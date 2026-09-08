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Кандев: Свободата на действие, която имах при правителството на Гюров, ми беше отнета

Кандев: Свободата на действие, която имах при правителството на Гюров, ми беше отнета

8 Септември, 2026 14:42 1 033 51

  • георги кандев-
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  • кандидат-
  • андрей гюров

Издигане на кандидат на ГЕРБ би разцепило десния вот, смята той

Кандев: Свободата на действие, която имах при правителството на Гюров, ми беше отнета - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"Издигане на кандидат на ГЕРБ би разцепило десния вот, затова мисля, че е правилно решение да не номинират кандидат-президент". Това коментира пред БНР кандидатът за вицепрезидент Георги Кандев. Той коментира окончателното решение на партията на Бойко Борисов, оповестено по-рано днес.

"Изпълнителната комисия на ГЕРБ е взела това решение, което може би е продиктувано от задълбочен и правилен анализ, който са направили по партийните структури", посочи Кандев.

Пред общественото радио той заяви още, че двамата с Андрей Гюров ще търсят подкрепа от хората, които искат единна, достойна и модерна България. "В това число и с избиратели на партия ГЕРБ. ... Явяваме се с Инициативен комитет като граждани и с широка подкрепа от гражданското общество. В партиите също членуват хора, те са граждани и имат собствено мнение. Затова ние залагаме на всички свободни хора, които искат промяна и баланс", добави още Кандев.

Инициативният комитет ще бъде учреден на 10 септември.

Бившият главен секретар на МВР Георги Кандев посочи, че близо 30 г. е служил на закона и затова е убеден, че политиката по сигурността и вътрешния ред е от изключителна важност за всяка държава.

"Сега, като вицепрезидент на г-н Гюров, ще бъда отново равноотдалечен от всички партии и ще мога да продължа да служа на родината. Мисля, че така би преценил всеки честен служител на МВР", посочи той.

По думите му е имало няколко назначения в системата, които са били направени зад гърба му и с които не е бил съгласен.

"Свободата на действие, която имах при служебното правителство, ми беше отнета и затова напуснах МВР, обясни той и подчерта, че не е имал конфликт с министър Иван Демерджиев.

"Да, имах и лични проекти, които трябваше да свърша - предимно семейни и лични. Не смятам, че съм излъгал някого", коментира Кандев.

По думите му обаче в МВР вече е "отмрял ентусиазмът", който е имало по времето на служебното правителство, когато той беше главен секретар.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Артур

    34 0 Отговор
    Много мъка има последните 37 години вече по нашата земя.

    14:44 08.09.2026

  • 2 Хааххх

    49 4 Отговор
    Тоя е за Карлуково

    14:45 08.09.2026

  • 3 Тц, тц, тц!

    47 4 Отговор
    Този господин е пълна трагедия!

    14:47 08.09.2026

  • 4 честен ционист

    15 18 Отговор
    Комисар Корадо Кандев.

    14:48 08.09.2026

  • 5 Цвете

    5 24 Отговор
    ТРЪГВАЙТЕ СМЕЛО И ДА НЕ ВИ ПУКА, КОЙ КАКВО ГОВОРИ ЗАД ГЪРБА ВИ. ВИНАГИ Е ИМАЛО НЕДОВОЛНИ ,НО БЪЛГАРИТЕ ВИДЯХА И СЕ УВЕРИХА САМИ ,КАКВО НИ ОЧАКВА, АКО БЪДАТ ИЗБРАНИ ДВАМАТА ЖУРНАЛИСТИ. ПО ПОЛА ПРЕД ГВАРДЕЙЦИТЕ Е ДОСТА ЦИНИЧНО.И ТЯ САМАТА ГО СЪЗНАВА ,НО ПРЕЗИДЕНТ Е БЛАГА СЛУЖБИЦА ПРЕДИ ПЕНСИЯ. 👍👏🔎🇧🇬🇧🇬

    Коментиран от #20, #37

    14:48 08.09.2026

  • 6 Гост

    28 3 Отговор
    Ревльо...

