Важните новини във ФАКТИ на 29.09.2026 г.

Какво ще дадем на Гърция за мощите на цар Самуил

„Връщането на мощите на цар Самуил в България е епохално събитие, а постигнатото споразумение показва, че дипломацията дава резултат". Това коментира в ефира на NOVA NEWS изследователят на българското Средновековие и преподавател в Историческия факултет на Софийския университет проф. Христо Матанов.

Министър Демерджиев: Амбицията ни е да имаме и наши хеликоптери за гасене на пожари

„По-добрата подготовка, взаимодействието между институциите и по-доброто техническо оборудване са начинът, по който можем да реагираме на климатичните промени и екстремните явления". Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев, цитиран от Нова телевизия. Той коментира работата на новия учебно-тренировъчен център за подготовка на пожарникари и спасители в благоевградското село Покровник, който ще даде възможност на български, гръцки и сръбски служители да обменят опит и да подобрят взаимодействието си.

По думите му резултатите от работата на пожарните служби през тази година показват, че страната ни се движи в правилната посока. Демерджиев посочи, че са положени много усилия за по-бързото откриване и потушаване на пожарите. „Много бързо бяха поставени задачи и професионалното ръководство на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ реагира адекватно“, каза вътрешният министър. Той изтъкна, че през тази година активно са използвани и дронове, с които огнищата могат да бъдат открити още в началния им етап.

Външно министерство привика временно управляващия посолството на Северна Македония в София

Временно управляващият посолството на Република Северна Македония (РСМ) в София беше извикана днес в Министерството на външните работи (МВнР) по повод отказа на компетентните местни институции да допуснат влизането на 27 септември на председателя на парламентарната Комисия по политиките за българите извън страната Ангел Георгиев в РСМ. Това съобщават от МВнР на сайта на ведомството, цитирани от novini.bg.

Бойко Борисов: Ние не издигнахме кандидат за президент, защото им разрушихме схемата "Аз на теб, ти на мен"

Живко Тодоров не е направил една стъпка срещу партията, а се е учил през тези 20 години. Това заяви на брифинг в Стара Загора лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, цитиран от "Фокус".

Плевнелиев: България в момента е в гръцкия сценарий, не виждам стратегическа мисъл в това правителство

Искам да благодаря на всички, които допринесоха това да се случи, както и на настоящето правителство. Това е един безспорно голям успех за българската държава и за българската дипломация. Това каза в "Лице в лице" по bTV президентът на България в периода 2012–2017 година Росен Плевнелиев във връзка с информацията, че тленните останки, за които се смята, че принадлежат на цар Самуил, ще бъдат предадени на България от Гърция тази седмица, цитиран от novini.bg.

Той коментира и разразилия се скандал с декларация срещу Русия на 50 страни в ООН - предимно от ЕС, в която е посочена и България. Президентът Илияна Йотова публикува във Фейсбук, че декларацията не е подписана, защото не бил нужен подпис.

В пълен шок съм след втория гаф на българската дипломация. Той придоби вече галактически размери, когато българският президент трябваше да се обяснява, че няма нищо общо с тази декларация, а най-смешни и жалки бяха от "Прогресивна България", когато излязоха да обясняват същото. Това е страшно падение на българската дипломация, това е страшно нечестна позиция и изключително нечестен подход към нашите партньори, заяви Плевнелиев.

След подкрепата за Йотова: Живко Тодоров показа подписана оставка като кмет. И поиска вот на доверие

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров поиска вот на доверие от присъстващите на партийно събрание на ГЕРБ, след като през последната седмица беше в центъра на политически реакции заради публично заявената си подкрепа за Илияна Йотова на президентските избори.

Явор Куюмджиев: Тези цени на горивата са заради войните в Украйна и Иран. Докато те не приключат, нищо няма да се промени

Цената на петрола днес е такава, защото се водят две войни. В едната война се затвори Ормузкият пролив и се взриви петролопровод в Саудитска Арабия, докато в другата война имаме две страни, които се състезават по разрушаването на рафинерии, което пък доведе до липсата на дизел и Русия започна да си внася дизел от Индия и Казахстан. Това заяви в ефира на Nova News бившият зам.-министър на енергетиката Явор Куюмджиев, цитиран от novini.bg.

Регионалният министър Шишков разкри схеми при санирането на блокове в Ловеч и Асеновград

Министерството на регионалното развитие и благоустройството е установило случаи на злоупотреби със средства, предназначени за саниране на жилищни блокове в Асеновград и Ловеч. Това съобщи регионалният министър арх. Иван Шишков в „Лице в лице“ по bTV, цитиран от novini.bg.

Демерджиев: Към момента няма толкова сигнали и данни за купуване на гласове и контролиран вот

„Към момента няма толкова сигнали и данни за купуване на гласове и контролиран вот. Не наблюдаваме тези явления с интензитета, който сме виждали при предходни избори. Това по никакъв начин не намалява вниманието ни и мерките, които предприемаме“. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев във връзка с подготовката за предстоящите на 25 октомври избори за президент и вицепрезидент, цитиран от bTV.

