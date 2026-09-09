Първан Симеонов: Борисов е изпаднал в тежка ситуация, в която практически няма добър вариант

ГЕРБ за първи път няма да участва със собствен кандидат в президентските избори. Според социолога Първан Симеонов решението поставя партията и нейния лидер Бойко Борисов в изцяло нова политическа ситуация.

„Ако участват, могат да се окажат много надолу. Борисов е изпаднал в тежка ситуация, в която практически няма добър вариант“, коментира той в ефира на „Здравей, България“.

„Третата опция беше да издигне кандидат, за да участва в състезанието, но всъщност да минимизира щетата“, допълни анализаторът. По думите му при издигането на партиен кандидат съществува реален риск той да остане втори или дори трети. Симеонов посочи, че през последните месеци са правени различни социологически проучвания с потенциални кандидати и сценарии за балотаж.

Според него решението очертава два големи центъра на политическия терен – „Прогресивна България“ и ПП-ДБ.

В тази конфигурация ГЕРБ запазва възможността да се позиционира между двата блока и да изчака развитието на събитията. „ГЕРБ е в привилегирована позиция донякъде – да превключва между двете и да очаква евентуалната, в годините, нормална стандартна ерозия на управлението. Да направи така, че двата блока да се уравновесят и ГЕРБ да бъде балансьор“, коментира социологът.

Симеонов обаче не изключи вероятността Борисов да направи изненадващ ход до края на кампанията. „ГЕРБ винаги са правили изненадващи ходове. Борисов винаги е имал някакви козове. Струва ни се, че този път няма, но нека не избързваме“, предупреди той.

По думите му засега лидерът на ГЕРБ разполага с няколко основни послания, с които обяснява решението на партията. Първото е свързано с честността на вота и ролята на машинното гласуване и МВР. Второто е насочено към ПП-ДБ, а третото – към факта, че нито една от водещите политически сили няма да издигне чисто партиен кандидат. Симеонов обаче смята, че тези тезиси не променят съществено картината.

„Борисов прави правилното нещо. Той обикаля страната, подновява актива, заздравява, надъхва младите си хора и чака своя момент“, коментира той.

Въпросът накъде ще се насочат избирателите на ГЕРБ при евентуален балотаж между Илияна Йотова и Андрей Гюров също остава труден за прогнозиране. Социологът обаче се позова на проучвания, правени през последните месеци. По думите му при сценарий Йотова – Гюров около две трети от симпатизантите на ГЕРБ се разколебават.

„Ако излязат Йотова и Гюров на балотаж, назад във времето винаги сме виждали, че около две трети от електората на ГЕРБ се разколебават и казват – или няма да гласувам, или не подкрепям никого, или не знам“, отбеляза Симеонов. Останалата една трета от избирателите на ГЕРБ според него се разделя между двамата кандидати, но с известно преимущество за Андрей Гюров.