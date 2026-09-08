Румен Радев открива нови производствени мощности, прави първа копка на предприятие

Министър-председателят Румен Радев ще участва днес в откриването на производството на високотехнологичния завод на „ZS Europe“ от 11:00 ч. в Индустриална зона „Марица“, „Тракия икономическа зона“, съобщиха от пресслужбата на кабинета, цитирани от bTV.
По-късно през деня, в 12:45 часа, премиерът Радев ще направи първа копка на новото предприятие на „Адванст медикъл кеър“. Теренът на бъдещия завод също е разположен на територията на „Тракия икономическа зона“.
В 14:00 ч. министър-председателят ще посети обект в изпълнение на Околовръстния път на Пловдив. На място ще бъде докладвано на премиера за напредъка по строителството, информираха от правителствената пресслужба.
През май тази година „Тракия икономическа зона“ беше домакин на първото издание на „Нощ на индустрията“ - събитие, посветено на бизнеса, образованието и професионалната реализация на младите хора, на което бяха представени някои от най-модерните производствени предприятия в България, разположени на територията на „Тракия икономическа зона“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 бою циганина
07:44 08.09.2026
2 Референдумът
Запазване на правото на Кеш в Конституцията, кога?
И ГРАО, КАТ глоби, НАП, паспортни служби да нямат право
да отказват кеш?
Коментиран от #28
07:46 08.09.2026
3 Истина !!!
07:47 08.09.2026
4 Е браво
Коментиран от #14
07:48 08.09.2026
5 Важно !
Коментиран от #11
07:50 08.09.2026
6 РАДЕВ ЛЪЖЛИВИЯ МАСОН
07:52 08.09.2026
7 Да се
07:53 08.09.2026
8 Хмм
07:53 08.09.2026
9 Държавна първа копка
07:54 08.09.2026
10 БАТ САЛИ ОТ МААЛАТА
Коментиран от #34
07:54 08.09.2026
11 Хмм
До коментар #5 от "Важно !":с Иво Мирчев премиер ли
07:54 08.09.2026
12 БРАВО ЧИЧО РУМЕНЕ
07:56 08.09.2026
13 Евтини
07:58 08.09.2026
14 Хмм
До коментар #4 от "Е браво":канят го, искат държавни протекции
08:00 08.09.2026
15 провинциалист
08:09 08.09.2026
16 Тото 1 и Тото 2
08:09 08.09.2026
17 Анонимен
08:09 08.09.2026
18 Да не полагат основите
08:11 08.09.2026
19 ФАКТ
08:13 08.09.2026
20 Кимон Георгиев " открива" нови заводи!!
стига с това рязане на тези ленти !!!
Проблемите на тези заводи те първа започват!!!
Утре може и да го закрият завода???
Работна ръка няма , пазар липсва , войната обира и последния цент на всички в Европа!
И като казвам на всички , това важи и за Путин!!!
А оня "рижия умник" от "овър деар" е тотална политическа трагедия!!!
08:22 08.09.2026
21 Да кóпа
08:27 08.09.2026
22 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️
08:27 08.09.2026
23 14/88
08:28 08.09.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Боташ KpageΒ
08:34 08.09.2026
26 ЗиеС Юръп
08:43 08.09.2026
27 Мокой
Коментиран от #31, #35
08:47 08.09.2026
28 Какъв кеш бе, този?
До коментар #2 от "Референдумът":Отидох на почивка в Гърция с 50 евро в джоба и се върнах с 30 и нещо. Навсякъде може да се плати с карта.
08:48 08.09.2026
29 УдоМача
Коментиран от #30
08:50 08.09.2026
30 УдоМача
До коментар #29 от "УдоМача":ПООЗНАААААХ!
Новият завод ще произвежда алуминиеви компоненти за водещи автомобилни компании като Tesla, Volvo, Volkswagen, Stellantis и Audi, което допринася за позиционирането на България като ключов партньор в европейската верига за доставки за автомобилната индустрия.
08:51 08.09.2026
31 пусти няк
До коментар #27 от "Мокой":Защото няма пътища и квалифицирани работници.
08:51 08.09.2026
32 римейк
08:52 08.09.2026
33 Сигурно Щото !
09:02 08.09.2026
34 123
До коментар #10 от "БАТ САЛИ ОТ МААЛАТА":А имаш ли разрешително за строеж
09:02 08.09.2026
35 Георги
До коментар #27 от "Мокой":ти би ли инвестирал милиони във Враца, Лом, Видин, Добрич, Гоце Делчев, Разград, Казанлък, Кюстендил, Силистра, Ямбол... след като десетилетия тея региони са обезлюдявани повечето образовани и кадърни са избягали в големите градове или други държави. И да направиш завод там, после ще трябва да търсиш хора под дърво и камък да ти работят. Не говорим за обикновените работници, а за мениджъри и специалисти. Трудно ще ги накараш да излязат от големите градове и да се върнат "на село". Не искам да обидя никого, просто истината е, че вече почти 40 години, малките населени места са обезкървявани и никой няма идея как да ги възстанови. Затова и дори не се опитват.
09:03 08.09.2026