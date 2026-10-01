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Даренията за 4 от кандидатпрезидентските двойки са на стойност 387 891,50 евро

Даренията за 4 от кандидатпрезидентските двойки са на стойност 387 891,50 евро

1 Октомври, 2026 15:41 898 22

  • дарения-
  • избори-
  • президент

Андрей Гюров и Георги Кандев са получили общо 163 600 евро, а Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 37 400 евро

Даренията за 4 от кандидатпрезидентските двойки са на стойност 387 891,50 евро - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сметната палата съобщи информация за даренията на 4 от общо 27-те кандидатпрезидентски двойки на изборите. Общият размер на дарените пари на четирите двойки е 387 891,50 евро.

Паричните дарения от физически лица до момента са 201 000 евро. Получатели са два инициативни комитета.

Този на Андрей Гюров и Георги Кандев е получил общо 163 600 евро от 19 дарения. Най-голямата дарена сума е 100 000 евро.

Инициативният комитет на Илияна Йотова и Кирил Вълчев е получил 37 400 евро от 48 дарения. За тях най-голямото дарение е от 5 000 евро.

Средствата от кандидати и членове на инициативни комитети са общо 186 891,50 евро. От тях 16 893,50 евро са парични средства, а 169 998 евро са непарични средства.

До 30 септември партиите и инициативните комитети трябваше да подадат първоначална информация за дарения, предоставени средства, декларации за произход и агенции, с които работят.

След приключването на кампанията участниците трябва да представят в Сметната палата отчетите си за приходите и разходите до 4 декември, а при балотаж – до 11 декември 2026 г. След това институцията ще извърши одит на съответствието на декларираните приходи и разходи в предвидените от закона случаи.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    10 5 Отговор
    Рекламните клипове на. Йотова и Гюров по телевизиите са по 40 000 евро на минута.Десетки милиони.

    Коментиран от #9

    15:52 01.10.2026

  • 2 Читател

    19 6 Отговор
    Време е за Възраждане!

    Коментиран от #3

    15:53 01.10.2026

  • 3 ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡

    3 16 Отговор

    До коментар #2 от "Читател":

    Кой казааА , "Време е за BrъZpaждани" 🤣🤣🤣
    Ч.ебy.рашка и крокодила Гена вице и Президент 🤣🤣🤣

    Коментиран от #10

    15:59 01.10.2026

  • 4 Сусу Манарата

    6 1 Отговор
    Президентските избори - театро и келепир.

    16:10 01.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Историята помни

    8 2 Отговор
    Другарката мафиЙотова е помилвала 5 (ПЕТ) наркоразпространителя, които тровят нашите деца.
    Дали техните дарения ще бъдат оповестени, как мислите ?

    Илияна Йотова се скатава и се опитва да прикрие информацията за помилвания наркотрафикант! Що тъй? Крие ли нещо?

    16:18 01.10.2026

  • 8 Случаен

    5 0 Отговор
    Пари на вятъра

    16:29 01.10.2026

  • 9 Софийски селянин,

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Е ти пък много се изхвърли,че тарифите са високи ама чак толкова..

    Коментиран от #11

    16:29 01.10.2026

  • 10 Розав пудел с бустер

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡":

    ЗдрастиИИ пеДрохан 🤪🤡

    16:30 01.10.2026

  • 11 Последния Софиянец

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Софийски селянин,":

    37 000 евро на минута.Провери.

    16:31 01.10.2026

  • 12 Софийски селянин,Пенсионер

    4 0 Отговор
    Тези анонимни дарители да ги бяха дало за някъква благородна кауза...
    А то за президентска кампания и за президент от който нямаме никаква полза, файда..

    Коментиран от #17

    16:33 01.10.2026

  • 13 4567

    0 0 Отговор
    Пеги Бънди няма откъде да вземе. Ал е беден!

    16:39 01.10.2026

  • 14 Горски

    2 0 Отговор
    Всичките „олигарси“, които под строй минаха „по пътя на копринката“ сигурно декларираха чувалите с кинти дадени на „прогресистите“, а?! Ама ще пропищят и те, още малко остана, защото и тях излъгахте с обещания. Така че тия глупотевини за дарения, декларирани пред Сметната палата, си ги рецитирайте пред огледалото, но не и по телевизора, защото никой, ама никой не ви вярва. Камо ли пък в Пловдив, където много добре знаят колко кинти наброи Илиян Филипов на вас – Радевите прогресисти от 19 април.

    16:41 01.10.2026

  • 15 Това са

    3 1 Отговор
    Пари хвърлени изцяло на вятъра. Президент в малка страна като България трябва да се избира от парламента а вицепрезидент не е нужен.

    16:41 01.10.2026

  • 16 леле мале,

    0 0 Отговор
    Объркаха им се сметките на назначените зависими социологически агенции. Преди нямаше нужда да проучват друго освен избиратената активност и даренията към кандидатите. Ако ще гласуват пак приблизително същитата бройка като предишните за кебапче и бира е ясно за кого ще гласуват. Ако разликите от количеството на дарения се открояват многократно за определен кандидат, както беше на последните избори за Радев (над 600 милиона евро срещу малко нд 40 хиляди за втория), яно кой ще бъде настанен на креслото. Сега обаче задкулисието е решило друго и обърквацията е пълна. Цели 4 кандидатури получават сериозни дарения, а колко ще е избирателната актиност е направо мъгла.

    16:43 01.10.2026

  • 17 Соросоидния коректор

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Софийски селянин,Пенсионер":

    Прави едни и същи грешки на хората и това не може да е случайно , умишлено е. Ние сме в някакво жалко подобие на обществен порядък на нарочен безкраен безпорядък.

    16:45 01.10.2026

  • 18 Пари за русофобите ГюровЙотова

    2 1 Отговор
    Гюров и Йотовица получават пари от урсулата и зелената въшка.

    16:49 01.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Ще им се укропрезидент, ама друг път!

    1 0 Отговор
    Колкото и да са напъват Урсулата,Каята и клоунът "четворката на войната" срещу Русия нямат никакви шансове!

    16:57 01.10.2026

  • 22 Тото 1 и Тото 2

    0 0 Отговор
    Даренията били само някакви си 340 000 !!!! Та ББ даде къща в Барселона за над 3 000 000. Явно му е дала , много , много , ама наистина много !

    17:18 01.10.2026

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