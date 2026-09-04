Откриха човешки останки във фургон в Стара Загора

Човешки останки са открити във фургон в землището на Стара Загора, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Оттам уточниха, че сигнал е получен вчера около 17,00 часа от мъж на 36 години.
Местопроизшествието е посетено от полицейски екип. На място е извършен оглед, като е установено, че останките са на мъж на видима възраст около 70 години. Към момента самоличността му е неустановена. От полицията допълниха, че улики за насилствена смърт към момента не са установени.
Образувано е досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура-Стара Загора.
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1 Благодаря
12:53 04.09.2026
2 мъкаааа
12:59 04.09.2026
3 АЙДЕЕЕ УСА НАЧИННАЖИВОТ
13:01 04.09.2026