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Проф. Денков пред ФАКТИ: ИК е по-скоро разширен предизборен щаб (ВИДЕО)

Проф. Денков пред ФАКТИ: ИК е по-скоро разширен предизборен щаб (ВИДЕО)

8 Септември, 2026 15:07 421 3

  • проф. димитър денков-
  • предизборен щаб-
  • ик

30-45% избирателна активност ще бъде успех, смята той

Проф. Денков пред ФАКТИ: ИК е по-скоро разширен предизборен щаб (ВИДЕО) - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Инициативният комитет предполага инициатива на множество хора, които да предложат един кандидат, това е по-скоро разширен предизборен щаб. Приказките за гражданска активност си остават приказки, а гражданите изобщо не се интересуват от тези неща. При предстоящите избори, ако не се случи някакво чудо, 30-45% избирателна активност ще бъде успех. Това каза в студиото на ФАКТИ пред Лили Маринкова проф. Димитър Денков.

Целият разговор с него гледайте във видеото:


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 многооо

    0 0 Отговор
    много професор

    15:16 08.09.2026

  • 2 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор
    Таман приготвих плювките...и видях, че не е суекът самозванец.

    15:21 08.09.2026

  • 3 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    Няма да повярвате ама ме канят в пет инициативни комитети.

    15:33 08.09.2026

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