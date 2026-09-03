Делян Добрев: Продължавам да настоявам ГЕРБ да издигне тяснопартиен кандидат за президент

В края на четвъртия ден след конференцията в неделя продължавам да настоявам ГЕРБ да издигне тяснопартиен кандидат.
Структурите са мобилизирани и търсят реванш за загубата на последните парламентарни избори.
Мълчанието по този въпрос показва срамна слабост и нерешителност!
P. S. Специално за Владислав Горанов ще кажа съвсем ясно: Не може да има "братоубийствена" война, ако не воюваш с брат си. ППДБ не са ни братя, Горанов, те са ни опоненти точно колкото е Йотова
Това публикува на страницата си във фейсбук Делян Добрев от ГЕРБ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дон ПеПи
Коментиран от #6
21:15 03.09.2026
2 Анонимен
Коментиран от #5, #8
21:16 03.09.2026
3 Да де, ама
21:16 03.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Точен сте
До коментар #2 от "Анонимен":Ето да знаете какъв човек е ,това е справката -
Делян Добрев е свързван с няколко медийни разкрития и казуси през годините, но няма влязла в сила присъда за корупция.Основни казуси и скандалиАЕЦ „Белене“ (2016–2023 г.): Прокуратурата на няколко пъти иска депутатския имунитет на Делян Добрев (от ГЕРБ) във връзка с разследване за длъжностно престъпление от времето, когато е бил министър на икономиката и енергетиката. Става въпрос за консултантски услуги по проекта за АЕЦ „Белене“. Добрев на няколко пъти е отказвал да се откаже от имунитета си, като отрича всякаква вина
Коментиран от #16
21:18 03.09.2026
6 Ще те допълня
До коментар #1 от "Дон ПеПи":Простата и крадлива Тиква, ако се кандидатира и ще срещне отново народната любов. Никой освен крадците и родата му, няма да гласува за него.
21:18 03.09.2026
7 Веселяка
21:20 03.09.2026
8 Точен сте
До коментар #2 от "Анонимен":Ето с какъв човек си има работа народа на България -
Скандалът „Кумгейт“ (2017 г.): Разкрития за назначения на роднини и близки лица в община Хасково, довели до обществено напрежение и временното му оттегляне от ръководни партийни постове. Добрев определя твърденията като политическа атака.Разследване „Пелетигейт“ (2023 г.): Антикорупционният фонд (АКФ) публикува данни за фирма, собственост на родителите му, която е получавала значителни суми за доставки. Добрев отрича нарушения и твърди, че няма общо с дейността на дружеството. Данните са за ощетяване на община Хасково и бюджета на България с около 130 млн.лв.
21:20 03.09.2026
9 Да,бе
Коментиран от #12
21:21 03.09.2026
10 Обаче
21:24 03.09.2026
11 Боруна Лом
21:27 03.09.2026
12 Вашето мнение
До коментар #9 от "Да,бе":Делянчо няма и ден трудов стаж, освен като депутат. Баща му, докато делянчо беше студентче, а той шеф на ВиК Хасково всяка седмица беше с куфарите крадена пара у Банкя. на това се дължи кариерата на тоя експертин и кадър.
21:27 03.09.2026
13 Дзак
21:27 03.09.2026
14 Така ви заповядаха бе Делянчо ,
21:28 03.09.2026
15 Противен
21:29 03.09.2026
16 Боруна Лом
До коментар #5 от "Точен сте":КОЗЛОДУЙСКИ КАК Е НИВОТО НА ДУНАВА
21:30 03.09.2026
17 Гуру Гарабед
21:39 03.09.2026