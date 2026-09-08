"Величие" внесе близо 7000 подписа в ЦИК за участие в президентските избори

Партия "Величие" официално внесе в Централната избирателна комисия подписката си за участие в президентските избори. От партията съобщиха, че са събрали близо 7000 подписа.

"Нямаше да можем да участваме в президентските избори без тези сериозни усилия. Събрахме близо 7000 подписа", заявиха от "Величие".

От формацията благодариха на хората, участвали в обработването на необходимите документи.