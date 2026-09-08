Радев: Не очаквайте рокади в кабинета. ГЕРБ преди години имаше кандидати за всичко. Явно времената се смениха

Медиите трябва да разпространяват факти, а не манипулации от партии, които загубиха изборите и търсят начин начин да се върнат в сферата на общественото внимание. Всички министри продължават да работят за изпълнението на нашата програма и за реформите, които вече сме започнали - не очаквайте рокади. Това заяви премиерът Румен Радев, който откри производството на високотехнологичния завод на "ZS Europe“ в село Радиново, предаде репортер на ФОКУС.
Премиерът коментира и новината, който дойде по-рано от централата на ГЕРБ, че партията за първи път в 20-годишната си история няма да се регистрира за избори и няма да издига кандидати за предстоящите президентски избори.
"Аз не искам да се бъркам в кухнята на ГЕРБ. Това си е тяхно решение, но знаете как ГЕРБ преди години имаше кандидати за абсолютно всичко - за местната власт, правителство, президент, печелеше тези избори. Явно времената се смениха", коментира Радев.
Премиерът участва в официалното откриване на производството на високотехнологичния завод на "ZS EUROPE“, нов проект на Shanghai Unison Aluminum Products. С проекта на Shanghai Unison Aluminum Products в България се създава високотехнологично производство на алуминиеви компоненти, предназначени за водещи световни автомобилни производители. Разширяването е естествено продължение на успешно реализирания първи етап и е показателно за устойчивото развитие на компанията и доверието на инвеститора към България.
"Днешното събитие е свидетелство за растящото доверие в България, в политиките на българското правителство, в политическата стабилност и предвидимост и всички мерки, които предприемаме за насърчаване на чуждестранните инвестиции", коментира премиерът.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Артур
Коментиран от #4, #24
15:02 08.09.2026
2 И сега ГЕРБ има кандидати за вичко
А рундака на курниците ли се кара, че те плещят за рокади. Оставка муньо!
15:05 08.09.2026
3 Разкрития
Системата ЩРАК разкрива връзки на Копринков и Манолов с лица като: съоснователя на ВИС и ВИС-2 Васил Илиев, сочения за наследник на империята на ВИС Христофорос Аманатидис - Таки, приближения на Пеевски Кирил Кленовски - Киро Парахода, Димитър Цеков - Митята, довереници на финансиста Емил Хърсев, лица свързани с аферата “Надин” и съпругата на временния шеф на ДАНС Станчо Станев, която наскоро стана началник на кабинета на здравния министър.
15:05 08.09.2026
4 да бе да
До коментар #1 от "Артур":Щото финансовия министър е "цвете" ...
или ку4ката на МТ ...
Коментиран от #9, #33
15:06 08.09.2026
5 Дупничанин
15:08 08.09.2026
6 анонимен
Коментиран от #14
15:08 08.09.2026
7 Да си избереш Тато от Тему 🤣
Аз съм другарят Тодор Живков и на 7 септември, имам рожден ден. Никой вече не ме помни.
По мое време един хладилник струваше 5-6 заплати, а цветен телевизор 8-9.
Чакахте по 10 години за калпава руска кола и по 20 за жилище ( панелка).
Имаше режим на тока, водата и парното,
опашки за елементарни стоки и храни,
забрана да се говори свободно и да се пътува в чужбина.
Застрелвахме ви по границите, когато искахте да избягате от тук и да живеете нормално, а вашите убийци ги правехме ГЕРОИ.
Фалирах България ТРИ пъти, а и още можех, но не ми стигнаха силите.
Изнесох 32 тона българско злато в Москва, да ни го пазят братски.
Надупих се на съветските другари да направя България Руска губерния, но нещо не се получи.
Скрих истината за Чернобил, ние в Политбюро ядохме новозеландска пъстърва и аржентински марули, а за народа оставихме радиоактивните родни марули.
