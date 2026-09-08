Кандев: Свободата на действие, която имах при правителството на Гюров, ми беше отнета

"Издигане на кандидат на ГЕРБ би разцепило десния вот, затова мисля, че е правилно решение да не номинират кандидат-президент". Това коментира пред БНР кандидатът за вицепрезидент Георги Кандев. Той коментира окончателното решение на партията на Бойко Борисов, оповестено по-рано днес.
"Изпълнителната комисия на ГЕРБ е взела това решение, което може би е продиктувано от задълбочен и правилен анализ, който са направили по партийните структури", посочи Кандев.
Пред общественото радио той заяви още, че двамата с Андрей Гюров ще търсят подкрепа от хората, които искат единна, достойна и модерна България. "В това число и с избиратели на партия ГЕРБ. ... Явяваме се с Инициативен комитет като граждани и с широка подкрепа от гражданското общество. В партиите също членуват хора, те са граждани и имат собствено мнение. Затова ние залагаме на всички свободни хора, които искат промяна и баланс", добави още Кандев.
Инициативният комитет ще бъде учреден на 10 септември.
Бившият главен секретар на МВР Георги Кандев посочи, че близо 30 г. е служил на закона и затова е убеден, че политиката по сигурността и вътрешния ред е от изключителна важност за всяка държава.
"Сега, като вицепрезидент на г-н Гюров, ще бъда отново равноотдалечен от всички партии и ще мога да продължа да служа на родината. Мисля, че така би преценил всеки честен служител на МВР", посочи той.
По думите му е имало няколко назначения в системата, които са били направени зад гърба му и с които не е бил съгласен.
"Свободата на действие, която имах при служебното правителство, ми беше отнета и затова напуснах МВР, обясни той и подчерта, че не е имал конфликт с министър Иван Демерджиев.
"Да, имах и лични проекти, които трябваше да свърша - предимно семейни и лични. Не смятам, че съм излъгал някого", коментира Кандев.
По думите му обаче в МВР вече е "отмрял ентусиазмът", който е имало по времето на служебното правителство, когато той беше главен секретар.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Артур
14:44 08.09.2026
2 Хааххх
14:45 08.09.2026
3 Тц, тц, тц!
14:47 08.09.2026
4 честен ционист
14:48 08.09.2026
5 Цвете
Коментиран от #20, #37
14:48 08.09.2026
6 Гост
14:49 08.09.2026
7 Лекето и ченгето
14:49 08.09.2026
8 Страх ги тресе да не се преброят
14:50 08.09.2026
9 Вашето мнение
Коментиран от #11
14:50 08.09.2026
10 СЗО
Коментиран от #18
14:51 08.09.2026
11 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #9 от "Вашето мнение":Всички "патриоти" плюят по Гюров, защото като служебен премиер подписа 10. годишен договор с Украйна за дружба и взаимопомощ, и ги обезличи...
Коментиран от #19
14:51 08.09.2026
12 гост
14:51 08.09.2026
13 Софиянец
Коментиран от #39
14:52 08.09.2026
14 Цеци
14:52 08.09.2026
15 ПАЗИ боже
14:52 08.09.2026
16 мдааааа
14:52 08.09.2026
17 Лост
14:53 08.09.2026
18 Герги
До коментар #10 от "СЗО":какво ще добавиш за близо 10 години военен Президент..
14:53 08.09.2026
19 Вашето мнение
До коментар #11 от "ИМПЕРИАЛИСТ":Не баце, не ми пука за украйна, защото тази държава не съществува. Пепедеразите имат много по-големи грехове, помним скута, кафето и яростната русофобия. За такива ще гласуват не повече от 90 000 човека.
Коментиран от #26
14:54 08.09.2026
20 Цвекйе ,
До коментар #5 от "Цвете":Ти кьорава ли си , та пишеш с толкоз големи букви ?
Коментиран от #36
14:55 08.09.2026
21 Брежнев
14:55 08.09.2026
22 Шофьор на ТИР
Защитихме "националния ни " интерес като опазихме собственика на Лукойл от санкции, контролът на Лукойл се върна при Москва ..... и за награда по скъпа нафта, браЦка цена.
Коментиран от #33, #34
14:55 08.09.2026
23 Трол
14:55 08.09.2026
24 Зеленият
Коментиран от #49
14:56 08.09.2026
25 чичо Таско
14:56 08.09.2026
26 Долни пеевски подлоги !
До коментар #19 от "Вашето мнение":" скута, кафето .." е мнението на ковчежника на руската мафия, Делян Пеевски. Него ли цитираш ?
14:57 08.09.2026
27 Мдаа
14:57 08.09.2026
28 Мрън, мрън ...
15:00 08.09.2026
29 Когато
15:01 08.09.2026
30 Бъзиктар
15:02 08.09.2026
31 Пустиня(к)
15:03 08.09.2026
32 Георги
15:03 08.09.2026
33 Ин Кяр
До коментар #22 от "Шофьор на ТИР":И да ти обяснят, едва ли ще разбереш.
15:03 08.09.2026
34 Нещо като
До коментар #22 от "Шофьор на ТИР":не разбираш,не коментираш!Това трябва да ти е мотото,иначе се излагаш!
15:04 08.09.2026
35 Перо
15:04 08.09.2026
36 Замислен
До коментар #20 от "Цвекйе ,":Завършила е по време на Ковида,он-лайн.Затова пише с главни букви.Втори бустер на трета ваксина,те!
15:05 08.09.2026
37 Мухоморка,
До коментар #5 от "Цвете":такова цвете си!
15:06 08.09.2026
38 604
15:07 08.09.2026
39 Всички
До коментар #13 от "Софиянец":служебни правителства имат правомощията на редовните. Не са само за избори, а за цялото оперативно управление. И на Гюров, както и на Софиянски са най- добрите.
15:07 08.09.2026
40 яяяяя бре
Коментиран от #42
15:11 08.09.2026
41 Господин Кандев,
15:12 08.09.2026
42 Гюров
До коментар #40 от "яяяяя бре":е преподавател в Американския университет в Благоевград. Никой не ги е уволнявал!!! Всеки свободен гражданин може да си избира работодателите. И какво пи- добро е да бъдеш избран и назначен от народа си.
Коментиран от #43
15:15 08.09.2026
43 хахахах
До коментар #42 от "Гюров":БЕШЕ преподавател. Вече никъде не е.
15:16 08.09.2026
44 Кандилков
15:17 08.09.2026
45 смях на манежа
15:18 08.09.2026
46 Бай Иван
15:19 08.09.2026
47 Истината
15:23 08.09.2026
48 крум
15:24 08.09.2026
49 Зеления
До коментар #24 от "Зеленият":Ей, не ми ползвай ника бе !
15:29 08.09.2026
50 униформа
15:32 08.09.2026
51 5757374537
15:34 08.09.2026