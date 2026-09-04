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Откриха човешки останки във фургон в Стара Загора

Откриха човешки останки във фургон в Стара Загора

4 Септември, 2026 12:15 750 3

  • човешки останки-
  • фургон-
  • стара загора

Установено, че са на мъж на около 70 години

Откриха човешки останки във фургон в Стара Загора - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Човешки останки са открити във фургон в землището на Стара Загора, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Оттам уточниха, че сигнал е получен вчера около 17,00 часа от мъж на 36 години.

Местопроизшествието е посетено от полицейски екип. На място е извършен оглед, като е установено, че останките са на мъж на видима възраст около 70 години. Към момента самоличността му е неустановена. От полицията допълниха, че улики за насилствена смърт към момента не са установени.

Образувано е досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура-Стара Загора.


България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Благодаря

    1 0 Отговор
    Много изчерпателна информация.

    12:53 04.09.2026

  • 2 мъкаааа

    0 1 Отговор
    Във фургон ,в землището на град Стара Гъзора откритите останки са сигурно на самотен, остарял бедняк,от когото никой не се е интересувал.

    12:59 04.09.2026

  • 3 АЙДЕЕЕ УСА НАЧИННАЖИВОТ

    0 0 Отговор
    ФУРГОНИ БАРАКИ И УМИРГАШ АНОНОМНО КАТО СКОТ.....

    13:01 04.09.2026

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