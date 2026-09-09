ДБ предлага пълна забрана на рекламата на хазарт, включително онлайн

От "Демократична България" предлагат пълна забрана на рекламата на хазарт, включително и онлайн, съобщи БНТ:
"Хазартът се е превърнал в епидемия в България и за съжаление промените, които бяха приети в парламента в 2024 година, се заобикалят, не се спазват и държавата бездейства по тяхното прилагане. Днес внасяме законопроект за изменение на закона за хазарта, с който да затворим всички вратички, да забраним рекламата навсякъде, по всички начини, без възможности хазартните оператори да се възползват от действащата вратички в закона. Видяхме много примери за заобикаляне: целите градове са обвити в реклами на хазарт въпреки ограничението, от националната телевизия има широко реклама на хазарт въпреки ограничението в градовете. Освен билборд има реклами и всякакъв други форми", каза Божидар Божанов, ДБ.
- Онлайн?
- Включително."
По думите на Божанов са предвидени мерки за проактивно автоматизиран мониторинг на онлайн рекламата, повече задължения за социалните мрежи, за търсачките, така че освен върху рекламата на хазарт да има контрол и върху незаконния хазарт.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кои бяха тези?
Коментиран от #9, #16
11:09 09.09.2026
2 Овчар
Коментиран от #17
11:10 09.09.2026
3 Амчи
11:10 09.09.2026
4 Божанов,
Коментиран от #5, #10
11:11 09.09.2026
5 Да напускат
До коментар #4 от "Божанов,":Няма необходимост от тях никъде. Направо да скачат от Моста на влюбените. И ти може да скачаш с тях
11:12 09.09.2026
6 Правилно
Може да има Казино САМО на турската граница и в Курортите, където ходят ЧУЖДЕНЦИ..Да им прибираме парите и да ги ИЗХВЪРЛЯМЕ обратно през границата.
11:13 09.09.2026
7 Не само забр за рекламата ....
Хазарта е блъф подсилен с реклама !!!
Съсипа живота на милиони слабо- умници!!!
Хазарта е измама !!
Коментиран от #20
11:14 09.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Ще те допълня
До коментар #1 от "Кои бяха тези?":Които и да са, са прави. Хазарта е отровс за млади и стари. Но пък носи добра печалба на герберо-пеевските бандити. Тиквата Борисов не харесва такива предложения.
Коментиран от #13
11:15 09.09.2026
10 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️
До коментар #4 от "Божанов,":какво е "бламира"
11:17 09.09.2026
11 нон стоп
11:17 09.09.2026
12 14/88
11:18 09.09.2026
13 Да добавя само и Председателя на БОК..
До коментар #9 от "Ще те допълня":" Червената" на цвят Г-а Лечева и тя е от тези погребални ентрепреньори ,
на човешки съдби и животи !
Каква тумба, от чисти хазартни дерибей ни управлява,... ужас !!!
Коментиран от #15
11:29 09.09.2026
14 така
11:32 09.09.2026
15 Прав си!
До коментар #13 от "Да добавя само и Председателя на БОК..":Пеевски, Борисов и Лечева си делят бизнеса с хазарт в България.
Коментиран от #19
11:33 09.09.2026
16 Европеец
До коментар #1 от "Кои бяха тези?":Съгласен съм с коментара ти, относно заглавието бих казал, че е популиско, Защо не го направиха те когато бяха на власт... А иначе съм за пълна забрана рекламите за хазарта, без значение къде и как....
11:33 09.09.2026
17 да ама не
До коментар #2 от "Овчар":Индустрия в БГ, чуваш ли какво говориш. БГ края на 80-те беше една фалирала държава, едвам кретаща. Имаше производство на първични продукти, но и това не беше достатъчно и далеч от конкурентноспособно. Ама като слушате бабите си, ще ги пишете такива.
11:37 09.09.2026
18 Перо
11:54 09.09.2026
19 Не го делят ,откраднаха го от ...
До коментар #15 от "Прав си!":...Васил Божков!!!
12:00 09.09.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Българин
12:49 09.09.2026
22 Бай Коста
12:53 09.09.2026
23 От чужбина
Аз съм ЗА забрана не само на рекламата на хазарта, ами и на хазарта като цяло.
Ако не се забрани самия хазарт, то да бъде обложен с големи данъци. Данъци за организаторите и данъци за тези които спечелят от хазарт. Допускам "хазарт" само държавното тото, като и там се премахне огромната печалба за един човек, а се раздели на по-малки печалби за повече хора.
Хазарта е като наркоманията. Предполагам, че в повечето казина и игрални зали се предлагат и наркотици.
13:02 09.09.2026
24 От чужбина
13:06 09.09.2026