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Радев: Не очаквайте рокади в кабинета. ГЕРБ преди години имаше кандидати за всичко. Явно времената се смениха

Радев: Не очаквайте рокади в кабинета. ГЕРБ преди години имаше кандидати за всичко. Явно времената се смениха

8 Септември, 2026 14:54 811 37

  • румен радев-
  • рокади-
  • правителство-
  • герб-
  • кандидати-
  • времена

Всички министри продължават да работят за изпълнението на нашата програма и за реформите, които вече сме започнали, каза още премиерът

Радев: Не очаквайте рокади в кабинета. ГЕРБ преди години имаше кандидати за всичко. Явно времената се смениха - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Медиите трябва да разпространяват факти, а не манипулации от партии, които загубиха изборите и търсят начин начин да се върнат в сферата на общественото внимание. Всички министри продължават да работят за изпълнението на нашата програма и за реформите, които вече сме започнали - не очаквайте рокади. Това заяви премиерът Румен Радев, който откри производството на високотехнологичния завод на "ZS Europe“ в село Радиново, предаде репортер на ФОКУС.

Премиерът коментира и новината, който дойде по-рано от централата на ГЕРБ, че партията за първи път в 20-годишната си история няма да се регистрира за избори и няма да издига кандидати за предстоящите президентски избори.

"Аз не искам да се бъркам в кухнята на ГЕРБ. Това си е тяхно решение, но знаете как ГЕРБ преди години имаше кандидати за абсолютно всичко - за местната власт, правителство, президент, печелеше тези избори. Явно времената се смениха", коментира Радев.

Премиерът участва в официалното откриване на производството на високотехнологичния завод на "ZS EUROPE“, нов проект на Shanghai Unison Aluminum Products. С проекта на Shanghai Unison Aluminum Products в България се създава високотехнологично производство на алуминиеви компоненти, предназначени за водещи световни автомобилни производители. Разширяването е естествено продължение на успешно реализирания първи етап и е показателно за устойчивото развитие на компанията и доверието на инвеститора към България.

"Днешното събитие е свидетелство за растящото доверие в България, в политиките на българското правителство, в политическата стабилност и предвидимост и всички мерки, които предприемаме за насърчаване на чуждестранните инвестиции", коментира премиерът.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Артур

    9 7 Отговор
    На мен МВР министъра ми се струва слаб и безпомощен и би трябвало поне той да е за смяна!

    Коментиран от #4, #24

    15:02 08.09.2026

  • 2 И сега ГЕРБ има кандидати за вичко

    9 8 Отговор
    с любезното съдействие на "прогресивен" рундьо
    А рундака на курниците ли се кара, че те плещят за рокади. Оставка муньо!

    15:05 08.09.2026

  • 3 Разкрития

    10 3 Отговор
    Делба на имот между две фирми свързани с началника на кабинета на премиера Радев - Николай Копринков и Пламен Манолов - шеф на борда на ВиК Холдинга, отвежда към добре известни фигури от задкулисието и ъндърграунда и обяснява странни назначения на новата власт на Румен Радев в ДАНС и в две министерства. Проследимите публични връзки повдигат сериозни въпроси за отношенията между властта и “мафиотското свърталище” на Таки.
    Системата ЩРАК разкрива връзки на Копринков и Манолов с лица като: съоснователя на ВИС и ВИС-2 Васил Илиев, сочения за наследник на империята на ВИС Христофорос Аманатидис - Таки, приближения на Пеевски Кирил Кленовски - Киро Парахода, Димитър Цеков - Митята, довереници на финансиста Емил Хърсев, лица свързани с аферата “Надин” и съпругата на временния шеф на ДАНС Станчо Станев, която наскоро стана началник на кабинета на здравния министър.

    15:05 08.09.2026

  • 4 да бе да

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "Артур":

    Щото финансовия министър е "цвете" ...

    или ку4ката на МТ ...

    Коментиран от #9, #33

    15:06 08.09.2026

  • 5 Дупничанин

    4 0 Отговор
    ПравЕлно!

    15:08 08.09.2026

  • 6 анонимен

    7 4 Отговор
    Това си е право на капитана на кораба,който явно не се влияе от махленски приказки

