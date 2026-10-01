Костадин Костадинов получи гоблен с Паметника на свободата

По време на среща, която се проведе в град Провадия, Костадин Костадинов получи нетрадиционен подарък.

Жителка на града му подари изработен от нея гоблен с Паметника на свободата, тъй като кандидатът за президент на “Възраждане” описва най-точно нейния идеал за свободна и независима България.

Костадинов беше категоричен, че срещите му с граждани са на площада, за да проведе един различен разговор за бъдещето на България такава, каквато я вижда българският народ.

Костадинов посочи, че е време решенията за нашата държава да се вземат от българския народ и българските политици, а не от евроатлантически марионетки, които изпълняват команди на външни за страната ни сили.

Костадинов каза пред гражданите, че целите, които си поставя, са свободна, независима, благоденстваща България, със силна армия и сигурни граници.

“Ще работя още за научен и образователен просперитет, но за всичко това ми е нужна вашата подкрепа. Понятията „цивилизационен избор“, и „евроатлантическа ориентация“, създадени в едно друго време, днес те са изпразнени от смисъл. Българският народ има нужда от нова колективна цел и различен избор”, каза още Костадинов пред събралото се множество.