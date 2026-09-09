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ИПБ: Лъжа е, че ЕС ни задължава да въведем километров тол за всички леки автомобили

ИПБ: Лъжа е, че ЕС ни задължава да въведем километров тол за всички леки автомобили

9 Септември, 2026 11:58 1 622 39

  • ипб-
  • тол такси-
  • ес

Призоваваме министър-председателят да не допуска да бъде подвеждан от своите министри, пишат от Института

ИПБ: Лъжа е, че ЕС ни задължава да въведем километров тол за всички леки автомобили - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Институтът за пътна безопасност разпространи становище невярно, според експертите, интерпретиране на Директива (ЕС) 2022/362 от страна на Министерството на регионалното развитие и устройственото благоустройство (МРРБ) и подвеждане на министър-председателя и българското общество относно въвеждането на тол такси за леки автомобили след 2030 г.

Ето какво пишат от Института:

За пореден път МРРБ и регионалният министър лансират в общественото пространство невярна информация, манипулативно използвайки европейското законодателство като параван за бъдещи национални решения. Твърдението, че „от 2030 г. Европейският съюз ни задължава да въведем километров тол за всички леки автомобили по първокласната и магистралната мрежа“, категорично не отговаря на истината.

Министърът на регионалното развитие за пореден път подвежда премиера и целия Министерски съвет, прехвърляйки отговорността за потенциално увеличение на тежестта върху българските шофьори върху „брюкселски директиви“.

Каква е фактическата и правна истина?

Директива (ЕС) 2022/362 на Европейския парламент и на Съвета ясно разграничава правилата за тежкотоварните камиони от тези за леките автомобили.

1. Няма задължение за въвеждане на тол за леки коли

Европейската комисия и текстът на директивата регламентират следните основни принципи:

За леките автомобили (категории M1 и N1): Държавите членки не са длъжни да преминават към километров тол. Система с електронни винетки (за определен период от време) остава напълно законна и позволена и след 2030 г.

За тежкотоварните превозни средства (>3.5 тона): За тях наистина се изисква постепенно премахване на винетките по основната трансевропейска мрежа (TEN-T) и преминаване към таксуване на километър.

2. Европейската комисия го заявява изрично:

„Vignettes must be phased out from the TEN-T road network by 2030, with some specific exceptions.“

Комисията ясно посочва, че това изискване за премахване на винетките се отнася до тежките превозни средства, докато за леките автомобили валидната рамка съгласно Член 7а от Директивата позволява запазването на винетната система. Нещо повече – ЕК отбелязва, че екологичната диференциация за леките коли е по избор за държавите членки (optional).

Защо това е опасна манипулация?

1. Задължение vs. Национално решение: Ако България реши след 2030 г. да замени винетките за гражданите с километров тол за личните им автомобили, това ще бъде изцяло политическо и икономическо решение на българското правителство, а не пряко изискване на ЕС.

2. Липса на правно основание: Приканваме регионалния министър да посочи конкретния член и алинея от Директива (ЕС) 2022/362, който гласи, че от 2030 г. държавата е длъжна да събира километрова такса от всеки гражданин с лек автомобил. Такъв текст в европейското право няма.

Призоваваме министър-председателя да не допуска да бъде подвеждан от своите министри и да изиска стриктна правна проверка на текстовете от ЕС. Използването на европейските директиви като „плашило“ и оправдание за потенциално оскъпяване на пътуването на българските граждани е недопустим прийом, който уронва доверието както в българските институции, така и в Европейския съюз.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 също лъжа е

    43 4 Отговор
    че ЕС е задължавала някога България да закрива атомни реактори

    Коментиран от #3, #4, #19, #20, #22

    12:02 09.09.2026

  • 2 А големите лъжи ги няма

    19 13 Отговор
    А лъжа ли е , че ЕС въвежда дигиталното робство чрез еврото?

    Коментиран от #14, #30, #33

    12:03 09.09.2026

  • 3 меглена крадкунева крадпръмова

    21 0 Отговор

    До коментар #1 от "също лъжа е":

    май го лъжеше това?

    12:07 09.09.2026

  • 4 Лъжльо

    13 4 Отговор

    До коментар #1 от "също лъжа е":

    ЕС вече ги бастиса - новината още стои из нета:
    "Европейският съюз (ЕС) настоява за затварянето на първите четири реактора (блокове 1, 2, 3 и 4) на АЕЦ „Козлодуй“ и е главно условие за присъединяване на България към ЕС..."

    Коментиран от #7, #8

    12:09 09.09.2026

  • 5 евалата чалгопитеци

    8 4 Отговор
    Как е новото Нормално? Дебелеете ли и вие? Защото МинистЕр предЦедателя вече не може да прави Коремното.

    Коментиран от #10

    12:10 09.09.2026

  • 6 Пожелавам

    20 2 Отговор
    Европейската комисия да мине и види дали имаме магистрали ,или това са второкласни пътища.

