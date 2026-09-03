Партия „Възраждане“ обявява името на кандидата си за президент следващата седмица. Предложенията са пет

Вчера партия „Възраждане“ се регистрира за участие в президентските избори. Оттам казаха, че избират измежду петима кандидати.

„Тази процедура върви вече повече от месец и предполагам, че другата седмица ще приключи и ще разберете. Към настоящия момент не искам нито да предпоставям, нито искам да давам предварителни оценки за процес и процедура, която върви повече от месец и ще приключи следващата седмица“. Това коментира в предаването „Лице в лице“ лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов в отговор на въпрос дали той е измежду тези петима кандидати.

„Те бяха доста повече, в интерес на истината, защото ние дадохме възможност на всички наши членове, симпатизанти, включително и на периферията около „Възраждане“, да дадат своите предпочитания, защото считаме, че за един такъв изключително важен вот, като вота за държавен глава, хората, които ще бъдат в основата на кампанията, трябва да имат най-голяма тежест при вземането на решението“, заяви той.

„Много лесно би било да вземем ние като ръководство решение и, разбира се, то ще бъде прието от членовете и симпатизантите на нашата организация, но тук идеята е да видим не просто какво искат нашите членове, но и какво искат, да кажем, по-широката част от българските граждани“, посочи Костадинов.

Според него хората искат независим, свободен президент.

„От външни влияния. Независим президент, който да може да взема решения само и единствено на базата на националния интерес. Нищо друго. Това искат българските граждани. Далеч не само избирателите на „Възраждане“. И, разбира се, човек, който да може достойно да представя държавата в чужбина, защото държавният глава е лицето на България“, заяви Костадинов.