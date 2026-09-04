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Явор Гечев: Краткосрочните мерки за контрол на цените вече дават резултат, но са необходими устойчиви решения

Явор Гечев: Краткосрочните мерки за контрол на цените вече дават резултат, но са необходими устойчиви решения

4 Септември, 2026 09:52 555 37

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Гечев призна, че държавата все още не разполага с достатъчно надеждни и подробни данни за ценообразуването на храните по цялата верига – от производителя до големите търговски вериги. Според него изграждането на подобна база данни е необходимо, за да може да се определя реалната и справедлива стойност на продуктите

Явор Гечев: Краткосрочните мерки за контрол на цените вече дават резултат, но са необходими устойчиви решения - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Контролът върху цените на храните, справедливото разпределение на средствата по веригата и реформите в земеделието остават сред основните приоритети на правителството.

Това заяви в сутрешния блок на БНТ "Денят започва" депутатът Явор Гечев, който коментира първите 100 дни на кабинета и предстоящия бюджет за 2027 г., цитиран от novini.bg.

По думите му мерките за ограничаване на ценовите дисбаланси са дългосрочен процес, който трябва да продължи. Подготвят се нови наредби, които ще дадат повече правомощия на регулаторните органи, включително на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

Гечев призна, че държавата все още не разполага с достатъчно надеждни и подробни данни за ценообразуването на храните по цялата верига – от производителя до големите търговски вериги. Според него изграждането на подобна база данни е необходимо, за да може да се определя реалната и справедлива стойност на продуктите.

За пример той даде Франция и Германия. Припомняме ви, че там съществуват специализирани структури, които анализират цените и разходите в земеделието и хранителния сектор.
Според Гечев краткосрочните мерки вече дават резултат, но са необходими устойчиви решения.
Той отхвърли обвиненията, че държавата е фиксирана единствено върху големите търговски вериги, като посочи, че действията трябва да се основават на данни и установени пазарни аномалии.

По думите му КЗК вече е установила нарушения и е наложила санкции, а новите законодателни промени целят да засилят контрола и да направят резултатите от проверките по-прозрачни.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цените са х2.

    17 0 Отговор
    И са изтървани. Благодарете на ГЕРБ и Сглобка и БСП. Отидохме в Европа па я задминахме по цени. Я виж мерките в Гърция , всичко с 30% надолу. Гечев плещи глупости и Радев трябва да го махне.

    Коментиран от #13

    10:02 04.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Гечев, ЧАДО КОМУНИСТИЧЕСКО

    17 0 Отговор
    Сега а лето и цените са задържаха
    Кво ша става зимъска, мислиш ли.

    10:10 04.09.2026

  • 4 МунчоЛЕТ

    16 0 Отговор
    Ситуацията е като със заглушителите. Мерките действали, ама трябвало дългосрочни решения😂😂 Смешници.

    10:11 04.09.2026

  • 5 Спиро

    10 0 Отговор
    От както се помня, костюмарите все вземат мерки и все имало резултат..

    10:12 04.09.2026

  • 6 на този пополист

    6 0 Отговор
    няма ли кой да му каже,че спрведлива цена е тази на която се извършва сделката т.е.и купувача доволен,и продавача. При всички останали случаи няма сделка т.е. или ще има пари но няма да има стока, или обратното. Тука не е комунизъм или социализъм. При тяхната икономика държавата се намесваше,но и плащаше заплати назависимо от заработката. Ако даден търговец продава на неговите справедливи цени и на края на месеца няма пари за заплати, Явор Генчев ли ще му ги плати??

    10:13 04.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Перо

    13 0 Отговор
    В Гърция масово и едновременно намаляват цените на над 1700 продукти от 5-30%, а тук слушаме лекции по ценообразуване, маркетинг, никъде, неизвестни термини в икономиката, като “справедливи цени” и “потребителска кошница”! А цените отдавна бяха 1 лв.=€1 и сега се гони 1 лв.=£1! Цените растат, говорилнята също! Пълна некадърност на правителството!

    10:14 04.09.2026

  • 9 хихи

    7 0 Отговор
    услугите са 100% в сравнение с миналата година...

    10:15 04.09.2026

  • 10 Ми това не е вярно

    6 0 Отговор
    При цялото ми уважение. А дори и да е вярно минаха сто дни !!! Резонно беше да има бързодействащи мерки още преди активния летен сезон , а не да се дава глътка въздух на търгашите и на веригите , но то така излиза че те получиха отсрочка цяло лято.

    10:15 04.09.2026

  • 11 Дори държавните услуги са

    3 0 Отговор
    На принципа едно евро един лев , което не би трябвало да в така но има такава тенденция.

    Коментиран от #14

    10:18 04.09.2026

  • 12 Поредният тъпунгер

    14 0 Отговор
    Давало му резултати представете си . Къде живее тоя бре

    Коментиран от #30

    10:19 04.09.2026

  • 13 Гого

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "Цените са х2.":

    Че тоя същия е пребоядисан БСП. Пак комуняги те не са си отивали.

    Коментиран от #25

    10:20 04.09.2026

  • 14 Повече е

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Дори държавните услуги са":

    1 евро сега е колкото бяха 80 ст !

