Община Варна започва поетапно ограничаване достъпа до незаконните строежи в местността „Баба Алино“

Община Варна започва поетапно ограничаване на достъпа до незаконните строежи в местността „Баба Алино“, съобщиха от администрацията. На постройките, на които са прекъснати тока и водата, ще бъдат поставени ограничителни ленти, печати и подписи. Нарушаването им ще подлежи на санкции, предават от БТА.
Мярката се налага в изпълнение на издадените заповеди по Закона за устройство на територията за спиране на строителството и премахване на незаконните постройки, уточниха от администрацията.
Тъй като са издигнати без необходимите документи и разрешителни, не са проектирани и изграждани под надзор и нямат акт за въвеждане в експлоатация, по закон те представляват строежи, а не завършени жилища и са потенциално опасни за обитаване.
От Общината подчертават, че водоподаването и електрозахранването към пет от незаконните постройки в комплекса „Форест клуб“ са прекъснати в изпълнение на заповед на кмета на Варна. Сега предстои да бъде ограничен и достъпът до тях.
А междувременно администрацията продължава процедурата по издаване на нови заповеди за премахване на незаконни строежи в местността. В комплекса има различни по статут обекти, като за всеки от тях се извършват проверки и административни действия, допълват от Общината.
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