Радев: България час по-скоро се нуждае от магистрали

„Най-важното е час по-скоро да имаме магистрали и не можем повече да чакаме, защото това спира цялостното икономическо развитие на България“. Това заяви министър-председателят Румен Радев пред журналисти по време на инспекция на строителните дейности на Околовръстното шосе на град Пловдив съвместно с министъра на регионалното развитието и благоустройството Иван Шишков.

Премиерът Радев отбеляза, че сред приоритетите на правителството е строителството на големите пътни обекти при много по-високо качество, включително чрез концесии.

Законът за публично-частното партньорство вече се разглежда, а през следващата седмица правителството ще приеме стратегически анализ кои са най-приоритетните пътни артерии и други обекти в България. Министър-председателят уточни, че е невъзможно държавата да е готова за такова мащабно строителство веднага след приемането на нормативните актове и предстоят редица административни процедури, за да бъде всичко съобразно закона. „За да поканим инвеститор, трябва да се свърши първо нашата домашна работа. Трябва да имаме така наречената проектна готовност“, посочи Румен Радев. Оптимистичният срок за обявяване на концесия у нас е следващата година.

„Това ще бъдат свободни търгове. Ще поканим всички наши фирми и чужди фирми. Който иска, да участва, но тези фирми трябва да строят за тяхна сметка тези магистрали. Трябва и да ги поддържат изключително за тяхна сметка. Те при това положение няма как да правят компромиси с качеството, защото ще трябва да ги ремонтират за тяхна сметка. По този начин отбиваме и всички корупционни схеми, които властваха досега в българското пътно строителство и за които са сключени договори, които сега трябва да плащаме. Това е от ключово значение за икономическото развитие на страната“, каза премиерът Радев.

По отношение на методиката за заплащане ползването на пътната инфраструктура, министър Иван Шишков обясни, че след 2030-а година в целия Европейски съюз ще се плаща по един и същи начин, съгласно директива на ЕС. „За нас е важно да се промени целият икономически модел, който да ни гарантира наистина да имаме пътища“, каза министър Шишков.

„От самото начало на нашия мандат ясно заявихме, че в условията на пазарна икономика държавата не може и не трябва административно да определя цените. Нашата цел е да ограничим темпа на тяхното покачване и да създадем условия за по-голяма стабилност, особено при хранителните стоки“, отговори премиерът Радев на журналистически въпрос относно мерките срещу високите цени на храните. Министър-председателят отбеляза положителната тенденция на статистиката за ограничаване на ръста на цените на хранителните стоки през последните два месеца. Премиерът посочи и конкретните мерки на правителството за по-голяма прозрачност и контрол, сред които са значителното увеличаване на санкциите за нарушения и изсветляването на ценообразуването по цялата хранителна верига. „Това ще даде възможност на контролните органи да разполагат с по-пълна информация и да реагират ефективно при установяване на необосновани надценки и нелоялни търговски практики“, отбеляза още Румен Радев.

Във връзка с въпрос за промените в службите, премиерът заяви, че правителството предприема реформи в службите за сигурност, чиято цел ще бъде повишаване на тяхната ефективност, професионална подготовка и технологична обезпеченост. Румен Радев посочи, че е необходимо службите да разполагат с необходимия капацитет и модерно оборудване, за да могат да отговорят адекватно на съвременните предизвикателства. Освен това премиерът подчерта, че службите не трябва да обслужват определени политически кръгове и групировки, а да работят истински за националната сигурност. „Налице са данни за обвързаности на определени лица със съмнителни групировки, като тези обстоятелства се изясняват и предстои компетентните институции да представят допълнителна информация“, отбеляза още министър-председателят.