Новини
България »
ДБ предлага пълна забрана на рекламата на хазарт, включително онлайн

ДБ предлага пълна забрана на рекламата на хазарт, включително онлайн

9 Септември, 2026 11:06 697 24

  • божидар божанов-
  • хазарт-
  • реклами

Хазартът се е превърнал в епидемия в България, каза Божанов

ДБ предлага пълна забрана на рекламата на хазарт, включително онлайн - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

От "Демократична България" предлагат пълна забрана на рекламата на хазарт, включително и онлайн, съобщи БНТ:

"Хазартът се е превърнал в епидемия в България и за съжаление промените, които бяха приети в парламента в 2024 година, се заобикалят, не се спазват и държавата бездейства по тяхното прилагане. Днес внасяме законопроект за изменение на закона за хазарта, с който да затворим всички вратички, да забраним рекламата навсякъде, по всички начини, без възможности хазартните оператори да се възползват от действащата вратички в закона. Видяхме много примери за заобикаляне: целите градове са обвити в реклами на хазарт въпреки ограничението, от националната телевизия има широко реклама на хазарт въпреки ограничението в градовете. Освен билборд има реклами и всякакъв други форми", каза Божидар Божанов, ДБ.

- Онлайн?

- Включително."

По думите на Божанов са предвидени мерки за проактивно автоматизиран мониторинг на онлайн рекламата, повече задължения за социалните мрежи, за търсачките, така че освен върху рекламата на хазарт да има контрол и върху незаконния хазарт.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кои бяха тези?

    14 14 Отговор
    Гонят ги от селото, те питат за на попа къщата. С отпаднала необходимост сте, мазен Божо. Единственото им предложение което бих подкрепил е ако предложат да бъдат изМити с камъни пред парламента

    Коментиран от #9, #16

    11:09 09.09.2026

  • 2 Овчар

    18 5 Отговор
    ДБ разпродаде индустрията на България и Иван Костов трябва да бъде разследван и съден за престъпления срещу България..!

    Коментиран от #17

    11:10 09.09.2026

  • 3 Амчи

    11 3 Отговор
    Те спонсорират детски футболни клубове от малки ги обработват един вид, а и как ще оставите Ицата без доходи?

    11:10 09.09.2026

  • 4 Божанов,

    3 8 Отговор
    вместо да предлагате, каквото и да било трябваше да бламирате Рундьо като му напуснете седянката. Няма нужда от "конструктивна" опозиция на рундевата неконструкнивна "позиция". Излагате се!

    Коментиран от #5, #10

    11:11 09.09.2026

  • 5 Да напускат

    8 4 Отговор

    До коментар #4 от "Божанов,":

    Няма необходимост от тях никъде. Направо да скачат от Моста на влюбените. И ти може да скачаш с тях

    11:12 09.09.2026

  • 6 Правилно

    16 0 Отговор
    Казината само ОГРАБВАТ хората в България..
    Може да има Казино САМО на турската граница и в Курортите, където ходят ЧУЖДЕНЦИ..Да им прибираме парите и да ги ИЗХВЪРЛЯМЕ обратно през границата.

    11:13 09.09.2026

  • 7 Не само забр за рекламата ....

    20 0 Отговор
    нужна е тотална забрана за тази гадост ,
    Хазарта е блъф подсилен с реклама !!!
    Съсипа живота на милиони слабо- умници!!!
    Хазарта е измама !!

    Коментиран от #20

    11:14 09.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ще те допълня

    14 1 Отговор

    До коментар #1 от "Кои бяха тези?":

    Които и да са, са прави. Хазарта е отровс за млади и стари. Но пък носи добра печалба на герберо-пеевските бандити. Тиквата Борисов не харесва такива предложения.

