Димо Дренчев пред ФАКТИ: Унгарската киноиндустрия може да ни е за пример, държавна е и прави по млрд. евро годишно (ФАКТИ)

Не съм сигурен в оценката си дали преди 20 г. подаряването на Киноцентъра и изобщо на филмовата индустрия в България на определена американска фирма е било грешка или не. Защото алтернативата, така както я виждам от дистанцията на времето, да остане държавна собственост и постепенно да изгасне или да бъде разпарчетосана по време на масовата приватизация, също не е положителен пример. Това каза депутатът от "Възраждане" Димо Дренчев пред Лили Маринкова в студиото на ФАКТИ.
Той посочи като добър пример унгарската киноиндустрия, която е останала държавна и в момента прави годишен оборот над милиард евро.
Целия разговор гледайте във видеото:
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Трябва да се включим
Коментиран от #7
15:53 08.09.2026
2 Умнокрасив
15:56 08.09.2026
3 В университета по архитектура София
15:58 08.09.2026
4 Нормално
15:59 08.09.2026
5 Унгария
16:05 08.09.2026
6 ДРЕНЧО
16:24 08.09.2026
7 Да де, ама
До коментар #1 от "Трябва да се включим":Костя Късопинков изкупи Добруджа. Пеевски му помага.
16:45 08.09.2026
8 Милчо Лаков
Коментиран от #9
16:45 08.09.2026
9 До ком 8
До коментар #8 от "Милчо Лаков":Кинаджиите да не точат сопли,а вкупом със жените и родата пред къщата на црън Ванчо,а след това при дедо- цар.Црън Ванчо подготви приватизацията ,за смешните 3,4 милиона долара на щатската Ню имидж ,при срок 20 години!? А дедо цар- преди да си бие камшика е финализира.Площ на Киноцентър Бояна -482 декара.Ако се раздроби на отделни парцели,при днешни цени в този топ- район,в полите на Витоша,продавача ще реализира чиста печалба ,над половин милиард евро.Буквално от въздуха,без един цент разходи.
Коментиран от #10
17:04 08.09.2026
10 Милчо Лаков
До коментар #9 от "До ком 8":Кой да протестира,младеж?Те си разпродадоха държавата,всичко е платено.Сигурен съм,че се олизват и за Ботаническата градина на Околовръстното.Само имай търпение и ще видиш....
17:09 08.09.2026