    Коментиран от #14

    15:08 08.09.2026

  • 7 Да си избереш Тато от Тему 🤣

    13 7 Отговор
    ПОМНИТЕ ли ме?
    Аз съм другарят Тодор Живков и на 7 септември, имам рожден ден. Никой вече не ме помни.
    По мое време един хладилник струваше 5-6 заплати, а цветен телевизор 8-9.
    Чакахте по 10 години за калпава руска кола и по 20 за жилище ( панелка).
    Имаше режим на тока, водата и парното,
    опашки за елементарни стоки и храни,
    забрана да се говори свободно и да се пътува в чужбина.
    Застрелвахме ви по границите, когато искахте да избягате от тук и да живеете нормално, а вашите убийци ги правехме ГЕРОИ.
    Фалирах България ТРИ пъти, а и още можех, но не ми стигнаха силите.
    Изнесох 32 тона българско злато в Москва, да ни го пазят братски.
    Надупих се на съветските другари да направя България Руска губерния, но нещо не се получи.
    Скрих истината за Чернобил, ние в Политбюро ядохме новозеландска пъстърва и аржентински марули, а за народа оставихме радиоактивните родни марули.
    А сега има малоумници, страдащи по тези години и затова сте на този хал,
    ха😂ха😂ха😂ха😂ха! "

    Коментиран от #20

    15:08 08.09.2026

  • 8 Логиката

    9 0 Отговор
    я няма никъде ?! Отлетяла и се запиляла нейде ! Герб са ясни , но тези приказки и войници , свикнали да слушат небивалици - няма да ги изтраят !

    15:10 08.09.2026

  • 9 Артур

    7 2 Отговор

    До коментар #4 от "да бе да":

    Като гледам как всичката престъпност избуява още повече последните месеци, организираните банди и всякакви престъпници и убийци как вилнеят, няма как да си мисля друго.

    15:11 08.09.2026

  • 10 Времената

    15 2 Отговор
    не са се сменили , само шатрата над олигарсите и мафията стана по - голяма !

    15:13 08.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Шофьор на ТИР

    10 1 Отговор
    Абе Радев , какво стана с евтините руски горива, за които говореше по време на предизборната си кампания? Цялата власт е в тебе.
    Защо цените на горивата в края на мандата на Гюров бяха по-ниски при по-скъп петрол, отколкото са сега при по-евтин петрол?
    Защитихме "националния ни " интерес като опазихме собственика на Лукойл, полковник Гундяев и още един олигарх от санкции, контролът на Лукойл се върна при Москва ..... и за награда по скъпа нафта, браЦка цена.
    Боташ не ти ли стига, че крадеш и от горивата ?

    15:14 08.09.2026

  • 13 Само така

    3 13 Отговор
    Генерале, българите сме с теб!

    Коментиран от #18

    15:15 08.09.2026

  • 14 Мериленд

    8 2 Отговор

    До коментар #6 от "анонимен":

    Ако радев е капитан на кораба досега да сме потънали

    15:15 08.09.2026

  • 15 Никой

    10 1 Отговор
    Я да питам будьоновките , дъртата от руското посолство поздрави ли България по случай Съединението на 6 септември ?Щото другите от ЕС , да . Виждате ли какви предатели сте ?

    15:17 08.09.2026

  • 16 Герберастите

    4 1 Отговор
    вече са пътници.

    15:17 08.09.2026

  • 17 Мунчо Копейкин празнодумеца

    7 2 Отговор
    Тези фатмаци само се оправдават с предните и нищо не вършат.
    Т.е. вършат само простотии и вредни за България неща, къде от незнание, къде от принуда да угодят на олигархията, къде от зависимостите си от Москва.

    15:17 08.09.2026

  • 18 Мериленд

    6 2 Отговор

    До коментар #13 от "Само така":

    Не мисля че можеш да говориш от името на българите. Говори от твое име, ако има кой да те слуша

    Коментиран от #22

    15:19 08.09.2026

  • 19 Мнение

    6 1 Отговор
    С това изказване Радев индиректно заяви, че са последователи на ГЕРБ, затова в ПБ са назначени хора от ГЕРБ. И затова ГЕРБ няма собствена кандидатура за президент, а ще подкрепят на ПБ. А тези 50 коледни евро, поне цифрата да беше променена. Много са предвидливи. Борят олигархията....

    15:19 08.09.2026

  • 20 Евала

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "Да си избереш Тато от Тему 🤣":

    Само факти изреждаш които няма кой да обори.Пропусна да им напишеш как по селата имаха само външни тоалетни и нямаше тоалетна хартия а нарязани вестници. И родените на село нямаха право да живеят в София…..

    15:22 08.09.2026

  • 21 Цвете

    4 1 Отговор
    НЕ ОЧАКВАМЕ ПОДОБНО ДЕЙСТВИЕ ОТ ВАС, ЗАЩОТО ЩЕ СИ ТРЪГНЕТЕ В ПАКЕТ.🔎✈️🔎

    15:23 08.09.2026

  • 22 Само така

    0 4 Отговор

    До коментар #18 от "Мериленд":

    Мога! Защото съм бил под пагон в цял Свят, за България! А, ти ходи да белиш семки.

    15:26 08.09.2026

  • 23 коко от ГРУ

    4 1 Отговор
    Разбрахте ли накрая,в Радевистан управлява Цар Румен!

