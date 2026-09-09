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НС ратифицира Норвежкия финансов механизъм: България получава над 106 млн. евро

НС ратифицира Норвежкия финансов механизъм: България получава над 106 млн. евро

9 Септември, 2026 11:35 1 075 14

  • норвежкия финансов механизъм

Финансовата помощ по НФМ се предоставя за финансиране на проекти в тематичните приоритети: Европейски зелен преход; Демокрация, върховенство на закона и човешки права; Социално включване и устойчивост. Предвижда се Национално координационно звено да бъде дирекция „Централно координационно звено“ в администрацията на Министерския съвет

НС ратифицира Норвежкия финансов механизъм: България получава над 106 млн. евро - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Парламентът прие на две четения в едно заседание законопроект за ратифициране на меморандума за разбирателство относно изпълнението на Норвежкия финансов механизъм 2021 – 2028 г. между България и Норвегия. Вносител е Министерският съвет.

В мотивите се посочва, че в съответствие с Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Норвежкия финансов механизъм (НФМ) за периода май 2021 – април 2028 г. България ще получи финансова помощ в размер на 114 084 255 евро с цел намаляване на икономическите и социалните различия в Европейското икономическо пространство, както и за укрепване на двустранните отношения със страните донори. Нетната сума, която ще получи България след приспадане на средства за управление от и други разходи, е 106 098 357 евро.

Финансовата помощ по НФМ се предоставя за финансиране на проекти в тематичните приоритети: Европейски зелен преход; Демокрация, върховенство на закона и човешки права; Социално включване и устойчивост. Предвижда се Национално координационно звено да бъде дирекция „Централно координационно звено“ в администрацията на Министерския съвет. Функциите на Разплащателен орган ще бъдат изпълнявани от дирекция „Национален фонд” в Министерството на финансите, а функциите на Одитен орган – от Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС“ към министъра на финансите, пише в мотивите на законопроекта.

В рамките на дебатите Димо Дренчев от „Възраждане“ посочи, че няма да подкрепят предложението. Приоритетите на Норвежкия механизъм звучат много добре, но в два от тях – правосъдие и вътрешни работи, където се отделят почти 70 млн. евро, по задължение 10% от средствата трябва да отидат в неправителствени организации, които се занимават с овластяване на ромите, добави той. Друго притеснително за нас са тези над 30 млн. евро за правосъдие, защото се финансират основно НПО, които се занимават с проекти за домашно насилие, интеграция на бежанци, над 6 млн. евро ще се дадат за интеграция на украинските бежанци в България, заяви Дренчев. По думите му, средствата не трябва да бъдат разпределени по този начин и те ще бъдат изхарчени без никакъв ефект нито за ромите, нито за домашното насилие.

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова съобщи, че са оттеглени проектите на решения за гласуване от първа точка от програмата на депутатите, свързана с промени в състава на постоянни комисии.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    3 0 Отговор
    Нов шерхолдър в корпорация Бългерия.

    11:36 09.09.2026

  • 2 Зеления

    5 2 Отговор
    и са напълно прави от Възраждане - Радев да налива пари в НПО, които водят открита антибългарска политика и чиито представители денонощно киснат по медиите да бъркат съзнанието на българите е кощунство

    11:47 09.09.2026

  • 3 И пари да ни дават не помага...

    1 6 Отговор
    Русия, чрез Путин- русофилите си,
    е минирала демокрацията за неопределен период от време в България!!!

    Коментиран от #6

    11:47 09.09.2026

  • 4 Румбата

    2 1 Отговор
    Ще се наложи да си повишим зарплаты .

    11:51 09.09.2026

  • 5 Рундьо участваше

    2 2 Отговор
    в инициативата "България на три морета", от която не стана ясно какви са ползите за държавата. Сега друга "екзотика". Рундьо е неуморим в намиране на простотии!

    11:53 09.09.2026

  • 6 Хахахаха

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "И пари да ни дават не помага...":

    Аз на тази руска губерния България и едно евро не бих дал.

    11:55 09.09.2026

  • 7 Мдаа!🤔

    5 0 Отговор
    Сега НПО ще имат достатъчно пари за антибългарска дейност в това число и срещу Радев! Добре ще им дойдат на педофилите тези пари!
    Радев, Радев.....!

    12:00 09.09.2026

  • 8 Ха ха ха

    0 5 Отговор
    Възраждане против средствата за ромите, а пък техния водач копейката ром от Варна.

    12:16 09.09.2026

  • 9 100 милиона

    4 1 Отговор
    за държава са капка в морето!укра получава стотици милиарди,и все и не стигат!За нас трохите! Мразя ес безплатно!

    Коментиран от #13

    12:21 09.09.2026

  • 10 Искаме

    2 0 Отговор
    пълна забрана за нпо тата в България,с приоритет сорос ките!

    12:23 09.09.2026

  • 11 Една фръцла с две цигарки

    3 0 Отговор
    Еее ако може и майките си биха си продали и бащите и душите ццццц..

    12:31 09.09.2026

  • 12 Напомнящ

    5 0 Отговор
    Отново поемане на загробващи РОДИНАТА ни ангажименти от продажните властници!!!

    12:36 09.09.2026

  • 13 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "100 милиона":

    Възмущаваш се тука че 100 млн били "капка в море" за БГ а Украйна получавала Милиарди,ама такива като тебе само се надсмивате как Зеленски просел.Да сте си мръднали задниците и вие да изпросите "некой лев" ааа?Гиди паразити русофилски такива,че се и напрякате да мразите безплатно...

    13:04 09.09.2026

  • 14 ха ха

    0 0 Отговор
    в името на шарените хартийки "държавата" обещава по един бъбрек за заслужилите норвежци

    13:08 09.09.2026

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