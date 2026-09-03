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Партия „Възраждане“ обявява името на кандидата си за президент следващата седмица. Предложенията са пет

Партия „Възраждане“ обявява името на кандидата си за президент следващата седмица. Предложенията са пет

3 Септември, 2026 20:40 729 43

  • партия възраждане-
  • петима-
  • кандидат за президент-
  • следваща седмица

"Независим президент, който да може да взема решения само и единствено на базата на националния интерес. Нищо друго. Това искат българските граждани. Далеч не само избирателите на „Възраждане“, коментира още Костадин Костадинов

Партия „Възраждане“ обявява името на кандидата си за президент следващата седмица. Предложенията са пет - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Вчера партия „Възраждане“ се регистрира за участие в президентските избори. Оттам казаха, че избират измежду петима кандидати.

„Тази процедура върви вече повече от месец и предполагам, че другата седмица ще приключи и ще разберете. Към настоящия момент не искам нито да предпоставям, нито искам да давам предварителни оценки за процес и процедура, която върви повече от месец и ще приключи следващата седмица“. Това коментира в предаването „Лице в лице“ лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов в отговор на въпрос дали той е измежду тези петима кандидати.

„Те бяха доста повече, в интерес на истината, защото ние дадохме възможност на всички наши членове, симпатизанти, включително и на периферията около „Възраждане“, да дадат своите предпочитания, защото считаме, че за един такъв изключително важен вот, като вота за държавен глава, хората, които ще бъдат в основата на кампанията, трябва да имат най-голяма тежест при вземането на решението“, заяви той.

„Много лесно би било да вземем ние като ръководство решение и, разбира се, то ще бъде прието от членовете и симпатизантите на нашата организация, но тук идеята е да видим не просто какво искат нашите членове, но и какво искат, да кажем, по-широката част от българските граждани“, посочи Костадинов.

Според него хората искат независим, свободен президент.

„От външни влияния. Независим президент, който да може да взема решения само и единствено на базата на националния интерес. Нищо друго. Това искат българските граждани. Далеч не само избирателите на „Възраждане“. И, разбира се, човек, който да може достойно да представя държавата в чужбина, защото държавният глава е лицето на България“, заяви Костадинов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Еха,

    9 3 Отговор
    Всички тръпнем в очакване!Кой ще е той?

    Коментиран от #7, #10, #20

    20:46 03.09.2026

  • 5 Хризтосов

    8 11 Отговор
    Тъкмо ще се преброите колко пу.тлероиди сте останали в изх.ождане

    Коментиран от #25

    20:47 03.09.2026

  • 6 Зренков

    10 11 Отговор
    Никой не го вълнува. Спрете да ни занимавате с анонимници и национални предатели обслужващи просия.

    20:49 03.09.2026

  • 7 не казвай

    7 5 Отговор

    До коментар #4 от "Еха,":

    на никого - името му започва с К и завършва на остадинов.

    20:49 03.09.2026

  • 8 Проруското Възраждане

    10 8 Отговор
    и независим кандидат е оксиморон.

    Коментиран от #14

    20:51 03.09.2026

  • 9 Пламен

    7 1 Отговор
    Евгени Минчев ?

    Коментиран от #24

    20:52 03.09.2026

  • 10 Да бе

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "Еха,":

    Сън няма да спим дотогава.

    20:52 03.09.2026

  • 11 Инна

    5 7 Отговор
    Мартин Карбовски?

    20:54 03.09.2026

  • 12 оня с коня

    7 7 Отговор
    КАКВО НАПРАВИ досега Парламентарно предствената партия възраждане- Извади БГ от НАТО и ЕС за да станем "независими" ли,Лева ли запази,МОЧА -та ли опази,Амер. Бази ли премахна?Сега тръгнали да искат Вот от Народаи то за един от най-важните постове в държавата вместо да запретнат ръкави и да си сменят това ОЯЛО СЕ Ръководство,теглещо партията към Дъното!

    20:54 03.09.2026

  • 13 Луганск

    5 7 Отговор
    Явор Дачков?

    20:54 03.09.2026

  • 14 Независим е

    5 9 Отговор

    До коментар #8 от "Проруското Възраждане":

    От него нищо не зависи. Каквото каже Кремъл.

    Коментиран от #18

    20:55 03.09.2026

  • 15 костя

    6 7 Отговор
    връщай парите бе!!!

    Коментиран от #22

    20:56 03.09.2026

  • 16 разграждане

    4 6 Отговор
    Има една поговорка. " Напънала се планината,родила мишка" !

    20:57 03.09.2026

  • 17 Циркочев

    5 8 Отговор
    Копеята издигнете бре путлерасти от вгъсра дане. Да му се подиграваме и да го уни.жаваме

    Коментиран от #37

    20:57 03.09.2026

  • 18 Възрожденец

    3 6 Отговор

    До коментар #14 от "Независим е":

    Не само. Забравяш иранските ни братя и Хамас.

