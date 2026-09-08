Новини
България »
Премиерът връчи Сертификат за инвестиция клас „А“ на компанията „Адванст Медикъл Кеър“

Премиерът връчи Сертификат за инвестиция клас „А“ на компанията „Адванст Медикъл Кеър“

8 Септември, 2026 15:59 2 415 40

  • сертификат за инвестиция клас „а“-
  • „адванст медикъл кеър“-
  • румен радев-
  • физиологичен разтвор

В словото си министър-председателят открои приноса на младите български специалисти, които след обучение и професионален опит в чужбина избират да се върнат в България

Премиерът връчи Сертификат за инвестиция клас „А“ на компанията „Адванст Медикъл Кеър“ - 1
Снимка: МС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министър-председателят Румен Радев връчи Сертификат за инвестиция клас „А“ на компанията „Адванст Медикъл Кеър“. Събитието се състоя в „Тракия икономическа зона“ край Пловдив, където бе направена и първа копка на новото предприятие на компанията.

За мен е истинско удоволствие да връча този сертификат за инвестиции на иновативна българска компания. Това е силен знак, че българските предприемачи започват да вярват в последователността на политиките на българското правителство, заяви премиерът. Румен Радев подчерта, че сред основните приоритети на кабинета е създаването на предвидима и благоприятна среда за инвестиции с фокус върху българския бизнес. Премиерът посочи, че развитието на високотехнологичното производство, иновациите и електронното здравеопазване са сред стратегическите направления за правителството.

В словото си министър-председателят открои приноса на младите български специалисти, които след обучение и професионален опит в чужбина избират да се върнат в България и да инвестират знанията, уменията и капитала си в развитието на страната. „Тук виждате млади хора с капацитет, учили в чужбина, които са се върнали в България и инвестират тук не само пари, но и знания и умения. Това е начинът в България да се строят предприятия, които да произвеждат високотехнологична продукция в името на обществото“, подчерта той.

Министърът на здравеопазването Катя Ивкова също приветства решението на инвеститора да развие в България производствени мощности за медицински консумативи и физиологични разтвори. „Физиологичните разтвори и консумативите, свързани с тяхното приложение, са жизненоважни за всяко лечебно заведение. В последно време наблюдаваме отлив от дистрибуцията на такива продукти на българския пазар. Именно затова изграждането на национални производствени мощности е важна стъпка за укрепване на националната сигурност и устойчивостта на здравната система“, заяви министърът. По думите ѝ инвестицията има значение не само за България, но и за конкурентоспособността на страната в рамките на Европейския съюз. Недостигът и отливът от пазара на физиологични разтвори се наблюдават и в други държави членки, което създава възможности българското производство да отговори на нарастващото търсене в региона.

Инвестиционният проект на „Адванст Медикъл Кеър“ предвижда изграждането на ново предприятие за производство на физиологичен разтвор и медицински консумативи – вакуумни моновети за кръвовземане, транспорт и изследване на кръв. Проектът е със заявен размер на инвестицията от 7 млн. евро и предвижда създаването на 35 нови работни места. Предприятието ще бъде изградено върху собствен поземлен имот с площ 18 707 кв. м, като в първия етап е предвидено изграждането на административна сграда и производствено хале с площ 5 200 кв. м. В него ще бъдат инсталирани автоматизирани и роботизирани пълначни и опаковъчни линии, както и затворени системи за дестилация на вода и смесване на лекарствени продукти.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 !!!?

    19 3 Отговор
    Към "кошница с грижа" ще има физиологични разтвори при кръвовземане...!!!?

    Коментиран от #17

    16:04 08.09.2026

  • 2 Рундьо

    18 6 Отговор
    пак бърза с фойерверките. Тоя съвсем е изтрещял да се фотка и да се хвали. Селтак!

    16:09 08.09.2026

  • 3 Народеца е тежко болен!

    14 4 Отговор
    Трябва да се лекува!

    16:11 08.09.2026

  • 4 Той

    23 5 Отговор
    връчва ордени и сертификати постоянно ! С ордени и титли се сдобиха хора , които не са Човеци , натегачи, интересчии , ДС субекти милиардери и какви ли не подобни .

    16:12 08.09.2026

  • 5 Те си имат свой дневен ред , който

    22 5 Отговор
    Няма нищо общо с положението на народа. Така беше девет години е Президентството така е и сега.

    16:13 08.09.2026

  • 6 Госあ

    16 4 Отговор
    Аве човече, бегай да молиш BYD да инвестира у нас, като скакалците у Унгария не ги искат или някоя истинска китайска Биотех корпорация подобно на сърбите, които привлякоха Бейджинг Дженомикс, а не да ми хвалиш некви дето ше разтварят натриев хлорид у вода, ве!!!

    16:17 08.09.2026

  • 7 Рундьото

    11 5 Отговор
    беше същата стока и като президент. Едно си баба знае, едно си бае. Тоя се шмугна да командари правителство, за да се спаси от търсене на наказателна отговорност. Рундьо Боташов - Кеша!

