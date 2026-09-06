Румен Радев поздрави за Деня на Съединението

Премиерът Румен Радев честити 141-вата годишнина от Съединението на Княжество България с Източна Румелия с официално обръщение към нацията. Рано сутринта на 6 септември 2026 г. министър-председателят използва личния си профил в социалната мрежа Facebook, за да припомни силата на българското единство.
В своя пост Радев подчертава, че през историческата 1885 година България непоколебимо е отхвърлила Берлинския диктат и е помела изкуствено наложените граници. По думите му събитията оттогава са ярък пример за поколение държавници, които са успели да загърбят своите сериозни политически различия в името на свободата, единството и независимостта на Отечеството.
Премиерът акцентира върху основния урок от историческия акт – когато са истински единни, българите притежават силата да променят хода на историята и сами да определят своята съдба. Посланието завършва с традиционния за празника призив "Честит празник!".
Честванията по повод 141 години от Съединението се провеждат в цялата страна, като кулминацията на официалните тържества и военни ритуали традиционно ще бъде вечерта в град Пловдив с провеждането на тържествена заря-проверка.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Главния мафиот поздравява раята
07:38 06.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Български
07:41 06.09.2026
5 Да припомним
07:42 06.09.2026
6 За Радев
В статия във вестник Свобода, бр. 7, 19.11.1886 г. той описа събитията и опита на Русия да осуети Съединението и да спъне порива на един цял народ.
Това днешните политици няма да споменат в речите си! Няма. Защото навикът да се навеждат е по-силен от знанието, себеуважението и защитата честта на България. (Някои от тях са удостоени с наградата „Стефан Стамболов“ за лидерски качества…)
07:45 06.09.2026
7 АГАТ а Кристи
ПОД
Лога . Все едно Путлер да ме поздрави
07:47 06.09.2026
8 Поздрав
07:47 06.09.2026
9 Другарят
07:49 06.09.2026
10 пак без късмет
07:49 06.09.2026
11 Кретен !
07:52 06.09.2026