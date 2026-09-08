Новини
България »
"Величие" внесе близо 7000 подписа в ЦИК за участие в президентските избори

"Величие" внесе близо 7000 подписа в ЦИК за участие в президентските избори

8 Септември, 2026 16:30 1 620 14

  • величие-
  • президентски избори-
  • цик

Нямаше да можем да участваме в президентските избори без тези сериозни усилия, заявиха от партията

"Величие" внесе близо 7000 подписа в ЦИК за участие в президентските избори - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Партия "Величие" официално внесе в Централната избирателна комисия подписката си за участие в президентските избори. От партията съобщиха, че са събрали близо 7000 подписа.

"Нямаше да можем да участваме в президентските избори без тези сериозни усилия. Събрахме близо 7000 подписа", заявиха от "Величие".

От формацията благодариха на хората, участвали в обработването на необходимите документи.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 10 Отговор
    аре Брейка за ПРЕЗИДЕНТ!! рашафилския наш народ е толкоз загубен , че един измекяр каже ли нещо добро за КПСС , ще го позлатят и в ПЕЙТРИЪН

    Коментиран от #4

    16:37 08.09.2026

  • 2 Идвааааа

    7 3 Отговор
    Пеевски, Борисов, прокурори и корумпирани съдии да се готвят за курорт с дървени легла.

    16:43 08.09.2026

  • 3 Избирателите

    4 1 Отговор
    Чакаме кандидатурите за Президент и Вице на "Алтернатива за България" !!!

    16:43 08.09.2026

  • 4 Трол

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ако Брейка се яви на изборите като кандидат, ще гласувам за него.

    16:44 08.09.2026

  • 5 Евгени от Алфапласт

    4 4 Отговор
    Аха. Добре. И от какъв зор?

    16:44 08.09.2026

  • 6 Цвете

    6 10 Отговор
    НАЛИ ГО РАЗСЛЕДВАТ ? КАКВИ ИЗБОРИ ОТ ЕДИН ДОКАЗАН МОШЕНИК ? ЧОВЕКА ГРАД СИ ПОСТРОИЛ С ЧУЖДИ ПАРИ И СЕГА НАГЛО СЪБРАЛ ПОДПИСИ ЗА КАКВО, КОЙ ЩЕ СИ СЛОЖИ ГЛАВАТА В ТОРБАТА С ЕДИН ИЗПЕЧЕН МОШЕНИК ? 🤦‍♂️🚔🤦‍♂️

    Коментиран от #9

    16:49 08.09.2026

  • 7 и аз така преди

    1 5 Отговор
    проверява ли ги някой тия поддписи дали са фалшиви? егн-та на умрели хора колко щеш

    може и 70 000 подписа да се донесат от несъществуващи

    отиваш във един мед. център и натоварваш малко егн-та или във колко център на мобилен оператор има колко щеш свободни егн-та

    16:52 08.09.2026

  • 8 Даниел ЛяРусо 🥋

    1 5 Отговор
    Стоян Колев ли е техния кандидат? 🤭

    16:57 08.09.2026

  • 9 Курций Руф

    9 1 Отговор

    До коментар #6 от "Цвете":

    А тези , на които се възхищаваш , защо не построиха град с откраднатите пари , ами ги занесоха в Дюбай?
    ,,Доказаният мошеник" е построил дузина паметници ,в прослава на България в Европа и Азия , а ,,недоказаните мошеници колко паметника построиха,освен , че бутнаха?

    17:10 08.09.2026

  • 10 даже Супер ще Е

    3 2 Отговор
    дали дават салам и кебапчета на кандидатите за президент
    толкова много подписи.. явно ще дават нещо

    Коментиран от #11

    17:12 08.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Тоя Палячо

    0 1 Отговор
    Пак ли се бута където не му е работата?

    17:40 08.09.2026

  • 13 Имаше една Измама

    0 0 Отговор
    Пак така с подписи

    Нещо фалшименто

    Със Една Партия .
    Хаха хаха
    Някакъв Костя Дъ Простя

    Измисли там някакви подписи
    За някаква Регистрация.

    Хаха хахаха хахаха

    17:43 08.09.2026

  • 14 ЕДГАР КЕЙСИ

    0 0 Отговор
    ТОЗИ НЕЩАСТНИК КЪДЕ СЕ "БУТА" С ТОВА ВЕЛИЧИЕ ...................... ВЕЛИЧИЕ НЕЩО КАТО .....................,.. ПРОГРЕСИВНИТЕ "ЧЕРВЕНИ БАБУШКЕРИ" ............................ ФАКТ !

    17:52 08.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове