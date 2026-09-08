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Учредяват ИК на кандидатурата Йотова-Вълчев: Лили Иванова, Пимпирев, Вежди Рашидов сред подкрепящите номинацията

Учредяват ИК на кандидатурата Йотова-Вълчев: Лили Иванова, Пимпирев, Вежди Рашидов сред подкрепящите номинацията

8 Септември, 2026 17:46 2 550 76

  • лили иванова-
  • илияна йотова-
  • вежди рашидов-
  • инициативен комитет

117 политици, общественици, артисти и спортисти подкрепят номинацията

Учредяват ИК на кандидатурата Йотова-Вълчев: Лили Иванова, Пимпирев, Вежди Рашидов сред подкрепящите номинацията - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

В този час кандидат-президентската двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев представят членовете на инициативния си комитет. 117 политици, общественици, артисти и спортисти застават зад тях в битката за доверието на избирателите на 25 октомври. В подкрепа на кандидатурата на Йотова са формациите БСП, управляващата Прогресивна България и ВМРО, съобщи бТВ.

Инициативният комитет ще бъде ръководен от полярния изследовател професор Христо Пимпирев, съобщи бТВ.

В Зала 6 на Националния дворец на културата започна представянето на инициативния комитет, който издига кандидатурата на Илияна Йотова за президент и на Кирил Вълчев за вицепрезидент. Сред присъстващите е и примата на българската естрада Лили Иванова. Тя зае място на първия ред, за да проследи началото на събитието и представянето на инициативния комитет.

Комитетът обединява 117 души, сред които представители на различни политически формации и обществени среди. Сред партиите и формациите, които подкрепят кандидатурата на Йотова, са БСП, „Прогресивна България“, ВМРО и „Александър Стамболийски“, както и други политически и граждански структури. В инициативния комитет участва и президентът на България в периода 2002–2012 г. Георги Първанов. Преди началото на събитието той коментира пред журналисти, че познава Илияна Йотова от дълги години и е работил с нея. Първанов заяви, че застава зад кандидатурата ѝ с увереност в нейната диалогичност и способността ѝ да търси пътища за обединяване на обществото.

Сред по-интересните лица в инициативния комитет е и бившият министър на културата в две поредни правителства на Бойко Борисов – скулпторът Вежди Рашидов. Рашидов също заяви подкрепата си за Илияна Йотова. По думите му България има нужда от силна мажоритарна фигура. Въпреки че е бил част от правителства, оглавявани от Бойко Борисов, Рашидов е заявил пред журналистите, че не очаква лидерът на ГЕРБ да му се сърди за подкрепата към Йотова.

Сред членовете на инициативния комитет е и евродепутатът от ГЕРБ Емил Радев. Той е сред представителите на политическите среди, които застават зад кандидатурата на Йотова и бившия генерален директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев. В комитета присъстват и редица известни представители на културата и изкуството. Сред тях е актьорът Павел Попандов.

Подкрепата за кандидатурата идва и от представители на местната власт. В инициативния комитет участват кметове на различни общини, сред които кметовете на Гоце Делчев, Русе и Перник. Сред членовете има и представители на спортните среди.

Предстои официалното представяне на инициативния комитет и мотивите, с които той застава зад кандидатурата. Двамата ще влязат в битката за президентските избори, насрочени за 25 октомври. Събитието в НДК се очаква да даде повече яснота както за състава на инициативния комитет, така и за подкрепата, която кандидатурата получава от различните политически и обществени среди.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Батка

    34 5 Отговор
    Бате, тия младежи ще изпукат преди изборите.😆

    17:49 08.09.2026

  • 2 слава вечна слава

    36 6 Отговор
    ще влезе и в учебниците
    като пример за Анти-Демокрация
    в новата ни Демократична история

    17:51 08.09.2026

  • 3 Въпрос

    48 6 Отговор
    Свинята майка за 10 години и 10к евро(освен останалите привилегии) на месец някой знае ли какво свърши?

    Коментиран от #9, #43

    17:52 08.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ЕДГАР КЕЙСИ

    21 6 Отговор
    КЪДЕ Е ПОЛКОВНИК - БАБА СМЕШКА ZЛОБЕВА С ОРДЕНИТЕ ? ? ? ...................

    17:57 08.09.2026

  • 6 Камион

    33 6 Отговор
    Другарката Ива̀нова що се излага - не ми е ясно!?