    16:20 08.09.2026

  • 8 Някой икономист ще ми обясни ли

    19 3 Отговор
    колко стратегическа е инвестиция от 7 млн евро и 35 работни места? Че и сертификат да получи ?Щото аз не мога да сметна повече от 1 млн евро оборот и 15 човека служители - толкова мога, толкова работя.

    16:22 08.09.2026

  • 9 РАДЕВ МАСОНА

    17 3 Отговор
    Се оказа изключително неподходящ за премиер.

    16:23 08.09.2026

  • 10 Група

    14 3 Отговор
    натегачи , Пекановото и там , някакъв измислен сертификат в рамка , поднесен на поляната на свой . Че и се костюмирал.....

    16:24 08.09.2026

  • 11 Браво.

    10 2 Отговор
    Айде стига за днес работа, че се измори!
    Иди да врътнеш нещо и си почивай!

    16:24 08.09.2026

  • 12 Те Президента и Премиера си имат

    11 1 Отговор
    Техен дневен ред , който няма нищо общо с дневния ред на народа. Точно обратното. Но дори не считат за нужно да се изясняват да имат някакво обяснение. Просто си живеят в своя свят абсолютно никому не нужен. За сега от инвестиции парите са отишли в мутрите за коли за къщи и за почивки по островите. За България или за българския народ полза няма освен за малцинствта и за простолюдието.

    16:26 08.09.2026

  • 13 пффф

    10 2 Отговор
    Въртя цял ден обявите , работа няма , заплащането зле . Незнам тез дали ще изкарат въобще до зимата.

    16:27 08.09.2026

  • 14 Госあ

    10 2 Отговор
    Са ше се усвоява през стар тъпи ! Тва некои с три месечни курсчета и купени магистратурки ше почнат бъбреци да принтират, дизайн на панацеи да праат, марсоходи да проектират... майка плаче...

    16:27 08.09.2026

  • 15 айде бе

    8 1 Отговор
    Пари от къде в тез млади предприемачи ???

    Коментиран от #18, #19

    16:35 08.09.2026

  • 16 Анонимен

    6 6 Отговор
    ТАЗИ ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА Я СЪЗДАВАШЕ БОРИСОВ ГОДИНИ НАРЕД А ТИ ЛЕЖЕШЕ В ПРЕЗИДЕНСТВОТО

    16:37 08.09.2026

  • 17 по стъпките на герп

    9 3 Отговор

    До коментар #1 от "!!!?":

    Предишните откриха завод за нитрилни ръкавици, преди няколко години тихомълком затвори кепенците.

    16:37 08.09.2026

  • 18 Е как

    5 1 Отговор

    До коментар #15 от "айде бе":

    Сумати еврофондове има да усвояваме.

    16:39 08.09.2026

  • 19 Потомствени

    8 1 Отговор

    До коментар #15 от "айде бе":

    червени субекти , далаверажии , назначавани за бизнесмени още веднага след 89 - а и до големия кокал ! Вече май трета генерация на БКП около големите пари на България .

    16:40 08.09.2026

  • 20 Асен

    12 2 Отговор
    Физиологичният разтвор е готварска сол и чиста водица. 35 човека, от които 30 мениджъри не виждам какво ще произвеждат, освен източване на фондове и ДДС.

    16:41 08.09.2026

  • 21 Радев луд ли си бре човеко

    15 2 Отговор
    фирмичка с 35 работни места ... инвестиция клас „А“ ? Да не сте там на фентанил случайно?

    Коментиран от #24

    16:45 08.09.2026

  • 22 Мухаа ха!

    8 1 Отговор
    Голямо постижение - цели 35 работни места.До"" Великия преход" през 1989 г. в НРБ функционират: " Момина крепост - Велико Търново , Етропал" - Етрополе, Троян, Плевен.Създадени са три развойни научни института в тази област.От 1982-84 г,се произвеждат (в различните заводи и предприятия) едникратни сприцовки и игли, системи за кръвопреливане, физиологични разтвори,абокати, до изкуствени стави съвместно с гиганта "Манесман" ФРГ., като не само се задоволяват нуждите на болнични заведения,военни,но се осъществява огромен износ на всички видове производство,към Азия и Африка.Само в Момина крепост са работили 650 души,на трисменен режим.Всичко това е или " приватизирано" и докарано до фалит,или съсипано като инфраструктура.

    Коментиран от #26

    16:46 08.09.2026

  • 23 ОФФФ

    9 0 Отговор
    За 7млн инвестиция и 35 работни места строил всичките чорапи от правителството на фона на фанфари,сертификати и медали Г.Димитров!Този шапкар наистина е от друго измерение с този евтин ПР!

    Коментиран от #28

    16:51 08.09.2026

  • 24 За 35 работни места

    5 0 Отговор

    До коментар #21 от "Радев луд ли си бре човеко":

    Сертификат за инвестиция клас „А“ ! ... И какво дава той. Право на придобиване на собственост или ограничени вещни права върху частна държавна и частна общинска собственост без провеждане на тръжни процедури.Финансова помощ за изграждане на елементи от техническата инфраструктура (пътища, комуникации), свързани с проекта.... 100%-това корупция е това . !!! Няма подобен случай вероятно в Европа

    16:51 08.09.2026

  • 25 Пълен абсурд

    7 0 Отговор
    гаражна фирмичка за Физиологичните разтвори и консумативи свързани с тяхното приложение получава Сертификат за инвестиция клас „А“ ...

