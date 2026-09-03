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Калоян Паргов: Успехът на Йотова ще доведе до два прецедента

Калоян Паргов: Успехът на Йотова ще доведе до два прецедента

3 Септември, 2026 11:01 1 209 35

  • калоян паргов-
  • илияна йотова-
  • президент

Калоян Паргов счита, че е добре вицепрезидентът да бъде мъж

Калоян Паргов: Успехът на Йотова ще доведе до два прецедента - 1
Снимка: Bulgaria ON IR
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Успехът на Илияна Йотова ще доведе до два прецедента в най-новата историята на България – за първи път жена ще бъде избрана за президент и за първи път вицепрезидент ще бъде избран за президент. Това каза Калоян Паргов – член на НС на БСП и основател на СИНПИ, в ефира на „България он ер“.

По думите му, чийто кандидат достигне до балотажа, ще се позиционира като основна опозиция на "Прогресивна България". Според него ГЕРБ предварително са развели бялото знаме.

"Илияна Йотова безспорно е човек с дълга политическа кариера. Минала е през всички нива - и партийни, и институционални", отбеляза Паргов.

Той посочи, че Плевнелиев и Румен Радев, и донякъде Петър Стоянов не са били професионални политици, когато са избрани за президент, докато Илияна Йотова е професионален политик повече от 20 години.

Калоян Паргов счита, че е добре вицепрезидентът да бъде мъж. По думите му изборът на вицепрезидент в тази ситуация ще е избор направен от Илияна Йотова и подкрепящите я основни партии - БСП и "Прогресивна България", но самите разговори ги води лично Йотова.

Той прогнозира, че ще продължи тенденцията след 1990 г. левицата да доминира президентската институция – Петър Младенов 1 година, Георги Първанов – 10 години, Румен Радев – 9 години и Илияна Йотова – сега за 1 година.

Паргов обясни, че Илияна Йотова е част от лявото, но успехът ѝ няма да направи БСП по-значима.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Успехът

    25 9 Отговор
    ще доведе катастрофа ! И не ми я хвали през къде е минала , всеизвестно е !

    11:04 03.09.2026

  • 2 Йотова освен с ала бала

    9 14 Отговор
    няма как да спечели, същото важи и за Гюров.
    Вълчев ми беше фаворит, след него доц. Димов.

    11:04 03.09.2026

  • 3 Паргов слага тигана

    17 9 Отговор
    но "успехът на Йотова" е още в реката

    11:05 03.09.2026

  • 4 Слушах го паргов

    6 3 Отговор
    И той накрая каза една простотия..
    Така не се говори като си от такава трибуна
    Мислиш го
    Няма нужда да го изказваш
    Показа си рогата

    11:05 03.09.2026

  • 5 Овчар

    17 4 Отговор
    Този е един от най гнусните измамници в българската политика.

    Коментиран от #14

    11:06 03.09.2026

  • 6 Васил

    18 8 Отговор
    Паргов България се умори от скапани комунисти и Йотова ще бъде поредната която ще си отиде при своето протеже Радев.

    Коментиран от #15

    11:06 03.09.2026

  • 7 Братовчеда

    16 3 Отговор
    Мен не ме притеснява талкова, че жена ще бъде избрана за президент. Повече ме притеснява какво следва след това. Защото може да назначат гинеколог за началник щаб на Българската армия, нали? Не е невъзможно в страната с неограничени политически възможности. От друга страна - защо пък не. Като гледаш колко много нуждаещи се има...

    11:11 03.09.2026

  • 8 АГАТ а Кристи

    13 2 Отговор
    Бившата говорителка по БНТ -

    "Аз се гордея, че съм наследствен комунист"... 😭
    Пред изказаната гордост, и Господ Ленин би замълчал !

    11:12 03.09.2026

  • 9 Анонимен

    14 2 Отговор
    Какви невиждани червени лъжи Как стигна държавата ни до тук да се остави да е завладяна от бкп сега

    11:13 03.09.2026

  • 10 Леонид Брежнев

    17 2 Отговор
    Йотова е част от статуквото на прехода. Двадесет години е на държавната софра и полза до тук никаква от нея. Отделно е изключително нелицеприятна и с лоша аура. Абе половинвековната жена подкрепяна от столетната интернационална партия направо вещае тих ужас за бъдещето на републиката.

    Коментиран от #19

    11:15 03.09.2026

  • 11 Зъл пес

    14 2 Отговор
    Аз също предпочитам мъж за президент.Смешно ми стои жена президинт, пред строени мъже в униформи,и с женското си гласче да им дава заповеди.Ми не става.

