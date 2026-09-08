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Радев: България час по-скоро се нуждае от магистрали

Радев: България час по-скоро се нуждае от магистрали

8 Септември, 2026 16:39 1 168 68

  • румен радев-
  • магистрали-
  • икономика

Липсата им спъва цялостното ни икономическо развитие, заяви премиерът

Радев: България час по-скоро се нуждае от магистрали - 1
Снимка: МС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Най-важното е час по-скоро да имаме магистрали и не можем повече да чакаме, защото това спира цялостното икономическо развитие на България“. Това заяви министър-председателят Румен Радев пред журналисти по време на инспекция на строителните дейности на Околовръстното шосе на град Пловдив съвместно с министъра на регионалното развитието и благоустройството Иван Шишков.

Премиерът Радев отбеляза, че сред приоритетите на правителството е строителството на големите пътни обекти при много по-високо качество, включително чрез концесии.

Законът за публично-частното партньорство вече се разглежда, а през следващата седмица правителството ще приеме стратегически анализ кои са най-приоритетните пътни артерии и други обекти в България. Министър-председателят уточни, че е невъзможно държавата да е готова за такова мащабно строителство веднага след приемането на нормативните актове и предстоят редица административни процедури, за да бъде всичко съобразно закона. „За да поканим инвеститор, трябва да се свърши първо нашата домашна работа. Трябва да имаме така наречената проектна готовност“, посочи Румен Радев. Оптимистичният срок за обявяване на концесия у нас е следващата година.

„Това ще бъдат свободни търгове. Ще поканим всички наши фирми и чужди фирми. Който иска, да участва, но тези фирми трябва да строят за тяхна сметка тези магистрали. Трябва и да ги поддържат изключително за тяхна сметка. Те при това положение няма как да правят компромиси с качеството, защото ще трябва да ги ремонтират за тяхна сметка. По този начин отбиваме и всички корупционни схеми, които властваха досега в българското пътно строителство и за които са сключени договори, които сега трябва да плащаме. Това е от ключово значение за икономическото развитие на страната“, каза премиерът Радев.

По отношение на методиката за заплащане ползването на пътната инфраструктура, министър Иван Шишков обясни, че след 2030-а година в целия Европейски съюз ще се плаща по един и същи начин, съгласно директива на ЕС. „За нас е важно да се промени целият икономически модел, който да ни гарантира наистина да имаме пътища“, каза министър Шишков.

„От самото начало на нашия мандат ясно заявихме, че в условията на пазарна икономика държавата не може и не трябва административно да определя цените. Нашата цел е да ограничим темпа на тяхното покачване и да създадем условия за по-голяма стабилност, особено при хранителните стоки“, отговори премиерът Радев на журналистически въпрос относно мерките срещу високите цени на храните. Министър-председателят отбеляза положителната тенденция на статистиката за ограничаване на ръста на цените на хранителните стоки през последните два месеца. Премиерът посочи и конкретните мерки на правителството за по-голяма прозрачност и контрол, сред които са значителното увеличаване на санкциите за нарушения и изсветляването на ценообразуването по цялата хранителна верига. „Това ще даде възможност на контролните органи да разполагат с по-пълна информация и да реагират ефективно при установяване на необосновани надценки и нелоялни търговски практики“, отбеляза още Румен Радев.

Във връзка с въпрос за промените в службите, премиерът заяви, че правителството предприема реформи в службите за сигурност, чиято цел ще бъде повишаване на тяхната ефективност, професионална подготовка и технологична обезпеченост. Румен Радев посочи, че е необходимо службите да разполагат с необходимия капацитет и модерно оборудване, за да могат да отговорят адекватно на съвременните предизвикателства. Освен това премиерът подчерта, че службите не трябва да обслужват определени политически кръгове и групировки, а да работят истински за националната сигурност. „Налице са данни за обвързаности на определени лица със съмнителни групировки, като тези обстоятелства се изясняват и предстои компетентните институции да представят допълнителна информация“, отбеляза още министър-председателят.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да се чете

    21 18 Отговор
    Турците са нервни, искат си обещаното незабавно!

    16:41 08.09.2026

  • 2 Евгени от Алфапласт

    28 6 Отговор
    Тц. Не се. Баце направи половин милиард километра. За къде още?🤣

    16:42 08.09.2026

  • 3 Факти

    15 12 Отговор
    Радев: България час по-скоро се нуждае от магистрати

    16:42 08.09.2026

  • 4 честен ционист

    15 16 Отговор
    Мошко Радев как си представя някой да дойде да му построи магистрала за собствена сметка? Иска да каже, че чужденци ще строят, ама заемите с палава лихва са за сметка на Ганчо.

    16:43 08.09.2026

  • 5 пред бариерата

    17 15 Отговор
    Български пътища с васална консесионна такса на турски концесионери е поредното предложение за сделка а ла боташ.

    16:43 08.09.2026

  • 6 Трол

    13 1 Отговор
    Можем да ползваме магистралите и като самолетни писти.

    16:43 08.09.2026

  • 7 Нексус

    17 15 Отговор
    Ама как така?
    Нали Корнелаи цялото БКп твърдяхте, че асфалт не се яде????

    16:43 08.09.2026

  • 8 Драго

    19 16 Отговор
    Айде да ви видим ! Айде да видим и цените защото при Бойко много се крадеше нали ! Сега чакам да се строи по евтино , по качествено , по бързо . Ех мечти !

    16:44 08.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ГОЛЕМ СМЕХ

    27 15 Отговор
    Радев бързо дойде до акъла на Борисов.

    Коментиран от #42

    16:44 08.09.2026

  • 11 Дааа ,

    19 5 Отговор
    Шишков със стотици имоти , за час ще направи магистрали ! Гигантска капачка на милиарди !

    16:45 08.09.2026

  • 12 Някой

    23 2 Отговор
    Асвалт не ядем.Господа Бандити.

    16:45 08.09.2026

  • 13 хаха

    19 5 Отговор
    Летящата кола на нидерландската компания „ПАЛ – ВЕ“ (PAL-V) е с една голяма крачка по-близо до пускането си в продажба. Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз (ЕААБ) даде разрешение на компанията да започне производството. Ако всичко върви по план, колата трябва да получи одобрение за полет през 2028 г.

    А байганьовските ориенталци щели да строят ПАК магистрали.

    Вие една готова и работеща ще имате ли до 2028 г. бе сган?

    Коментиран от #35

    16:46 08.09.2026

  • 14 Майора

    18 18 Отговор
    Точно ти Радев , да ми говориш за нови магистрали след ксто вдигна юмрук и с помощта на подсъдимите олигарси свали законният кабинет на Борисов , е цинизъм! Както и подписа на служебният ти кабинет за най скъпият въздух от “Боташ”! И още нщняма смисълдадавашмагистралата на чужд консеционер , вземи пример от Гърцив , където са местни фирми и парите са в държавата , а не в чужденците!

    16:46 08.09.2026

  • 15 Цвете

    13 10 Отговор
    ТОЗИ АМЕРИКАНСКИ РЕОТАН СЕ СЪБУДИ ОТ ДЪЛБОК СЪН ЛИ? ТРЯБВАШЕ ДА ИМАМЕ ПРЕДИ ГОДИНИ, НО И ТИ В ТОВА ЧИСЛО СИ ЗАМЕСЕН ,ЗАЩОТО ПРОСПА ДА КРИТИКУВАШ ,КОГАТО БЕШЕ ПРЕЗИДЕНТ, НАЛИ? А ЗАЩО СДАДЕ ПОСТА СИ, ЗА ДА ПРАВИТЕ ДАЛАВЕРИТЕ НА ТИХО И СПОКОЙНО МЯСТО?

    16:46 08.09.2026

  • 16 Димитър Иванков - Митко Талисмана

    5 4 Отговор
    Моята куха фирма "Мизоти" има ли как да участва...пак?

    16:47 08.09.2026

  • 17 Ти да видиш

    11 14 Отговор
    "Ама ни не ядем асфалт!".
    Опс... Това беше реплика към Борисов, когато казваше това. Но, виж, когато той го казва са срещу него, когато ти го казваш - може. 😉

    16:47 08.09.2026

  • 18 Анонимен

    10 14 Отговор
    А защо години стопирахте цялата българска инфраструктура Налли асфалт не се ядеше Защо лъжехте малоумнициге а разбрах за да овладее те властта

    16:48 08.09.2026

  • 19 В България

    19 7 Отговор
    Няма пари как да се строи, като Двамата дебелаци ги изнесоха в Дубай. Няма и полиция и съд.

    16:49 08.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Кандидат депутат

    13 2 Отговор
    Айде още един строител на магистрали. Баце до луната направи и пак не ви стигат. Но както казва ПКП ходи пеш БЕ.

    16:50 08.09.2026

  • 22 алтернатива

    10 14 Отговор
    При концесия турски пътни строители строят пътища в България и събират пътните такси при ползване (както цели 5 века преди), и то когато няма алтернативни държавни пътища, е гарантиран бизнес и национално предателство.

    16:50 08.09.2026

  • 23 Троян

    16 1 Отговор
    От тия "магистрали" захлебиха автосервизите. Хитлеровите аутобани проектирани за тежки верижни машини още си стоят. Тоя е боко на квадрат.

    16:53 08.09.2026

  • 24 Шишо Бакшишо

    7 11 Отговор
    Чичо Румене, първо трябва да проектираме, после пак да проектираме и така докато не ни мине мандата. Ако може да дадем на турците някоя концесия колкото да замажем очите на овците докато ние лапаме комисионни.

    16:54 08.09.2026

  • 25 Факт

    9 13 Отговор
    Е нали вече хариза магистралите на Ердоган,освен останалите неща?Икономическото развитие на България я спъват тикви и зелени чорапи спуснати от една столица на Изток от България!

    16:54 08.09.2026

  • 26 Борисов 2

    7 11 Отговор
    лентички ряза, краде, сега и от пътища ще краде...Аферим на гласуващите плоскоземци!

    16:56 08.09.2026

  • 27 Имаше си ЖП Мрежа !

    6 0 Отговор
    Която вършеше Великолепна Работа на Най-Ниска Цена !

    Сега само Се тровим !

    При Особено ниска Ефективност !

    И Сериозен Преразход !

    Коментиран от #28

    16:57 08.09.2026

  • 28 Интересно !

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Имаше си ЖП Мрежа !":

    Какъв стоко оборот се транспортираше чрез нея !

    И Какъв сега ?

    С Автомобилен Транспорт ?

    Коментиран от #29

    16:59 08.09.2026

  • 29 И на Каква Цена ?

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Интересно !":

    --------------- ?

    17:02 08.09.2026

  • 30 Кокошката

    1 4 Отговор
    Кажи си направо, че си се договорил Китай да ги прави. Даваш му ги на концесия, а за колко години? Зад Си ваднича путин, нали?

    17:04 08.09.2026

  • 31 !!!?

    7 3 Отговор
    Мистър Кеш подготвя прогреса...ще прави турски коктейл "Магистрали Боташ" под Мотото "не можем да чакаме повече" !!!?

    17:06 08.09.2026

  • 32 Пак Харизване на Ресурс !

    5 1 Отговор
    И Такси За Населението !
    Освен, че си плаща !

    И За това !

    Башибозук !

    17:07 08.09.2026

  • 33 боко шишев радев

    6 3 Отговор
    имам информация,че олигарсите и корупцията няма да се разследват в бг територията!

    17:09 08.09.2026

  • 34 604

    6 2 Отговор
    Не ползвам магистрали ! Първокласните пътища са ми по удобни и комфортни!

    Коментиран от #41

    17:09 08.09.2026

  • 35 Азз

    0 2 Отговор

    До коментар #13 от "хаха":

    Хаха, камионите и автобусите не летят!

    Коментиран от #38

    17:13 08.09.2026

  • 36 КРАДЕЕЕВ НАМАКЯЙ ДДС И АКЦИЗА

    1 2 Отговор
    НА НАФТАТА И ТОКААААААА ЧИ ВЕЧЕ СИ БИТЕРЧЕРЕН И ОТ ПЕЕВСКИИИ И ТУЛУПСААААА

    Коментиран от #44, #46

    17:14 08.09.2026

  • 37 Хо хо

    3 2 Отговор
    Спешно ни трябват магистрали. Явно харизахме АМ Черно море на турците барабар с газовото находище срещу Поморие. Грабежа Боташ започва да нраства като търкаляща се снежна топка.

