Учредяват ИК на кандидатурата Йотова-Вълчев: Лили Иванова, Пимпирев, Вежди Рашидов сред подкрепящите номинацията

В този час кандидат-президентската двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев представят членовете на инициативния си комитет. 117 политици, общественици, артисти и спортисти застават зад тях в битката за доверието на избирателите на 25 октомври. В подкрепа на кандидатурата на Йотова са формациите БСП, управляващата Прогресивна България и ВМРО, съобщи бТВ.

Инициативният комитет ще бъде ръководен от полярния изследовател професор Христо Пимпирев, съобщи бТВ.

В Зала 6 на Националния дворец на културата започна представянето на инициативния комитет, който издига кандидатурата на Илияна Йотова за президент и на Кирил Вълчев за вицепрезидент. Сред присъстващите е и примата на българската естрада Лили Иванова. Тя зае място на първия ред, за да проследи началото на събитието и представянето на инициативния комитет.

Комитетът обединява 117 души, сред които представители на различни политически формации и обществени среди. Сред партиите и формациите, които подкрепят кандидатурата на Йотова, са БСП, „Прогресивна България“, ВМРО и „Александър Стамболийски“, както и други политически и граждански структури. В инициативния комитет участва и президентът на България в периода 2002–2012 г. Георги Първанов. Преди началото на събитието той коментира пред журналисти, че познава Илияна Йотова от дълги години и е работил с нея. Първанов заяви, че застава зад кандидатурата ѝ с увереност в нейната диалогичност и способността ѝ да търси пътища за обединяване на обществото.

Сред по-интересните лица в инициативния комитет е и бившият министър на културата в две поредни правителства на Бойко Борисов – скулпторът Вежди Рашидов. Рашидов също заяви подкрепата си за Илияна Йотова. По думите му България има нужда от силна мажоритарна фигура. Въпреки че е бил част от правителства, оглавявани от Бойко Борисов, Рашидов е заявил пред журналистите, че не очаква лидерът на ГЕРБ да му се сърди за подкрепата към Йотова.

Сред членовете на инициативния комитет е и евродепутатът от ГЕРБ Емил Радев. Той е сред представителите на политическите среди, които застават зад кандидатурата на Йотова и бившия генерален директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев. В комитета присъстват и редица известни представители на културата и изкуството. Сред тях е актьорът Павел Попандов.

Подкрепата за кандидатурата идва и от представители на местната власт. В инициативния комитет участват кметове на различни общини, сред които кметовете на Гоце Делчев, Русе и Перник. Сред членовете има и представители на спортните среди.

Предстои официалното представяне на инициативния комитет и мотивите, с които той застава зад кандидатурата. Двамата ще влязат в битката за президентските избори, насрочени за 25 октомври. Събитието в НДК се очаква да даде повече яснота както за състава на инициативния комитет, така и за подкрепата, която кандидатурата получава от различните политически и обществени среди.