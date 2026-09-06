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Румен Радев поздрави за Деня на Съединението

Румен Радев поздрави за Деня на Съединението

6 Септември, 2026 07:28, обновена 6 Септември, 2026 07:33 336 11

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  • съединение

Премиерът отправи послание в социалните мрежи по повод 141 години от историческия акт на 1885 г.

Румен Радев поздрави за Деня на Съединението - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Премиерът Румен Радев честити 141-вата годишнина от Съединението на Княжество България с Източна Румелия с официално обръщение към нацията. Рано сутринта на 6 септември 2026 г. министър-председателят използва личния си профил в социалната мрежа Facebook, за да припомни силата на българското единство.

В своя пост Радев подчертава, че през историческата 1885 година България непоколебимо е отхвърлила Берлинския диктат и е помела изкуствено наложените граници. По думите му събитията оттогава са ярък пример за поколение държавници, които са успели да загърбят своите сериозни политически различия в името на свободата, единството и независимостта на Отечеството.

Премиерът акцентира върху основния урок от историческия акт – когато са истински единни, българите притежават силата да променят хода на историята и сами да определят своята съдба. Посланието завършва с традиционния за празника призив "Честит празник!".

Честванията по повод 141 години от Съединението се провеждат в цялата страна, като кулминацията на официалните тържества и военни ритуали традиционно ще бъде вечерта в град Пловдив с провеждането на тържествена заря-проверка.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Главния мафиот поздравява раята

    5 1 Отговор
    Да работим повече за да има те какво да крадат

    07:38 06.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Български

    3 1 Отговор
    Оставка!

    07:41 06.09.2026

  • 5 Да припомним

    3 0 Отговор
    "Русофилството е грубо политическо суеверие, умишлено култивирано сред народните маси; политическо знаме, вървенето и воюването под което неизбежно води към предателство и национална катастрофа. Защото русофилите, плувайки безогледно във водите на руската дипломация, неизбежно и фатално правят от България едно сляпо и послушно оръдие в ръцете на руската завоевателна политика на Балканите".

    07:42 06.09.2026

  • 6 За Радев

    2 0 Отговор
    Стефан Стамболов. Политикът, който направи възможно българското следосвобожденско възраждане и плати с живота си за това.



    В статия във вестник Свобода, бр. 7, 19.11.1886 г. той описа събитията и опита на Русия да осуети Съединението и да спъне порива на един цял народ.



    Това днешните политици няма да споменат в речите си! Няма. Защото навикът да се навеждат е по-силен от знанието, себеуважението и защитата честта на България. (Някои от тях са удостоени с наградата „Стефан Стамболов“ за лидерски качества…)

    07:45 06.09.2026

  • 7 АГАТ а Кристи

    3 0 Отговор
    Руската

    ПОД
    Лога . Все едно Путлер да ме поздрави

    07:47 06.09.2026

  • 8 Поздрав

    0 0 Отговор
    по фейса ! Който няма фейсбук - няма поздрав ! Не , че нещо , де .

    07:47 06.09.2026

  • 9 Другарят

    2 0 Отговор
    на разединението поздравил за Съединението......

    07:49 06.09.2026

  • 10 пак без късмет

    1 0 Отговор
    Ако бяхме останали източна румелия в Турция сега жените щяха да се пенсионират на 50 години както беше през комунизма и минимална пенсия по 600 долара.Щяхме да имаме държава а не продажна колония.

    07:49 06.09.2026

  • 11 Кретен !

    0 0 Отговор
    --------------- !

    07:52 06.09.2026

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