    14:49 08.09.2026

  • 7 Лекето и ченгето

    32 2 Отговор
    Почнаха да показват страх, май. Имайки предвид кой ги подкрепя, това не е учудващо.

    14:49 08.09.2026

  • 8 Страх ги тресе да не се преброят

    17 1 Отговор
    Хихи ,

    14:50 08.09.2026

  • 9 Вашето мнение

    33 1 Отговор
    Двойката паветник милиционер е сюжет за трагикомедия. Предполаггам, че пепедерунгелите ще покажат, че са едноцифрено число някъде около 8-9%, служители на нпо и бг-прайд.

    Коментиран от #11

    14:50 08.09.2026

  • 10 СЗО

    19 2 Отговор
    Абе милиционер президент......

    Коментиран от #18

    14:51 08.09.2026

  • 11 ИМПЕРИАЛИСТ

    7 20 Отговор

    До коментар #9 от "Вашето мнение":

    Всички "патриоти" плюят по Гюров, защото като служебен премиер подписа 10. годишен договор с Украйна за дружба и взаимопомощ, и ги обезличи...

    Коментиран от #19

    14:51 08.09.2026

  • 12 гост

    2 25 Отговор
    Правилната кандидат двойка за Президент и Вице на България...трябват действащи хора,не сегашните зависими в услуга на силният на деня..

    14:51 08.09.2026

  • 13 Софиянец

    33 2 Отговор
    Какво правителство на гюров, бе гуньо?! Това беше служебен кабинет с една единствена цел - да организира изборите, а ти да следиш за изборни нарушения! Какво не ти е ясно?! Признай си, че се върза на акъла на петроханците и се скрий, будала!

    Коментиран от #39

    14:52 08.09.2026

  • 14 Цеци

    15 1 Отговор
    Представете си пайдаджия и милиционер с такъв фейс, аз като миека китка съм отвратен

    14:52 08.09.2026

  • 15 ПАЗИ боже

    23 2 Отговор
    сляпо да прогледа . То красота и изящество при изговора , то разсъждения , то разбиране за външна политика , то ееее чудо .

    14:52 08.09.2026

  • 16 мдааааа

    9 0 Отговор
    Затуй па в Тик Ток не са те барнали ...

    14:52 08.09.2026

  • 17 Лост

    21 2 Отговор
    Този като го слушам как говори имам чувството,че докато се изкаже и изборите ще са свършили.

    14:53 08.09.2026

  • 18 Герги

    3 6 Отговор

    До коментар #10 от "СЗО":

    какво ще добавиш за близо 10 години военен Президент..

    14:53 08.09.2026

  • 19 Вашето мнение

    16 5 Отговор

    До коментар #11 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    Не баце, не ми пука за украйна, защото тази държава не съществува. Пепедеразите имат много по-големи грехове, помним скута, кафето и яростната русофобия. За такива ще гласуват не повече от 90 000 човека.

    Коментиран от #26

    14:54 08.09.2026

  • 20 Цвекйе ,

    9 0 Отговор

    До коментар #5 от "Цвете":

    Ти кьорава ли си , та пишеш с толкоз големи букви ?

    Коментиран от #36

    14:55 08.09.2026

  • 21 Брежнев

    1 11 Отговор
    ТРОЛейбусният парк започна да плюе в хор..няма как, Митрофанова ще раздава премии за най голяма плюнка.

    14:55 08.09.2026

  • 22 Шофьор на ТИР

    6 11 Отговор
    Някой да ми обясни защо цените на горивата в края на мандата на Гюров бяха по-ниски при по-скъп петрол, отколкото са сега при Радев и по-евтин петрол?
    Защитихме "националния ни " интерес като опазихме собственика на Лукойл от санкции, контролът на Лукойл се върна при Москва ..... и за награда по скъпа нафта, браЦка цена.

    Коментиран от #33, #34

    14:55 08.09.2026

  • 23 Трол

    1 4 Отговор
    Трябваше г-н Кандев да е кандидат за президент, а вице да му е г-жа Мария Касимова-Моасе.

    14:55 08.09.2026

  • 24 Зеленият

    5 10 Отговор
    Тюфлеци русфилски, Гюров и Кандев ще спечелят. Времето на Радевата Паплач отминава . Дори вие, безполезни загубеняци осъзнавате, че заложихте на куц кон . Боташ Ага ви измами, като обикновени смотаняци, каквито сте .

    Коментиран от #49

    14:56 08.09.2026

  • 25 чичо Таско

    5 2 Отговор
    Много ясно, че ще ти отнемат свободата на действие. Големите искат да правят пачки на гърба на изстрадалия български народ, и не искат някой да им се прави на Робин Худ. Ролята на служебното правителство е да осигури "честни" избори и за легитимиране на новата старата власт или нова, ако има такава. За съжаление и този път на власт е новата стара власт, т.е. същите богаташи но с различни пионки. Българският народ е свикнал да го поема.

    14:56 08.09.2026

  • 26 Долни пеевски подлоги !

    3 3 Отговор

    До коментар #19 от "Вашето мнение":

    " скута, кафето .." е мнението на ковчежника на руската мафия, Делян Пеевски. Него ли цитираш ?

    14:57 08.09.2026

  • 27 Мдаа

    11 2 Отговор
    Ух, че президентска двойка - петрохански лигльо без грам мозък и мухлясъл ченгел, изваден от килера!

    14:57 08.09.2026

  • 28 Мрън, мрън ...

    8 2 Отговор
    поредния мрънкащ чехъл от ппдб секатата! Само, че този даже не знае и къде се намира и какво ще прави, обещали са му пари и пост без много да мисли!

    15:00 08.09.2026

  • 29 Когато

    3 0 Отговор
    сериозни хора станат политици,започва излагацията! Да си политик трябва да можеш спокойно да лъжеш,да обещаваш,да крадеш! Този започна с лъжите!

    15:01 08.09.2026

  • 30 Бъзиктар

    4 0 Отговор
    По едно време и аз мислех да се кандидатирам за президент.Досрамя ме. Пък то гледай,можело😃

    15:02 08.09.2026

  • 31 Пустиня(к)

    4 0 Отговор
    Тоя пунтира баце кат кога беше престъпник още. Демек секретар на меверето. Ма е бая далече от него - ни кожляка, ни федората. Дако е мицифай от онова време, оно нема ка да не си одобрен от шайката и да си баш ченгесар.

    15:03 08.09.2026

  • 32 Георги

    6 0 Отговор
    единия с години неплатен отпуск в БНБ, ама му е писано в автобиографията, другия мрънкащ милиционер. И двамта са виц на президент!

    15:03 08.09.2026

  • 33 Ин Кяр

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "Шофьор на ТИР":

    И да ти обяснят, едва ли ще разбереш.

    15:03 08.09.2026

  • 34 Нещо като

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Шофьор на ТИР":

    не разбираш,не коментираш!Това трябва да ти е мотото,иначе се излагаш!

    15:04 08.09.2026

  • 35 Перо

    6 0 Отговор
    Колегите му веднага познаха, че е вербуван от съселянина Гюров! Зорът е бил да си вземе 20-те заплати за длъжността и да напусне, защото после може да взима по-голяма заплата! Какви глупости говори за ред и дисциплина, за сигурност и вътрешен ред, когато целия му стаж е преминал в мутренска демокрация и престъпна държава, в която полицай и криминален елемент са едно и също, система в която няма морал и чест на пагона! Никой нищо не му е отнемал, а и политическите назначения и длъжности не са негова работа!

