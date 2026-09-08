Учредяват ИК на кандидатурата Йотова-Вълчев: Лили Иванова, Пимпирев, Вежди Рашидов сред подкрепящите номинацията

В този час кандидат-президентската двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев представят членовете на инициативния си комитет. 117 политици, общественици, артисти и спортисти застават зад тях в битката за доверието на избирателите на 25 октомври. В подкрепа на кандидатурата на Йотова са формациите БСП, управляващата Прогресивна България и ВМРО, съобщи бТВ.
Инициативният комитет ще бъде ръководен от полярния изследовател професор Христо Пимпирев, съобщи бТВ.
В Зала 6 на Националния дворец на културата започна представянето на инициативния комитет, който издига кандидатурата на Илияна Йотова за президент и на Кирил Вълчев за вицепрезидент. Сред присъстващите е и примата на българската естрада Лили Иванова. Тя зае място на първия ред, за да проследи началото на събитието и представянето на инициативния комитет.
Комитетът обединява 117 души, сред които представители на различни политически формации и обществени среди. Сред партиите и формациите, които подкрепят кандидатурата на Йотова, са БСП, „Прогресивна България“, ВМРО и „Александър Стамболийски“, както и други политически и граждански структури. В инициативния комитет участва и президентът на България в периода 2002–2012 г. Георги Първанов. Преди началото на събитието той коментира пред журналисти, че познава Илияна Йотова от дълги години и е работил с нея. Първанов заяви, че застава зад кандидатурата ѝ с увереност в нейната диалогичност и способността ѝ да търси пътища за обединяване на обществото.
Сред по-интересните лица в инициативния комитет е и бившият министър на културата в две поредни правителства на Бойко Борисов – скулпторът Вежди Рашидов. Рашидов също заяви подкрепата си за Илияна Йотова. По думите му България има нужда от силна мажоритарна фигура. Въпреки че е бил част от правителства, оглавявани от Бойко Борисов, Рашидов е заявил пред журналистите, че не очаква лидерът на ГЕРБ да му се сърди за подкрепата към Йотова.
Сред членовете на инициативния комитет е и евродепутатът от ГЕРБ Емил Радев. Той е сред представителите на политическите среди, които застават зад кандидатурата на Йотова и бившия генерален директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев. В комитета присъстват и редица известни представители на културата и изкуството. Сред тях е актьорът Павел Попандов.
Подкрепата за кандидатурата идва и от представители на местната власт. В инициативния комитет участват кметове на различни общини, сред които кметовете на Гоце Делчев, Русе и Перник. Сред членовете има и представители на спортните среди.
Предстои официалното представяне на инициативния комитет и мотивите, с които той застава зад кандидатурата. Двамата ще влязат в битката за президентските избори, насрочени за 25 октомври. Събитието в НДК се очаква да даде повече яснота както за състава на инициативния комитет, така и за подкрепата, която кандидатурата получава от различните политически и обществени среди.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Батка
17:49 08.09.2026
2 слава вечна слава
като пример за Анти-Демокрация
в новата ни Демократична история
17:51 08.09.2026
3 Въпрос
Коментиран от #9, #43
17:52 08.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 ЕДГАР КЕЙСИ
17:57 08.09.2026
6 Камион
Коментиран от #13
18:01 08.09.2026
7 Иван
18:01 08.09.2026
8 Лелееее
18:02 08.09.2026
9 Да, зная
До коментар #3 от "Въпрос":Точно нищо. Само прираст в живо тегло. Това може една свиня в обувки. Нищо друго. Целувачите от т. нар. "инициативен комитет" искат да дояждат копанята на свинята. Гняс.
18:03 08.09.2026
10 Муткурова , Пазарджик
18:04 08.09.2026
11 НИЩО МУ НЯМА
ЗА ДРУГУТЕ ОТ ИН.КОМ. .. Е ЯСНО
АМА ПО ПАНДОВ КО МУ СтАНА
ТА СТАНА КУМУНИСТ....
СИГУРНО Е ОТ СКОКА НА ГЛАВА ОТ ЗИЛА
В ЩУРЕЦ В 👂.......янчко от сполука за бг
18:04 08.09.2026
12 Сатана Z
Инициативен комитет а не Петрохан скара Партия,която толерира педофилията в България
Коментиран от #14, #38
18:04 08.09.2026
13 Факт
До коментар #6 от "Камион":Йотова й обещала мавзолей на мястото на Г.Димитровия!