    Коментиран от #13

    18:01 08.09.2026

  • 7 Иван

    34 9 Отговор
    Сбирток от безгръбначни лапачи на ...., с такъв антураж другарката може само да мечтае за Дондуков 2

    18:01 08.09.2026

  • 8 Лелееее

    32 4 Отговор
    Ама как така кмета на Гоце Делчев не подкрепя двамата си съграждани?🤣

    18:02 08.09.2026

  • 9 Да, зная

    37 9 Отговор

    До коментар #3 от "Въпрос":

    Точно нищо. Само прираст в живо тегло. Това може една свиня в обувки. Нищо друго. Целувачите от т. нар. "инициативен комитет" искат да дояждат копанята на свинята. Гняс.

    18:03 08.09.2026

  • 10 Муткурова , Пазарджик

    37 5 Отговор
    Гледах и чух как Пимпирев директно ,без срам потвърди ,че определени хора в държавата и цели семейства си правят евтини екскурзии на Държавна издръжка и с държавния кораб (нашите пари) до другия край на света

    18:04 08.09.2026

  • 11 НИЩО МУ НЯМА

    14 6 Отговор
    ЛЕ ЛЕЕ
    ЗА ДРУГУТЕ ОТ ИН.КОМ. .. Е ЯСНО
    АМА ПО ПАНДОВ КО МУ СтАНА
    ТА СТАНА КУМУНИСТ....
    СИГУРНО Е ОТ СКОКА НА ГЛАВА ОТ ЗИЛА
    В ЩУРЕЦ В 👂.......янчко от сполука за бг

    18:04 08.09.2026

  • 12 Сатана Z

    9 25 Отговор
    Така се прави широка коалиция, зад която ще застане над 80% от българското общество.
    Инициативен комитет а не Петрохан скара Партия,която толерира педофилията в България

    Коментиран от #14, #38

    18:04 08.09.2026

  • 13 Факт

    29 10 Отговор

    До коментар #6 от "Камион":

    Йотова й обещала мавзолей на мястото на Г.Димитровия!

    18:04 08.09.2026

  • 14 хахаха

    27 8 Отговор

    До коментар #12 от "Сатана Z":

    80%?Едва ли са чак толкова много умствено изостаналите червени подложки в България!

    Коментиран от #57

    18:06 08.09.2026

  • 15 Пепо

    28 6 Отговор
    Веждито се натиска за придворен художник.Всички умилкващи се около Йотова са кандидати за служби.До един.Борбата за постове ще е безмилостно свирепа.

    18:08 08.09.2026

  • 16 УжАсен

    31 10 Отговор
    И Гоце ага,и пияния мултак Вежди ,и серГЕЙ Станишев ,и Огнян Герджиков запека и само дегенерати милионери крадци...ИдиЙотова е приключена!

    18:08 08.09.2026

  • 17 Гробар

    20 6 Отговор
    Боклуци от кол и въже лижат топките на Плешо щатската подлога.

    18:08 08.09.2026

  • 18 механик

    25 5 Отговор
    А някой под 60 години ?

    18:08 08.09.2026

  • 19 ДъБили

    15 21 Отговор
    След като видях предизборния клип на ГиК двойката пейpacи с пластмасовите пистолетчета и светената вода повърнах🤮 и няма и съмнение, че Йотова, ще спечели тези избори и по-добре!

    Коментиран от #34

    18:09 08.09.2026

  • 20 Сатана Z

    31 9 Отговор
    Напусни България йотовица - национален предател и крадец! Сватба на сина ти Марин Йотов за 1.6 млн.в Правец. На една маса Гергов - откраднал Пловдивския панаир и х-л Санкт Петербург ( бивш Тримонциум) и стотици милиони от Българския народ , зловещия генерал от ДС Сотир Ушев с предявени обвинения за кражби, оттам на милиционерите казват "Ушеви" и жена му Весела Лечева с островите и палатите в Гърция и за капак при тях мунчо кРадев който с ехидна усмивка маха на фотографите. Еднакво гнуснии мунчовите крадци и убития бивш чалга месия славуца от Учиндол който се потопи в бърлогата си и не смее да се покаже. Вън от България крадци и национални предатели.

    Коментиран от #40, #49

    18:10 08.09.2026

  • 21 Недоволен

    18 9 Отговор
    Не искам Йотова. По-добре Лили Иванова.

    18:10 08.09.2026

  • 22 Софето

    27 5 Отговор
    Утайката на обществото

    18:10 08.09.2026

  • 23 Румънската служба за разузнаване (SRI)

    10 8 Отговор
    Румънската служба за разузнаване (SRI) е заловила руски шпионин и е предотвратила акт на саботаж на територията на Румъния, предаде агенция Аджерпрес, като се позова на съобщение на разузнаването, съобщи БТА.

