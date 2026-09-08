Радев: България час по-скоро се нуждае от магистрали

„Най-важното е час по-скоро да имаме магистрали и не можем повече да чакаме, защото това спира цялостното икономическо развитие на България“. Това заяви министър-председателят Румен Радев пред журналисти по време на инспекция на строителните дейности на Околовръстното шосе на град Пловдив съвместно с министъра на регионалното развитието и благоустройството Иван Шишков.
Премиерът Радев отбеляза, че сред приоритетите на правителството е строителството на големите пътни обекти при много по-високо качество, включително чрез концесии.
Законът за публично-частното партньорство вече се разглежда, а през следващата седмица правителството ще приеме стратегически анализ кои са най-приоритетните пътни артерии и други обекти в България. Министър-председателят уточни, че е невъзможно държавата да е готова за такова мащабно строителство веднага след приемането на нормативните актове и предстоят редица административни процедури, за да бъде всичко съобразно закона. „За да поканим инвеститор, трябва да се свърши първо нашата домашна работа. Трябва да имаме така наречената проектна готовност“, посочи Румен Радев. Оптимистичният срок за обявяване на концесия у нас е следващата година.
„Това ще бъдат свободни търгове. Ще поканим всички наши фирми и чужди фирми. Който иска, да участва, но тези фирми трябва да строят за тяхна сметка тези магистрали. Трябва и да ги поддържат изключително за тяхна сметка. Те при това положение няма как да правят компромиси с качеството, защото ще трябва да ги ремонтират за тяхна сметка. По този начин отбиваме и всички корупционни схеми, които властваха досега в българското пътно строителство и за които са сключени договори, които сега трябва да плащаме. Това е от ключово значение за икономическото развитие на страната“, каза премиерът Радев.
По отношение на методиката за заплащане ползването на пътната инфраструктура, министър Иван Шишков обясни, че след 2030-а година в целия Европейски съюз ще се плаща по един и същи начин, съгласно директива на ЕС. „За нас е важно да се промени целият икономически модел, който да ни гарантира наистина да имаме пътища“, каза министър Шишков.
„От самото начало на нашия мандат ясно заявихме, че в условията на пазарна икономика държавата не може и не трябва административно да определя цените. Нашата цел е да ограничим темпа на тяхното покачване и да създадем условия за по-голяма стабилност, особено при хранителните стоки“, отговори премиерът Радев на журналистически въпрос относно мерките срещу високите цени на храните. Министър-председателят отбеляза положителната тенденция на статистиката за ограничаване на ръста на цените на хранителните стоки през последните два месеца. Премиерът посочи и конкретните мерки на правителството за по-голяма прозрачност и контрол, сред които са значителното увеличаване на санкциите за нарушения и изсветляването на ценообразуването по цялата хранителна верига. „Това ще даде възможност на контролните органи да разполагат с по-пълна информация и да реагират ефективно при установяване на необосновани надценки и нелоялни търговски практики“, отбеляза още Румен Радев.
Във връзка с въпрос за промените в службите, премиерът заяви, че правителството предприема реформи в службите за сигурност, чиято цел ще бъде повишаване на тяхната ефективност, професионална подготовка и технологична обезпеченост. Румен Радев посочи, че е необходимо службите да разполагат с необходимия капацитет и модерно оборудване, за да могат да отговорят адекватно на съвременните предизвикателства. Освен това премиерът подчерта, че службите не трябва да обслужват определени политически кръгове и групировки, а да работят истински за националната сигурност. „Налице са данни за обвързаности на определени лица със съмнителни групировки, като тези обстоятелства се изясняват и предстои компетентните институции да представят допълнителна информация“, отбеляза още министър-председателят.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да се чете
16:41 08.09.2026
2 Евгени от Алфапласт
16:42 08.09.2026
3 Факти
16:42 08.09.2026
4 честен ционист
16:43 08.09.2026
5 пред бариерата
16:43 08.09.2026
6 Трол
16:43 08.09.2026
7 Нексус
Нали Корнелаи цялото БКп твърдяхте, че асфалт не се яде????
16:43 08.09.2026
8 Драго
16:44 08.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 ГОЛЕМ СМЕХ
Коментиран от #42
16:44 08.09.2026
11 Дааа ,
16:45 08.09.2026
12 Някой
16:45 08.09.2026
13 хаха
А байганьовските ориенталци щели да строят ПАК магистрали.
Вие една готова и работеща ще имате ли до 2028 г. бе сган?
Коментиран от #35
16:46 08.09.2026
14 Майора
16:46 08.09.2026
15 Цвете
16:46 08.09.2026
16 Димитър Иванков - Митко Талисмана
16:47 08.09.2026
17 Ти да видиш
Опс... Това беше реплика към Борисов, когато казваше това. Но, виж, когато той го казва са срещу него, когато ти го казваш - може. 😉
16:47 08.09.2026
18 Анонимен
16:48 08.09.2026
19 В България
16:49 08.09.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Кандидат депутат
16:50 08.09.2026
22 алтернатива
16:50 08.09.2026
23 Троян
16:53 08.09.2026
24 Шишо Бакшишо
16:54 08.09.2026
25 Факт
16:54 08.09.2026
26 Борисов 2
16:56 08.09.2026
27 Имаше си ЖП Мрежа !
