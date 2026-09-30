Вдигат детските надбавки на 30 евро

Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова представи в ресорната парламентарна комисия предложения за увеличение на детските надбавки, майчинството и еднократните помощи за раждане. Те ще бъдат заложени в държавния бюджет за следващата година. Мярката обхваща широк кръг семейства, като общият пакет предвижда допълнителни 300 милиона евро за социално подпомагане.

Нови размери на детските надбавки

Предложението на министерството предвижда от 1 януари детските надбавки за едно дете да нараснат от 25,57 на 30 евро. Семействата с две деца ще получават 65 евро вместо досегашните 56,25 евро, а за три деца сумата ще достигне 100 евро. Увеличават се и помощите за деца с увреждания, които до момента бяха замразени. При най-високия процент увреждане добавката скача със 100 евро и вече ще бъде 704 евро на месец.

Еднократната помощ за записване на ученици от първи до четвърти клас, както и за осмокласниците, също се вдига и ще възлиза на 175 евро спрямо сегашните 153,39 евро.

Ръст при еднократните помощи за бременност и раждане

Най-съществени увеличения се предвиждат при финансовата подкрепа за раждане на дете, където ръстът достига 56%. За първо дете помощта става 300 евро, за второ сумата скача на 720 евро, а при трето ще се изплащат 360 евро. Еднократната помощ при бременност също се актуализира и ще нарасне с 50 евро, достигайки 165 евро.

Според министър Ефремова общата сума от 300 милиона евро за тези направления е разпределена в различни пера – 200 милиона евро са предвидени за данъчни облекчения, 70 милиона евро идват от държавния бюджет и 30 милиона евро от бюджета на държавното обществено осигуряване.

Стимули за работещи майки

В дебатите за Бюджет 2027 влиза и промяна в обезщетенията при връщане на работа по време на майчинство. Ако майката реши да се върне на работното си място, тя ще получава 75% от обезщетението си заедно със заплатата, вместо досегашните 50%.

Успоредно с това се обсъжда увеличение на средствата за втората година от майчинството, които от 398,81 евро ще нараснат на около 450 евро. Ефремова изчислява, че ако една майка се е осигурявала на максималния доход, за двете години тя би могла да получи общо около 28 000 евро, което се равнява на над 1000 евро месечно. Министърът отбеляза, че номинално тези суми надвишават подкрепата в страни като Австрия, където отпускът по майчинство обхваща само осем седмици преди и осем седмици след раждането.