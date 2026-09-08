"Величие" внесе близо 7000 подписа в ЦИК за участие в президентските избори

Партия "Величие" официално внесе в Централната избирателна комисия подписката си за участие в президентските избори. От партията съобщиха, че са събрали близо 7000 подписа.
"Нямаше да можем да участваме в президентските избори без тези сериозни усилия. Събрахме близо 7000 подписа", заявиха от "Величие".
От формацията благодариха на хората, участвали в обработването на необходимите документи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #4
16:37 08.09.2026
2 Идвааааа
16:43 08.09.2026
3 Избирателите
16:43 08.09.2026
4 Трол
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Ако Брейка се яви на изборите като кандидат, ще гласувам за него.
16:44 08.09.2026
5 Евгени от Алфапласт
16:44 08.09.2026
6 Цвете
Коментиран от #9
16:49 08.09.2026
7 и аз така преди
може и 70 000 подписа да се донесат от несъществуващи
отиваш във един мед. център и натоварваш малко егн-та или във колко център на мобилен оператор има колко щеш свободни егн-та
16:52 08.09.2026
8 Даниел ЛяРусо 🥋
16:57 08.09.2026
9 Курций Руф
До коментар #6 от "Цвете":А тези , на които се възхищаваш , защо не построиха град с откраднатите пари , ами ги занесоха в Дюбай?
,,Доказаният мошеник" е построил дузина паметници ,в прослава на България в Европа и Азия , а ,,недоказаните мошеници колко паметника построиха,освен , че бутнаха?
17:10 08.09.2026
10 даже Супер ще Е
толкова много подписи.. явно ще дават нещо
Коментиран от #11
17:12 08.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Тоя Палячо
17:40 08.09.2026
13 Имаше една Измама
Нещо фалшименто
Със Една Партия .
Хаха хаха
Някакъв Костя Дъ Простя
Измисли там някакви подписи
За някаква Регистрация.
Хаха хахаха хахаха
17:43 08.09.2026
14 ЕДГАР КЕЙСИ
17:52 08.09.2026