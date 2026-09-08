Румен Радев открива нови производствени мощности, прави първа копка на предприятие

Министър-председателят Румен Радев ще участва днес в откриването на производството на високотехнологичния завод на „ZS Europe“ от 11:00 ч. в Индустриална зона „Марица“, „Тракия икономическа зона“, съобщиха от пресслужбата на кабинета, цитирани от bTV.

По-късно през деня, в 12:45 часа, премиерът Радев ще направи първа копка на новото предприятие на „Адванст медикъл кеър“. Теренът на бъдещия завод също е разположен на територията на „Тракия икономическа зона“.

В 14:00 ч. министър-председателят ще посети обект в изпълнение на Околовръстния път на Пловдив. На място ще бъде докладвано на премиера за напредъка по строителството, информираха от правителствената пресслужба.

През май тази година „Тракия икономическа зона“ беше домакин на първото издание на „Нощ на индустрията“ - събитие, посветено на бизнеса, образованието и професионалната реализация на младите хора, на което бяха представени някои от най-модерните производствени предприятия в България, разположени на територията на „Тракия икономическа зона“.