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Първан Симеонов: Борисов е изпаднал в тежка ситуация, в която практически няма добър вариант

Първан Симеонов: Борисов е изпаднал в тежка ситуация, в която практически няма добър вариант

9 Септември, 2026 09:43 933 23

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ГЕРБ е в привилегирована позиция донякъде – да превключва между двете и да очаква евентуалната, в годините, нормална стандартна ерозия на управлението

Първан Симеонов: Борисов е изпаднал в тежка ситуация, в която практически няма добър вариант - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

ГЕРБ за първи път няма да участва със собствен кандидат в президентските избори. Според социолога Първан Симеонов решението поставя партията и нейния лидер Бойко Борисов в изцяло нова политическа ситуация.

„Ако участват, могат да се окажат много надолу. Борисов е изпаднал в тежка ситуация, в която практически няма добър вариант“, коментира той в ефира на „Здравей, България“.

„Третата опция беше да издигне кандидат, за да участва в състезанието, но всъщност да минимизира щетата“, допълни анализаторът. По думите му при издигането на партиен кандидат съществува реален риск той да остане втори или дори трети. Симеонов посочи, че през последните месеци са правени различни социологически проучвания с потенциални кандидати и сценарии за балотаж.

Според него решението очертава два големи центъра на политическия терен – „Прогресивна България“ и ПП-ДБ.

В тази конфигурация ГЕРБ запазва възможността да се позиционира между двата блока и да изчака развитието на събитията. „ГЕРБ е в привилегирована позиция донякъде – да превключва между двете и да очаква евентуалната, в годините, нормална стандартна ерозия на управлението. Да направи така, че двата блока да се уравновесят и ГЕРБ да бъде балансьор“, коментира социологът.

Симеонов обаче не изключи вероятността Борисов да направи изненадващ ход до края на кампанията. „ГЕРБ винаги са правили изненадващи ходове. Борисов винаги е имал някакви козове. Струва ни се, че този път няма, но нека не избързваме“, предупреди той.

По думите му засега лидерът на ГЕРБ разполага с няколко основни послания, с които обяснява решението на партията. Първото е свързано с честността на вота и ролята на машинното гласуване и МВР. Второто е насочено към ПП-ДБ, а третото – към факта, че нито една от водещите политически сили няма да издигне чисто партиен кандидат. Симеонов обаче смята, че тези тезиси не променят съществено картината.

„Борисов прави правилното нещо. Той обикаля страната, подновява актива, заздравява, надъхва младите си хора и чака своя момент“, коментира той.

Въпросът накъде ще се насочат избирателите на ГЕРБ при евентуален балотаж между Илияна Йотова и Андрей Гюров също остава труден за прогнозиране. Социологът обаче се позова на проучвания, правени през последните месеци. По думите му при сценарий Йотова – Гюров около две трети от симпатизантите на ГЕРБ се разколебават.

„Ако излязат Йотова и Гюров на балотаж, назад във времето винаги сме виждали, че около две трети от електората на ГЕРБ се разколебават и казват – или няма да гласувам, или не подкрепям никого, или не знам“, отбеляза Симеонов. Останалата една трета от избирателите на ГЕРБ според него се разделя между двамата кандидати, но с известно преимущество за Андрей Гюров.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Буци, шиши и мунчо

    8 6 Отговор
    да се спасяват овреме, че идват тоягите...

    09:46 09.09.2026

  • 2 честен ционист

    0 7 Отговор
    Винаги може да стане кмет на Рублевка.

    Коментиран от #4

    09:46 09.09.2026

  • 3 Пич

    6 8 Отговор
    В тежка ситуация ще изпаднат само кретените, които гласуват за Радевистите, и сдадат цялата власт в ръцете на дъртите комунисти и ченгета от ДС!!!

    Коментиран от #9

    09:47 09.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 БОРИСОВ ДА ОТИВА ПРИ ЦАРЯ

    8 5 Отговор
    КАТО ШОФЬОР . ТЕ ВЕЧЕ И ДВАМАТА СА ИСТОРИЯ И НЯМА ДА СЕ ВЪРНАТ В ПОЛИТИКАТА

    09:50 09.09.2026

  • 6 Герберастите

    5 4 Отговор
    вече са пътници.

    09:50 09.09.2026

  • 7 Герб трябва да търси помощ

    0 6 Отговор
    От братската партия Единна Русия! Тя за това беше създадена!

