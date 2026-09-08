Проф. Денков пред ФАКТИ: ИК е по-скоро разширен предизборен щаб (ВИДЕО)

Инициативният комитет предполага инициатива на множество хора, които да предложат един кандидат, това е по-скоро разширен предизборен щаб. Приказките за гражданска активност си остават приказки, а гражданите изобщо не се интересуват от тези неща. При предстоящите избори, ако не се случи някакво чудо, 30-45% избирателна активност ще бъде успех. Това каза в студиото на ФАКТИ пред Лили Маринкова проф. Димитър Денков.
Целият разговор с него гледайте във видеото:
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1 многооо
15:16 08.09.2026
2 Евгени от Алфапласт
15:21 08.09.2026
3 Последния Софиянец
15:33 08.09.2026