Кабинетът реши: Електрическите тротинетки вече с регистрация в общините

Правителството прие нови правила за регистрацията на индивидуалните електрически превозни средства в общините, съобщават от Нова телевизия. Наредбата определя как ще се извършва регистрацията, какви документи ще трябва да подават собствениците и каква информация ще се съхранява за превозните средства.

Общините ще водят регистър, в който ще се съдържат данни както за регистрираните индивидуални електрически превозни средства, така и за техните собственици. Определят се и задълженията на кметовете при извършването на регистрацията.

Новите правила уреждат целия процес – от първоначалното вписване на превозното средство до промяна на вече декларирани обстоятелства, прекратяване на регистрацията и последващото ѝ възстановяване.

Фермери: България има капацитет да произвежда повече храни, отколкото потребява, но въпреки това разчита на внос

Разходите на земеделците се увеличават, конкуренцията се засилва, а пазарната борба става все по-трудна. Това обяви Георги Стоянов, председател на Български фермерски съюз, по време на форум „Фермери и пазари – конкурентни чрез устойчивост“, организиран от съюза днес в хотел „Интерконтинентал София“. Според Стоянов не е достатъчно стопаните само да произвеждат добра суровина. Ако те не участват в следващите етапи - съхранение, преработка, дистрибуция, създаване на собствена марка и директни продажби, голяма част от добавената стойност остава извън техните стопанства, каза той. По думите му фермерите трябва да изградят работещи партньорства, които да гарантират на производителя по-добра позиция и реален дял от стойността на крайния продукт.

"Продължаваме Промяната" внася сигнал в КПК за конфликт на интереси на депутата от ПБ Слави Василев

"Продължаваме Промяната“ внася сигнал в Комисията за противодействие на корупцията с данни за наличие на частен интерес и неизпълнение на задължението за деклариране от страна на народния представител Слави Василев Василев от парламентарната група на „Прогресивна България“. Това съобщават от пресцентъра на партията на Асен Василев.

В сигнала, на основание на Закона за противодействие на корупцията (ЗПК), комисията се сезира с данни, които обосновават извършването на проверка за установяване на конфликт на интереси по отношение на лице, заемащо висша публична длъжност.

Обосновката на сигнала е, че 23.09.2026 г. Народното събрание отмени свое Решение от 31.10.2025 г., с което беше наложена временна забрана върху износа и вътреобщностните доставки на нефтопродукти (дизел и авиационно гориво). По време на пленарното заседание народният представител Слави Василев участва активно в дебата с изказване в подкрепа на отмяната, аргументирайки се, че мярката ще подпомогне търговците на горива. При последвалото гласуване същият е гласувал „за“.

Видно от справка в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, която потвърждава и медийни разкрития на BIRD.BG, търговското дружество „Ийст Петролеум“ ЕООД е учредено на 31.01.2025 с едноличен собственик на капитала и управител Слави Василев Василев. Предметът на дейност на дружеството изрично включва търговия на едро и дребно с нефт и нефтопродукти, включително износ.

Според член 145 от правилника на Народното събрание, който е с ранг на закон, публикуван в Държавен вестник и приет от сегашното Народно събрание, при внасяне на законопроекти, изказване или гласуване в пленарно заседание или в комисия, народен представител с частен интерес от обсъждания проблем по смисъла на закона за противодействие на корупцията, сред лица, заемащи публични длъжности, длъжен да го декларира.

Фирмата на Слави Василев „Ийст петролиум“ ЕОД по своя предмет на дейност е за внос и износ на петролни продукти. Така че той трябва да обясни защо не е декларирал това обстоятелство, когато защитаваше решение за отмяна на забраната за износ на петролни продукти, което ще допринесе за увеличаване на цената на дизела, а вероятно и на другите горива.

27 кандидатпрезидентски двойки на изборите през октомври

Финално на изборите на 25 октомври ще има 27 кандидатпрезидентски двойки, издигнати от 20 инициативни комитета и 7 партии. Това съобщи на брифинг говорителят на ЦИК Стоянка Балова, цитирана от бТВ.

Доходите от чужбина и имуществото зад граница подлежат на деклариране

Националната агенция за приходите напомня на гражданите, които са местни физически лица и са получили доходи от чужбина през 2025 г. и/или са собственици на имоти зад граница, за необходимостта да ги декларират.

Пеевски: Много скоро трябва да има отговори - цялата истина за моите полети. Цялата истина за мантинелите

Иван Демерджиев се закани, че много скоро ще има отговори. Точно така, г-н Демерджиев! И аз това казвам - много скоро трябва да има отговори - цялата истина за моите полети, която е ясна и категорична! Цялата истина за мантинелите! Кой, какво и с кого е правил, откраднал и злоупотребил.