    15:27 08.09.2026

  • 24 Без майтап

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Артур":

    Не само той. Всички които изхвърлиха ДПС и ГЕРБ от властта са такива. Ако питате Пеевски и Борисов може да използват и нецензурни думи.

    15:27 08.09.2026

  • 25 ЧИЧО РУМЕН

    6 1 Отговор
    Се оказа един лъжец.

    15:28 08.09.2026

  • 26 Вие всички

    3 1 Отговор
    Ще си отидете до края на годината ако продължавате да не правите нищо.

    15:28 08.09.2026

  • 27 Цвете

    3 1 Отговор
    НЕ ОЧАКВАМЕ ПОДОБНО ДЕЙСТВИЕ ОТ ВАС, ЗАЩОТО ЩЕ СИ ТРЪГНЕТЕ В ПАКЕТ.🔎✈️🔎

    15:29 08.09.2026

  • 28 рокади в кабинета за кво са ни

    3 0 Отговор
    То и да има такива все некадърници ще са реално. То тая коза там на Външно и да я няма никой няма да разбере. Същото е и с тоя на туризма. Не рокади са нужни а обединяване на министерства и редуциране на администрацията Рундю ! Включително и на президентската. То е нужно НО надали вашета пасмина ще го направи нали?

    15:31 08.09.2026

  • 29 Дипломат коко

    2 1 Отговор
    Украинското посолство в София отправи поздрав към българите по повод 141-ата годишнина от Съединението. От руската дипломатическа мисия публично поздравление за празника няма.

    15:31 08.09.2026

  • 30 Реформи???

    2 1 Отговор
    Освен да пенсионирате някой селски директор, за да дойде ваш синковец, друго не виждам.

    15:31 08.09.2026

  • 31 Чичак

    3 1 Отговор
    Ама ние и не сме си помислили, че ще направиш промени в личният си/ а не на желания от бълг народ, кабинет! Но, човече, ще напрвим промени и ще сменим министър председателя! Съвсем демократично!

    15:32 08.09.2026

  • 32 Васил

    1 2 Отговор
    Правителството на Радев среща пълното одобрение от страна на българския народ!

    15:33 08.09.2026

  • 33 Но умномера

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "да бе да":

    Се чупи от външния министър и този Добричлия на туризма дето все още чака цената на горивата да се срине, билетите за самолет да паднат а българските курорти да се напълнят с чужди мераклии да ядат полуфабрикати от Метро на тройни цени! - външния министър дето се себеизяви с рокля с цепка до пъпа пред турски външен министър? Права е жената, това е себеизявление, да не казвам как вижда себе си, че ще ме цензурират!

    15:33 08.09.2026

  • 34 Кажи честно ... 🤣

    0 0 Отговор
    Усещате ли колко евтино стана, откакто Радев си спази обещанието и намали цените?
    …Да, и аз не го усещам.

    15:35 08.09.2026

  • 35 Хо хо

    0 0 Отговор
    Чичо Румене, тия едвам ги събра от кол и въже и никой не очаква смени при тази къса скамейка. Немаш повече селски бекове които да тичат по разкаляния терен.

    15:36 08.09.2026

  • 36 Няма лошо

    0 0 Отговор
    Интересно ще бъде да видим китайците какво ще направят само с 17.5 милиона евро... що за чудо ще е този високотехнологичен завод за алуминиеви автомобилни части в Тракия икономическа зона край Пловдив. Иначе ако бяха ГЕРБ-ерите с тези пари единствено 3 багера и две жипки щяха да могат да купят

    15:37 08.09.2026

  • 37 БАЙ ---ХОЙ

    0 0 Отговор
    ГЕНЕРАЛ. РАДЕВ. ЧЕСТИТО:- РАЗБРАХМЕ. ЧЕ. В. ПЛОВДИВ. СА. ВИ. ВРЪЧИЛИ. НАЙ. ТЪРЖЕСТВЕНО. ПАРТИЙНИЯ. БИЛЕТ. ЗА. ЧЛЕНСТВО. В. КИТАЙСКАТА. КОМУНИСТИЧЕСКА. ПАРТИЯ. БРАВО. ЧЕСТИТО, В. ТОЯ. ПОЛГ. ДЕТО. НАСАЖДАТЕ. БЪЛГАРИЯ. ПИЛЕТА. НЯМА. ДА. СЕ. ИЬЛЮПЯТ, ЩЕ. ГЛЕДАМЕ. ВТОРИ. ОГРОМЕН. ПО. РАЗМЕРИ. КИТАЙСКИ. БОТАШ.
    ОКТОМВРИ. И. НОЕМВРИ. ВИ. ЧАКА. БЪЛГАРСКА. ДЕМОКРАТИЧНА. ИЗНЕНАДА-
    НЕСПАСЯЕМА. ОСТАВКА.

    15:38 08.09.2026

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