    Коментиран от #32

    18:10 08.09.2026

  • 24 име

    14 3 Отговор
    На последните парламентарни избори активността беше 51% и гласуваха 3 млн.360 хил.човека ( избиратели -6 575 151 гласували -3 360 330 активност -51.11%)
    На изборите за президент октомври 2026 г. от тях ще гласуват за Йотова всички удовлетворени че за 4 месеца и половина Радев им вдигна винетки с 30 % ,от 1 юли ток, вода и парно ,цигари от 1 август ,хранителни продукти с 20% ,застраховки и социално осигуряване. Ще гласуват щастливите от това че взе веднага 6.3 млрд евро заеми и планира още 10.5 млрд.които не се водят на Радев или Йотова а на държавата България, тоест на всички нас. Ще гласуват за Йотова всички щастливци като гледат снимките на сватбата на сина й Марин Йотов в Правец за 1.6 млн.на който на една маса празнуват Георги Гергов ,ген. Сотир Ушев от ДС съден за кражби в особено големи размери и съпруг на Весела Лечева с имотите и островите в Гърция на една маса с Румен Радев и махат всички заедно ехидно ,а Марин Йотов е в Лондон с влогове в Лондонското сити за 79 млн.евро и тази година дари Илияна Йотова с внук на име Максим с подаръчен влог 11 млн.евро. Всички тези ще гласуват защото са реализирани като тях. Народното веселие е на макс и хвърчат калпаци във въздуха от щастие.

    18:11 08.09.2026

  • 25 Мишел

    14 7 Отговор
    Падна мита че Бойко Борисов е крадец и ограбил държавата и народа за 15 години! Новият премиер Румен Георгиев Радев го доказа! Преди изборите за пред наивниците говореше за конфискации и разследване грабежа на предишните управляващи. От 19 април за 4 месеца и половина няма нито едно разследване към тях. Напротив- както заяви СГП ( Софийска градска прокуратура) няма нито един подаден сигнал за разследване към тях и от премиер и от настоящи министри. Оказа се че Борисов, Пеевски и останалите не са ощетили страната и гражданите и с едно евро. Другият вариант е да има сключено споразумение между настоящето правителство и предишните да се покрият с времето злоупотребите като и олигарсите на Радев бъдат сложени на софрата в ущърб на народа. Ако е вторият вариант става ясно защо за 4 месеца и половина обикновените хора бяха ударени толкова тежко с драстично увеличени цени, данъци ,осигуровки и застраховки и се взеха нови милиардни заеми.

    18:12 08.09.2026

  • 26 Миналия ден ТРЕНД даде 22% за Йотова

    15 8 Отговор
    При средно 3 млн.гласували 22% за пиги йотовица са над 660 хиляди гласа. О откъде ще дойдат тези гласове? От тези на които мунчо вдигна винетки с 30% и направи дизела най скъп в историята ни - 1.82 евро!? От тези на които вдигна ток,парно и вода от 1 юли или от тези на които от август вдига цигари със 17% и природния газ с 60% от септември? От тези на които намалява минималната работна заплата и от тези на чийто гръб взе за 4 месеца 6.3 милиарда евро нов дълг и планира още 10.5 милиарда. От тези на които вдигна застраховката и за 4 месеца хранителни продукти с 20% нагоре. Йотовоца е с около 200 хиляди гласа колкото ще купят олигарсите зад мунчо!

    Коментиран от #27

    18:12 08.09.2026

  • 27 Точен сте

    17 5 Отговор

    До коментар #26 от "Миналия ден ТРЕНД даде 22% за Йотова":

    Е добре. Мунчо крадеца няма твърд електорат а гласувалите за него 3/4 от тях след 4 месеца и половина след изборите искат да го одерат жив вече. Вижте по групите в социалните мрежи ,стотици хиляди граждани с имена,снимки ,семейства афишират жестока саморазправа с него. Има един сайт напишете във фейсбук "трите града", става въпрос за градовете Велико Търново ,Горна Оряховица и Лясковец статията от преди 4 дни за учредяването на организация на ПБ на мунчо в региона. Петте депутата от този край и общо 18 човека. Вижте им физиономиите кои са и какви ,гражданите ги проклинат в коментари, подигравки,заявки за саморазправа ...Ако ПП/ДБ имат твърд електорат близо половин милион ,мунчо вече е под нулата без избиратели

