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Радев: Инвестициите в реалната икономика са свидетелство за растящото доверие към България

Радев: Инвестициите в реалната икономика са свидетелство за растящото доверие към България

8 Септември, 2026 14:11 447 16

  • румен радев-
  • автомобилна индустрия-
  • shanghai unison aluminum products-
  • инвестиции

Премиерът откри високотехнологичен завод за компоненти за автомобилната индустрия в Пловдив

Радев: Инвестициите в реалната икономика са свидетелство за растящото доверие към България - 1
Снимка: МС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Днешното събитие е свидетелство за растящото доверие в България, в политиките на българското правителство, в политическата стабилност и предвидимост и всички мерки, които предприемаме за насърчаване на чуждестранните инвестиции. Това заяви министър-председателят Румен Радев в словото си при официалното откриване на производството на високотехнологичния завод на „ZS EUROPE“, нов проект на Shanghai Unison Aluminum Products. По думите му стратегическата инвестиция на азиатската компания именно в България, в град Пловдив, е свидетелство, че са били високо оценени усилията на правителството да промени модела на икономическо развитие у нас - от растеж, основан на преразпределение на потребление и евтин труд, към друг, много по-работещ модел, основан на привличането на инвестиции, на повишена производителност, на високотехнологични производства с висока добавена стойност и експорт.

„Днес не просто даваме старта на едно високотехнологично предприятие с неговото разширение. Днешното събитие е израз на задълбочаващото се партньорство и приятелство между България и Китай“, подчерта премиерът. Румен Радев припомни, че през 2019 година, в качеството си на президент, е подписал Декларация за стратегическо партньорство между България и Китай с президента Си Дзинпин. „В тази декларация ние заложихме приоритетно развитие на индустриалното сътрудничество и особено в областта на високите технологии и днес тя започва да се превръща в реалност“, посочи министър-председателят.

С проекта на Shanghai Unison Aluminum Products в България се създава високотехнологично производство на алуминиеви компоненти, предназначени за водещи световни автомобилни производители. Разширяването е естествено продължение на успешно реализирания първи етап и е показателно за устойчивото развитие на компанията и доверието на инвеститора към България.

В официалното откриване на новите мощности присъстваха вицепремиерът Атанас Пеканов, министърът на здравеопазването Катя Ивкова и министърът на външните работи Велислава Петрова-Чамова.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    14 1 Отговор
    Накрая всички ще сгъвате кашончета за Алиекспреса.

    14:14 08.09.2026

  • 2 Мунчо на съд

    10 4 Отговор
    Червени бандити ,крадци ,фалшификатори!
    Върнете хартиеното гласуване! Там фалшифицирането е трудно. Отварят се урните пред всички членове на комисията които са от всички партии. И също всяка партия има застъпници и наблюдатели. Взема протокола от резултатите и ги носи в централата на партията. Там ги вкарват в компютър и така в цялата страна. После смятат общо гласовете за партията си.
    А с машините в които се гласуваше преди само във Венецуела при Мадуро, ти настройват софтуера ,гласуваш за дадена партия а отчита за който е настроен. Нито застъпници, нито наблюдатели могат да разберат резултатите. Мунчо така фалшифицира всички гласове от машинното гласуване а с машина са гласували 63% от избирателите.

    Коментиран от #3

    14:16 08.09.2026

  • 3 Точен сте

    7 3 Отговор

    До коментар #2 от "Мунчо на съд":

    Над 60% от по грамотните граждани са гласували с машини като смятат че вота им е гарантиран. А фактите са че с настройките на кодовете и софтуера всички са отчетени за ПБ на мунчо. А от тези близо 40% гласували с хартиена бюлетина предимно роми ,96% за мунчо купени като в 6-те секции в кв.Ботунец ,квартала на ромските бандити "Калашниците" които преди 3 месеца убиха при катастрофа невинни граждани. 98 % от тях за мунчо и шайката му ПБ.Сега данните от от фалшифицирането на машинното гласуване. Отнети от ГЕРБ 186 хиляди гласа и не се чудeте защо ноември 2024 г.имаха 641 хил.гласа а април тази година 430 хил. ( 211 хил.по малко). ПП/ДБ имаха ръст през април 70 хиляди гласа а от тях са отнети само 89 хил.гласа. Възраждане имаха ноември 2024 г. - 351 хил.гласа а през април тази година 137 хил..Срива при тях е 214 хиляди гласа, но реално е по малък защото фалшификации на мунчо крадеца им отне 129 хил.гласа.
    Реално за мунчо на миналите избори са гласували 472 хиляди. Другите са фалшификации с машините и купени роми с хартията.

    14:17 08.09.2026

  • 4 Хи хи

    12 2 Отговор
    Мунчо Лозунгаря , само лозунги и клишета от този невнятник !

