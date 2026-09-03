Калоян Паргов: Успехът на Йотова ще доведе до два прецедента

Успехът на Илияна Йотова ще доведе до два прецедента в най-новата историята на България – за първи път жена ще бъде избрана за президент и за първи път вицепрезидент ще бъде избран за президент. Това каза Калоян Паргов – член на НС на БСП и основател на СИНПИ, в ефира на „България он ер“.
По думите му, чийто кандидат достигне до балотажа, ще се позиционира като основна опозиция на "Прогресивна България". Според него ГЕРБ предварително са развели бялото знаме.
"Илияна Йотова безспорно е човек с дълга политическа кариера. Минала е през всички нива - и партийни, и институционални", отбеляза Паргов.
Той посочи, че Плевнелиев и Румен Радев, и донякъде Петър Стоянов не са били професионални политици, когато са избрани за президент, докато Илияна Йотова е професионален политик повече от 20 години.
Калоян Паргов счита, че е добре вицепрезидентът да бъде мъж. По думите му изборът на вицепрезидент в тази ситуация ще е избор направен от Илияна Йотова и подкрепящите я основни партии - БСП и "Прогресивна България", но самите разговори ги води лично Йотова.
Той прогнозира, че ще продължи тенденцията след 1990 г. левицата да доминира президентската институция – Петър Младенов 1 година, Георги Първанов – 10 години, Румен Радев – 9 години и Илияна Йотова – сега за 1 година.
Паргов обясни, че Илияна Йотова е част от лявото, но успехът ѝ няма да направи БСП по-значима.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Успехът
11:04 03.09.2026
2 Йотова освен с ала бала
Вълчев ми беше фаворит, след него доц. Димов.
11:04 03.09.2026
3 Паргов слага тигана
11:05 03.09.2026
4 Слушах го паргов
Така не се говори като си от такава трибуна
Мислиш го
Няма нужда да го изказваш
Показа си рогата
11:05 03.09.2026
5 Овчар
Коментиран от #14
11:06 03.09.2026
6 Васил
Коментиран от #15
11:06 03.09.2026
7 Братовчеда
11:11 03.09.2026
8 АГАТ а Кристи
"Аз се гордея, че съм наследствен комунист"... 😭
Пред изказаната гордост, и Господ Ленин би замълчал !
11:12 03.09.2026
9 Анонимен
11:13 03.09.2026
10 Леонид Брежнев
Коментиран от #19
11:15 03.09.2026
11 Зъл пес
11:18 03.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Овчарска гега
До коментар #5 от "Овчар":Ако статията беше за Боко,изказването ти щеше да е същото.
11:20 03.09.2026
15 Да бе да
До коментар #6 от "Васил":Аха,уморени били,затова народа им даде цялата власт.
11:21 03.09.2026
16 За първи път дърта тарантула
11:22 03.09.2026
17 ха ха руски чорапогащник
Коментиран от #21
11:22 03.09.2026
18 Йотова е кадър на БКП
Коментиран от #29
11:23 03.09.2026
19 Смехоран
До коментар #10 от "Леонид Брежнев":Строхотно последно изречение.Хем ме развесели,хем ми стана тъжно!
11:23 03.09.2026
20 любовница на Президент
11:23 03.09.2026
21 Бастардо
До коментар #17 от "ха ха руски чорапогащник":Прав си,ама като машините са "наши",нама да има друг резултат.Ще си ги нагласят на името на рижата главица.
11:26 03.09.2026
22 Троян
Коментиран от #26
11:26 03.09.2026
23 Запасняк
Та питам Йотова ли ще ни е главнокомандващ?!
Кажете нещо да е направила запомнящо се да толкова време в политиката? Нали беше и в БСП, даже и в Европа ходи... Нещо важно, нещо което да е променило живота на много хора...А?
Нищо!!! Нула! Пълен фигурант!
Ей това ще прави и ако остане президент!
11:26 03.09.2026
24 Всичките ви дела са записани
11:27 03.09.2026
25 оня с коня
11:28 03.09.2026
26 хмм
До коментар #22 от "Троян":Нямаме машина на времето, за да я предложиш. Можеше да гласуваш за Корнелия, но тя се отказа в полза на бившата си партия. Не го каза, но го показа...
11:29 03.09.2026
27 Камион
Както казваше Камен Донев: “Н ас хх ран, ама на екран!”
11:30 03.09.2026
28 споделям ви интересен факт
11:32 03.09.2026
29 Комунистите
До коментар #18 от "Йотова е кадър на БКП":Ги избиват още от 1923 година масово 1925 година.Сега на власт е червената буржоазия.
11:32 03.09.2026
30 Зеления
А най-интересното е кой дава парите за тази негова медийна кампания, да го представи като супер компетентен и вещ по всички въпроси
Коментиран от #31
11:38 03.09.2026
31 Колко неразумно!
До коментар #30 от "Зеления":Вигенин подкрепи преврата на Позитано, дали би подкрепил такъв и в президентството?
11:41 03.09.2026
32 Дааааа,
11:53 03.09.2026
33 Тук Става Въпрос За Политически !
Сделки !
11:53 03.09.2026
34 смях в залата
12:04 03.09.2026
35 логика
12:10 03.09.2026