    18:13 08.09.2026

  • 28 Хахахааааа уахаха

    16 6 Отговор
    Йотовица бивола метресата на ДС генералите от 6-то управление ,метресата на крадеца Гергов ,на генерал Сотир Ушев и съпругата му Весела Лечева ,Ушев съден за кражби в особено големи размери ,Лечеви с острови в Гърция, всички тези имат общи снимки с крадеца мунчо на сватбата на сина й Марин Йотов в Правец за 1.6 млн.лв. е обречена. Малко цифри - на изборите на 14 ноември 2021 г.мунчо кРадев беше подкрепен от ПП които спечелиха парламентарните избори с 657 хил.гласа ,от БСП с 9.8% ,от ИТН с 9.1% ,от ДБ със 7.3% ,отделно общественици от инициативният му комитет като д-р Цветеслава Гълъбова ,Осман Октай и други. Всички тези партии изброени по горе имаха по 4-ма представители в инициативният му комитет ,помним слогана на ПП (Продължаваме промяната ) - "С вас сме г-н президент" ,помним и слоганите на ИТН и БСП. ГЕРБ издигна един неизвестен човек проф. Герджиков и въпреки тази подкрепа от спечелилата изборите ПП, ИТН ,БСП ,ДБ мунчо не достигна 50% на първи тур ,на втори спечели с по малко гласове от първия. В момента вече всички са разкрили кРадев и искат ареста му за грабежа. И ПП,ДБ ,ИТН а почти всички от инициативният му комитет се отрекоха също от него. Ето резултата на мунчо с цялата тази подкрепа на 1-ви тур на 14 ноември 2021 г.-
    6 - Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова
    ИК за Румен Радев и Илияна Йотова
    1 322 385
    49.22

    Коментиран от #75

    18:14 08.09.2026

  • 29 ДрайвингПлежър

    14 6 Отговор
    От 19 април до днес 4 месеца и 13 дни мyнчо yзурпира власта!Равноcметката-
    За това време 6.4 млрд.евро нови дългове и заложи в бюджета още 10.6 млрд.
    Вдигна бюджетния дефицит от 3 на 5.7%.
    Вдигна винетките с 30% а не бяха пипани 9 години.
    При 84 долара за барел петрол - 1.81 евро литър дизел. Преди 6 месеца при Гюров 122 долара барел петрол- литър дизел 1. 60 евро и даваше по 20 евро на автомобил компенсация.
    Намали минималната заплата с 20 евро.
    От 1 август прие увеличение на цигарите с 17%.
    От 1 юли вдигна ток,вода и пaрно.
    Вдигна пътните глоби със 100% и сега застраховка "Гражданска отговорност"
    Сложи в държaвни бордове на директори всички подписали договора "Боташ" да не проговорят,като бившият енергиен министър в служебното правителство на Гълъб Донев - Росен Христов ( катaмарана) в ДКК със заплата 11 хил.и 700 евро. Същия с влогове милиони евро с кабриолета с манекенките с които правеха Европейско пътешествие,танцуваха в кабриото и махаха на бедните пешеходци мунчови избиратели по тротоарите. В джобовете на олигарсите му за 4 месеца потънаха милиарди от държавната хазна.
    А за гласувалите за мyнчо един чeпaт вътре целия хииxиxиxиии😂🤣😅
    Как бяха мунчовите обещания- Cпиране на инфлaцията и Знaем- Можeм-ще го нaправим!
    Наздраве пингвини клeти 🥂🍺

    18:14 08.09.2026

  • 30 НИЩО МУ НЯМА

    4 0 Отговор
    ОТ Т.НАР.ИН.КОМ.ФИГ.1☝
    КО Е ТОВА ПАВКА.....
    ЦЕНТРОФУЖКА...
    И КО ТРЯБВАШЕ ДА ИМА В НЕЯ...
    УТАЙКА ДРУГАРЮ ...
    И КЪДЕ Е....??!!!
    МИ ИЗХВЪРЛИХ Я....НАЛИ
    КАЗАХТЕ КО СЕ ПРАВИ С
    УТАЙКАТА ОТ ДЖИБРИТО😳

    18:14 08.09.2026

  • 31 Абе , тая е с Гербаджиите.

    9 3 Отговор
    Затова Тиква не сложи кандидат за президент от ГЕРБ.

    Коментиран от #55

    18:14 08.09.2026

  • 32 Йотовището ще иска да обслужи модела

    12 5 Отговор

    До коментар #23 от "Румънската служба за разузнаване (SRI)":

    „Получените данни сочат модел на действия, сходен с използвания на територията на европейски държави от мрежи от саботьори, координирани от структури на Руската федерация, включително в случаите, предотвратени в Румъния през 2024 и 2025 г.“, посочва Румънската служба за разузнаване.

