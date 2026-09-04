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Месец след взривовете в „ЕМКО“ ДАНС се включва в разследванетo

Месец след взривовете в „ЕМКО“ ДАНС се включва в разследванетo

4 Септември, 2026 14:44 228 3

  • емко-
  • данс-
  • разследване

До момента са разпитани 11 свидетели, предстоят още разпити

Месец след взривовете в „ЕМКО“ ДАНС се включва в разследванетo - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Окръжната прокуратура в Габрово продължава разследването на пожара в склад за боеприпаси на завод „ЕМКО“ край тревненското село Белица. Разследващите не изключват нито една от първоначалните версии за причината за инцидента, при който след пожара последва взрив, съобщи Нова тв.

По досъдебното производство са назначени редица експертизи, които трябва да помогнат за установяването на причините за случилото се. Сред тях са пожаротехническа, химическа, комплексна и строително-оценъчна експертиза, както и ДНК, дактилоскопна и две видеотехнически експертизи.

До момента са разпитани 11 свидетели, а предстоят разпити и на други установени лица.

Разследващите ще проверят подробно и движението на материалите, съхранявани в засегнатия склад - какво и кога е било внасяно и изнасяно от него.

На териториалната структура на ДАНС и Областната дирекция на МВР в Габрово са възложени допълнителни оперативно-издирвателни действия. Целта е да бъде проверена и конкретизирана първоначално събраната информация и да бъдат открити допълнителни доказателства за причините за пожара и последвалия взрив, както и за евентуално замесени лица.

От прокуратурата подчертават, че на този етап нито една версия за възникването на пожара не е отпаднала. Разследването продължава под ръководството на Окръжната прокуратура в Габрово.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цвете

    1 0 Отговор
    СЛЕД ЕДИН МЕСЕЦ? ИЗКАРАХА СИ ОТПУСКАТА ВСИЧКИ ЗАЕДНО ЛИ ОТ МВР? БРАВО.ДОБРЕ " РАБОТЯТ " ,ЧАК СА СЕ ИЗПОТИЛИ.🤫🤔🤦‍♂️🚔🤦‍♂️

    14:50 04.09.2026

  • 2 Цвете

    1 0 Отговор
    СЛЕД ЕДИН МЕСЕЦ? ИЗКАРАХА СИ ОТПУСКАТА ВСИЧКИ ЗАЕДНО ЛИ ОТ МВР? БРАВО.ДОБРЕ " РАБОТЯТ " ,ЧАК СА СЕ ИЗПОТИЛИ.🤫🤔🤦‍♂️🚔🤦‍♂️СЪЩОТО И С ДРАГАЛЕВЦИ И ПЕТРОХАН. ЗА " БАБА АЛИНО " ,КОГА? ДРУГОТО ЛЯТО ЛИ, КАТО СИ ПОСТРОЯТ ОЩЕ КЪЩИЧКИ ?

    14:51 04.09.2026

  • 3 Пильота

    0 0 Отговор
    На цял свят е ясно коя агентура стои зад тези взривове, не е нужно ДАНС да се включва в това разследване. По-скоро нека проверят потресаващото мълчание на държавниците ни по темата..

    14:51 04.09.2026

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