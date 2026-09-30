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Вдигат детските надбавки на 30 евро

Вдигат детските надбавки на 30 евро

30 Септември, 2026 17:11 885 27

  • детски надбавки-
  • деца-
  • социални плащания

Държавата планира по-високо майчинство и помощи за раждане

Вдигат детските надбавки на 30 евро - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова представи в ресорната парламентарна комисия предложения за увеличение на детските надбавки, майчинството и еднократните помощи за раждане. Те ще бъдат заложени в държавния бюджет за следващата година. Мярката обхваща широк кръг семейства, като общият пакет предвижда допълнителни 300 милиона евро за социално подпомагане.

Нови размери на детските надбавки

Предложението на министерството предвижда от 1 януари детските надбавки за едно дете да нараснат от 25,57 на 30 евро. Семействата с две деца ще получават 65 евро вместо досегашните 56,25 евро, а за три деца сумата ще достигне 100 евро. Увеличават се и помощите за деца с увреждания, които до момента бяха замразени. При най-високия процент увреждане добавката скача със 100 евро и вече ще бъде 704 евро на месец.

Еднократната помощ за записване на ученици от първи до четвърти клас, както и за осмокласниците, също се вдига и ще възлиза на 175 евро спрямо сегашните 153,39 евро.

Ръст при еднократните помощи за бременност и раждане

Най-съществени увеличения се предвиждат при финансовата подкрепа за раждане на дете, където ръстът достига 56%. За първо дете помощта става 300 евро, за второ сумата скача на 720 евро, а при трето ще се изплащат 360 евро. Еднократната помощ при бременност също се актуализира и ще нарасне с 50 евро, достигайки 165 евро.

Според министър Ефремова общата сума от 300 милиона евро за тези направления е разпределена в различни пера – 200 милиона евро са предвидени за данъчни облекчения, 70 милиона евро идват от държавния бюджет и 30 милиона евро от бюджета на държавното обществено осигуряване.

Стимули за работещи майки

В дебатите за Бюджет 2027 влиза и промяна в обезщетенията при връщане на работа по време на майчинство. Ако майката реши да се върне на работното си място, тя ще получава 75% от обезщетението си заедно със заплатата, вместо досегашните 50%.

Успоредно с това се обсъжда увеличение на средствата за втората година от майчинството, които от 398,81 евро ще нараснат на около 450 евро. Ефремова изчислява, че ако една майка се е осигурявала на максималния доход, за двете години тя би могла да получи общо около 28 000 евро, което се равнява на над 1000 евро месечно. Министърът отбеляза, че номинално тези суми надвишават подкрепата в страни като Австрия, където отпускът по майчинство обхваща само осем седмици преди и осем седмици след раждането.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    18 1 Отговор
    Страховито увеличение с 04,43 евро за дете, и то - не за всяко!
    А сега си представете, че изнасям тържествен рецитал за Мунчо, дъртите комунисти, и цялата им рода!!!
    Поне час и половина времетраене!!!

    17:15 30.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Еха това

    8 1 Отговор
    Ще увеличи изход терминал 2,браво,щели 30 евро е не всеки.

    17:19 30.09.2026

  • 4 Много Бе !

    9 1 Отговор
    Тия !

    Ще Станат !

    Олигарси !

    17:20 30.09.2026

  • 5 Подигравка

    5 1 Отговор
    В муртроландия нема роби😂🤣🤣🤣

    17:21 30.09.2026

  • 6 БГ681

    10 1 Отговор
    Това е направо гавра!!

    17:30 30.09.2026

  • 7 гост

    10 1 Отговор
    Започвайте да правите деца,...Държавата се отпусна,тези 5 евро решават проблема...то не си струва да се коментира..

    17:33 30.09.2026

  • 8 Който не работи не трябва да яде

    12 0 Отговор
    Детските добавки трябва да получават само работещи родители. Неработещите са достатъчно богати щом могат да си позволят да не работят. Стига толерирахте мързеливците. Стига с тези социално слаби, които с помощи и дотации получават повече от работещи.