18:04 08.09.2026
14 хахаха
До коментар #12 от "Сатана Z":80%?Едва ли са чак толкова много умствено изостаналите червени подложки в България!
Коментиран от #57
18:06 08.09.2026
15 Пепо
18:08 08.09.2026
16 УжАсен
18:08 08.09.2026
17 Гробар
18:08 08.09.2026
18 механик
18:08 08.09.2026
19 ДъБили
Коментиран от #34
18:09 08.09.2026
20 Сатана Z
Коментиран от #40, #49
18:10 08.09.2026
21 Недоволен
18:10 08.09.2026
22 Софето
18:10 08.09.2026
23 Румънската служба за разузнаване (SRI)
Коментиран от #32
18:10 08.09.2026
24 име
На изборите за президент октомври 2026 г. от тях ще гласуват за Йотова всички удовлетворени че за 4 месеца и половина Радев им вдигна винетки с 30 % ,от 1 юли ток, вода и парно ,цигари от 1 август ,хранителни продукти с 20% ,застраховки и социално осигуряване. Ще гласуват щастливите от това че взе веднага 6.3 млрд евро заеми и планира още 10.5 млрд.които не се водят на Радев или Йотова а на държавата България, тоест на всички нас. Ще гласуват за Йотова всички щастливци като гледат снимките на сватбата на сина й Марин Йотов в Правец за 1.6 млн.на който на една маса празнуват Георги Гергов ,ген. Сотир Ушев от ДС съден за кражби в особено големи размери и съпруг на Весела Лечева с имотите и островите в Гърция на една маса с Румен Радев и махат всички заедно ехидно ,а Марин Йотов е в Лондон с влогове в Лондонското сити за 79 млн.евро и тази година дари Илияна Йотова с внук на име Максим с подаръчен влог 11 млн.евро. Всички тези ще гласуват защото са реализирани като тях. Народното веселие е на макс и хвърчат калпаци във въздуха от щастие.
18:11 08.09.2026
25 Мишел
18:12 08.09.2026
26 Миналия ден ТРЕНД даде 22% за Йотова
Коментиран от #27
18:12 08.09.2026
27 Точен сте
До коментар #26 от "Миналия ден ТРЕНД даде 22% за Йотова":Е добре. Мунчо крадеца няма твърд електорат а гласувалите за него 3/4 от тях след 4 месеца и половина след изборите искат да го одерат жив вече. Вижте по групите в социалните мрежи ,стотици хиляди граждани с имена,снимки ,семейства афишират жестока саморазправа с него. Има един сайт напишете във фейсбук "трите града", става въпрос за градовете Велико Търново ,Горна Оряховица и Лясковец статията от преди 4 дни за учредяването на организация на ПБ на мунчо в региона. Петте депутата от този край и общо 18 човека. Вижте им физиономиите кои са и какви ,гражданите ги проклинат в коментари, подигравки,заявки за саморазправа ...Ако ПП/ДБ имат твърд електорат близо половин милион ,мунчо вече е под нулата без избиратели
18:13 08.09.2026
28 Хахахааааа уахаха
6 - Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова
ИК за Румен Радев и Илияна Йотова
1 322 385
49.22
Коментиран от #75
18:14 08.09.2026
29 ДрайвингПлежър
За това време 6.4 млрд.евро нови дългове и заложи в бюджета още 10.6 млрд.
Вдигна бюджетния дефицит от 3 на 5.7%.
Вдигна винетките с 30% а не бяха пипани 9 години.
При 84 долара за барел петрол - 1.81 евро литър дизел. Преди 6 месеца при Гюров 122 долара барел петрол- литър дизел 1. 60 евро и даваше по 20 евро на автомобил компенсация.
Намали минималната заплата с 20 евро.
От 1 август прие увеличение на цигарите с 17%.
От 1 юли вдигна ток,вода и пaрно.
Вдигна пътните глоби със 100% и сега застраховка "Гражданска отговорност"
Сложи в държaвни бордове на директори всички подписали договора "Боташ" да не проговорят,като бившият енергиен министър в служебното правителство на Гълъб Донев - Росен Христов ( катaмарана) в ДКК със заплата 11 хил.и 700 евро. Същия с влогове милиони евро с кабриолета с манекенките с които правеха Европейско пътешествие,танцуваха в кабриото и махаха на бедните пешеходци мунчови избиратели по тротоарите. В джобовете на олигарсите му за 4 месеца потънаха милиарди от държавната хазна.
