Явор Гечев: Краткосрочните мерки за контрол на цените вече дават резултат, но са необходими устойчиви решения

Контролът върху цените на храните, справедливото разпределение на средствата по веригата и реформите в земеделието остават сред основните приоритети на правителството.

Това заяви в сутрешния блок на БНТ "Денят започва" депутатът Явор Гечев, който коментира първите 100 дни на кабинета и предстоящия бюджет за 2027 г., цитиран от novini.bg.

По думите му мерките за ограничаване на ценовите дисбаланси са дългосрочен процес, който трябва да продължи. Подготвят се нови наредби, които ще дадат повече правомощия на регулаторните органи, включително на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

Гечев призна, че държавата все още не разполага с достатъчно надеждни и подробни данни за ценообразуването на храните по цялата верига – от производителя до големите търговски вериги. Според него изграждането на подобна база данни е необходимо, за да може да се определя реалната и справедлива стойност на продуктите.

За пример той даде Франция и Германия. Припомняме ви, че там съществуват специализирани структури, които анализират цените и разходите в земеделието и хранителния сектор.

Според Гечев краткосрочните мерки вече дават резултат, но са необходими устойчиви решения.

Той отхвърли обвиненията, че държавата е фиксирана единствено върху големите търговски вериги, като посочи, че действията трябва да се основават на данни и установени пазарни аномалии.

По думите му КЗК вече е установила нарушения и е наложила санкции, а новите законодателни промени целят да засилят контрола и да направят резултатите от проверките по-прозрачни.