    18:15 08.09.2026

  • 33 Мунчо на кол

    15 6 Отговор
    Отборът „Боташ“: милиони по сметките, 24 000 евро заплата и скандали за стотици милиони

    Докато България продължава да плаща цената на договора с турската „Боташ“, имуществените декларации на две от ключовите фигури около сделката показват доста по-приятна лична финансова картина.

    Бившият служебен енергиен министър Росен Христов декларира 1 млн.863 хил. евро в брой и по банкови сметки, както и вземане за дивидент от 1,45 млн. евро от чуждестранно лице по „тристранно споразумение“. Отделно има вземане по заем за близо 900 хил. евро.

    Другият човек от „отбора Боташ“ – доскорошният шеф на „Булгартрансгаз“ Владимир Малинов, е получавал възнаграждение, достигащо близо 24 хил. евро месечно. През 2025 г. той и съпругата му са придобили и имот в Гърция.

    И двамата са пряко свързани със сделката с „Боташ“. Христов беше министърът, при чието управление „Булгаргаз“ подписа 13-годишния договор, а Малинов, тогава начело на „Булгартрансгаз“, подписа отделното споразумение, необходимо за реализацията му.

    Резултатът за България е договор, по който държавната компания се задължи да плаща огромни суми за резервиран капацитет независимо дали го използва.

    Но около Малинов „Боташ“ вече далеч не е единственият скандал.

    На 1 август той беше отстранен от поста изпълнителен директор на „Булгартрансгаз“ след повече от седем години начело на компанията.

    Името му е в центъра и на разследването на Европейската прокуратура за разширението на газохранилището „Чирен

    18:16 08.09.2026

  • 34 Ком

    5 8 Отговор

    До коментар #19 от "ДъБили":

    Партиите като ПП и ДБ и техният обслужващ персонал и медиен балон никога не са били сериозни противници на Бойко Борисов и никога не са били докрай срещу него. Те ревнуваха Борисов дори от сянката на Пеевски и просто искаха да бутнат втория, за да заемат мястото му в конфигурацията с Борисов. Градските либерали виреят само в сянката на Борисов и са свикнали да докопват властта само благодарение на него. Само, че ГЕРБ вече се стопи и не може да бъде мостче на останките от ППДБ към властта.

    18:16 08.09.2026

  • 35 П О Б Е Д А

    1 8 Отговор
    Футболистите Емил Костадинов и Емил Спасов, Илиана Раева и Мария Гигова, Георги Глушков и Йордан Йовчев, Владо Николов и Салпаров. Йотово-Гюров 7:3.

    Коментиран от #62

    18:17 08.09.2026

  • 36 Aлфа Вълкът

    6 4 Отговор
    Гербаджии, ДПС-ари, последните оцелели от БСП...
    Зорлем да ходиш да гласуваш за Кандев и Гюро юнак.

    18:18 08.09.2026

  • 37 мунчо боташов кРадев чакаме отговори

    15 5 Отговор
    Абе Радев , какво стана с евтините руски горива, за които говореше по време на предизборната си кампания? Цялата власт е в тебе.
    Защо цените на горивата в края на мандата на Гюров бяха по-ниски при по-скъп петрол, отколкото са сега при по-евтин петрол?
    Защитихме "националния ни " интерес като опазихме собственика на Лукойл, полковник Гундяев и още един олигарх от санкции, контролът на Лукойл се върна при Москва ..... и за награда по скъпа нафта, браЦка цена.
    Боташ не ти ли стига, че крадеш и от горивата ?

    18:18 08.09.2026

  • 38 Факрус

    9 5 Отговор

    До коментар #12 от "Сатана Z":

    Обикновен руски боклу. К си ти! Също както и тези около свинкята. Цял живот лижете задните части на руските фашисти!

    Коментиран от #58

    18:26 08.09.2026

  • 39 Пишете, пишете, тролчета

    3 9 Отговор
    Дълги и безмислени постове. Гледайте клипчета и благоговейте. Къде е ИК зад лекето и ченгето? Гледам, че кмета на Гоце Делчев е в този ИК. Може би има причина. Май единственото, което ще видим в предизборната борба от фермите на Мирчев са лъжи и мръсотии по отношение на опонентите. С това избори не се печелят. Колкото и да се контят двата ръба на ППДБ, няма да привлекат хора извън твърдите ядра, които не са многобройни. Няма да има унгарски сценарий.

