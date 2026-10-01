Даренията за 4 от кандидатпрезидентските двойки са на стойност 387 891,50 евро

Сметната палата съобщи информация за даренията на 4 от общо 27-те кандидатпрезидентски двойки на изборите. Общият размер на дарените пари на четирите двойки е 387 891,50 евро.
Паричните дарения от физически лица до момента са 201 000 евро. Получатели са два инициативни комитета.
Този на Андрей Гюров и Георги Кандев е получил общо 163 600 евро от 19 дарения. Най-голямата дарена сума е 100 000 евро.
Инициативният комитет на Илияна Йотова и Кирил Вълчев е получил 37 400 евро от 48 дарения. За тях най-голямото дарение е от 5 000 евро.
Средствата от кандидати и членове на инициативни комитети са общо 186 891,50 евро. От тях 16 893,50 евро са парични средства, а 169 998 евро са непарични средства.
До 30 септември партиите и инициативните комитети трябваше да подадат първоначална информация за дарения, предоставени средства, декларации за произход и агенции, с които работят.
След приключването на кампанията участниците трябва да представят в Сметната палата отчетите си за приходите и разходите до 4 декември, а при балотаж – до 11 декември 2026 г. След това институцията ще извърши одит на съответствието на декларираните приходи и разходи в предвидените от закона случаи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #9
15:52 01.10.2026
2 Читател
Коментиран от #3
15:53 01.10.2026
3 ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡
До коментар #2 от "Читател":Кой казааА , "Време е за BrъZpaждани" 🤣🤣🤣
Ч.ебy.рашка и крокодила Гена вице и Президент 🤣🤣🤣
Коментиран от #10
15:59 01.10.2026
4 Сусу Манарата
16:10 01.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Историята помни
Дали техните дарения ще бъдат оповестени, как мислите ?
Илияна Йотова се скатава и се опитва да прикрие информацията за помилвания наркотрафикант! Що тъй? Крие ли нещо?
16:18 01.10.2026
8 Случаен
16:29 01.10.2026
9 Софийски селянин,
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Е ти пък много се изхвърли,че тарифите са високи ама чак толкова..
Коментиран от #11
16:29 01.10.2026
10 Розав пудел с бустер
До коментар #3 от "ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡":ЗдрастиИИ пеДрохан 🤪🤡
16:30 01.10.2026
11 Последния Софиянец
До коментар #9 от "Софийски селянин,":37 000 евро на минута.Провери.
16:31 01.10.2026
12 Софийски селянин,Пенсионер
А то за президентска кампания и за президент от който нямаме никаква полза, файда..
Коментиран от #17
16:33 01.10.2026
13 4567
16:39 01.10.2026
14 Горски
16:41 01.10.2026
15 Това са
16:41 01.10.2026
16 леле мале,
16:43 01.10.2026
17 Соросоидния коректор
До коментар #12 от "Софийски селянин,Пенсионер":Прави едни и същи грешки на хората и това не може да е случайно , умишлено е. Ние сме в някакво жалко подобие на обществен порядък на нарочен безкраен безпорядък.
16:45 01.10.2026
18 Пари за русофобите ГюровЙотова
16:49 01.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Ще им се укропрезидент, ама друг път!
16:57 01.10.2026
22 Тото 1 и Тото 2
17:18 01.10.2026