ИПБ: Лъжа е, че ЕС ни задължава да въведем километров тол за всички леки автомобили

Институтът за пътна безопасност разпространи становище невярно, според експертите, интерпретиране на Директива (ЕС) 2022/362 от страна на Министерството на регионалното развитие и устройственото благоустройство (МРРБ) и подвеждане на министър-председателя и българското общество относно въвеждането на тол такси за леки автомобили след 2030 г.
Ето какво пишат от Института:
За пореден път МРРБ и регионалният министър лансират в общественото пространство невярна информация, манипулативно използвайки европейското законодателство като параван за бъдещи национални решения. Твърдението, че „от 2030 г. Европейският съюз ни задължава да въведем километров тол за всички леки автомобили по първокласната и магистралната мрежа“, категорично не отговаря на истината.
Министърът на регионалното развитие за пореден път подвежда премиера и целия Министерски съвет, прехвърляйки отговорността за потенциално увеличение на тежестта върху българските шофьори върху „брюкселски директиви“.
Каква е фактическата и правна истина?
Директива (ЕС) 2022/362 на Европейския парламент и на Съвета ясно разграничава правилата за тежкотоварните камиони от тези за леките автомобили.
1. Няма задължение за въвеждане на тол за леки коли
Европейската комисия и текстът на директивата регламентират следните основни принципи:
За леките автомобили (категории M1 и N1): Държавите членки не са длъжни да преминават към километров тол. Система с електронни винетки (за определен период от време) остава напълно законна и позволена и след 2030 г.
За тежкотоварните превозни средства (>3.5 тона): За тях наистина се изисква постепенно премахване на винетките по основната трансевропейска мрежа (TEN-T) и преминаване към таксуване на километър.
2. Европейската комисия го заявява изрично:
„Vignettes must be phased out from the TEN-T road network by 2030, with some specific exceptions.“
Комисията ясно посочва, че това изискване за премахване на винетките се отнася до тежките превозни средства, докато за леките автомобили валидната рамка съгласно Член 7а от Директивата позволява запазването на винетната система. Нещо повече – ЕК отбелязва, че екологичната диференциация за леките коли е по избор за държавите членки (optional).
Защо това е опасна манипулация?
1. Задължение vs. Национално решение: Ако България реши след 2030 г. да замени винетките за гражданите с километров тол за личните им автомобили, това ще бъде изцяло политическо и икономическо решение на българското правителство, а не пряко изискване на ЕС.
2. Липса на правно основание: Приканваме регионалния министър да посочи конкретния член и алинея от Директива (ЕС) 2022/362, който гласи, че от 2030 г. държавата е длъжна да събира километрова такса от всеки гражданин с лек автомобил. Такъв текст в европейското право няма.
Призоваваме министър-председателя да не допуска да бъде подвеждан от своите министри и да изиска стриктна правна проверка на текстовете от ЕС. Използването на европейските директиви като „плашило“ и оправдание за потенциално оскъпяване на пътуването на българските граждани е недопустим прийом, който уронва доверието както в българските институции, така и в Европейския съюз.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 също лъжа е
Коментиран от #3, #4, #19, #20, #22
12:02 09.09.2026
2 А големите лъжи ги няма
Коментиран от #14, #30, #33
12:03 09.09.2026
3 меглена крадкунева крадпръмова
До коментар #1 от "също лъжа е":май го лъжеше това?
12:07 09.09.2026
4 Лъжльо
До коментар #1 от "също лъжа е":ЕС вече ги бастиса - новината още стои из нета:
"Европейският съюз (ЕС) настоява за затварянето на първите четири реактора (блокове 1, 2, 3 и 4) на АЕЦ „Козлодуй“ и е главно условие за присъединяване на България към ЕС..."
Коментиран от #7, #8
12:09 09.09.2026
5 евалата чалгопитеци
Коментиран от #10
12:10 09.09.2026
6 Пожелавам
Коментиран от #11
12:14 09.09.2026
7 има предаване
До коментар #4 от "Лъжльо":на Васил Иванов в което е заснет писмен отговор от ЕС на негово запитване по въпроса в който се казва че никога не е имало такова изискване а това какво мисиркитие от ганчоландия квичат може да е интересно и важно само за ганчо
12:15 09.09.2026
8 копейко
До коментар #4 от "Лъжльо":а за крадливата "приватизация" извършена от червените кхмери пак ли запада ти е виновен кратуно?
12:17 09.09.2026
9 Радев
12:18 09.09.2026
10 дупетатските кифтета
До коментар #5 от "евалата чалгопитеци":не прощават
12:19 09.09.2026
11 я па тоя
До коментар #6 от "Пожелавам":Че какво им е на магистралите бе? Явно не си си подавал носа на запад от Калотина.
12:20 09.09.2026
12 Луд
12:20 09.09.2026
13 Предполагам
12:21 09.09.2026
14 Кажи нещо
До коментар #2 от "А големите лъжи ги няма":Pycия oбявявa oфициaлнa дaтa зa въвeждaнeтo нa цифpoвaтa pyблa - 1 ceптeмвpи 2026 г. Πpeдceдaтeлят нa цeнтpaлнaтa бaнĸa нa Pycия Eлвиpa Haбиyлинa cъoбщи, чe вcичĸи 12 cиcтeмнo знaчими бaнĸи в cтpaнaтa щe тpябвa дa извъpшвaт oпepaции c нoвaтa вaлyтa oт тoзи дeн, a гoлeмитe тъpгoвcĸи вepиги щe ca длъжни дa я пpиeмaт ĸaтo paзплaщaтeлнo cpeдcтвo
12:24 09.09.2026
15 Радев е Понокио
12:25 09.09.2026
16 От чужбина
Коментиран от #18
12:28 09.09.2026
17 ха ха
12:35 09.09.2026
18 още от същото
До коментар #16 от "От чужбина":Ако Калинката още взема държавната заплата, нищо в държавата не се е променило. Или?
12:35 09.09.2026
19 От чужбина
До коментар #1 от "също лъжа е":От ЕС няма ОФИЦИАЛНО искане за затваряне на блоковете в Козлодуй. Официално може да има разни доклади около безопасността. Т.е почват да ни дъвкат... А самото искане е НЕофициално. Т.е на разни срещи и конференции на нашите им е казано, че тези блокове трябва да ги затворим. Ама не само да ги затворим, ами да е по наче желание. А от ЕС по милост ни отпускат едни пари за това.
В крайна сметка, това което е фактическата истина се разминава много с казаното по медиите.
Пример: Тук в чужбина се срещнах с човек, дошъл през 90-те и се опитал да мине за бежанец, от България. Отказват му този статут, защото към онзи момент България вече е вън от "Негативния списък". За тогава си спомням как нашите медии ни продъниха ушите с това "постижение" на правителството - България да бъде изключена от този негативен списък. Демократичните промени са вече необратими и т.н. А другата истина е, че Западните държави си решиха един проблем - повечето българи отиваха нелегално и искаха статут на бежанци. Т.е западните държави си решиха техен проблем с българските "бежанци".
12:40 09.09.2026
20 Разбира
До коментар #1 от "също лъжа е":се, че е ЕС е задължила България да затвори реакторите си.
В Договора за присъединяване на България към Европейския съюз има изрично изискване за окончателното затваряне и закриване на първите четири реактора (блокове от 1 до 4) на АЕЦ „Козлодуй“.
Този ангажимент е разписан в Протокол № 4 относно блокове 1 до 4 на атомната електроцентрала „Козлодуй“ в България, който е неразделна част от Договора за присъединяване (подписан на 25 април 2005 г.).
В самия текст на Договора за присъединяване, в Член 4, параграф 2, е посочено, че протоколите, приложени към него, съставляват неразделна част от самия договор.
