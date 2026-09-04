Лили Иванова подкрепи кандидатурата на Илияна Йотова за президент

Примата на българската естрада Лили Иванова изрази благодарност към президента Илияна Йотова за уважението и отношението към нея и творчество ѝ чрез пост в социалната мрежа Facebook.
От публикувана снимка става ясно, че президентът Йотова е изпратила писмо до Лили Иванова, в което отправя покана и молба към певицата да подкрепи кандидатпрезидентската ѝ кандидатура.
"Благодаря за уважението и отношението към мен и моето творчество и присъствието на моя концерт в София на Президента на Република България г-жа Илияна Йотова! Приемам с отговорност поканата на г-жа Йотова и ѝ пожелавам успех заедно с г-н Кирил Вълчев в обединението на нацията и грижата за българския народ и държава!“, пише Лили Иванова.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дърта мумия
Коментиран от #18
10:13 04.09.2026
2 мдаа
10:13 04.09.2026
3 Гост
Коментиран от #5
10:14 04.09.2026
4 Ха ха ха ха ха ха ха
10:14 04.09.2026
5 Последния Софиянец
До коментар #3 от "Гост":Лилето е 1.50
10:15 04.09.2026
6 Рамзес ||
10:16 04.09.2026
7 1111
Коментиран от #21
10:16 04.09.2026
8 ЧУБАКА ДО ЛИЛИ...
10:18 04.09.2026
9 Селска фурнаджииска лопата
10:18 04.09.2026
10 Отец Дионисий
10:19 04.09.2026
11 Долу
10:19 04.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 хъхъ
10:29 04.09.2026
14 С таЗ, която е на власт
10:30 04.09.2026
15 ЦК на БКП
10:31 04.09.2026
16 бкп 1989г
10:31 04.09.2026
17 АГАТ а Кристи
Така вие комунистите ги нарекохте
Коментиран от #22
10:35 04.09.2026
18 Овчар
До коментар #1 от "Дърта мумия":Мумията си ти..! Комунистите имаха производство ,сега вие парцалите нямате нищо.
10:35 04.09.2026
19 ЕДГАР КЕЙСИ
10:39 04.09.2026
20 111111
10:41 04.09.2026
21 Абв
До коментар #7 от "1111":Кво ти пречи вр. Мусала, че да му сменят името.
Коментиран от #23, #25
10:42 04.09.2026
22 111111
До коментар #17 от "АГАТ а Кристи":Я дай предложение как да се казват?
10:43 04.09.2026
23 111111
До коментар #21 от "Абв":Руснаците и Путин му пречат на този!
10:44 04.09.2026
24 Българин
С това тя спечели сърцата на българите и доказа че е най-достойният кандидат за Президент!
10:51 04.09.2026
25 1111
До коментар #21 от "Абв":Пречи ми! България е християнска държава!
10:53 04.09.2026
26 Нффхж
10:57 04.09.2026