А за гласувалите за мyнчо един чeпaт вътре целия хииxиxиxиии😂🤣😅
Как бяха мунчовите обещания- Cпиране на инфлaцията и Знaем- Можeм-ще го нaправим!
Наздраве пингвини клeти 🥂🍺
18:14 08.09.2026
30 НИЩО МУ НЯМА
КО Е ТОВА ПАВКА.....
ЦЕНТРОФУЖКА...
И КО ТРЯБВАШЕ ДА ИМА В НЕЯ...
УТАЙКА ДРУГАРЮ ...
И КЪДЕ Е....??!!!
МИ ИЗХВЪРЛИХ Я....НАЛИ
КАЗАХТЕ КО СЕ ПРАВИ С
УТАЙКАТА ОТ ДЖИБРИТО😳
18:14 08.09.2026
31 Абе , тая е с Гербаджиите.
Коментиран от #55
18:14 08.09.2026
32 Йотовището ще иска да обслужи модела
До коментар #23 от "Румънската служба за разузнаване (SRI)":„Получените данни сочат модел на действия, сходен с използвания на територията на европейски държави от мрежи от саботьори, координирани от структури на Руската федерация, включително в случаите, предотвратени в Румъния през 2024 и 2025 г.“, посочва Румънската служба за разузнаване.
18:15 08.09.2026
33 Мунчо на кол
Докато България продължава да плаща цената на договора с турската „Боташ“, имуществените декларации на две от ключовите фигури около сделката показват доста по-приятна лична финансова картина.
Бившият служебен енергиен министър Росен Христов декларира 1 млн.863 хил. евро в брой и по банкови сметки, както и вземане за дивидент от 1,45 млн. евро от чуждестранно лице по „тристранно споразумение“. Отделно има вземане по заем за близо 900 хил. евро.
Другият човек от „отбора Боташ“ – доскорошният шеф на „Булгартрансгаз“ Владимир Малинов, е получавал възнаграждение, достигащо близо 24 хил. евро месечно. През 2025 г. той и съпругата му са придобили и имот в Гърция.
И двамата са пряко свързани със сделката с „Боташ“. Христов беше министърът, при чието управление „Булгаргаз“ подписа 13-годишния договор, а Малинов, тогава начело на „Булгартрансгаз“, подписа отделното споразумение, необходимо за реализацията му.
Резултатът за България е договор, по който държавната компания се задължи да плаща огромни суми за резервиран капацитет независимо дали го използва.
Но около Малинов „Боташ“ вече далеч не е единственият скандал.
На 1 август той беше отстранен от поста изпълнителен директор на „Булгартрансгаз“ след повече от седем години начело на компанията.
Името му е в центъра и на разследването на Европейската прокуратура за разширението на газохранилището „Чирен
18:16 08.09.2026
34 Ком
До коментар #19 от "ДъБили":Партиите като ПП и ДБ и техният обслужващ персонал и медиен балон никога не са били сериозни противници на Бойко Борисов и никога не са били докрай срещу него. Те ревнуваха Борисов дори от сянката на Пеевски и просто искаха да бутнат втория, за да заемат мястото му в конфигурацията с Борисов. Градските либерали виреят само в сянката на Борисов и са свикнали да докопват властта само благодарение на него. Само, че ГЕРБ вече се стопи и не може да бъде мостче на останките от ППДБ към властта.
18:16 08.09.2026
35 П О Б Е Д А
Коментиран от #62
18:17 08.09.2026
36 Aлфа Вълкът
Зорлем да ходиш да гласуваш за Кандев и Гюро юнак.
18:18 08.09.2026
37 мунчо боташов кРадев чакаме отговори
Защо цените на горивата в края на мандата на Гюров бяха по-ниски при по-скъп петрол, отколкото са сега при по-евтин петрол?
Защитихме "националния ни " интерес като опазихме собственика на Лукойл, полковник Гундяев и още един олигарх от санкции, контролът на Лукойл се върна при Москва ..... и за награда по скъпа нафта, браЦка цена.