    Коментиран от #30

    16:53 08.09.2026

  • 26 Лумпен

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "Мухаа ха!":

    Всичко е автоматизирано, роби няма да се гърбят денонощно 🤣

    16:55 08.09.2026

  • 27 Няма да е лошо сега

    6 0 Отговор
    За като последно едно дело да му заведе прокуратурата на Рундю, за злоупотреба с власт и корупция в особенно големи размери ..... Щото реално това си е точно това !

    16:57 08.09.2026

  • 28 7 млн няма да стигнат

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "ОФФФ":

    за инфраструктурата само която сега държавата се задължава да им построи !

    16:59 08.09.2026

  • 29 Вмирисан зелен чорап

    4 0 Отговор
    С това стабилно правителство всички предприемаци се юрнаха да се връщат и да строят новия безаналогов комунизъм,в който ние им казваме какъв е справедлив марджим печалба.Другари българи стягайте се,ще се бачка по 24/7,ще възродим и панелното строителство,че да приютим останалите селяндури от селата!

    17:02 08.09.2026

  • 30 ИНВЕСТИТОР КЛАС ,А,, СЕ ОСВОБОЖДАВА

    5 0 Отговор

    До коментар #25 от "Пълен абсурд":

    ОТ ВСИИИИИЧКИ ДАНЪЦИ ЗА ДЕСЕТ ГОДИНИ.ПОСЛЕ ПОЧВАТ СХЕМИТЕ. МИНАВАТ 10 Г И БАУМАКС СТАВА НА ХОУММАС МЕТРОКЕШ КЕРИ НА МЕТРО И Т.Н С НОВИТЕ ИМЕНА ПАК СТАВАТ КЛААС ,,А,, И ПАК 10 Г. БЕЗ ДАНЪЦИ.......

    17:04 08.09.2026

  • 31 Само В Драгалевци

    6 0 Отговор
    поне 50 къщи струват всяка една по над 7 млн. и обслужващият персонал е доста повече от 30-35 души . Да оди и на тях Рундю по един Сертификат за инвестиция клас „А“ да им даде. Моля впрочем Прокуратурата да се самосезира по медийната публикация и да провери случая ! По мое скромно мнение има състав на престъпление от страна на Радев в този конкретен случай !

    17:06 08.09.2026

  • 32 Не може да е истина

    4 0 Отговор
    Това вероятно е някакъв фейк. Сертификат за инвестиция клас „А“ за подобни смехотворни инициативи не се дава. Май сумата трябваше минимум 100 милиона евро да е , с над 500 работни места. Нещо такова беше още преди 10 години. Сега повече би трябвало да е ... това е вероятно фалшива новина. Невъзможно е!

    17:12 08.09.2026

  • 33 "Прогресивна" наглост без край

    3 0 Отговор
    Какво се фукаш като циганин на сватба с откраднат костюм бе, Фатмако от село Славяново?! Че поне веднъж се засрами или бъди малко по скромен бе, селяндурино с грозната брадавица на мутрата, змийските очичкии дългия нос, дето върви два менра пред теб! Завода, който днес си "открил" е дело на друго парвителство и друг премиер, не теб! Заслугата е на други политици, не на теб и на прогресивните ти измамници и лъжци! Че поне веднъж се засрами бе, Фатмако!

    Коментиран от #36

    17:15 08.09.2026

  • 34 Мариела

    2 0 Отговор
    Господин Радев, не се научи да се ръкува.

    17:17 08.09.2026

  • 35 многоженство

    2 0 Отговор
    венчавките започнаха ред по ред
    която булка е кеширала най-много.. първа взима
    после и другите
    слава на новите червени - в зелено

    17:19 08.09.2026

  • 36 По Добре Да Се Скрие !

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от ""Прогресивна" наглост без край":

    За Да Не Се Излага Повече !

    Коментиран от #37

    17:22 08.09.2026

  • 37 Изглежда !

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "По Добре Да Се Скрие !":

    И Последния Глупак !

    Го Разбра !

    17:23 08.09.2026

  • 38 !!!

    1 0 Отговор
    Селяндуринът от Славяноов вече не е само опасен за държавата ни, но той е и много смешен! А това също е опасно, даже много опасно! Нещо да кажете за "сертификата" и за "бизнеса", на който е даден този сертификат! Че Фатмакът от село Славяново вече започна и да се подиграва с хората, не само да ги краде, да ги ощетява по всякакъв начин и да ги прави по- бедни!

    17:32 08.09.2026

  • 39 Емир Кустурица

    0 0 Отговор
    “Днес тълпата следва кокошия модел и помни само станалото между две хранения"

    17:39 08.09.2026

  • 40 Лелеее

    1 0 Отговор
    Цели 7 милиона евра!!!! Ми мисирката-президент и тя да беше дошла! Апартамента на синът и в Монако по скъп)))) Да не на терена мунчо младши))))

    17:42 08.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове