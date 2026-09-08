Радев: Не очаквайте рокади в кабинета. ГЕРБ преди години имаше кандидати за всичко. Явно времената се смениха

Медиите трябва да разпространяват факти, а не манипулации от партии, които загубиха изборите и търсят начин начин да се върнат в сферата на общественото внимание. Всички министри продължават да работят за изпълнението на нашата програма и за реформите, които вече сме започнали - не очаквайте рокади. Това заяви премиерът Румен Радев, който откри производството на високотехнологичния завод на "ZS Europe“ в село Радиново, предаде репортер на ФОКУС.

Премиерът коментира и новината, който дойде по-рано от централата на ГЕРБ, че партията за първи път в 20-годишната си история няма да се регистрира за избори и няма да издига кандидати за предстоящите президентски избори.

"Аз не искам да се бъркам в кухнята на ГЕРБ. Това си е тяхно решение, но знаете как ГЕРБ преди години имаше кандидати за абсолютно всичко - за местната власт, правителство, президент, печелеше тези избори. Явно времената се смениха", коментира Радев.

Премиерът участва в официалното откриване на производството на високотехнологичния завод на "ZS EUROPE“, нов проект на Shanghai Unison Aluminum Products. С проекта на Shanghai Unison Aluminum Products в България се създава високотехнологично производство на алуминиеви компоненти, предназначени за водещи световни автомобилни производители. Разширяването е естествено продължение на успешно реализирания първи етап и е показателно за устойчивото развитие на компанията и доверието на инвеститора към България.

"Днешното събитие е свидетелство за растящото доверие в България, в политиките на българското правителство, в политическата стабилност и предвидимост и всички мерки, които предприемаме за насърчаване на чуждестранните инвестиции", коментира премиерът.