Премиерът връчи Сертификат за инвестиция клас „А“ на компанията „Адванст Медикъл Кеър“

Министър-председателят Румен Радев връчи Сертификат за инвестиция клас „А“ на компанията „Адванст Медикъл Кеър“. Събитието се състоя в „Тракия икономическа зона“ край Пловдив, където бе направена и първа копка на новото предприятие на компанията.

За мен е истинско удоволствие да връча този сертификат за инвестиции на иновативна българска компания. Това е силен знак, че българските предприемачи започват да вярват в последователността на политиките на българското правителство, заяви премиерът. Румен Радев подчерта, че сред основните приоритети на кабинета е създаването на предвидима и благоприятна среда за инвестиции с фокус върху българския бизнес. Премиерът посочи, че развитието на високотехнологичното производство, иновациите и електронното здравеопазване са сред стратегическите направления за правителството.

В словото си министър-председателят открои приноса на младите български специалисти, които след обучение и професионален опит в чужбина избират да се върнат в България и да инвестират знанията, уменията и капитала си в развитието на страната. „Тук виждате млади хора с капацитет, учили в чужбина, които са се върнали в България и инвестират тук не само пари, но и знания и умения. Това е начинът в България да се строят предприятия, които да произвеждат високотехнологична продукция в името на обществото“, подчерта той.

Министърът на здравеопазването Катя Ивкова също приветства решението на инвеститора да развие в България производствени мощности за медицински консумативи и физиологични разтвори. „Физиологичните разтвори и консумативите, свързани с тяхното приложение, са жизненоважни за всяко лечебно заведение. В последно време наблюдаваме отлив от дистрибуцията на такива продукти на българския пазар. Именно затова изграждането на национални производствени мощности е важна стъпка за укрепване на националната сигурност и устойчивостта на здравната система“, заяви министърът. По думите ѝ инвестицията има значение не само за България, но и за конкурентоспособността на страната в рамките на Европейския съюз. Недостигът и отливът от пазара на физиологични разтвори се наблюдават и в други държави членки, което създава възможности българското производство да отговори на нарастващото търсене в региона.

Инвестиционният проект на „Адванст Медикъл Кеър“ предвижда изграждането на ново предприятие за производство на физиологичен разтвор и медицински консумативи – вакуумни моновети за кръвовземане, транспорт и изследване на кръв. Проектът е със заявен размер на инвестицията от 7 млн. евро и предвижда създаването на 35 нови работни места. Предприятието ще бъде изградено върху собствен поземлен имот с площ 18 707 кв. м, като в първия етап е предвидено изграждането на административна сграда и производствено хале с площ 5 200 кв. м. В него ще бъдат инсталирани автоматизирани и роботизирани пълначни и опаковъчни линии, както и затворени системи за дестилация на вода и смесване на лекарствени продукти.