    17:34 30.09.2026

  • 9 Горски

    6 2 Отговор
    Какви са заплатите на полицаи и военни, надбавките им, заплатите на ректори, директори на държавни болници, съдии, които всичките сами си ги гласуват, че и на учителите, при цялото ми уважение те все пак работят наполовина на останалите. Е, всичко това надува инфлацията, а я поемат тези, които произвеждат нещо. Румба, бъди конкретен:

    1. Колко си вкарал в затвора
    2. Какво имущество си конфискувал
    3. Какви бизнеси си затворил Щял да работи с партньорски организации. Та нали до вчера с тези партньорски организации работиха предишните управляващи и нямаше проблем. Как точно очакваш от тези партньорски организации да се обърнат срещу предишните си партньори? Ей Радев, а установихте ли олигарха с 411 имота или нашите хора не закачаме.

    17:35 30.09.2026

  • 10 Анонимен

    7 3 Отговор
    За краинците по 30 на ден за българските деца по 30 на месец

    17:35 30.09.2026

  • 11 Пилотът Гошу

    10 1 Отговор
    Трудно мога да преценя кое е по-голям резил - пенсиите или детските...

    17:35 30.09.2026

  • 12 Ами сега

    2 1 Отговор
    Внимавайте да не преядете

    17:36 30.09.2026

  • 13 хахаха

    11 3 Отговор
    По-добре да не бяхте публикували тази "героична" новина. Имате ли някаква представа какво представляват 30 евро в България, пък и по принцип? Ако направите рубрика "България- срам и позор", там би била много подходяща такава новина.

    Коментиран от #26

    17:40 30.09.2026

  • 14 безпартиен

    6 1 Отговор
    Да има за паветата,че те новородените са вече 45/100!!!Детски само и единствено на РАБОТЕЩИ ПО ТРУДОВИ ДОГОВОРИ двама родители с минимум СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ!!!!

    Коментиран от #15

    17:44 30.09.2026

  • 15 безпартиен

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "безпартиен":

    За паветата!

    17:45 30.09.2026

  • 16 дядо дръмпир

    5 1 Отговор
    Това са смешни пари.никога не сме взимали със съпругата ми детски ,дори сега направихме внучките с двойно гражданство и им се полагаха някакви пари и тях ги оставихме на бедна бг,но хора отглеждащи 2 деца да им хвърлиш 65€......Погледнете колко струва един сладолед ,не обувки ,които са сменят всяка година по 2пъти......не съм питал дъщеря ни ,колко са детските в германия...на съм убеден ,че са минимум 300 за дете!

    Коментиран от #25

    17:45 30.09.2026

  • 17 Анонимен

    7 1 Отговор
    Лелеколко много пари егати подигравката 10 хиляди евро същите всеки месец от бюджета има АЛЧНИЦИ ОСТАВКА

    17:45 30.09.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 ШЕФА

    4 0 Отговор
    Поредната ПОДИГРАВКА на ПБ-Пагубни за България и техният Главатар престъпника и нац.предател Румен Безродников Боташоглу- Кеша !

    18:15 30.09.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Ама нейсе ...

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "дядо дръмпир":

    184, деде, не 300.

    18:26 30.09.2026

  • 26 Хайде, бе!

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "хахаха":

    Искаш още пари да се наливат в маалата ли? Защо не направиш една сметка колко от тези новоотпуснати пари ще отидат за жени, които са прекъснали следването си в университет или са напуснали работата си, за да отгледат дете и какъв процент от тези пари ще отидат в ръцете на готованките, които дори български език не говорят като хората?

    18:29 30.09.2026

  • 27 Факт

    0 0 Отговор
    Пак купуване на гласове както с коледните добавки и чекът от 50 евро. Получават ги социално слабите, ясно кои

    18:33 30.09.2026

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