Сега само Се тровим !
При Особено ниска Ефективност !
И Сериозен Преразход !
Коментиран от #28
16:57 08.09.2026
28 Интересно !
До коментар #27 от "Имаше си ЖП Мрежа !":Какъв стоко оборот се транспортираше чрез нея !
И Какъв сега ?
С Автомобилен Транспорт ?
Коментиран от #29
16:59 08.09.2026
29 И на Каква Цена ?
До коментар #28 от "Интересно !":--------------- ?
17:02 08.09.2026
30 Кокошката
17:04 08.09.2026
31 !!!?
17:06 08.09.2026
32 Пак Харизване на Ресурс !
Освен, че си плаща !
И За това !
Башибозук !
17:07 08.09.2026
33 боко шишев радев
17:09 08.09.2026
34 604
Коментиран от #41
17:09 08.09.2026
35 Азз
До коментар #13 от "хаха":Хаха, камионите и автобусите не летят!
Коментиран от #38
17:13 08.09.2026
36 КРАДЕЕЕВ НАМАКЯЙ ДДС И АКЦИЗА
Коментиран от #44, #46
17:14 08.09.2026
37 Хо хо
17:16 08.09.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Магистрали
17:19 08.09.2026
40 Прогресивен тъпан
Коментиран от #49
17:23 08.09.2026
41 оня с коня
До коментар #34 от "604":Ако пътуваш до най-близкото село по първокласни пътища - да,удобно е.Ако обаче се налага изминаването на значително разстояние,то докато по магистралата шпориш с колкото пише на километража,по първокласните пътища ЛАЗИШ с 50/км из безброй села където на повечето места няма камери ,щото Кметовете са издигнали 30сантиметрови легнали полицаи достатъчно нагъсто.
17:23 08.09.2026
42 От магистрали
До коментар #10 от "ГОЛЕМ СМЕХ":И наши фирми се краде май лесно справка Боко
17:24 08.09.2026
43 Хахаха
17:25 08.09.2026
44 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #36 от "КРАДЕЕЕВ НАМАКЯЙ ДДС И АКЦИЗА":А пари за пенсии откъде.....
Коментиран от #51
17:26 08.09.2026
45 Диан фрон Сверие
17:26 08.09.2026
46 Акциза на горивата
До коментар #36 от "КРАДЕЕЕВ НАМАКЯЙ ДДС И АКЦИЗА":Го определя еврокомисията НЕ българските власти провери и ще се убедиш чат джинти пи
17:26 08.09.2026
47 Горски
17:27 08.09.2026
48 Колумб
17:27 08.09.2026
49 Прогресивна парализа
До коментар #40 от "Прогресивен тъпан":На държавата Радеееев
17:27 08.09.2026
50 Казуар
Коментиран от #55
17:29 08.09.2026
51 Заеми да тегли по пример щатите
До коментар #44 от "ГОЛЕМ СМЕХ":43 трилиона дългове имат и не са....фалирали практически!!!!!
17:29 08.09.2026
52 Тошо
17:31 08.09.2026
53 ГЛУПУСТИ
Нал тъй викахте?
Коментиран от #63
17:31 08.09.2026
54 Усети
17:31 08.09.2026
55 Ама
До коментар #50 от "Казуар":ние сме хъб на кръстопът!
17:32 08.09.2026
56 Тръгнал е Рундю
17:33 08.09.2026
57 Така Така
17:33 08.09.2026
58 Има ли
17:34 08.09.2026
59 Лут
17:34 08.09.2026
60 Игра на думи е това подла гнидичко
17:40 08.09.2026
61 Гадняр
17:41 08.09.2026
62 Най-точно го е описал
17:41 08.09.2026
63 Тъй викаха
До коментар #53 от "ГЛУПУСТИ":Тея червените
17:43 08.09.2026
64 Едно голямо нищо е това
17:45 08.09.2026
65 КРАДЕВ
Ще дава баницата на
Неговите Дружки ?
Хаха хахаха хахаха
17:45 08.09.2026
66 Законът за публично-частното
17:53 08.09.2026
67 Към коментар №13 за ЛЕТЯЩАТА КОЛА
И от друга гледна точка - не само като достижение
на научната мисъл на държавата Нидерландия
и подкрепата й за националната нидерландска фирма!
Точно попадение е ЛЕТЯЩАТА КОЛА, за която
е говорила и предугадила Слава Севрюкова преди 40 години,
а именно,
НЯМА ДА ИМА НУЖДА ДА СЕ СТРОЯТ МАГИСТРАЛИ,
защото ще се изобретят и бързо внедрят в употреба
автомобили, които летят като хеликоптери/дронове ....
Така че - освен бързо да се довършат магистралите
Хемус и Струма за да се отпуши трафика,
НАЙ-ВАЖНИ СА МЕЖДУСЕЛСКИТЕ ПЪТИЩА
за да живеят хората нормален живот с бърз достъп
до работните си места и зоните за почивка.
Толкова.
Още веднъж - браво за попадението с летящите коли!!
17:54 08.09.2026
68 Кво кво?
17:57 08.09.2026