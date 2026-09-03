Делян Добрев: Продължавам да настоявам ГЕРБ да издигне тяснопартиен кандидат за президент

В края на четвъртия ден след конференцията в неделя продължавам да настоявам ГЕРБ да издигне тяснопартиен кандидат.

Структурите са мобилизирани и търсят реванш за загубата на последните парламентарни избори.

Мълчанието по този въпрос показва срамна слабост и нерешителност!

P. S. Специално за Владислав Горанов ще кажа съвсем ясно: Не може да има "братоубийствена" война, ако не воюваш с брат си. ППДБ не са ни братя, Горанов, те са ни опоненти точно колкото е Йотова

Това публикува на страницата си във фейсбук Делян Добрев от ГЕРБ.