Димо Дренчев пред ФАКТИ: Унгарската киноиндустрия може да ни е за пример, държавна е и прави по млрд. евро годишно (ФАКТИ)

Не съм сигурен в оценката си дали преди 20 г. подаряването на Киноцентъра и изобщо на филмовата индустрия в България на определена американска фирма е било грешка или не. Защото алтернативата, така както я виждам от дистанцията на времето, да остане държавна собственост и постепенно да изгасне или да бъде разпарчетосана по време на масовата приватизация, също не е положителен пример. Това каза депутатът от "Възраждане" Димо Дренчев пред Лили Маринкова в студиото на ФАКТИ.

Той посочи като добър пример унгарската киноиндустрия, която е останала държавна и в момента прави годишен оборот над милиард евро.

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