Боташ не ти ли стига, че крадеш и от горивата ?
18:18 08.09.2026
38 Факрус
До коментар #12 от "Сатана Z":Обикновен руски боклу. К си ти! Също както и тези около свинкята. Цял живот лижете задните части на руските фашисти!
Коментиран от #58
18:26 08.09.2026
39 Пишете, пишете, тролчета
Коментиран от #46
18:27 08.09.2026
40 Иван
До коментар #20 от "Сатана Z":Хотел "Санкт Петербург" никога не е бил Тримонциум. Пишеш глупости и лъхаш на гняв, омраза и простатия.
18:29 08.09.2026
41 Много тържествено
18:31 08.09.2026
42 стамболов
18:33 08.09.2026
43 Народи отрочета
До коментар #3 от "Въпрос":Как какво, сега тия отрочета закърмени и чорапа и нея и правят комитет! Веждичката е пръв комита, ако беше с псувни да докарва комитосаните на власт, мис пиглета даже и до балотаж няма да стигне!
18:33 08.09.2026
44 Българин
18:36 08.09.2026
45 Особено
18:36 08.09.2026
46 НИЩО МУ НЯМА
До коментар #39 от "Пишете, пишете, тролчета":ЛЕ ЛЕЕ
МНОГО СЕ ВПРЯГАШ ВЕ
ХЛАДИЛНИК МРАЗ 75
НАЧАЛНИК
Я ВИШ АВТО БИОГРАФИЯТА НА
ЦЕНТРОФУЖКАТА....И ПОСЛЕ ПО УЧАВАЙ
ВЖ.ТОЗ ОТ БЕТЕА Е ЛАКЪРДИЯ ЗА МАСА
18:36 08.09.2026
47 САМО ГЮРОВ
18:36 08.09.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Анонимен
18:37 08.09.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Доротея
18:37 08.09.2026
53 хаха
Да не ви изброявам поименно ... разпознавайте си се сами Тиквистчета.
18:38 08.09.2026
54 Трета
18:39 08.09.2026
55 Наш Боко
До коментар #31 от "Абе , тая е с Гербаджиите.":Много се чуди какво да направи, даже Цецка търсил за дубъл ама тя му отказа с аргумента, че няма да я таковата втори път. И не могъл Боко друг харен герой да намери. Злите езици твърдял, че и с Веждичката говорил да се кандидатира, ама он го напсувал и пак калимерата се разпаднала
18:39 08.09.2026
56 Хммм
Коментиран от #59
18:40 08.09.2026
57 Обидите
До коментар #14 от "хахаха":винаги са признак на слабост и нисък интелект! Такива хора се ползват от петрохански педофили за тролене! Жалко!
18:41 08.09.2026
58 Темата е за български президент бе глупа
До коментар #38 от "Факрус":Не е за Русия! 😄
18:42 08.09.2026
59 Чума
До коментар #56 от "Хммм":Джендари бе модерно преди години, когато се коментираше ИК /Инстамбулската конвенция, нищо общо с Лили и Рашидов днес като ИК/! Сега модерно е наименованието ,,педофили", ,,педроханци"!
18:43 08.09.2026
60 Аууу
18:45 08.09.2026
61 Хо хо
18:47 08.09.2026
62 Aлфа Вълкът
До коментар #35 от "П О Б Е Д А":Ти хвалиш ли я или я плюеш, че не се разбира? С Илиана Раева, Емил Костадинов и Владимир Николов работата не е за хвалба. 😐
18:49 08.09.2026
63 Цвете
18:49 08.09.2026
64 със
нов бардак не става. Глас народен глас божи.
18:50 08.09.2026
65 Цвете
18:56 08.09.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Господ и Аллах да са ни на помощ!
19:05 08.09.2026
68 Лили Иванова
19:11 08.09.2026
69 Потрес
19:23 08.09.2026
70 Напълно естествено!
19:24 08.09.2026
71 По- голяма подигравка
Ужас
19:40 08.09.2026
72 не съм маймуна
19:42 08.09.2026
73 1302
Може би, защото е покойник.
Царство му небесно.
19:43 08.09.2026
74 Никой да не се чуди,
19:44 08.09.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Ужас!!!
Бойкот на изборите! Това ще ни спаси!
Радев, гадняр, проклет да си!
19:49 08.09.2026