А сега има малоумници, страдащи по тези години и затова сте на този хал,
ха😂ха😂ха😂ха😂ха! "
Коментиран от #20
15:08 08.09.2026
8 Логиката
15:10 08.09.2026
9 Артур
До коментар #4 от "да бе да":Като гледам как всичката престъпност избуява още повече последните месеци, организираните банди и всякакви престъпници и убийци как вилнеят, няма как да си мисля друго.
15:11 08.09.2026
10 Времената
15:13 08.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Шофьор на ТИР
Защо цените на горивата в края на мандата на Гюров бяха по-ниски при по-скъп петрол, отколкото са сега при по-евтин петрол?
Защитихме "националния ни " интерес като опазихме собственика на Лукойл, полковник Гундяев и още един олигарх от санкции, контролът на Лукойл се върна при Москва ..... и за награда по скъпа нафта, браЦка цена.
Боташ не ти ли стига, че крадеш и от горивата ?
15:14 08.09.2026
13 Само така
Коментиран от #18
15:15 08.09.2026
14 Мериленд
До коментар #6 от "анонимен":Ако радев е капитан на кораба досега да сме потънали
15:15 08.09.2026
15 Никой
15:17 08.09.2026
16 Герберастите
15:17 08.09.2026
17 Мунчо Копейкин празнодумеца
Т.е. вършат само простотии и вредни за България неща, къде от незнание, къде от принуда да угодят на олигархията, къде от зависимостите си от Москва.
15:17 08.09.2026
18 Мериленд
До коментар #13 от "Само така":Не мисля че можеш да говориш от името на българите. Говори от твое име, ако има кой да те слуша
Коментиран от #22
15:19 08.09.2026
19 Мнение
15:19 08.09.2026
20 Евала
До коментар #7 от "Да си избереш Тато от Тему 🤣":Само факти изреждаш които няма кой да обори.Пропусна да им напишеш как по селата имаха само външни тоалетни и нямаше тоалетна хартия а нарязани вестници. И родените на село нямаха право да живеят в София…..
15:22 08.09.2026
21 Цвете
15:23 08.09.2026
22 Само така
До коментар #18 от "Мериленд":Мога! Защото съм бил под пагон в цял Свят, за България! А, ти ходи да белиш семки.
15:26 08.09.2026
23 коко от ГРУ
15:27 08.09.2026
24 Без майтап
До коментар #1 от "Артур":Не само той. Всички които изхвърлиха ДПС и ГЕРБ от властта са такива. Ако питате Пеевски и Борисов може да използват и нецензурни думи.
15:27 08.09.2026
25 ЧИЧО РУМЕН
15:28 08.09.2026
26 Вие всички
15:28 08.09.2026
27 Цвете
15:29 08.09.2026
28 рокади в кабинета за кво са ни
15:31 08.09.2026
29 Дипломат коко
15:31 08.09.2026
30 Реформи???
15:31 08.09.2026
31 Чичак
15:32 08.09.2026
32 Васил
15:33 08.09.2026
33 Но умномера
До коментар #4 от "да бе да":Се чупи от външния министър и този Добричлия на туризма дето все още чака цената на горивата да се срине, билетите за самолет да паднат а българските курорти да се напълнят с чужди мераклии да ядат полуфабрикати от Метро на тройни цени! - външния министър дето се себеизяви с рокля с цепка до пъпа пред турски външен министър? Права е жената, това е себеизявление, да не казвам как вижда себе си, че ще ме цензурират!
15:33 08.09.2026
34 Кажи честно ... 🤣
…Да, и аз не го усещам.
15:35 08.09.2026
35 Хо хо
15:36 08.09.2026
36 Няма лошо
15:37 08.09.2026
37 БАЙ ---ХОЙ
ОКТОМВРИ. И. НОЕМВРИ. ВИ. ЧАКА. БЪЛГАРСКА. ДЕМОКРАТИЧНА. ИЗНЕНАДА-
НЕСПАСЯЕМА. ОСТАВКА.
15:38 08.09.2026