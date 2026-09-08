Премиерът връчи Сертификат за инвестиция клас „А“ на компанията „Адванст Медикъл Кеър“

Министър-председателят Румен Радев връчи Сертификат за инвестиция клас „А“ на компанията „Адванст Медикъл Кеър“. Събитието се състоя в „Тракия икономическа зона“ край Пловдив, където бе направена и първа копка на новото предприятие на компанията.
За мен е истинско удоволствие да връча този сертификат за инвестиции на иновативна българска компания. Това е силен знак, че българските предприемачи започват да вярват в последователността на политиките на българското правителство, заяви премиерът. Румен Радев подчерта, че сред основните приоритети на кабинета е създаването на предвидима и благоприятна среда за инвестиции с фокус върху българския бизнес. Премиерът посочи, че развитието на високотехнологичното производство, иновациите и електронното здравеопазване са сред стратегическите направления за правителството.
В словото си министър-председателят открои приноса на младите български специалисти, които след обучение и професионален опит в чужбина избират да се върнат в България и да инвестират знанията, уменията и капитала си в развитието на страната. „Тук виждате млади хора с капацитет, учили в чужбина, които са се върнали в България и инвестират тук не само пари, но и знания и умения. Това е начинът в България да се строят предприятия, които да произвеждат високотехнологична продукция в името на обществото“, подчерта той.
Министърът на здравеопазването Катя Ивкова също приветства решението на инвеститора да развие в България производствени мощности за медицински консумативи и физиологични разтвори. „Физиологичните разтвори и консумативите, свързани с тяхното приложение, са жизненоважни за всяко лечебно заведение. В последно време наблюдаваме отлив от дистрибуцията на такива продукти на българския пазар. Именно затова изграждането на национални производствени мощности е важна стъпка за укрепване на националната сигурност и устойчивостта на здравната система“, заяви министърът. По думите ѝ инвестицията има значение не само за България, но и за конкурентоспособността на страната в рамките на Европейския съюз. Недостигът и отливът от пазара на физиологични разтвори се наблюдават и в други държави членки, което създава възможности българското производство да отговори на нарастващото търсене в региона.
Инвестиционният проект на „Адванст Медикъл Кеър“ предвижда изграждането на ново предприятие за производство на физиологичен разтвор и медицински консумативи – вакуумни моновети за кръвовземане, транспорт и изследване на кръв. Проектът е със заявен размер на инвестицията от 7 млн. евро и предвижда създаването на 35 нови работни места. Предприятието ще бъде изградено върху собствен поземлен имот с площ 18 707 кв. м, като в първия етап е предвидено изграждането на административна сграда и производствено хале с площ 5 200 кв. м. В него ще бъдат инсталирани автоматизирани и роботизирани пълначни и опаковъчни линии, както и затворени системи за дестилация на вода и смесване на лекарствени продукти.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 !!!?
Коментиран от #17
16:04 08.09.2026
2 Рундьо
16:09 08.09.2026
3 Народеца е тежко болен!
16:11 08.09.2026
4 Той
16:12 08.09.2026
5 Те си имат свой дневен ред , който
16:13 08.09.2026
6 Госあ
16:17 08.09.2026
7 Рундьото
16:20 08.09.2026
8 Някой икономист ще ми обясни ли
16:22 08.09.2026
9 РАДЕВ МАСОНА
16:23 08.09.2026
10 Група
16:24 08.09.2026
11 Браво.
Иди да врътнеш нещо и си почивай!
16:24 08.09.2026
12 Те Президента и Премиера си имат
16:26 08.09.2026
13 пффф
16:27 08.09.2026
14 Госあ
16:27 08.09.2026
15 айде бе
Коментиран от #18, #19
16:35 08.09.2026
16 Анонимен
16:37 08.09.2026
17 по стъпките на герп
До коментар #1 от "!!!?":Предишните откриха завод за нитрилни ръкавици, преди няколко години тихомълком затвори кепенците.
16:37 08.09.2026
18 Е как
До коментар #15 от "айде бе":Сумати еврофондове има да усвояваме.
16:39 08.09.2026
19 Потомствени
До коментар #15 от "айде бе":червени субекти , далаверажии , назначавани за бизнесмени още веднага след 89 - а и до големия кокал ! Вече май трета генерация на БКП около големите пари на България .
16:40 08.09.2026
20 Асен
16:41 08.09.2026
21 Радев луд ли си бре човеко
Коментиран от #24
16:45 08.09.2026
22 Мухаа ха!
Коментиран от #26
16:46 08.09.2026
23 ОФФФ
Коментиран от #28
16:51 08.09.2026
24 За 35 работни места
До коментар #21 от "Радев луд ли си бре човеко":Сертификат за инвестиция клас „А“ ! ... И какво дава той. Право на придобиване на собственост или ограничени вещни права върху частна държавна и частна общинска собственост без провеждане на тръжни процедури.Финансова помощ за изграждане на елементи от техническата инфраструктура (пътища, комуникации), свързани с проекта.... 100%-това корупция е това . !!! Няма подобен случай вероятно в Европа
16:51 08.09.2026
25 Пълен абсурд
Коментиран от #30
16:53 08.09.2026
26 Лумпен
До коментар #22 от "Мухаа ха!":Всичко е автоматизирано, роби няма да се гърбят денонощно 🤣
16:55 08.09.2026
27 Няма да е лошо сега
16:57 08.09.2026
28 7 млн няма да стигнат
До коментар #23 от "ОФФФ":за инфраструктурата само която сега държавата се задължава да им построи !
16:59 08.09.2026
29 Вмирисан зелен чорап
17:02 08.09.2026
30 ИНВЕСТИТОР КЛАС ,А,, СЕ ОСВОБОЖДАВА
До коментар #25 от "Пълен абсурд":ОТ ВСИИИИИЧКИ ДАНЪЦИ ЗА ДЕСЕТ ГОДИНИ.ПОСЛЕ ПОЧВАТ СХЕМИТЕ. МИНАВАТ 10 Г И БАУМАКС СТАВА НА ХОУММАС МЕТРОКЕШ КЕРИ НА МЕТРО И Т.Н С НОВИТЕ ИМЕНА ПАК СТАВАТ КЛААС ,,А,, И ПАК 10 Г. БЕЗ ДАНЪЦИ.......
17:04 08.09.2026
31 Само В Драгалевци
17:06 08.09.2026
32 Не може да е истина
17:12 08.09.2026
33 "Прогресивна" наглост без край
Коментиран от #36
17:15 08.09.2026
34 Мариела
17:17 08.09.2026
35 многоженство
която булка е кеширала най-много.. първа взима
после и другите
слава на новите червени - в зелено
17:19 08.09.2026
36 По Добре Да Се Скрие !
До коментар #33 от ""Прогресивна" наглост без край":За Да Не Се Излага Повече !
Коментиран от #37
17:22 08.09.2026
37 Изглежда !
До коментар #36 от "По Добре Да Се Скрие !":И Последния Глупак !
Го Разбра !
17:23 08.09.2026
38 !!!
17:32 08.09.2026
39 Емир Кустурица
17:39 08.09.2026
40 Лелеее
17:42 08.09.2026