    20:57 03.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Европеец

    6 8 Отговор

    До коментар #4 от "Еха,":

    Ако е Костадинов и Волгин, са сигурни на балотаж....

    Коментиран от #26

    20:58 03.09.2026

  • 21 Да не размиват вота

    2 7 Отговор
    Най-добре да подкрепят доцента и генерала!

    20:58 03.09.2026

  • 22 Костя

    4 7 Отговор

    До коментар #15 от "костя":

    Глей си работата. Знайш ли колко пари бяха да ида на концерта на БРИКС в Москва. Добре, че имах рубли.

    20:59 03.09.2026

  • 23 Николев

    6 7 Отговор
    Волгата издигнете ,или Дачков Или карбовски, все пропаднали пу.тлероиди. Все ут.айки. Миш.ени за ун.ижение. Морално пропаднали дег.раданти платени от просия.

    Коментиран от #31, #32

    20:59 03.09.2026

  • 24 Неее,

    5 5 Отговор

    До коментар #9 от "Пламен":

    Азис. Той често си сменя пола

    21:00 03.09.2026

  • 25 Ами

    2 7 Отговор

    До коментар #5 от "Хризтосов":

    путлероидите са повече от урсулоидите.

    Коментиран от #27

    21:00 03.09.2026

  • 26 Долеков

    4 10 Отговор

    До коментар #20 от "Европеец":

    Хахаххахаааха пий си лекарствата. Най много 10 000 копейки да гласуват за копеята. И то ако са платени. Изх.ождане у.мре.

    21:01 03.09.2026

  • 27 Нололев

    4 5 Отговор

    До коментар #25 от "Ами":

    Споко ,по малко са. Преброиха се на последните избори. Радев ги изяде. Хахахаххахаха.

    21:02 03.09.2026

  • 28 А вицето на Йотова Копринков

    4 3 Отговор
    ще ни води по Пътя на Копринката.

    21:03 03.09.2026

  • 29 Фори

    2 6 Отговор
    Възраждане са руска партия и са хулигани до един.

    21:04 03.09.2026

  • 30 Шоколиев

    3 5 Отговор
    Който изд.риска митрофаня той ще е

    21:04 03.09.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 НИЩО МУ НЯМА

    1 2 Отговор

    До коментар #23 от "Николев":

    ФАНТАСТИЧНО
    ТОП ЛЕС МОДЕЛИ ЗА
    КАРИКАТУРИ....😀

    21:06 03.09.2026

  • 33 Зоранчев

    3 2 Отговор
    Да живее радев зеленио чорап. Вечна слава на президентката. Копеята от изх.ождане може само да им пере чорапето

    21:06 03.09.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Питане

    3 2 Отговор
    Защо му сменихте снимката ???
    Все слагахте една в поза Хр. Ботев и зареял поглед нагоре, към светлото комунистическо бъдеще...
    А на тази е като предала се смачкана баничка от онзи ден

    21:08 03.09.2026

  • 36 Гергиов

    3 3 Отговор
    Максудата копанар-копейката издигнете. Така ще има ман.гал за кандидат за президент за който пу.тлероидите да гласуват. Те обичат ирански кафяви и български индийци от маалата

    21:10 03.09.2026

  • 37 Дзак

    1 2 Отговор

    До коментар #17 от "Циркочев":

    За друго като не ставате!

    Коментиран от #39

    21:11 03.09.2026

  • 38 Колипев

    3 1 Отговор
    Копеята да ходи да бръсне косматио дирник на йотова. Вече е загубил. Да не издига никой.

    21:12 03.09.2026

  • 39 Анастасиев

    1 1 Отговор

    До коментар #37 от "Дзак":

    Ставаме и ви ши.баме. Дойдееме ,видехме и пенсионерскио ви електорат ви взехме. Радев и Йотова завинаги. Вгъсраждане умре. Пу.тлероидите замирисаха на разл.ожено

    21:15 03.09.2026

  • 40 Чочилев

    1 1 Отговор
    Максудата е ма.нгал със сини венци во.нящ на циг.анин. Аз за ци.гани не гласувам

    21:17 03.09.2026

  • 41 Долимчев

    2 0 Отговор
    Костадинов е ОСЪДЕН фашист и расист.доказан от съда фашист и расист Продажен путлероид,слуга на просия.

    21:19 03.09.2026

  • 42 ...

    0 0 Отговор
    Копейката президент!

    21:20 03.09.2026

  • 43 Цончо ганев педала

    1 0 Отговор
    Костадинов 🖕 КОПАНАР ИЗМАНИК ЛЪЖЕЦ СЛУГА НА БОРИСОВ ВРЪЩАЙ КРАДЕНИТЕ МИЛИОНИ БОКЛУК...

    21:20 03.09.2026

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