Отбелязва се, че европейските членове на НАТО засега не са проявили желание да прибегнат до алианса, основан на доктрината за колективна отбрана, за нещо друго, освен за защита на собствените си граници и предоставяне на военна помощ на Украйна.
Вместо това европейците искат да поставят руския президент Владимир Путин пред дилеми, преди всичко чрез засилване на подкрепата за Киев.
Въпреки това някои европейци отбелязват, че кампанията на техните лидери остава твърде плаха, за да възпре провокациите на Кремъл. Нико Ланге, бивш началник на щаба на Министерството на отбраната на Германия, заявява:
"На Путин трябва да се оказва натиск там, където това боли най-много“.
Според него целият руски "сенчест флот“ трябва да бъде блокиран, на руските дипломати да се забрани свободното придвижване между страните от ЕС, а също така да се засили натискът върху другите държави, които заобикалят санкциите на ЕС, за да помогнат на Русия.
"С всяка хибридна атака Германия трябва да увеличава помощта за Украйна“, добавя Ланге.
Важно е, че в цяла Европа политиците изразяват широка подкрепа за санкциите или експулсирането на руснаците, въпреки че много длъжностни лица заявяват, че по-решителната реакция трябва да дойде от ЕС или НАТО.
Ограничение за възможностите на Европа представлява дългият списък от вече предприети мерки. Въпреки че все още има варианти, много от тях са сложни или скъпи – например предотвратяването на съучастието на трети страни в заобикалянето на руските санкции – или болезнени за европейските избиратели.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пак евтина пропаганда
Коментиран от #9
23:12 03.09.2026
2 хъхъ
23:14 03.09.2026
3 Че те воюват
23:17 03.09.2026
4 Тц, тц, тц!
23:18 03.09.2026
5 Сандо
23:22 03.09.2026
6 Бандерковци,
23:24 03.09.2026
7 деНАТОфикация
23:29 03.09.2026
8 Тестис
Русия с такива кокошкарски неща ли ще се занимава?
Като и писне от евро-наглеците просто им пусне по едно Кинжалче или Орешник по набелязани обекти като преди това предупреди хората да се евакуират за да няма жертви! Пък да видим жеЛаещите могат ли го вдигна петия член:) То ако ставаше само с мерак!
23:30 03.09.2026
9 Като се появиш с тези обиди и
До коментар #1 от "Пак евтина пропаганда":тролство и дискусията рязко приключва. Оставаш сам във форума да бълнуваш за отпадъци, тролеи, фашизъм и глупаци. Много е тъжно.
Коментиран от #15, #17, #19, #21, #23, #24, #26, #27
23:31 03.09.2026
10 Междувременно
-- Ленин, след като ражда Украйна.
23:32 03.09.2026
11 604
23:35 03.09.2026
12 бай Даньо
23:36 03.09.2026
13 Урсулатът
23:41 03.09.2026
14 Владимир Владимирович
23:42 03.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Точно обратното!
Коментиран от #22
23:46 03.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Точен
23:46 03.09.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Докато жално тролиш
До коментар #18 от "Точно обратното!":Изглеждаш като клупак.
Коментиран от #25, #28
23:52 03.09.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Кои обиди
До коментар #9 от "Като се появиш с тези обиди и":Пропагандата срещу Русия и тролещият глупак са факти. Обида е да си лъжец. Но няма с какво да го осъзнае глупака, колко жалко изглежда като парцал.
00:02 04.09.2026
27 Позна ли се 😄
До коментар #9 от "Като се появиш с тези обиди и":Не съм те карал аз да си тролей. Глупак! 😄
00:02 04.09.2026
28 Така е
До коментар #22 от "Докато жално тролиш":С тролене човек изглежда глупаво и показва както своята трагедия, така падението и отчаянието на запада възродил фашизма и направил гнездо в Украйна!
Коментиран от #31, #33
00:03 04.09.2026
29 Тестове местове
00:04 04.09.2026
30 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Русия и Европа са съседи
00:11 04.09.2026
33 Лекар
До коментар #28 от "Така е":Пробвал ли си лечение с парен чук 🔨 по кривата ти чутура?
Коментиран от #35
00:13 04.09.2026
34 73547373
00:19 04.09.2026
35 Би било прекрасно
До коментар #33 от "Лекар":Тролещият глупак е отпадък. На никой няма да липсва помията! Не се дразни на мен, че си жалък. Не те карам аз да си по жалък от циганин и да си парцал в краката ми, Сърди се на отпадъка който те е създал и на празната манерка без достойнство. Аз само се подигравам на глупака показващ трагедията на запада да опре до първият боклук да троли срещу Русия. Стана дълго за глупак, ще има да се балтави до сутрина. . 😄
00:21 04.09.2026