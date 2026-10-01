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Илияна Йотова ще връчи наградите „Джон Атанасов“ за 2026 г.
  Тема: Известни личности

Илияна Йотова ще връчи наградите „Джон Атанасов“ за 2026 г.

1 Октомври, 2026 06:53 216 2

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  • президентство

Церемонията ще се проведе от 16:00 часа в Гербовата зала на „Дондуков“ 2. Ще бъдат отличени ученици, студенти и млади учени с постижения в компютърните науки.

Илияна Йотова ще връчи наградите „Джон Атанасов“ за 2026 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Илияна Йотова ще връчи отличията на лауреатите от президентската инициатива „Награда „Джон Атанасов““ за 2026 година. Церемонията ще започне от 16:00 часа в Гербовата зала на „Дондуков“ 2, съобщи Българската телеграфна агенция, позовавайки се на прессекретариата на президента.

Наградите са предназначени за български ученици, студенти и млади учени с постижения в областта на компютърните науки и международно признание. Сред отличаваните са изследователи със значими научни и приложни разработки, олимпийски състезатели по информатика и информационни технологии, автори на проекти с висок обществен принос и преподаватели, подготвили успешни професионалисти в сектора.

Пет категории за отличия

Лауреатите ще бъдат наградени в пет категории. Сред тях са президентската награда „Джон Атанасов“, грамотата „Джон Атанасов – ученици и техните преподаватели“, както и отличие за проект с висок обществен принос.

Ще бъдат връчени още грамоти за „дебютен пробив в компютърните науки и технологии“ и за „вдъхновител и създател на таланти“. Имената на конкретните лауреати не са посочени в предварителната информация за церемонията.

Инициативата се провежда за 24-та поредна година, а неин патрон е проф. Джон Атанасов – изобретател с български произход. Конкурсът за отличията за 2026 година е започнал в началото на юли.

Източници: БТА


София / България
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