    Коментиран от #46

    18:27 08.09.2026

  • 40 Иван

    3 6 Отговор

    До коментар #20 от "Сатана Z":

    Хотел "Санкт Петербург" никога не е бил Тримонциум. Пишеш глупости и лъхаш на гняв, омраза и простатия.

    18:29 08.09.2026

  • 41 Много тържествено

    9 2 Отговор
    Зачетох имената в Инициативния комитет, все едно отворих Работническо дело от 1987.

    18:31 08.09.2026

  • 42 стамболов

    8 4 Отговор
    само гражданска война ще излекува тия руzофилски "демократи"!

    18:33 08.09.2026

  • 43 Народи отрочета

    9 3 Отговор

    До коментар #3 от "Въпрос":

    Как какво, сега тия отрочета закърмени и чорапа и нея и правят комитет! Веждичката е пръв комита, ако беше с псувни да докарва комитосаните на власт, мис пиглета даже и до балотаж няма да стигне!

    18:33 08.09.2026

  • 44 Българин

    10 2 Отговор
    С една дума голяма група въздухари

    18:36 08.09.2026

  • 45 Особено

    7 2 Отговор
    ценна е подкрепата на двете дърти "легенди" певачката и гербавия турчин

    18:36 08.09.2026

  • 46 НИЩО МУ НЯМА

    2 0 Отговор

    До коментар #39 от "Пишете, пишете, тролчета":

    ЛЕ ЛЕЕ
    МНОГО СЕ ВПРЯГАШ ВЕ
    ХЛАДИЛНИК МРАЗ 75
    НАЧАЛНИК
    Я ВИШ АВТО БИОГРАФИЯТА НА
    ЦЕНТРОФУЖКАТА....И ПОСЛЕ ПО УЧАВАЙ
    ВЖ.ТОЗ ОТ БЕТЕА Е ЛАКЪРДИЯ ЗА МАСА

    18:36 08.09.2026

  • 47 САМО ГЮРОВ

    7 2 Отговор
    И кандев смели мъже ..а текезесарката да пасе кози ...на село...

    18:36 08.09.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Анонимен

    7 1 Отговор
    Невиждано лежане в президентсвото тандем йотови радеви егати статукваджиите и всички мълчат

    18:37 08.09.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Доротея

    0 5 Отговор
    Днес реших да подкрепя Инициативния комитет! Елита на нацията и Вечната Лили! Най добрият избор! С положителни емоции съм и ми се допива ракийка!

    18:37 08.09.2026

  • 53 хаха

    5 0 Отговор
    На никой не му дреме. Само пълен полуидиот би гласувал за мисирки...и за заблатени "икономисти" от ВИИ Карл Маркс... и за кухороги милицЮнери ...

    Да не ви изброявам поименно ... разпознавайте си се сами Тиквистчета.

    18:38 08.09.2026

  • 54 Трета

    9 1 Отговор
    възраст , някои в библейска , и галеници на соца , бъркали в кацата с меда при всяка власт , те си се поддържат ! Нямат надяждане , ни очи , ни срама !

    18:39 08.09.2026

  • 55 Наш Боко

    3 3 Отговор

    До коментар #31 от "Абе , тая е с Гербаджиите.":

    Много се чуди какво да направи, даже Цецка търсил за дубъл ама тя му отказа с аргумента, че няма да я таковата втори път. И не могъл Боко друг харен герой да намери. Злите езици твърдял, че и с Веждичката говорил да се кандидатира, ама он го напсувал и пак калимерата се разпаднала

    18:39 08.09.2026

  • 56 Хммм

    1 8 Отговор
    Късмет! Джендърите ще загубят още на 1ви тур.

    Коментиран от #59

    18:40 08.09.2026

  • 57 Обидите

    0 6 Отговор

    До коментар #14 от "хахаха":

    винаги са признак на слабост и нисък интелект! Такива хора се ползват от петрохански педофили за тролене! Жалко!

    18:41 08.09.2026

  • 58 Темата е за български президент бе глупа

    0 5 Отговор

    До коментар #38 от "Факрус":

    Не е за Русия! 😄

    18:42 08.09.2026

  • 59 Чума

    1 7 Отговор

    До коментар #56 от "Хммм":

    Джендари бе модерно преди години, когато се коментираше ИК /Инстамбулската конвенция, нищо общо с Лили и Рашидов днес като ИК/! Сега модерно е наименованието ,,педофили", ,,педроханци"!

