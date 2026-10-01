Новини
България »
Костадин Костадинов получи гоблен с Паметника на свободата
  Тема: Избори

Костадин Костадинов получи гоблен с Паметника на свободата

1 Октомври, 2026 19:25, обновена 1 Октомври, 2026 19:31 2 112

  • костадинов-
  • избори-
  • кампания-
  • президент-
  • провадия-
  • възраждане

Лидерът на Възраждане получи нетрадиционния подарък по време на среща в Провадия

Костадин Костадинов получи гоблен с Паметника на свободата - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

По време на среща, която се проведе в град Провадия, Костадин Костадинов получи нетрадиционен подарък.

Жителка на града му подари изработен от нея гоблен с Паметника на свободата, тъй като кандидатът за президент на “Възраждане” описва най-точно нейния идеал за свободна и независима България.

Костадинов беше категоричен, че срещите му с граждани са на площада, за да проведе един различен разговор за бъдещето на България такава, каквато я вижда българският народ.

Костадинов посочи, че е време решенията за нашата държава да се вземат от българския народ и българските политици, а не от евроатлантически марионетки, които изпълняват команди на външни за страната ни сили.

Костадинов каза пред гражданите, че целите, които си поставя, са свободна, независима, благоденстваща България, със силна армия и сигурни граници.

“Ще работя още за научен и образователен просперитет, но за всичко това ми е нужна вашата подкрепа. Понятията „цивилизационен избор“, и „евроатлантическа ориентация“, създадени в едно друго време, днес те са изпразнени от смисъл. Българският народ има нужда от нова колективна цел и различен избор”, каза още Костадинов пред събралото се множество.


България
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google

Подобни новини


Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове