Радев: Инвестициите в реалната икономика са свидетелство за растящото доверие към България

Днешното събитие е свидетелство за растящото доверие в България, в политиките на българското правителство, в политическата стабилност и предвидимост и всички мерки, които предприемаме за насърчаване на чуждестранните инвестиции. Това заяви министър-председателят Румен Радев в словото си при официалното откриване на производството на високотехнологичния завод на „ZS EUROPE“, нов проект на Shanghai Unison Aluminum Products. По думите му стратегическата инвестиция на азиатската компания именно в България, в град Пловдив, е свидетелство, че са били високо оценени усилията на правителството да промени модела на икономическо развитие у нас - от растеж, основан на преразпределение на потребление и евтин труд, към друг, много по-работещ модел, основан на привличането на инвестиции, на повишена производителност, на високотехнологични производства с висока добавена стойност и експорт.
„Днес не просто даваме старта на едно високотехнологично предприятие с неговото разширение. Днешното събитие е израз на задълбочаващото се партньорство и приятелство между България и Китай“, подчерта премиерът. Румен Радев припомни, че през 2019 година, в качеството си на президент, е подписал Декларация за стратегическо партньорство между България и Китай с президента Си Дзинпин. „В тази декларация ние заложихме приоритетно развитие на индустриалното сътрудничество и особено в областта на високите технологии и днес тя започва да се превръща в реалност“, посочи министър-председателят.
С проекта на Shanghai Unison Aluminum Products в България се създава високотехнологично производство на алуминиеви компоненти, предназначени за водещи световни автомобилни производители. Разширяването е естествено продължение на успешно реализирания първи етап и е показателно за устойчивото развитие на компанията и доверието на инвеститора към България.
В официалното откриване на новите мощности присъстваха вицепремиерът Атанас Пеканов, министърът на здравеопазването Катя Ивкова и министърът на външните работи Велислава Петрова-Чамова.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
14:14 08.09.2026
2 Мунчо на съд
Върнете хартиеното гласуване! Там фалшифицирането е трудно. Отварят се урните пред всички членове на комисията които са от всички партии. И също всяка партия има застъпници и наблюдатели. Взема протокола от резултатите и ги носи в централата на партията. Там ги вкарват в компютър и така в цялата страна. После смятат общо гласовете за партията си.
А с машините в които се гласуваше преди само във Венецуела при Мадуро, ти настройват софтуера ,гласуваш за дадена партия а отчита за който е настроен. Нито застъпници, нито наблюдатели могат да разберат резултатите. Мунчо така фалшифицира всички гласове от машинното гласуване а с машина са гласували 63% от избирателите.
Коментиран от #3
14:16 08.09.2026
3 Точен сте
До коментар #2 от "Мунчо на съд":Над 60% от по грамотните граждани са гласували с машини като смятат че вота им е гарантиран. А фактите са че с настройките на кодовете и софтуера всички са отчетени за ПБ на мунчо. А от тези близо 40% гласували с хартиена бюлетина предимно роми ,96% за мунчо купени като в 6-те секции в кв.Ботунец ,квартала на ромските бандити "Калашниците" които преди 3 месеца убиха при катастрофа невинни граждани. 98 % от тях за мунчо и шайката му ПБ.Сега данните от от фалшифицирането на машинното гласуване. Отнети от ГЕРБ 186 хиляди гласа и не се чудeте защо ноември 2024 г.имаха 641 хил.гласа а април тази година 430 хил. ( 211 хил.по малко). ПП/ДБ имаха ръст през април 70 хиляди гласа а от тях са отнети само 89 хил.гласа. Възраждане имаха ноември 2024 г. - 351 хил.гласа а през април тази година 137 хил..Срива при тях е 214 хиляди гласа, но реално е по малък защото фалшификации на мунчо крадеца им отне 129 хил.гласа.
Реално за мунчо на миналите избори са гласували 472 хиляди. Другите са фалшификации с машините и купени роми с хартията.
14:17 08.09.2026
4 Хи хи
14:17 08.09.2026
5 Върни парите мунчо
За това време 6.4 млрд.евро нови дългове и заложи в бюджета още 10.6 млрд.
Вдигна бюджетния дефицит от 3 на 5.7%.
Вдигна винетките с 30% а не бяха пипани 9 години.
При 84 долара за барел петрол - 1.81 евро литър дизел. Преди 6 месеца при Гюров 122 долара барел петрол- литър дизел 1. 60 евро и даваше по 20 евро на автомобил компенсация.
Намали минималната заплата с 20 евро.
От 1 август прие увеличение на цигарите с 17%.
От 1 юли вдигна ток,вода и пaрно.
Вдигна пътните глоби със 100% и сега застраховка "Гражданска отговорност"
Сложи в държaвни бордове на директори всички подписали договора "Боташ" да не проговорят,като бившият енергиен министър в служебното правителство на Гълъб Донев - Росен Христов ( катaмарана) в ДКК със заплата 11 хил.и 700 евро. Същия с влогове милиони евро с кабриолета с манекенките с които правеха Европейско пътешествие,танцуваха в кабриото и махаха на бедните пешеходци мунчови избиратели по тротоарите. В джобовете на олигарсите му за 4 месеца потънаха милиарди от държавната хазна.
А за гласувалите за мyнчо един чeпaт вътре целия хииxиxиxиии😂🤣😅
Как бяха мунчовите обещания- Cпиране на инфлaцията и Знaем- Можeм-ще го нaправим!
Наздраве пингвини клeти 🥂🍺
14:18 08.09.2026
6 Анонимен
14:21 08.09.2026
7 Оказа се прав Барека
Коментиран от #11, #13
14:21 08.09.2026
8 Калмук
14:22 08.09.2026
9 Ний ша Ва упрайм
14:25 08.09.2026
10 Драго
14:26 08.09.2026
11 Той и затова го назначи за ПИАР
До коментар #7 от "Оказа се прав Барека":Всеки който има доказателства срещу мунчо за кражби е на висок пост с десетки хиляди евро заплати да им затвори устите. Справка- Бареков ,Копринков ,бившият енергиен министър подписал БОТАШ Росен Христов ( Катамарана) и много други...
14:28 08.09.2026
12 Няма нищо по-високотехнологично
14:29 08.09.2026
13 Може и да е
До коментар #7 от "Оказа се прав Барека":прав Барека , но се оказа и много глупав . Защо не се усети , че тези хора са хиени а тръгна срещу Шиши и Деса с лъжи в услуга на Дюнерджиев , мислеше , че ще стане мил на ръководството ? Тепърва очаквам оплюване от Никито , дано да има нещо черно на бяло , че вече никой ни му вярва.
14:30 08.09.2026
14 Ти да видиш
Сигурен съм, че ако инвеститорите знаеха, че ти и клоаката ти ще вземете властта, едва ли биха вложили и едно евро у нас.
14:32 08.09.2026
15 Специалист
14:40 08.09.2026
16 оня с коня
14:41 08.09.2026