    18:43 08.09.2026

  • 60 Аууу

    10 1 Отговор
    ДругРки и другари комунизма се завръща но носталгията и младоста няма да се върнат.Сегашните комунисти са крадци и подлоги на руската мафия .

    18:45 08.09.2026

  • 61 Хо хо

    2 7 Отговор
    Прогресисти и Петроханци стягат редиците за бой последен. Мое ли да се изтепат за две шепи вуна. Сега всички обичат Бацо.

    18:47 08.09.2026

  • 62 Aлфа Вълкът

    6 0 Отговор

    До коментар #35 от "П О Б Е Д А":

    Ти хвалиш ли я или я плюеш, че не се разбира? С Илиана Раева, Емил Костадинов и Владимир Николов работата не е за хвалба. 😐

    18:49 08.09.2026

  • 63 Цвете

    7 1 Отговор
    ВИДЯХТЕ ЛИ ЧЕРВЕНАТА ОЛИГАРХИЯ ? АЗ ДА.НАС ЧЕРВЕНОТО ЗНАМЕ НИ ВОДИ ДО МИТРОЧЕБУРАШКАТА.РАШИДОВ И ТОЙ СЕ НАМЕСТИЛ.ПРОЛИЧАХА СИ " ОСВОБОДИТЕЛИТЕ ОТ 1990 ГОДИНА ДО ДНЕС. ПОЗОР ГОЛЯМ.ТЕЗИ ,КОИТО НАИСТИНА ФАЛИРАХА БГ.БАНКИТЕ ,А ТЕ БЯХА 15 НА БРОЙ И ЗА КАПАК КТБ СЕГА ПОДНАСЯТ НА ТЕПСИЯ ПРЕДИ РОЖДЕНИЯТ Й ДЕН НА 24 ОКТОМВРИ 2026 Г. ГОЛЕМИЯТ ПОДАРЪК НА ЖЕНАТА ,КОЯТО ЦЕЛУВАШЕ РЪКАТА НА ЕДИН КГБ В РАСО.ПОСЛУШКОВЦИТЕ СА СЕ НАРЕДИЛИ В КЛАСНАТА СТАЯ ,НО КОЙ Е ДИРЕКТОРЪТ Е ПО ВАЖНО ДА УЗНАЕМ.??????

    18:49 08.09.2026

  • 64 със

    7 0 Отговор
    Със стари ............
    нов бардак не става. Глас народен глас божи.

    18:50 08.09.2026

  • 65 Цвете

    4 2 Отговор
    ВИДЯХТЕ ЛИ ЧЕРВЕНАТА ОЛИГАРХИЯ ? АЗ ДА.НАС ЧЕРВЕНОТО ЗНАМЕ НИ ВОДИ ДО МИТРОЧЕБУРАШКАТА.РАШИДОВ И ТОЙ СЕ НАМЕСТИЛ.ПРОЛИЧАХА СИ " ОСВОБОДИТЕЛИТЕ ОТ 1990 ГОДИНА ДО ДНЕС. ПОЗОР ГОЛЯМ.ТЕЗИ ,КОИТО НАИСТИНА ФАЛИРАХА БГ.БАНКИТЕ ,А ТЕ БЯХА 15 НА БРОЙ И ЗА КАПАК КТБ СЕГА ПОДНАСЯТ НА ТЕПСИЯ ПРЕДИ РОЖДЕНИЯТ Й ДЕН НА 24 ОКТОМВРИ 2026 Г. ГОЛЕМИЯТ ПОДАРЪК НА ЖЕНАТА ,КОЯТО ЦЕЛУВАШЕ РЪКАТА НА ЕДИН КГБ В РАСО.ПОСЛУШКОВЦИТЕ СА СЕ НАРЕДИЛИ В КЛАСНАТА СТАЯ ,НО КОЙ Е ДИРЕКТОРЪТ Е ПО ВАЖНО ДА УЗНАЕМ.??????

    18:56 08.09.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Господ и Аллах да са ни на помощ!

    3 1 Отговор
    Наглостта, безочието и цинизмът на Мултака с Феса, Рашидовия Вежди премина всякакви гранииц! Не, няма изнамерена мярна единица за слугинажа на Мултака с Феса! Вотът за Йотова бил "мажиротарен"! Така ли бе, наглеци рязан? Какъв мажиротарен вот, какви пет лева бе, Мултако?! Че зад фатмашката слугиня застават всички комунисти, при това - фанатици комунисти, застава престъпната и кървава БКП, която сега се нарича БСП, застават комунистите, ДС- агенти и доносници, внуци и роднини на активни борци от "Прогресивната" сбирщина на Фатмака от село Славяново! Много си коварен бе, Мултако, много! Помниш ли колко на брой и различни по политически цвят задн...ци облиза, преди СИКаджийската мутра да сбъдне детската ти мечта и да те назначи "културен" министър"? Позор бе, Мултако, срам и позор!