    15:04 08.09.2026

  • 36 Замислен

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "Цвекйе ,":

    Завършила е по време на Ковида,он-лайн.Затова пише с главни букви.Втори бустер на трета ваксина,те!

    15:05 08.09.2026

  • 37 Мухоморка,

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Цвете":

    такова цвете си!

    15:06 08.09.2026

  • 38 604

    6 1 Отговор
    Верно ли има кукофци дет ще гласуват за тая кухъ минцифайкъ?

    15:07 08.09.2026

  • 39 Всички

    1 2 Отговор

    До коментар #13 от "Софиянец":

    служебни правителства имат правомощията на редовните. Не са само за избори, а за цялото оперативно управление. И на Гюров, както и на Софиянски са най- добрите.

    15:07 08.09.2026

  • 40 яяяяя бре

    6 1 Отговор
    Слушах интервюто му по БНР - нищо конкретно, общи приказки, даже и въпросите не разбра, точно по милиционерски. Когато на въпоса защо ги издига иницативен комитет, а не партия - каза че искали като работещи хора да бъдат издигнати от народа. Само дето и двамата с Гюров не работят! Кандев е пенсионер, а Гюров го уволниха отвсякъде. Доста се посмях. Работещи хора били - сериозно ли...

    Коментиран от #42

    15:11 08.09.2026

  • 41 Господин Кандев,

    2 4 Отговор
    ние, свободните и безпартийни граждани Ви желаем победа на президентските избори. И да ни освободите от руския ботуш, който налегна България. Йотова и нейният мазен БТА- деец са пряко, подчинени на ДС, масонски ложи и руските агресори.

    15:12 08.09.2026

  • 42 Гюров

    1 3 Отговор

    До коментар #40 от "яяяяя бре":

    е преподавател в Американския университет в Благоевград. Никой не ги е уволнявал!!! Всеки свободен гражданин може да си избира работодателите. И какво пи- добро е да бъдеш избран и назначен от народа си.

    Коментиран от #43

    15:15 08.09.2026

  • 43 хахахах

    4 0 Отговор

    До коментар #42 от "Гюров":

    БЕШЕ преподавател. Вече никъде не е.

    15:16 08.09.2026

  • 44 Кандилков

    4 0 Отговор
    А иначе можа да работиш 30 години в МВР при несвобода, така излиза?

    15:17 08.09.2026

  • 45 смях на манежа

    4 0 Отговор
    Двама нескопосани некадърни клоуни. Единия дори няма нужда от клоунски нос.

    15:18 08.09.2026

  • 46 Бай Иван

    6 0 Отговор
    Този простак Къндьов е пълна карикатура, ама пълна. А този Гюров е симпатично лтбг, но си вкара автогол с този отявлен селски бек полуицай.

    15:19 08.09.2026

  • 47 Истината

    2 0 Отговор
    Всъщност този кандев ли е, кандило ли е изпълняваше мръсни поръчки на Кокорчо Пенюара, който искаше да си отмъсти на Шиши.

    15:23 08.09.2026

  • 48 крум

    3 0 Отговор
    Тоя льольо е кух като градинска лейка.....Гюро и той трудно говори..изобщо шансове нулени..и то при кандидат фаворит една стрина представяща се за журналистка...не успя да запомни 3 изречения ...Няма един читав кандидат..Възраждане ако издигнат един наспартиен ще смачкат неадекватниците....

    15:24 08.09.2026

  • 49 Зеления

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Зеленият":

    Ей, не ми ползвай ника бе !

    15:29 08.09.2026

  • 50 униформа

    2 0 Отговор
    Този милиционер така и не е разбрал,че под пагон има субординация .

    15:32 08.09.2026

  • 51 5757374537

    1 0 Отговор
    малееее , тоз е кух кат мандолина-кухарка ! Пази, Боже! Отрицателната селекция в действие !

    15:34 08.09.2026

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