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Делян Добрев: Продължавам да настоявам ГЕРБ да издигне тяснопартиен кандидат за президент

Делян Добрев: Продължавам да настоявам ГЕРБ да издигне тяснопартиен кандидат за президент

3 Септември, 2026 21:12 513 17

  • делян добрев-
  • герб-
  • кандидат-
  • президент

Мълчанието по този въпрос показва срамна слабост и нерешителност, коментира още политикът

Делян Добрев: Продължавам да настоявам ГЕРБ да издигне тяснопартиен кандидат за президент - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

В края на четвъртия ден след конференцията в неделя продължавам да настоявам ГЕРБ да издигне тяснопартиен кандидат.
Структурите са мобилизирани и търсят реванш за загубата на последните парламентарни избори.
Мълчанието по този въпрос показва срамна слабост и нерешителност!
P. S. Специално за Владислав Горанов ще кажа съвсем ясно: Не може да има "братоубийствена" война, ако не воюваш с брат си. ППДБ не са ни братя, Горанов, те са ни опоненти точно колкото е Йотова

Това публикува на страницата си във фейсбук Делян Добрев от ГЕРБ.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дон ПеПи

    9 3 Отговор
    Боче и Шишо, харесват Йотова, та защо да си губят времето и парите в предизборни битки?

    Коментиран от #6

    21:15 03.09.2026

  • 2 Анонимен

    12 5 Отговор
    Ти ДОБРЕВ мразиш Борисов че ти разкри кражбите в Хасково и искаш да издигне кандидат да има по малко и от Костадинов и да закрият Герб ти Добрев си установен откраднал 129 милиона от обществени поръчки в Хасково

    Коментиран от #5, #8

    21:16 03.09.2026

  • 3 Да де, ама

    16 1 Отговор
    вие герберски крадци опоскахте България и никой не ви иска никъде.

    21:16 03.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Точен сте

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "Анонимен":

    Ето да знаете какъв човек е ,това е справката -

    Делян Добрев е свързван с няколко медийни разкрития и казуси през годините, но няма влязла в сила присъда за корупция.Основни казуси и скандалиАЕЦ „Белене“ (2016–2023 г.): Прокуратурата на няколко пъти иска депутатския имунитет на Делян Добрев (от ГЕРБ) във връзка с разследване за длъжностно престъпление от времето, когато е бил министър на икономиката и енергетиката. Става въпрос за консултантски услуги по проекта за АЕЦ „Белене“. Добрев на няколко пъти е отказвал да се откаже от имунитета си, като отрича всякаква вина

    Коментиран от #16

    21:18 03.09.2026

  • 6 Ще те допълня

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "Дон ПеПи":

    Простата и крадлива Тиква, ако се кандидатира и ще срещне отново народната любов. Никой освен крадците и родата му, няма да гласува за него.

    21:18 03.09.2026

  • 7 Веселяка

    1 4 Отговор
    Аз ще гласувам за Волен ако се кандидатира 🤪 ей така само за майтапа 😆 ако не се кандидатира ще гласувам за Лупи 😂 разбрахте ли, простовати индивиди 🤣

    21:20 03.09.2026

  • 8 Точен сте

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Анонимен":

    Ето с какъв човек си има работа народа на България -

    Скандалът „Кумгейт“ (2017 г.): Разкрития за назначения на роднини и близки лица в община Хасково, довели до обществено напрежение и временното му оттегляне от ръководни партийни постове. Добрев определя твърденията като политическа атака.Разследване „Пелетигейт“ (2023 г.): Антикорупционният фонд (АКФ) публикува данни за фирма, собственост на родителите му, която е получавала значителни суми за доставки. Добрев отрича нарушения и твърди, че няма общо с дейността на дружеството. Данните са за ощетяване на община Хасково и бюджета на България с около 130 млн.лв.

    21:20 03.09.2026

  • 9 Да,бе

    9 2 Отговор
    На делянчо интелектуалният му пик беше на пазара в Димитровград...След туй е само по надолнището и откраднатите милиони с нищо не променят това.

    Коментиран от #12

    21:21 03.09.2026

  • 10 Обаче

    4 0 Отговор
    Нема ора.

    21:24 03.09.2026

  • 11 Боруна Лом

    9 0 Отговор
    А ТИ БЕ КОГА ЩЕ ВЛЕЗЕШ В ЗАТВОРА?

    21:27 03.09.2026

  • 12 Вашето мнение

    11 0 Отговор

    До коментар #9 от "Да,бе":

    Делянчо няма и ден трудов стаж, освен като депутат. Баща му, докато делянчо беше студентче, а той шеф на ВиК Хасково всяка седмица беше с куфарите крадена пара у Банкя. на това се дължи кариерата на тоя експертин и кадър.

    21:27 03.09.2026

  • 13 Дзак

    1 0 Отговор
    Да се кандидатира!

    21:27 03.09.2026

  • 14 Така ви заповядаха бе Делянчо ,

    7 1 Отговор
    Така изкомандориха Тиквуна и той изпълнява. Както срещу Муньо прати Цецка , която и нейното село не искаше... Предател и крадец е Тиквата, а още има наивници да му връзват.

    21:28 03.09.2026

  • 15 Противен

    3 0 Отговор
    , а от молекули руски газ продължаваш ли да разбираш?

    21:29 03.09.2026

  • 16 Боруна Лом

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Точен сте":

    КОЗЛОДУЙСКИ КАК Е НИВОТО НА ДУНАВА

    21:30 03.09.2026

  • 17 Гуру Гарабед

    1 0 Отговор
    Настоявал бил. Йаййахахаайаа

    21:39 03.09.2026

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