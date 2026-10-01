Илияна Йотова ще връчи наградите „Джон Атанасов“ за 2026 г.

Илияна Йотова ще връчи отличията на лауреатите от президентската инициатива „Награда „Джон Атанасов““ за 2026 година. Церемонията ще започне от 16:00 часа в Гербовата зала на „Дондуков“ 2, съобщи Българската телеграфна агенция, позовавайки се на прессекретариата на президента.

Наградите са предназначени за български ученици, студенти и млади учени с постижения в областта на компютърните науки и международно признание. Сред отличаваните са изследователи със значими научни и приложни разработки, олимпийски състезатели по информатика и информационни технологии, автори на проекти с висок обществен принос и преподаватели, подготвили успешни професионалисти в сектора.

Пет категории за отличия

Лауреатите ще бъдат наградени в пет категории. Сред тях са президентската награда „Джон Атанасов“, грамотата „Джон Атанасов – ученици и техните преподаватели“, както и отличие за проект с висок обществен принос.

Ще бъдат връчени още грамоти за „дебютен пробив в компютърните науки и технологии“ и за „вдъхновител и създател на таланти“. Имената на конкретните лауреати не са посочени в предварителната информация за церемонията.

Инициативата се провежда за 24-та поредна година, а неин патрон е проф. Джон Атанасов – изобретател с български произход. Конкурсът за отличията за 2026 година е започнал в началото на юли.

Източници: БТА