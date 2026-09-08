Кандев: Свободата на действие, която имах при правителството на Гюров, ми беше отнета

"Издигане на кандидат на ГЕРБ би разцепило десния вот, затова мисля, че е правилно решение да не номинират кандидат-президент". Това коментира пред БНР кандидатът за вицепрезидент Георги Кандев. Той коментира окончателното решение на партията на Бойко Борисов, оповестено по-рано днес.

"Изпълнителната комисия на ГЕРБ е взела това решение, което може би е продиктувано от задълбочен и правилен анализ, който са направили по партийните структури", посочи Кандев.

Пред общественото радио той заяви още, че двамата с Андрей Гюров ще търсят подкрепа от хората, които искат единна, достойна и модерна България. "В това число и с избиратели на партия ГЕРБ. ... Явяваме се с Инициативен комитет като граждани и с широка подкрепа от гражданското общество. В партиите също членуват хора, те са граждани и имат собствено мнение. Затова ние залагаме на всички свободни хора, които искат промяна и баланс", добави още Кандев.

Инициативният комитет ще бъде учреден на 10 септември.

Бившият главен секретар на МВР Георги Кандев посочи, че близо 30 г. е служил на закона и затова е убеден, че политиката по сигурността и вътрешния ред е от изключителна важност за всяка държава.

"Сега, като вицепрезидент на г-н Гюров, ще бъда отново равноотдалечен от всички партии и ще мога да продължа да служа на родината. Мисля, че така би преценил всеки честен служител на МВР", посочи той.

По думите му е имало няколко назначения в системата, които са били направени зад гърба му и с които не е бил съгласен.

"Свободата на действие, която имах при служебното правителство, ми беше отнета и затова напуснах МВР, обясни той и подчерта, че не е имал конфликт с министър Иван Демерджиев.

"Да, имах и лични проекти, които трябваше да свърша - предимно семейни и лични. Не смятам, че съм излъгал някого", коментира Кандев.

По думите му обаче в МВР вече е "отмрял ентусиазмът", който е имало по времето на служебното правителство, когато той беше главен секретар.