    17:16 08.09.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Магистрали

    1 0 Отговор
    Магистрали с паркинги за камиони, маймунска българия! Точно така, българия с малка буква! Ако искаме бизнесът да минава птез българия, ще ни се наложи да направим така, че да сме удобни и желани. Нисък корпоративен данък не е достатъчно. Ако беше, до дега да бяхме богати. Ние бигати ли сме, маймунска българия???? Без бизнес и без индустрия си оставаме бедни маймуни. Колко интелигентна трябва да бъде една маймуна за да го осъзнае това? Създайте условия за бизнес в страната, преди всички да са умрели от глад, маймуни!

    17:19 08.09.2026

  • 40 Прогресивен тъпан

    4 1 Отговор
    Ще дадем на друг да прави магистралите,за да можем да откраднем парите на българските данъкоплатци предвидени за магистрали,а те после нека плащат да се движат по тези магистрали дето ги дадохме друг да ги построи!

    Коментиран от #49

    17:23 08.09.2026

  • 41 оня с коня

    1 1 Отговор

    До коментар #34 от "604":

    Ако пътуваш до най-близкото село по първокласни пътища - да,удобно е.Ако обаче се налага изминаването на значително разстояние,то докато по магистралата шпориш с колкото пише на километража,по първокласните пътища ЛАЗИШ с 50/км из безброй села където на повечето места няма камери ,щото Кметовете са издигнали 30сантиметрови легнали полицаи достатъчно нагъсто.

    17:23 08.09.2026

  • 42 От магистрали

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    И наши фирми се краде май лесно справка Боко

    17:24 08.09.2026

  • 43 Хахаха

    3 1 Отговор
    Тоя нали беше от тия кадето асфалт не се яде.

    17:25 08.09.2026

  • 44 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "КРАДЕЕЕВ НАМАКЯЙ ДДС И АКЦИЗА":

    А пари за пенсии откъде.....

    Коментиран от #51

    17:26 08.09.2026

  • 45 Диан фрон Сверие

    3 0 Отговор
    И тоя кат Боко за магистрали почна да говори

    17:26 08.09.2026

  • 46 Акциза на горивата

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "КРАДЕЕЕВ НАМАКЯЙ ДДС И АКЦИЗА":

    Го определя еврокомисията НЕ българските власти провери и ще се убедиш чат джинти пи

    17:26 08.09.2026

  • 47 Горски

    4 1 Отговор
    И Радев обеща на хората благоденствие,но бързо забрави и се лута като потъващ кораб от бряг до бряг. Лесно се обещава,но трудно се изпълнява. Радев и министрите ,да върнат заплатите ,за 4 месеца нищоправене ! Свършена работа - НУЛА.

    17:27 08.09.2026

  • 48 Колумб

    2 0 Отговор
    "България час по-скоро се нуждае от магистрали"! Представяте ли си какво фундаметлано, какво гениално откритие е направил Зеления чорап? Че той бил голям "умник" бе!

    17:27 08.09.2026

  • 49 Прогресивна парализа

    2 0 Отговор

    До коментар #40 от "Прогресивен тъпан":

    На държавата Радеееев

    17:27 08.09.2026

  • 50 Казуар

    0 1 Отговор
    В Португалия пътищата и магистралите са построени, но икономиката и не се развива добре, бивши социалистически страни я настигнаха. В Турция пътищата са построени, но населението не е по добре от нас.

    Коментиран от #55

    17:29 08.09.2026

  • 51 Заеми да тегли по пример щатите

    0 2 Отговор

    До коментар #44 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    43 трилиона дългове имат и не са....фалирали практически!!!!!

    17:29 08.09.2026

  • 52 Тошо

    2 0 Отговор
    И завод за цели проводници!

    17:31 08.09.2026

  • 53 ГЛУПУСТИ

    3 0 Отговор
    АСФАЛТ НЕ ЯДЕМЕ!
    Нал тъй викахте?

    Коментиран от #63

    17:31 08.09.2026

  • 54 Усети

    2 0 Отговор
    къде е далаверата!

    17:31 08.09.2026

  • 55 Ама

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "Казуар":

    ние сме хъб на кръстопът!

