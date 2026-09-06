Румен Радев поздрави за Деня на Съединението

Премиерът Румен Радев честити 141-вата годишнина от Съединението на Княжество България с Източна Румелия с официално обръщение към нацията. Рано сутринта на 6 септември 2026 г. министър-председателят използва личния си профил в социалната мрежа Facebook, за да припомни силата на българското единство.

В своя пост Радев подчертава, че през историческата 1885 година България непоколебимо е отхвърлила Берлинския диктат и е помела изкуствено наложените граници. По думите му събитията оттогава са ярък пример за поколение държавници, които са успели да загърбят своите сериозни политически различия в името на свободата, единството и независимостта на Отечеството.

Премиерът акцентира върху основния урок от историческия акт – когато са истински единни, българите притежават силата да променят хода на историята и сами да определят своята съдба. Посланието завършва с традиционния за празника призив "Честит празник!".

Честванията по повод 141 години от Съединението се провеждат в цялата страна, като кулминацията на официалните тържества и военни ритуали традиционно ще бъде вечерта в град Пловдив с провеждането на тържествена заря-проверка.