    Коментиран от #13

    11:15 09.09.2026

  • 10 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Божанов,":

    какво е "бламира"

    11:17 09.09.2026

  • 11 нон стоп

    5 3 Отговор
    Бре ... ми ... какво ще правите с Ицко Хазартчето ?! Няма да му гледаме ухилената и оядена физиономия по телевизията ? Ще го отзовете от Брюксел ? Или ... вдигаме шум ,та да не ни отпишат от живите ! ПП. Отдавна ви отписахме.

    11:17 09.09.2026

  • 12 14/88

    2 0 Отговор
    а кат политик бъде фанат с краденото що нема затвор за сички политици

    11:18 09.09.2026

  • 13 Да добавя само и Председателя на БОК..

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "Ще те допълня":

    " Червената" на цвят Г-а Лечева и тя е от тези погребални ентрепреньори ,
    на човешки съдби и животи !
    Каква тумба, от чисти хазартни дерибей ни управлява,... ужас !!!

    Коментиран от #15

    11:29 09.09.2026

  • 14 така

    2 0 Отговор
    Не трябва ли просто забрана за хазарта или бъркам нещо

    11:32 09.09.2026

  • 15 Прав си!

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Да добавя само и Председателя на БОК..":

    Пеевски, Борисов и Лечева си делят бизнеса с хазарт в България.

    Коментиран от #19

    11:33 09.09.2026

  • 16 Европеец

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Кои бяха тези?":

    Съгласен съм с коментара ти, относно заглавието бих казал, че е популиско, Защо не го направиха те когато бяха на власт... А иначе съм за пълна забрана рекламите за хазарта, без значение къде и как....

    11:33 09.09.2026

  • 17 да ама не

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "Овчар":

    Индустрия в БГ, чуваш ли какво говориш. БГ края на 80-те беше една фалирала държава, едвам кретаща. Имаше производство на първични продукти, но и това не беше достатъчно и далеч от конкурентноспособно. Ама като слушате бабите си, ще ги пишете такива.

    11:37 09.09.2026

  • 18 Перо

    0 0 Отговор
    За пръв път съм съгласен с ДБ!

    11:54 09.09.2026

  • 19 Не го делят ,откраднаха го от ...

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Прав си!":

    ...Васил Божков!!!

    12:00 09.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Българин

    0 0 Отговор
    Това ли успя да измислиш с т..пата си кратуна?!

    12:49 09.09.2026

  • 22 Бай Коста

    2 0 Отговор
    Шокиран съм от информацията преди време, че за последната година Хазартния бизнес у нас е генерирал 44 МИЛИАРДА оборот!?! И с това води класацията на най-оборотните бизнеси. Основните им клиенти са престъпници и рецидивисти. Примери много за това, че хазартно зависим убил за пари и след минути изиграл парите в местното казино. То почти няма село над 1000 души, да не говорим за град в което да няма казино. Пълна забрана в населени места. Да ги изнесат в един два курорта, както е в САЩ, в Китай и много други държави.

    12:53 09.09.2026

  • 23 От чужбина

    0 0 Отговор
    Ами сега като влизате в който и да е град в България, първото което виждате са разветите знамена на разни хазартни фирми. Подобна картинка няма никъде из Европа. А рекламата струва скъпо. От къде толкова пари? Естествено от джобовете на хазартно зависимите.Явно са много, вече е епидемия.

    Аз съм ЗА забрана не само на рекламата на хазарта, ами и на хазарта като цяло.
    Ако не се забрани самия хазарт, то да бъде обложен с големи данъци. Данъци за организаторите и данъци за тези които спечелят от хазарт. Допускам "хазарт" само държавното тото, като и там се премахне огромната печалба за един човек, а се раздели на по-малки печалби за повече хора.
    Хазарта е като наркоманията. Предполагам, че в повечето казина и игрални зали се предлагат и наркотици.

    13:02 09.09.2026

  • 24 От чужбина

    0 0 Отговор
    Единствената полза от многото игрални зали и казина, при това спорна полза е, че полицията знае къде да търси заподозрените за повечето престъпления. Повечето крадци и мошеници се събират предимно на тези места и това е улеснение за полицията.

    13:06 09.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове