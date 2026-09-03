Партия „Възраждане“ обявява името на кандидата си за президент следващата седмица. Предложенията са пет

Вчера партия „Възраждане“ се регистрира за участие в президентските избори. Оттам казаха, че избират измежду петима кандидати.
„Тази процедура върви вече повече от месец и предполагам, че другата седмица ще приключи и ще разберете. Към настоящия момент не искам нито да предпоставям, нито искам да давам предварителни оценки за процес и процедура, която върви повече от месец и ще приключи следващата седмица“. Това коментира в предаването „Лице в лице“ лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов в отговор на въпрос дали той е измежду тези петима кандидати.
„Те бяха доста повече, в интерес на истината, защото ние дадохме възможност на всички наши членове, симпатизанти, включително и на периферията около „Възраждане“, да дадат своите предпочитания, защото считаме, че за един такъв изключително важен вот, като вота за държавен глава, хората, които ще бъдат в основата на кампанията, трябва да имат най-голяма тежест при вземането на решението“, заяви той.
„Много лесно би било да вземем ние като ръководство решение и, разбира се, то ще бъде прието от членовете и симпатизантите на нашата организация, но тук идеята е да видим не просто какво искат нашите членове, но и какво искат, да кажем, по-широката част от българските граждани“, посочи Костадинов.
Според него хората искат независим, свободен президент.
„От външни влияния. Независим президент, който да може да взема решения само и единствено на базата на националния интерес. Нищо друго. Това искат българските граждани. Далеч не само избирателите на „Възраждане“. И, разбира се, човек, който да може достойно да представя държавата в чужбина, защото държавният глава е лицето на България“, заяви Костадинов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Еха,
Коментиран от #7, #10, #20
20:46 03.09.2026
5 Хризтосов
Коментиран от #25
20:47 03.09.2026
6 Зренков
20:49 03.09.2026
7 не казвай
До коментар #4 от "Еха,":на никого - името му започва с К и завършва на остадинов.
20:49 03.09.2026
8 Проруското Възраждане
Коментиран от #14
20:51 03.09.2026
9 Пламен
Коментиран от #24
20:52 03.09.2026
10 Да бе
До коментар #4 от "Еха,":Сън няма да спим дотогава.
20:52 03.09.2026
11 Инна
20:54 03.09.2026
12 оня с коня
20:54 03.09.2026
13 Луганск
20:54 03.09.2026
14 Независим е
До коментар #8 от "Проруското Възраждане":От него нищо не зависи. Каквото каже Кремъл.
Коментиран от #18
20:55 03.09.2026
15 костя
Коментиран от #22
20:56 03.09.2026
16 разграждане
20:57 03.09.2026
17 Циркочев
Коментиран от #37
20:57 03.09.2026
18 Възрожденец
До коментар #14 от "Независим е":Не само. Забравяш иранските ни братя и Хамас.
20:57 03.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Европеец
До коментар #4 от "Еха,":Ако е Костадинов и Волгин, са сигурни на балотаж....
Коментиран от #26
20:58 03.09.2026
21 Да не размиват вота
20:58 03.09.2026
22 Костя
До коментар #15 от "костя":Глей си работата. Знайш ли колко пари бяха да ида на концерта на БРИКС в Москва. Добре, че имах рубли.
20:59 03.09.2026
23 Николев
Коментиран от #31, #32
20:59 03.09.2026
24 Неее,
До коментар #9 от "Пламен":Азис. Той често си сменя пола
21:00 03.09.2026
25 Ами
До коментар #5 от "Хризтосов":путлероидите са повече от урсулоидите.
Коментиран от #27
21:00 03.09.2026
26 Долеков
До коментар #20 от "Европеец":Хахаххахаааха пий си лекарствата. Най много 10 000 копейки да гласуват за копеята. И то ако са платени. Изх.ождане у.мре.
21:01 03.09.2026
27 Нололев
До коментар #25 от "Ами":Споко ,по малко са. Преброиха се на последните избори. Радев ги изяде. Хахахаххахаха.
21:02 03.09.2026
28 А вицето на Йотова Копринков
21:03 03.09.2026
29 Фори
21:04 03.09.2026
30 Шоколиев
21:04 03.09.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 НИЩО МУ НЯМА
До коментар #23 от "Николев":ФАНТАСТИЧНО
ТОП ЛЕС МОДЕЛИ ЗА
КАРИКАТУРИ....😀
21:06 03.09.2026
33 Зоранчев
21:06 03.09.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Питане
Все слагахте една в поза Хр. Ботев и зареял поглед нагоре, към светлото комунистическо бъдеще...
А на тази е като предала се смачкана баничка от онзи ден
21:08 03.09.2026
36 Гергиов
21:10 03.09.2026
37 Дзак
До коментар #17 от "Циркочев":За друго като не ставате!
Коментиран от #39
21:11 03.09.2026
38 Колипев
21:12 03.09.2026
39 Анастасиев
До коментар #37 от "Дзак":Ставаме и ви ши.баме. Дойдееме ,видехме и пенсионерскио ви електорат ви взехме. Радев и Йотова завинаги. Вгъсраждане умре. Пу.тлероидите замирисаха на разл.ожено
21:15 03.09.2026
40 Чочилев
21:17 03.09.2026
41 Долимчев
21:19 03.09.2026
42 ...
21:20 03.09.2026
43 Цончо ганев педала
21:20 03.09.2026