    17:32 08.09.2026

  • 56 Тръгнал е Рундю

    5 0 Отговор
    Да подарява България на концесии. Ей това разбирам аз от цялата галимация ....

    17:33 08.09.2026

  • 57 Така Така

    6 0 Отговор
    Толупа 2, и той магистрали ще строи загубеняка. А че здравната система за нищо не става и че народа умира, му дреме на ръждасалият шмайзер. За какво те избрахме сдеханяк????

    17:33 08.09.2026

  • 58 Има ли

    1 0 Отговор
    в Алиекспрес?

    17:34 08.09.2026

  • 59 Лут

    3 0 Отговор
    Ердоган напира а ? Продаде родината фатмака.

    17:34 08.09.2026

  • 60 Игра на думи е това подла гнидичко

    0 0 Отговор
    "Ограничаването на темпа на тяхното покачване" е точно административно да се определят цените но в нарастващ във времето диапазон. Още по лошо е на практика това защото и непазарна прогнозируемост се залага и на 100% пазара се манипулира. Когато пък е и само в един сектор това е директен начин да бъде ликвидиран

    17:40 08.09.2026

  • 61 Гадняр

    2 0 Отговор
    България час по-скоро се нуждае от трудови лагери. Също цех за производство на мотики и кирки от здрава стомана.

    17:41 08.09.2026

  • 62 Най-точно го е описал

    1 0 Отговор
    Емир Кустурица: “Днес тълпата следва кокошия модел и помни само станалото между две хранения"

    17:41 08.09.2026

  • 63 Тъй викаха

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "ГЛУПУСТИ":

    Тея червените

    17:43 08.09.2026

  • 64 Едно голямо нищо е това

    0 0 Отговор
    (Налице са данни за обвързаности на определени лица със съмнителни групировки и блабла....) и като са налице данни какво правите тогава да ви питам? И впрочем с полетите на Пеевски кво стана бре мурджо? А с Баба Алино? А с имотите на кмета на Бургас Димитър Николов в Ченгене скеле и Мадика? ....

    17:45 08.09.2026

  • 65 КРАДЕВ

    0 0 Отговор
    И той ли
    Ще дава баницата на
    Неговите Дружки ?

    Хаха хахаха хахаха

    17:45 08.09.2026

  • 66 Законът за публично-частното

    0 0 Отговор
    партньорство е пътят към ада. Няма държава, община или местна общност някъде по света която от подобно нещо да е прокопсала ! Винаги до едно и също води. Държавата да остане реално без собственост и механизми за управленив и контрол. На този принцип впрочем и НюЙорк в САЩ вече остана и без болнични заведения даже... Ясно ни е че по някаква причина сте решили на Бляк Рок да подарявате инфраструктура и т.н но това пичове е страшно ! И за нас и за следващите поколения включително

    17:53 08.09.2026

  • 67 Към коментар №13 за ЛЕТЯЩАТА КОЛА

    1 0 Отговор
    Точно в 10-тката Ви е коментара.
    И от друга гледна точка - не само като достижение
    на научната мисъл на държавата Нидерландия
    и подкрепата й за националната нидерландска фирма!
    Точно попадение е ЛЕТЯЩАТА КОЛА, за която
    е говорила и предугадила Слава Севрюкова преди 40 години,
    а именно,
    НЯМА ДА ИМА НУЖДА ДА СЕ СТРОЯТ МАГИСТРАЛИ,
    защото ще се изобретят и бързо внедрят в употреба
    автомобили, които летят като хеликоптери/дронове ....
    Така че - освен бързо да се довършат магистралите
    Хемус и Струма за да се отпуши трафика,
    НАЙ-ВАЖНИ СА МЕЖДУСЕЛСКИТЕ ПЪТИЩА
    за да живеят хората нормален живот с бърз достъп
    до работните си места и зоните за почивка.
    Толкова.
    Още веднъж - браво за попадението с летящите коли!!

    17:54 08.09.2026

  • 68 Кво кво?

    0 0 Отговор
    след 2030-а година в целия Европейски съюз ще се плаща по един и същи начин, съгласно директива на ЕС.... ? А нещо там доходи, заплати, пенсии.... и нещо дали с тези директиви няма да ви светне крушката най после в тъпите кратуни че не са в полза на българите и държавата...

    17:57 08.09.2026

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