    Коментиран от #16

    10:20 04.09.2026

  • 15 1001

    8 0 Отговор
    100 дни минаха хората очакваха друго.Дадохме им цялата власт резултат иок.

    10:21 04.09.2026

  • 16 Зарка

    7 0 Отговор

    До коментар #14 от "Повече е":

    Точно така е обраха ни отново.

    10:22 04.09.2026

  • 17 ценообразуването на храните

    2 0 Отговор
    Въобще не е най важното ! Храната на робите е била безплатна ако се сещате.

    10:22 04.09.2026

  • 18 Няма и не може да има Договаряне с

    4 0 Отговор
    Търговските вериги и Правителството защото то е призвано да защитава интересите на всички хора в България включително и най вече на бедните на децата на работещите на възрастните , а не на олигарсите и търгашите които освен скъпо продават некачествено не само храната/стоката ами и услугата.

    Коментиран от #24

    10:23 04.09.2026

  • 19 Талант

    4 0 Отговор
    Иска се голям талант сам да не си вярваш но да продължаваш да дрънкаш глупости.
    А може и да е по зле положението - господина наистина да си вярва

    10:25 04.09.2026

  • 20 Може би депутатите и министрите

    5 0 Отговор
    Пазаруват във ведомствени магазини или имат други хора за тая работа Но ако пазаруваха по нашите магазини никога нямаше да допуснат да става това което става то е потресаващо. ....

    Коментиран от #22

    10:26 04.09.2026

  • 21 коректен

    0 3 Отговор
    На всички цените са ви високи,но само когато купувате, а когато продавате казвате, че на безценица го давате.

    10:27 04.09.2026

  • 22 Уточнение

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Може би депутатите и министрите":

    Те не са наши магазини те са западни складове за некачествена стока която българите купуват за да се изхранват понеже ТКЗСтата бяха разтурени и вече нямаме хранителна индустрия , принудени сме да търпим абсолютно по неволя тия потресаващи търгаши.

    Коментиран от #23

    10:30 04.09.2026

  • 23 Уточнение

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Уточнение":

    Които лидерите на ГЕРБ и ДПС натресоха на непретенционния български народ който влачи и търпи...

    10:32 04.09.2026

  • 24 коректен

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Няма и не може да има Договаряне с":

    Търговските вереги не са служба социално подпомагане. Това е работа на държавата.

    10:32 04.09.2026

  • 25 Бояджиите са във всички партии.

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Гого":

    След освобождението българските чорбаджии работили за Османската империя , щавили българите , отиват първи при княза , после се лепват и за Фердинанд

    10:34 04.09.2026

  • 26 СЕВЕРОЗАПАДА

    1 0 Отговор
    Този търбух е нужно да го снимате с две камери, за да се вижда цялата му простотия.

    10:37 04.09.2026

  • 27 Анонимен

    0 0 Отговор
    Започнете с проверки за дискриминация. Това в момента е прах в очите.

    Коментиран от #37

    10:37 04.09.2026

  • 28 Безгрижна празна кошница

    0 0 Отговор
    То цифрата от лев стана евро и сега още нагоре и си прехвърлих грижите върху купувачите да ми олекне малко и на мен от тези грижи!

    10:38 04.09.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Точно това казвам и аз че Те

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Поредният тъпунгер":

    Или не живеят в България или не пазаруват в търговската мрежа а във ведомствени магазини или друг им пазарува , защото то е един ад под небето , ми то не са само цените то и обслужването подредбата нищо общо няма с това което беше достигнала България 70/80 години на миналия век . Високо качество на търговията в големите градове , а сега дори и в София няма стандарти нито култура на обслужване. Пълен потрес са веригите.

    10:40 04.09.2026

  • 31 Пикадили

    1 1 Отговор
    За това ги фалираха за да дойдат сегашните хангари с абсолютно ниско качествени стоки за цената която се плаща от хората и нулево обслужване. Разочарованието е голямо меко казано. Пазаруването трябва да е удоволствие , а то е точно обратното.

    10:45 04.09.2026

  • 32 Гечев, ЧАДО КОМУНИСТИЧЕСКО

    1 0 Отговор
    Тия лакардий ги разправяй на някой БСП конгрес или пленум

    10:45 04.09.2026

  • 33 Да питам последно

    1 2 Отговор
    Хляба и закуските от брашно ли се правят защото са ластични и не могат да се дъвчат човек може да се задави.

    10:46 04.09.2026

  • 34 Пламен

    2 0 Отговор
    Тоя бая сланина има. :)
    Откъде ли е ?

    10:47 04.09.2026

  • 35 Ние които сме над 65

    1 0 Отговор
    Не сме виновни че помним по добрите времена както и по лошите , но живота трябва да има развитие а в последните години у нас има регрес по отношение на качеството а за цените всеки вижда .

    10:51 04.09.2026

  • 36 Служебния минус ОК

    0 0 Отговор
    Обаче се излагаш като кифладжия без кифли.

    10:52 04.09.2026

  • 37 Ми има дискриминация на хората

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Анонимен":

    Които имат и най малкото внимание към детайлите и не искат да ги лъжат с маркетингови хитрини прозрачни. Освен това не искам Служителите да снимат клиентите с телефон. Има камери а той дошъл и ме снима. Ай си.

    10:57 04.09.2026

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