Иззеха близо 16 тона храни и над 6200 литра напитки в Плевен

Близо 16 тона храни и над 6200 литра напитки, неотговарящи на нормативните изисквания, са установили инспектори от Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – Плевен при проверка на склад за търговия на едро с храни в града. Проверката е извършена съвместно със служители на Областна дирекция на МВР – Плевен след постъпил сигнал, съобщиха от пресцентъра на Българската агенция по безопасност на храните.

Започват проверки за реалните изкупни цени на продукцията от българските производители

Започват проверки за реалните изкупни цени, на които се купува продукцията от българските производители. Това съобщи председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Мая Манолова по време на втория ден от тридневния форум „Фермери и пазари – конкурентни чрез устойчивост“, организиран от Българския фермерски съюз.

България, Гърция и Румъния с екшън план за 25 ключови транспортни проекти по оста Егейско море - Дунав - Черно море

България, Гърция и Румъния преминават от политическа координация към съвместно планиране и реализация на конкретни трансгранични транспортни проекти по три направления между Егейско море, Дунав и Черно море. В рамките на среща на високо ниво в Брюксел на тема „Приятели на Югоизточна Европа: Да преодолеем липсите заедно“, транспортните министри Георги Пеев, Христос Димас, Йонел Скриоштяну, държавен секретар на транспорта и инфраструктурата на Румъния, заедно с европейския комисар по устойчив транспорт и туризъм Апостолос Дзидзикостас, координатора за Европейски транспортен коридор „Балтийско море - Черно море - Егейско море“ Марио Мауро, координатора на Европейски транспортен коридор „Рейн-Дунав“ Маргарида Маркеш, и вицепрезидента на Европейската инвестиционна банка Робърт де Гроот подписаха план за действие. Той е в изпълнение на меморандума за разбирателство между правителствата на трите държави относно засилено трансгранично сътрудничество в рамките на Платформата за коридора Черно море - Егейско море, подписан на 3 декември 2025 г.

ДБ предлага:1000 евро в лична инвестиционна сметка "Бъдеще" за всяко новородено българче от 1 януари 2027 г. ВИДЕО

“Демократична България” предлага държавата да инвестира 1000 евро в индивидуална сметка “Бъдеще” за всяко новородено бебе от 1 януари 2027-а година. Законопроектът предвижда парите да растат като личен инвестиционен актив, към който семейството може постоянно да добавя средства, но сметката ще остане неприкосновена, докато детето не порасне и не навърши 60 години.

ИПБ пита кой произвежда новите мантинели, колко струват и дали са качествени и безопасни

В момента сме свидетели на парадокс с потенциално скъпоструващи последици - на терен тече мащабна подмяна на защитните прегради по пътищата, а в кабинетите вече 5 месеца се изработва нова Наредба за мантинелите с изцяло нови технически изисквания. Това се заявява в позиция на Института за пътна безопасност (ИПБ).

Експерти поставиха под съмнение качеството на мантинелите у нас

Съмнения за сертифицирането и качеството на мантинелите по българските пътища изразиха председателят на Управителния съвет на Научно-техническия съюз по транспорт Ясен Ишев и директорът на Института за транспортна инфраструктура д-р инж. Христо Грозданов. В ефира на NOVA NEWS двамата поставиха въпроси за изпитването на предпазните системи, контрола при монтажа им и конкуренцията между производителите.

Производители на ракия предупреждават за протести

Предложението за глоба на физически лица, ако държат ракия, произведена от друг човек, е написано противоречиво. Това е мнението на водещи икономисти и финансисти. Текстовете ще бъдат коригирани, но това не успокои собствениците на казани за ракия у нас, съобщи Нова ТВ.

Фискалният съвет настоява за предпазлив бюджет през 2027 година

Фискалният съвет препоръчва по-предпазлив подход при планирането на държавния бюджет за 2027 година заради нарастващи външни рискове и глобално икономическо забавяне. Институцията е разгледала Есенната макроикономическа прогноза на Министерството на финансите и изразява сериозни резерви към част от заложените в нея допускания.

Костадинов от Силистра: Разговарям с всеки български гражданин, защото там е отговорът на всеки въпрос за България

Пет основни приоритета представи кандидатът за президент на “Възраждане”, Костадин Костадинов, при посещението си в град Силистра.

Изплащат коледна добавка през ноември

Социалната подкрепа от държавата е на фокус в Министерския съвет. Правителство, работодатели, синдикати и гражданският сектор обсъждат създаване на Кодекс за социална подкрепа, който да обединява всички социални помощи. Целта е по-видими права и по-достъпна подкрепа за нуждаещите се. По думите на финансовия министър Гълъб Донев, който откри дискусията, трябва да се създаде адекватна система, която да гарантира защита за хората.