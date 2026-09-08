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Румен Радев открива нови производствени мощности, прави първа копка на предприятие

Румен Радев открива нови производствени мощности, прави първа копка на предприятие

8 Септември, 2026 07:39 1 375 35

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  • предприятие

В 14:00 ч. министър-председателят ще посети обект в изпълнение на Околовръстния път на Пловдив. На място ще бъде докладвано на премиера за напредъка по строителството, информираха от правителствената пресслужба.

Румен Радев открива нови производствени мощности, прави първа копка на предприятие - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Министър-председателят Румен Радев ще участва днес в откриването на производството на високотехнологичния завод на „ZS Europe“ от 11:00 ч. в Индустриална зона „Марица“, „Тракия икономическа зона“, съобщиха от пресслужбата на кабинета, цитирани от bTV.

По-късно през деня, в 12:45 часа, премиерът Радев ще направи първа копка на новото предприятие на „Адванст медикъл кеър“. Теренът на бъдещия завод също е разположен на територията на „Тракия икономическа зона“.

В 14:00 ч. министър-председателят ще посети обект в изпълнение на Околовръстния път на Пловдив. На място ще бъде докладвано на премиера за напредъка по строителството, информираха от правителствената пресслужба.

През май тази година „Тракия икономическа зона“ беше домакин на първото издание на „Нощ на индустрията“ - събитие, посветено на бизнеса, образованието и професионалната реализация на младите хора, на което бяха представени някои от най-модерните производствени предприятия в България, разположени на територията на „Тракия икономическа зона“.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бою циганина

    9 7 Отговор
    ние от дпс-гроб продължаваме необезпокоявано да грабим

    07:44 08.09.2026

  • 2 Референдумът

    14 3 Отговор
    на Дойран, докога няма да го внасяте в НС?
    Запазване на правото на Кеш в Конституцията, кога?
    И ГРАО, КАТ глоби, НАП, паспортни служби да нямат право
    да отказват кеш?

    Коментиран от #28

    07:46 08.09.2026

  • 3 Истина !!!

    21 3 Отговор
    За мен той не е никакъв политик и премиер !!!

    07:47 08.09.2026

  • 4 Е браво

    18 2 Отговор
    Също като Тодар Живков и Бибитко и те се първи копки правеха и лентички режеха. Хай да вий Царю честити. Днеска осми утре девети септември.

    Коментиран от #14

    07:48 08.09.2026

  • 5 Важно !

    20 3 Отговор
    МАХНЕТЕ ГИ С ЙОТОВА И БЪЛГАРИЯ ЩЕ ТРЪГНЕ НАПРЕС !!!

    Коментиран от #11

    07:50 08.09.2026

  • 6 РАДЕВ ЛЪЖЛИВИЯ МАСОН

    21 2 Отговор
    Какво общо има със някакъв частен завод?! Щял да прави тъй на копка - лудост някаква.

    07:52 08.09.2026

  • 7 Да се

    19 2 Отговор
    маха с лопатата и безполезното си присъствие ! Лимузини , охрани , разходи и какво ли не за едно НИЩО !

    07:53 08.09.2026

  • 8 Хмм

    14 3 Отговор
    Радев, не отива на военен такива показни мероприятия, не се пддавай на мазниците, които искат да запазят мястото си на хранилката и след герберското падение

    07:53 08.09.2026

  • 9 Държавна първа копка

    22 1 Отговор
    На частно предприятие? Браво, Радев!

    07:54 08.09.2026

  • 10 БАТ САЛИ ОТ МААЛАТА

    19 0 Отговор
    И аз почвам къщата. Румен да дойда да удари някоя копка на основите.

    Коментиран от #34

    07:54 08.09.2026

  • 11 Хмм

    6 9 Отговор

    До коментар #5 от "Важно !":

    с Иво Мирчев премиер ли

    07:54 08.09.2026

  • 12 БРАВО ЧИЧО РУМЕНЕ

    15 1 Отговор
    Точно като Боко от най-силните му години.

    07:56 08.09.2026

  • 13 Евтини

    17 1 Отговор
    нови работни места и терен за китайците , който са собствениците , а войника с лопата за за снимка ! И Фалба ?!

    07:58 08.09.2026

  • 14 Хмм

    10 0 Отговор

    До коментар #4 от "Е браво":

    канят го, искат държавни протекции

    08:00 08.09.2026

  • 15 провинциалист

    5 0 Отговор
    Тракия икономическа зона е нещо като Радев премиер Румен - Йода мастър словоред...