    09:51 09.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ХЕЙТЪР

    7 2 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    А ВИЕ ДЕМОКРАТИТЕ КУПУВАЙТЕ БЕНЗИНА ПО 2 € ЛИТЪРА ЗАСЕГА , А УТРЕ ПО 3 € И БЪДЕТЕ ЩАСТЛИВИ

    09:53 09.09.2026

  • 10 След Като Нещата Са Договорени !

    8 0 Отговор
    Има ли смисъл ?

    Участието в надпреварата ?

    10:00 09.09.2026

  • 11 В много "тежка ситуация е изпаднал"!!!

    8 4 Отговор
    Чака го съд и затвор, за това сега е по- нисък от тревата и по- тих от водата!!!
    Кирил Петков, трябва да бъде награден, а не съден!!!
    И оня Феномен от "КТБ" обира - мушингия " да му прави компания !!!

    10:05 09.09.2026

  • 12 българина

    4 3 Отговор
    въпросното лице му е малко ситуацията, затри във века на енергията Белене, ЮП и трите теца, както и забатачи всички магистрали! БМБ трябва да бъде съден, не избиран, а герб заклеймени и забранени

    10:09 09.09.2026

  • 13 Българин

    1 1 Отговор
    Ми да! Много тежка ситуация! Бойко има 37 жени и 60 деца от тях, а само 20 милиарда!
    Добре че беше Радев, да му остави фирмите на хранилката. Иначе Бойко беше загубен!

    10:09 09.09.2026

  • 14 Айде бе,

    4 2 Отговор
    Цялото българско общество е изпаднало в подобна криза в продължение на повече от 30 години насам и то благодарение на разни "Борисовци" , вклчително и познатия на всички Бойко Борисов.

    10:13 09.09.2026

  • 15 смЕх

    1 1 Отговор
    Първанчо ме развесели ! Двата "големи" центъра на политическият терен /ПБ и ПП/ДБ/ ???!!! Демек - ПП/ДБ са "голям" център ???!!! СмЕх !!! Гюро и "вице" орангутана /да ме простят истинските орангутани/ са тоооолкова "голям" политически център , че ... всички вече изпопадахме от смях . ПП. А Баце си е тарикат , никой не ще да рита 90 мин. , след като мача е свирен предварително , нали ?

    10:26 09.09.2026

  • 16 доброжелател

    1 0 Отговор
    Ндаа ,доста странна позиция демонстрира П. Симеонов. Опитва се да ни внуши ,че ППДБ са някакъв политически фактор и едва ли не ,биха могли да постигнат някакъв значим резултат който да застраши убедителната победа на Йотова. Всички сме наясно ,че подобно нещо е абсолютно невъзможно и че победата на Йотова е повече от сигурна. Разбира се ,Симеонов е взел едни пари за този си жалък опит ,но добре знаем ,че не е луд ядящият баницата. Да си ги харчи със здраве.

    10:34 09.09.2026

  • 17 ?????

    0 1 Отговор
    Уф.
    А що не разглежда най-вероятния сценарий че посолствата са прискрипали Баце и той няма друг избор.

    Коментиран от #20

    10:43 09.09.2026

  • 18 смях в залата

    0 0 Отговор
    Йотова назначи Гюров за служебен министър председател. Гюров правеше изборите с Кандев който респектираше разни общности да гласуват за бащицата Радев Сега ГЕРБ не издигнат кандидат президент и така участниците са лишени от възможността да плюят по измисления модел Борисов което си е чиста опорна. Ще гледаме как се плюят Йотова и Гюров а ако не го правят значи целта е била да играят срещу ГЕРБ. Йотова да стане президент а Гюров и Кандев да получат постове.

    10:44 09.09.2026

  • 19 Вариантите са 2

    1 2 Отговор
    Борисов - кандидат президент. И ще загуби.
    ГЕРБ - без кандидат президент. Това е загуба.
    ГЕРБ = БОРИСОВ

    10:45 09.09.2026

  • 20 смях в залата

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "?????":

    Руското стои зад Радев и Йотова а Гюров и Кандев са под изпълнители

    10:45 09.09.2026

  • 21 Ситуацията боюва си е екстра!

    1 0 Отговор
    Ситуацията прилича на "п:риказката": "И вълкът сит, и агнето цяло"!

    10:45 09.09.2026

  • 22 ШЕФА

    1 0 Отговор
    Не е изпаднал в никаква тежка ситуация ! Разбраха се с Румен Кеша и Прасето да подкрепят идиотова,това е цялата истина.Тя е евро-либерална подлога,и фашистка !

    10:52 09.09.2026

  • 23 Клуба на богатите

    0 0 Отговор
    Няма някакви притеснения.

    10:54 09.09.2026

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