    19:05 08.09.2026

  • 68 Лили Иванова

    2 1 Отговор
    Слугинаж без край! "Примаат" на родната естрада, която навърши 87 години, беше плътно до Желев, когато стана президент! Ами, вазрастта яко се отразява на мозъчната дейност! Да, слагачество и слугинаж! За фанатика-комунист попандев, всеки коментар е излишен! Той е внук на активен борец и като такъв влезе в тогавашния ВИТИЗ! Некадърник, та дрънка! Колкото до "полярника" Пимпирев, къде на майка си полярна да върви? Нали правителството отпуска милионите, които харчи за да изследва пингвините на Южния полюс! А сега правителството е на комунисти!

    19:11 08.09.2026

  • 69 Потрес

    1 1 Отговор
    съпредседателите на инициативния комитет са опитни как да бъдат на хранилката- лентяи и лаладжии... Само да не усетят отровните щипки на баби Йотова

    19:23 08.09.2026

  • 70 Напълно естествено!

    3 1 Отговор
    Нищо чудно, че "Инициативният комитет" на червената и в червата Йотова прелива от комунисти, от фанатици комунисти и кобургски лакеи! Да не забравяме, че мадридският комарджия беше докаран в злочестата ни родина от КГБ и ДС! Да не забравяме, че назначи за свои министри деца и внуци на фанатици комунисти и висши функционери на ДС! Да не забравяме, че дойде в България беден като църковна мишка, защото беше проиграл р всичко, което е имал по казината на Европа! Да не забравяме огромната далавера на "финансовия" му гений - изцъкления Милен Велчев с външния дълг! Благодарение на тази далавера, изцъкления Верчев, влезе в правителството на Кобурга просяк, но излезе мулти милионер и заедно с брат си изкупи половината Черноморие! Та никой да не се учудва на пирсъствието в тази "честна компания" и на кобургския лакей Герджиков, ! И той вместо в затвора, се озова председател на Парламента! За онзи чутовен грабеж на оная банка, помниш ли бе, Герджика?! Не те ли е срам да ставаш за резил на стари години? Колкото до "вицето" на Йотовата, в БТА още празнуват, че са се отървали от омразния си началник! Пък и много е грозен, много отблъскващ като визия!

    19:24 08.09.2026

  • 71 По- голяма подигравка

    3 1 Отговор
    Няма как да има! Кобилата Идиотова я подкрепят….. мале, мале! Лили Иванова, Вежди и всякаки отрепки
    Ужас

    19:40 08.09.2026

  • 72 не съм маймуна

    2 0 Отговор
    За първи път няма да отида да гласувам! Не само защото няма за кого, но и заради предварително решения резултат с машините на Мадуро!

    19:42 08.09.2026

  • 73 1302

    1 0 Отговор
    В Инициативния комитет липсва само ген. Любен Гоцев.
    Може би, защото е покойник.
    Царство му небесно.

    19:43 08.09.2026

  • 74 Никой да не се чуди,

    0 0 Отговор
    че русенският кмет е до комунистката Йотова! Неговият дядо, изверг, садист и чиста проба комунистически убиец е извършил чудовищни престъпления в крайдунавския град в черната есен на най-черната дата в българската история - 09.09.1944 г. Дядото на този "член" на Йотовския Иниицативен комитет е убил внучката и зетя на Баба Тонка! Комунистически изрод и убиец! Впрочем, дали някоя дръжка на микрофон ще има куража да попита "независимата" червена и в червата Йотова къде са синовете на Райна Княгиня, братът на Иван Вазов и потомците на редица наши герои от Априлското въстание и балканските войни? Ами, убити са от комунистите след 09.09. 44 г., убити са от комунистите - селяндури, и простаци, повечето с незавършено основно образование, като дядо му на русенския кмет! И двамата сина на Райна Княгиня са били военни, герои от войните, и са убити веднага след 09.09. от комунистическите убийци!

    19:44 08.09.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Ужас!!!

    0 0 Отговор
    Всички утрепки подкрепят Радевата кобила!
    Бойкот на изборите! Това ще ни спаси!
    Радев, гадняр, проклет да си!

    19:49 08.09.2026

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