    14:17 08.09.2026

  • 5 Върни парите мунчо

    11 1 Отговор
    От 19 април до днес 4 месеца и 13 дни мyнчо yзурпира власта!Равноcметката-
    За това време 6.4 млрд.евро нови дългове и заложи в бюджета още 10.6 млрд.
    Вдигна бюджетния дефицит от 3 на 5.7%.
    Вдигна винетките с 30% а не бяха пипани 9 години.
    При 84 долара за барел петрол - 1.81 евро литър дизел. Преди 6 месеца при Гюров 122 долара барел петрол- литър дизел 1. 60 евро и даваше по 20 евро на автомобил компенсация.
    Намали минималната заплата с 20 евро.
    От 1 август прие увеличение на цигарите с 17%.
    От 1 юли вдигна ток,вода и пaрно.
    Вдигна пътните глоби със 100% и сега застраховка "Гражданска отговорност"
    Сложи в държaвни бордове на директори всички подписали договора "Боташ" да не проговорят,като бившият енергиен министър в служебното правителство на Гълъб Донев - Росен Христов ( катaмарана) в ДКК със заплата 11 хил.и 700 евро. Същия с влогове милиони евро с кабриолета с манекенките с които правеха Европейско пътешествие,танцуваха в кабриото и махаха на бедните пешеходци мунчови избиратели по тротоарите. В джобовете на олигарсите му за 4 месеца потънаха милиарди от държавната хазна.
    А за гласувалите за мyнчо един чeпaт вътре целия хииxиxиxиии😂🤣😅
    Как бяха мунчовите обещания- Cпиране на инфлaцията и Знaем- Можeм-ще го нaправим!
    Наздраве пингвини клeти 🥂🍺

    14:18 08.09.2026

  • 6 Анонимен

    10 2 Отговор
    РАДЕВ това са частни инвестиции или са твои вече

    14:21 08.09.2026

  • 7 Оказа се прав Барека

    6 1 Отговор
    Шефа на пиар отдела на Румен Радев - Николай Тихомиров Бареков бивш Европейски депутат още преди няколко години разкри схемите - Румен Радев получава по 200 000 лв.за назначаване на посланици от квотата на президентството чиято бройка е 53-ма дипломати плюс половината им заплати кеш към президентството. Николай Бареков е информиран държавник и в разкритията си е публикувал снимките на Радев и шефа на кабинета му Николай Копринков.

    Коментиран от #11, #13

    14:21 08.09.2026

  • 8 Калмук

    11 1 Отговор
    Е, колко "високотехнологични" могат да бъдат алуминиеви отливки ?!?! Ама то за Радев и цех за пирони звучи "високотехнологично".

    14:22 08.09.2026

  • 9 Ний ша Ва упрайм

    3 1 Отговор
    без магистрала Хемус, Черно море и тунелите под Шипка и Петрохан северна България е обречена. Упадък и нищета поне чист въздух

    14:25 08.09.2026

  • 10 Драго

    4 2 Отговор
    Леле , колко е бос този Рядко !Защо е завел и външният , и здравния министър.Нищо ново , никакви идеи не може да му роди тиквата освен да копира Баце по 2 , че и по 4 .Гнус ме е от този .

    14:26 08.09.2026

  • 11 Той и затова го назначи за ПИАР

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Оказа се прав Барека":

    Всеки който има доказателства срещу мунчо за кражби е на висок пост с десетки хиляди евро заплати да им затвори устите. Справка- Бареков ,Копринков ,бившият енергиен министър подписал БОТАШ Росен Христов ( Катамарана) и много други...

    14:28 08.09.2026

  • 12 Няма нищо по-високотехнологично

    3 0 Отговор
    от ЧУШКОПЕКА!

    14:29 08.09.2026

  • 13 Може и да е

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Оказа се прав Барека":

    прав Барека , но се оказа и много глупав . Защо не се усети , че тези хора са хиени а тръгна срещу Шиши и Деса с лъжи в услуга на Дюнерджиев , мислеше , че ще стане мил на ръководството ? Тепърва очаквам оплюване от Никито , дано да има нещо черно на бяло , че вече никой ни му вярва.

    14:30 08.09.2026

  • 14 Ти да видиш

    5 1 Отговор
    Мунчо, да ти казвам ли, че откриването на едно производствено предприятие не е процес, който става от днес за утре. Не е станало даже и от април 2026 г. ;)
    Сигурен съм, че ако инвеститорите знаеха, че ти и клоаката ти ще вземете властта, едва ли биха вложили и едно евро у нас.

    14:32 08.09.2026

  • 15 Специалист

    1 0 Отговор
    Нищо важно.Бай Тошо откриваше реален завод в България всеки месец.А завод за алуминий леене с противоналягане на световно ниво имаше в Плевен през 80г.Правеха не само джанти за Мерцедес на световно ниво.Дали съществува завода не знам

    14:40 08.09.2026

  • 16 оня с коня

    0 0 Отговор
    НЕ ПИШЕ на каква стойност са Инвестициите,защото цифрата ще породи подигравки.Пропуснато е и да се посочи ЗА КОЯ ПО-ТОЧНО Автомоб. индустрия става дума щото става дума изключително за Китайската,която настъпва агресивно в Европа и която ще произвежда Колите си в ЕС с цел избягване на Вносните мита.А е предпочетена БГ а не една сърбия примерно ,защото сме Член на ЕСи търгуваме безмитно със останалите членки,,а освен това сме и с най-ниски данъци и цени на Раб. ръка.Китайско "доверие " към България ли Афишира Радев?Всеизвестно е че дето мине Китаец ИЗГРИЗВА всичко оставяйки ПУСТИ Европ. Заводи зад гърба си и всичко това - със широка китайска Усмивка и репликата "Нищо лично".

    14:41 08.09.2026

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