Конкретните разпоредби и срокове са разписани в Протокол № 4:Член 1 от Протокол № 4 официално потвърждава ангажимента на България за окончателното затваряне на Блокове 1 и 2 на АЕЦ „Козлодуй“ (което реално се случи в края на 2002 г.).
Член 2 от Протокол № 4 задължава България да осъществи окончателното затваряне на Блокове 3 и 4 на АЕЦ „Козлодуй“ най-късно в края на 2006 г. (непосредствено преди официалното членство на страната в ЕС от 1 януари 2007 г.).
Член 3 от Протокол № 4 урежда финансовата помощ (компенсациите) от страна на Европейската общност за подпомагане на извеждането от експлоатация на тези четири реактора и модернизацията на енергийния сектор в България.
Проверявайте си информацията преди да пишете глупости
Коментиран от #24
12:42 09.09.2026
21 Прям
12:43 09.09.2026
22 Невярна
До коментар #1 от "също лъжа е":информация разпространявате.
ЕС задължава българското правителство да закрие реакторите си.
Прочетете договора за присъединяване.
Там има още много други притеснителни ангажименти.
Коментиран от #26, #31
12:45 09.09.2026
23 Много кофти
Няма толкова глупав човек, като румен радев... сравнение с него Бойко Борисов е супер интелигентен. Защо румен радев работи срещу интересите на България или е много тъп или много интелигентен, работещ в интерес на русия?
Коментиран от #25
12:46 09.09.2026
24 Прям
До коментар #20 от "Разбира":Време е да се поправи пагубната грешка и да се освободим от всякакви съюзи - Европейци, Американски, Руски.
Коментиран от #32
12:47 09.09.2026
25 не е тъп
До коментар #23 от "Много кофти":но се е продал още на младини. Сега иска или не ще работи за кукловодите си.
12:49 09.09.2026
26 глупости
До коментар #22 от "Невярна":ЕС НИКОГА не е задължавало България да закрива реакторите си. НИКОГА.
12:49 09.09.2026
27 Договорът
Но без съмнение, в договора е фиксирано изискването за ликвидиране на четири ядрени реактора на площадката на Козлодуй.
Договорът е публичен. Всеки с телефон има достъп до него.
12:50 09.09.2026
28 Много инфантилен го изкарахте
12:51 09.09.2026
29 А защо
12:53 09.09.2026
30 Соломон
До коментар #2 от "А големите лъжи ги няма":И какво е това дигитално робство като никой не те кара да ползваш ДЕ. А ако решиш да го ползваш има ограничение до 3000 евро.
12:54 09.09.2026
31 Прям
До коментар #22 от "Невярна":Глупав договор който трябва да се обяви в несъстоятелност и се прекратят връзките с ЕС.
Коментиран от #35
12:57 09.09.2026
32 Соломон
До коментар #24 от "Прям":България е е Европа и нейното място е единствено и само в ЕС. Не с Русия,САЩ или Китай. Сами няма да ни има до 5г.
Коментиран от #36
12:59 09.09.2026
33 да бе
До коментар #2 от "А големите лъжи ги няма":дигиталната рубла е авангардна идея, но дигиталното евро е робство, а? гиди плитк0умни д3били
12:59 09.09.2026
34 Милен
12:59 09.09.2026
35 Соломон
До коментар #31 от "Прям":Няма как да прекратиш договор който е ратифициран от НС и президенството
13:01 09.09.2026
36 Прям
До коментар #32 от "Соломон":Ако не можем значи сме глупаво племе което не може да се оправи само и нямаме място на тази Земя
Коментиран от #37
13:03 09.09.2026
37 Соломон
До коментар #36 от "Прям":Не съм казал че не можем . А че не трябва. Излизането от ЕС ще ни струва солено и през задника.
Коментиран от #39
13:07 09.09.2026
38 Емигрант
13:08 09.09.2026
39 Прям
До коментар #37 от "Соломон":Тез които са ни вкарали да си платят задълженията, ако не могат - да платят с главите си
13:09 09.09.2026