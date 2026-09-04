Явор Гечев: Краткосрочните мерки за контрол на цените вече дават резултат, но са необходими устойчиви решения

Контролът върху цените на храните, справедливото разпределение на средствата по веригата и реформите в земеделието остават сред основните приоритети на правителството.
Това заяви в сутрешния блок на БНТ "Денят започва" депутатът Явор Гечев, който коментира първите 100 дни на кабинета и предстоящия бюджет за 2027 г., цитиран от novini.bg.
По думите му мерките за ограничаване на ценовите дисбаланси са дългосрочен процес, който трябва да продължи. Подготвят се нови наредби, които ще дадат повече правомощия на регулаторните органи, включително на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).
Гечев призна, че държавата все още не разполага с достатъчно надеждни и подробни данни за ценообразуването на храните по цялата верига – от производителя до големите търговски вериги. Според него изграждането на подобна база данни е необходимо, за да може да се определя реалната и справедлива стойност на продуктите.
За пример той даде Франция и Германия. Припомняме ви, че там съществуват специализирани структури, които анализират цените и разходите в земеделието и хранителния сектор.
Според Гечев краткосрочните мерки вече дават резултат, но са необходими устойчиви решения.
Той отхвърли обвиненията, че държавата е фиксирана единствено върху големите търговски вериги, като посочи, че действията трябва да се основават на данни и установени пазарни аномалии.
По думите му КЗК вече е установила нарушения и е наложила санкции, а новите законодателни промени целят да засилят контрола и да направят резултатите от проверките по-прозрачни.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Цените са х2.
Коментиран от #13
10:02 04.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Гечев, ЧАДО КОМУНИСТИЧЕСКО
Кво ша става зимъска, мислиш ли.
10:10 04.09.2026
4 МунчоЛЕТ
10:11 04.09.2026
5 Спиро
10:12 04.09.2026
6 на този пополист
10:13 04.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Перо
10:14 04.09.2026
9 хихи
10:15 04.09.2026
10 Ми това не е вярно
10:15 04.09.2026
11 Дори държавните услуги са
Коментиран от #14
10:18 04.09.2026
12 Поредният тъпунгер
Коментиран от #30
10:19 04.09.2026
13 Гого
До коментар #1 от "Цените са х2.":Че тоя същия е пребоядисан БСП. Пак комуняги те не са си отивали.
Коментиран от #25
10:20 04.09.2026
14 Повече е
До коментар #11 от "Дори държавните услуги са":1 евро сега е колкото бяха 80 ст !
Коментиран от #16
10:20 04.09.2026
15 1001
10:21 04.09.2026
16 Зарка
До коментар #14 от "Повече е":Точно така е обраха ни отново.
10:22 04.09.2026
17 ценообразуването на храните
10:22 04.09.2026
18 Няма и не може да има Договаряне с
Коментиран от #24
10:23 04.09.2026
19 Талант
А може и да е по зле положението - господина наистина да си вярва
10:25 04.09.2026
20 Може би депутатите и министрите
Коментиран от #22
10:26 04.09.2026
21 коректен
10:27 04.09.2026
22 Уточнение
До коментар #20 от "Може би депутатите и министрите":Те не са наши магазини те са западни складове за некачествена стока която българите купуват за да се изхранват понеже ТКЗСтата бяха разтурени и вече нямаме хранителна индустрия , принудени сме да търпим абсолютно по неволя тия потресаващи търгаши.
Коментиран от #23
10:30 04.09.2026
23 Уточнение
До коментар #22 от "Уточнение":Които лидерите на ГЕРБ и ДПС натресоха на непретенционния български народ който влачи и търпи...
10:32 04.09.2026
24 коректен
До коментар #18 от "Няма и не може да има Договаряне с":Търговските вереги не са служба социално подпомагане. Това е работа на държавата.
10:32 04.09.2026
25 Бояджиите са във всички партии.
До коментар #13 от "Гого":След освобождението българските чорбаджии работили за Османската империя , щавили българите , отиват първи при княза , после се лепват и за Фердинанд
10:34 04.09.2026
26 СЕВЕРОЗАПАДА
10:37 04.09.2026
27 Анонимен
Коментиран от #37
10:37 04.09.2026
28 Безгрижна празна кошница
10:38 04.09.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Точно това казвам и аз че Те
До коментар #12 от "Поредният тъпунгер":Или не живеят в България или не пазаруват в търговската мрежа а във ведомствени магазини или друг им пазарува , защото то е един ад под небето , ми то не са само цените то и обслужването подредбата нищо общо няма с това което беше достигнала България 70/80 години на миналия век . Високо качество на търговията в големите градове , а сега дори и в София няма стандарти нито култура на обслужване. Пълен потрес са веригите.
10:40 04.09.2026
31 Пикадили
10:45 04.09.2026
32 Гечев, ЧАДО КОМУНИСТИЧЕСКО
10:45 04.09.2026
33 Да питам последно
10:46 04.09.2026
34 Пламен
Откъде ли е ?
10:47 04.09.2026
35 Ние които сме над 65
10:51 04.09.2026
36 Служебния минус ОК
10:52 04.09.2026
37 Ми има дискриминация на хората
До коментар #27 от "Анонимен":Които имат и най малкото внимание към детайлите и не искат да ги лъжат с маркетингови хитрини прозрачни. Освен това не искам Служителите да снимат клиентите с телефон. Има камери а той дошъл и ме снима. Ай си.
10:57 04.09.2026