    11:18 03.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Овчарска гега

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Овчар":

    Ако статията беше за Боко,изказването ти щеше да е същото.

    11:20 03.09.2026

  • 15 Да бе да

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "Васил":

    Аха,уморени били,затова народа им даде цялата власт.

    11:21 03.09.2026

  • 16 За първи път дърта тарантула

    13 3 Отговор
    президент

    11:22 03.09.2026

  • 17 ха ха руски чорапогащник

    7 3 Отговор
    Не е възможно руския чорапогащник да бъде избран! Българите са умни и искат ЕвроПрезидент!!!

    Коментиран от #21

    11:22 03.09.2026

  • 18 Йотова е кадър на БКП

    11 1 Отговор
    Комунистите, които ограбиха България!

    Коментиран от #29

    11:23 03.09.2026

  • 19 Смехоран

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Леонид Брежнев":

    Строхотно последно изречение.Хем ме развесели,хем ми стана тъжно!

    11:23 03.09.2026

  • 20 любовница на Президент

    8 2 Отговор
    Голям парадокс любовница на бивш президент Първанов да стане Президент русофил?!?!

    11:23 03.09.2026

  • 21 Бастардо

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "ха ха руски чорапогащник":

    Прав си,ама като машините са "наши",нама да има друг резултат.Ще си ги нагласят на името на рижата главица.

    11:26 03.09.2026

  • 22 Троян

    2 1 Отговор
    Ако се яви на изборите Райна княгиня бих отишъл да гласувам. За тия смотаняци не.

    Коментиран от #26

    11:26 03.09.2026

  • 23 Запасняк

    6 0 Отговор
    Абе нали Урсула каза, че до 2030 г трябва да сме готови за война с Русия...
    Та питам Йотова ли ще ни е главнокомандващ?!
    Кажете нещо да е направила запомнящо се да толкова време в политиката? Нали беше и в БСП, даже и в Европа ходи... Нещо важно, нещо което да е променило живота на много хора...А?
    Нищо!!! Нула! Пълен фигурант!
    Ей това ще прави и ако остане президент!

    11:26 03.09.2026

  • 24 Всичките ви дела са записани

    4 0 Отговор
    Ако бях Йотова, от угодници на Борисов нямаше да приемам поздравления!

    11:27 03.09.2026

  • 25 оня с коня

    3 1 Отговор
    Странно Скодоумие на Паргов според който Неучастието на ГЕРБ е вдигане на Бяло знаме.Всъщност Бялото знаме ще бъде вдигнато от ВСИЧКИ Претенденти,победени от Спечелилия.

    11:28 03.09.2026

  • 26 хмм

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Троян":

    Нямаме машина на времето, за да я предложиш. Можеше да гласуваш за Корнелия, но тя се отказа в полза на бившата си партия. Не го каза, но го показа...

    11:29 03.09.2026

  • 27 Камион

    5 1 Отговор
    Еййййй… няма отървия от червената партия.
    Както казваше Камен Донев: “Н ас хх ран, ама на екран!”

    11:30 03.09.2026

  • 28 споделям ви интересен факт

    4 0 Отговор
    Фейсбук ми листваше и страницата на Паргов, а никога и през ум не ми е минавало да го търся.

    11:32 03.09.2026

  • 29 Комунистите

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "Йотова е кадър на БКП":

    Ги избиват още от 1923 година масово 1925 година.Сега на власт е червената буржоазия.

    11:32 03.09.2026

  • 30 Зеления

    3 1 Отговор
    Вицепрезидент ще е Вигенин, имиджа му се лъска от над половин година по медиите, та даже и не може да се коментира под негови статии.
    А най-интересното е кой дава парите за тази негова медийна кампания, да го представи като супер компетентен и вещ по всички въпроси

    Коментиран от #31

    11:38 03.09.2026

  • 31 Колко неразумно!

    2 2 Отговор

    До коментар #30 от "Зеления":

    Вигенин подкрепи преврата на Позитано, дали би подкрепил такъв и в президентството?

    11:41 03.09.2026

  • 32 Дааааа,

    2 0 Отговор
    професионален политик - професия?????

    11:53 03.09.2026

  • 33 Тук Става Въпрос За Политически !

    2 0 Отговор
    И Финансови !

    Сделки !

    11:53 03.09.2026

  • 34 смях в залата

    1 0 Отговор
    Йотова с вице Румен Овчаров

    12:04 03.09.2026

  • 35 логика

    1 0 Отговор
    Социализмът намали драстично религиите, и антикапитализмът. Защото отчаянието драстично се стопи. И чувството за несправедливост. Следователно социализмът е заплаха за религиите и заплаха за марксизма..

    12:10 03.09.2026

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