    08:09 08.09.2026

  • 16 Тото 1 и Тото 2

    4 7 Отговор
    Ех , защо не е Бойко ! Язък ! Поне да се посмеем малко с недодяланото му селячество , просташки изказ и МЕ-кане на поразия !

    08:09 08.09.2026

  • 17 Анонимен

    11 0 Отговор
    Радевите като собственици на тази фирма ли отивате там А охрана Периметър показност от вчера се пишат навсякъде за вас радевите разходки Оставка оставка оставка

    08:09 08.09.2026

  • 18 Да не полагат основите

    7 0 Отговор
    На детската болница или поне на някоя детска градина.

    08:11 08.09.2026

  • 19 ФАКТ

    11 0 Отговор
    РАДЕВ ДА СЕ МАХА !!! ЗА НИЩО НЕ СТАВА !!!

    08:13 08.09.2026

  • 20 Кимон Георгиев " открива" нови заводи!!

    8 0 Отговор
    А бе тутманици това е работа на Общината и на собственика ,
    стига с това рязане на тези ленти !!!
    Проблемите на тези заводи те първа започват!!!
    Утре може и да го закрият завода???
    Работна ръка няма , пазар липсва , войната обира и последния цент на всички в Европа!
    И като казвам на всички , това важи и за Путин!!!
    А оня "рижия умник" от "овър деар" е тотална политическа трагедия!!!

    08:22 08.09.2026

  • 21 Да кóпа

    2 0 Отговор
    на село .

    08:27 08.09.2026

  • 22 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️

    5 1 Отговор
    турски завод за баклава и локум

    08:27 08.09.2026

  • 23 14/88

    4 1 Отговор
    то и ученика му кильрчо откри поне сто завода за ел коли

    08:28 08.09.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Боташ KpageΒ

    4 0 Отговор
    обосра бюджета и сега ще реже лентички... Борисов две! 🤣🤣🤣🤣🤣😉😉

    08:34 08.09.2026

  • 26 ЗиеС Юръп

    3 0 Отговор
    Китайска фирма, специализирала се в производство на алуминиеви изделия, по-специално за Тесла и Тойота.

    08:43 08.09.2026

  • 27 Мокой

    3 0 Отговор
    Защо все в София и Пловдив се развива някаква икономика? Ами останалите райони на страната, например северозападна България?

    Коментиран от #31, #35

    08:47 08.09.2026

  • 28 Какъв кеш бе, този?

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Референдумът":

    Отидох на почивка в Гърция с 50 евро в джоба и се върнах с 30 и нещо. Навсякъде може да се плати с карта.

    08:48 08.09.2026

  • 29 УдоМача

    1 0 Отговор
    И какво, моля ви се, ще произвежда високотехнологичния завод на „ZS Europe“? Пластмасови втулки? Авто електроинсталации?

    Коментиран от #30

    08:50 08.09.2026

  • 30 УдоМача

    0 2 Отговор

    До коментар #29 от "УдоМача":

    ПООЗНАААААХ!

    Новият завод ще произвежда алуминиеви компоненти за водещи автомобилни компании като Tesla, Volvo, Volkswagen, Stellantis и Audi, което допринася за позиционирането на България като ключов партньор в европейската верига за доставки за автомобилната индустрия.

    08:51 08.09.2026

  • 31 пусти няк

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "Мокой":

    Защото няма пътища и квалифицирани работници.

    08:51 08.09.2026

  • 32 римейк

    1 0 Отговор
    на Правешкия Селянин!

    08:52 08.09.2026

  • 33 Сигурно Щото !

    1 0 Отговор
    Селяните се преместиха там !

    09:02 08.09.2026

  • 34 123

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "БАТ САЛИ ОТ МААЛАТА":

    А имаш ли разрешително за строеж

    09:02 08.09.2026

  • 35 Георги

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Мокой":

    ти би ли инвестирал милиони във Враца, Лом, Видин, Добрич, Гоце Делчев, Разград, Казанлък, Кюстендил, Силистра, Ямбол... след като десетилетия тея региони са обезлюдявани повечето образовани и кадърни са избягали в големите градове или други държави. И да направиш завод там, после ще трябва да търсиш хора под дърво и камък да ти работят. Не говорим за обикновените работници, а за мениджъри и специалисти. Трудно ще ги накараш да излязат от големите градове и да се върнат "на село". Не искам да обидя никого, просто истината е, че вече почти 40 години, малките населени места са обезкървявани и никой няма идея как да ги възстанови. Затова и дори не се опитват.

    09:03 08.09.2026

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