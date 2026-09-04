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Лили Иванова подкрепи кандидатурата на Илияна Йотова за президент

Лили Иванова подкрепи кандидатурата на Илияна Йотова за президент

4 Септември, 2026 10:12 899 26

  • лили иванова-
  • илияна йотова-
  • президент

Примата на българската естрада изрази благодарност към Йотова за уважението

Лили Иванова подкрепи кандидатурата на Илияна Йотова за президент - 1
Снимка: фейсбук
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Примата на българската естрада Лили Иванова изрази благодарност към президента Илияна Йотова за уважението и отношението към нея и творчество ѝ чрез пост в социалната мрежа Facebook.

От публикувана снимка става ясно, че президентът Йотова е изпратила писмо до Лили Иванова, в което отправя покана и молба към певицата да подкрепи кандидатпрезидентската ѝ кандидатура.

"Благодаря за уважението и отношението към мен и моето творчество и присъствието на моя концерт в София на Президента на Република България г-жа Илияна Йотова! Приемам с отговорност поканата на г-жа Йотова и ѝ пожелавам успех заедно с г-н Кирил Вълчев в обединението на нацията и грижата за българския народ и държава!“, пише Лили Иванова.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дърта мумия

    20 4 Отговор
    Комунистка

    Коментиран от #18

    10:13 04.09.2026

  • 2 мдаа

    24 2 Отговор
    ДПС подкрепи кандидатурата на Йотова.

    10:13 04.09.2026

  • 3 Гост

    16 0 Отговор
    Тая 2 метра ли е или Лилито е по-малка

    Коментиран от #5

    10:14 04.09.2026

  • 4 Ха ха ха ха ха ха ха

    15 0 Отговор
    Да ѝ стане вице........ Ха ха ха ха ха ха

    10:14 04.09.2026

  • 5 Последния Софиянец

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    Лилето е 1.50

    10:15 04.09.2026

  • 6 Рамзес ||

    10 3 Отговор
    Браво, браво, Лили е кадемлия. Някога и мен ме подкрепи за фараон, и спечелих, а конкурента някак си го изядоха крокодилите...

    10:16 04.09.2026

  • 7 1111

    3 12 Отговор
    Ще гласувам за Йотова само ако е съгласна да смени името на вр. Мусала. Това е нещо, което на Радев не позволиха да направи!

    Коментиран от #21

    10:16 04.09.2026

  • 8 ЧУБАКА ДО ЛИЛИ...

    9 0 Отговор
    .........

    10:18 04.09.2026

  • 9 Селска фурнаджииска лопата

    20 0 Отговор
    До вчера с ГЕРБ днес с Йотова.

    10:18 04.09.2026

  • 10 Отец Дионисий

    17 0 Отговор
    Тамплиерката Йотова отлъчена от църквата никога няма да е начело на Православна България.

    10:19 04.09.2026

  • 11 Долу

    9 0 Отговор
    Мата Космата

    10:19 04.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 хъхъ

    10 0 Отговор
    Лилет винаги е била с властта.

    10:29 04.09.2026

  • 14 С таЗ, която е на власт

    10 0 Отговор
    ЕЕеее... то снахата на Политбюро навремето подкрепИ СДС, после,цАрот/цАрот а направи полковник/, а сега подкрепи шОрошката тамплиерка.

    10:30 04.09.2026

  • 15 ЦК на БКП

    10 0 Отговор
    Тая стисната комунистка да бе родила поне едно дете

    10:31 04.09.2026

  • 16 бкп 1989г

    8 0 Отговор
    36г ви правиме на май муни,накрая станахте такива!

    10:31 04.09.2026

  • 17 АГАТ а Кристи

    2 1 Отговор
    Тогава и на Варна, и на язовир Искър...
    Така вие комунистите ги нарекохте

    Коментиран от #22

    10:35 04.09.2026

  • 18 Овчар

    2 5 Отговор

    До коментар #1 от "Дърта мумия":

    Мумията си ти..! Комунистите имаха производство ,сега вие парцалите нямате нищо.

    10:35 04.09.2026

  • 19 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 0 Отговор
    НА ТАЗИ ПРЕКЛОННА ВЪЗРАСТ Е ...................... ПРОСТЕНО ЛИЛИ ДА ПОДКРЕПЯ ПИГИ ....................... ВЪЗРАСТА НА НИКОЙ НЕ ПРОЩАВА ДА Е "КУ КУ" ..................... ФАКТ !

    10:39 04.09.2026

  • 20 111111

    0 3 Отговор
    Негативни плювачи! Всичко Ви пречи! Радев ще бъде този и още два мандата! Ако не Ви изнася, изнасяйте се за Европа или Укра! Има и вариант да идете до железарията за въже и грес!

    10:41 04.09.2026

  • 21 Абв

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "1111":

    Кво ти пречи вр. Мусала, че да му сменят името.

    Коментиран от #23, #25

    10:42 04.09.2026

  • 22 111111

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "АГАТ а Кристи":

    Я дай предложение как да се казват?

    10:43 04.09.2026

  • 23 111111

    0 1 Отговор

    До коментар #21 от "Абв":

    Руснаците и Путин му пречат на този!

    10:44 04.09.2026

  • 24 Българин

    1 1 Отговор
    г-жа Йотова падна на колене пред Православния Патриарх на Русия!
    С това тя спечели сърцата на българите и доказа че е най-достойният кандидат за Президент!

    10:51 04.09.2026

  • 25 1111

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Абв":

    Пречи ми! България е християнска държава!

    10:53 04.09.2026

  • 26 Нффхж

    0 0 Отговор
    Илиянчето да мине не диета малко,нищо няма да и стане.

    10:57 04.09.2026

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