Крал Чарлз III официално проговори за завръщането на принц Хари и Меган

Крал Чарлз III потвърди, че принц Хари и Меган Маркъл няма да се върнат към официалните си задължения като работещи членове на британското кралско семейство, въпреки че отново са във Великобритания.

Позицията е изложена в писмо, изпратено от името на 77-годишния британски монарх чрез лорд-шамбелана, съобщава BBC. В документа се припомня, че херцогът и херцогинята на Съсекс се отказаха от представителните си функции от името на монарха през 2020 г. и оттогава не са работещи членове на кралското семейство.

Принц Хари и Меган Маркъл остават частни лица със собствени бизнес и благотворителни интереси. Това означава, че няма да бъде възстановен и обсъжданият в миналото модел „наполовина вътре, наполовина вън“, при който двойката би изпълнявала кралски ангажименти, докато едновременно развива независими търговски проекти.

Според британски медии писмото е изпратено до екипа на принц Хари, както и до представители на британското правителство, армията и местните представители на монарха.

Новината идва около две седмици след завръщането на принц Хари и американската актриса Меган Маркъл в Англия заедно с децата им, принц Арчи и принцеса Лилибет. Семейството възнамерява да прекара продължителен период във Великобритания шест години след преместването си в Калифорния.

Според медийни публикации една от основните причини за решението е желанието на принц Хари да бъде по-близо до баща си, крал Чарлз III, който продължава лечението си от онкологично заболяване, както и децата му да изградят по-близки отношения с британските си роднини.

Отношенията между двете страни показаха признаци на затопляне още през юли, когато крал Чарлз III прие семейството в имението си Хайгроув. Според публикациите срещата, на която е присъствала и кралица Камила, е била първата на монарха с Арчи и Лилибет от четири години.

След оттеглянето си от кралските задължения през 2020 г. принц Хари и Меган Маркъл изградиха самостоятелен живот в САЩ, сключиха сделки в развлекателната индустрия и реализираха документални и издателски проекти. Херцогът на Съсекс публикува и мемоарите си „Spare“, в които отправи редица критики към живота в британското кралско семейство.

Завръщането във Великобритания обаче няма да промени официалния им статут. Принц Хари и Меган Маркъл ще продължат собствените си бизнес начинания и ще живеят извън кралските резиденции, докато търсят постоянен дом. Така крал Чарлз III оставя отворена вратата за семейно сближаване, но не и за връщане на двойката към предишната ѝ роля в монархията.