    Коментиран от #11

    12:14 09.09.2026

  • 7 има предаване

    15 2 Отговор

    До коментар #4 от "Лъжльо":

    на Васил Иванов в което е заснет писмен отговор от ЕС на негово запитване по въпроса в който се казва че никога не е имало такова изискване а това какво мисиркитие от ганчоландия квичат може да е интересно и важно само за ганчо

    12:15 09.09.2026

  • 8 копейко

    14 3 Отговор

    До коментар #4 от "Лъжльо":

    а за крадливата "приватизация" извършена от червените кхмери пак ли запада ти е виновен кратуно?

    12:17 09.09.2026

  • 9 Радев

    13 1 Отговор
    Лъжливото овчарче

    12:18 09.09.2026

  • 10 дупетатските кифтета

    9 0 Отговор

    До коментар #5 от "евалата чалгопитеци":

    не прощават

    12:19 09.09.2026

  • 11 я па тоя

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "Пожелавам":

    Че какво им е на магистралите бе? Явно не си си подавал носа на запад от Калотина.

    12:20 09.09.2026

  • 12 Луд

    7 1 Отговор
    Не нападайте веднага човека , по презумция политикът е длъжен да лъже . И то без ограничение. Номера е че трябва да си избирате политици да лъжат във ваша полза.

    12:20 09.09.2026

  • 13 Предполагам

    3 0 Отговор
    Борисов е виновен. Понеже времената се сменят!

    12:21 09.09.2026

  • 14 Кажи нещо

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "А големите лъжи ги няма":

    Pycия oбявявa oфициaлнa дaтa зa въвeждaнeтo нa цифpoвaтa pyблa - 1 ceптeмвpи 2026 г. Πpeдceдaтeлят нa цeнтpaлнaтa бaнĸa нa Pycия Eлвиpa Haбиyлинa cъoбщи, чe вcичĸи 12 cиcтeмнo знaчими бaнĸи в cтpaнaтa щe тpябвa дa извъpшвaт oпepaции c нoвaтa вaлyтa oт тoзи дeн, a гoлeмитe тъpгoвcĸи вepиги щe ca длъжни дa я пpиeмaт ĸaтo paзплaщaтeлнo cpeдcтвo

    12:24 09.09.2026

  • 15 Радев е Понокио

    8 1 Отговор
    Международен лъжец.

    12:25 09.09.2026

  • 16 От чужбина

    4 1 Отговор
    Министерствата са налазени от много калинки, които чели не дочели, разбрали не доразбрали ама се изцепват с нещо и подвеждат дори и Мин.Председатела. ДА, той Мин.Председателя със сигурност не е чел тази директива, но и не му е работа. Той няма как да знае всичко. Разчита на своите "помощници". А може и нарочно да са го подвели. Сега да се проучи, да се намери кой точно е направил грешката и най-малкото -черна точка. Т.е да се има в предвид за следващия път - директно уволнение.

    Коментиран от #18

    12:28 09.09.2026

  • 17 ха ха

    5 0 Отговор
    абе щом е за плячка от населението ще го тълкуват както си искат , все пак радев е назначен от държавата бандит за да им осигурява плячка

    12:35 09.09.2026

  • 18 още от същото

    4 0 Отговор

    До коментар #16 от "От чужбина":

    Ако Калинката още взема държавната заплата, нищо в държавата не се е променило. Или?

    12:35 09.09.2026

  • 19 От чужбина

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "също лъжа е":

    От ЕС няма ОФИЦИАЛНО искане за затваряне на блоковете в Козлодуй. Официално може да има разни доклади около безопасността. Т.е почват да ни дъвкат... А самото искане е НЕофициално. Т.е на разни срещи и конференции на нашите им е казано, че тези блокове трябва да ги затворим. Ама не само да ги затворим, ами да е по наче желание. А от ЕС по милост ни отпускат едни пари за това.
    В крайна сметка, това което е фактическата истина се разминава много с казаното по медиите.
    Пример: Тук в чужбина се срещнах с човек, дошъл през 90-те и се опитал да мине за бежанец, от България. Отказват му този статут, защото към онзи момент България вече е вън от "Негативния списък". За тогава си спомням как нашите медии ни продъниха ушите с това "постижение" на правителството - България да бъде изключена от този негативен списък. Демократичните промени са вече необратими и т.н. А другата истина е, че Западните държави си решиха един проблем - повечето българи отиваха нелегално и искаха статут на бежанци. Т.е западните държави си решиха техен проблем с българските "бежанци".

    12:40 09.09.2026

  • 20 Разбира

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "също лъжа е":

    се, че е ЕС е задължила България да затвори реакторите си.
    В Договора за присъединяване на България към Европейския съюз има изрично изискване за окончателното затваряне и закриване на първите четири реактора (блокове от 1 до 4) на АЕЦ „Козлодуй“.
    Този ангажимент е разписан в Протокол № 4 относно блокове 1 до 4 на атомната електроцентрала „Козлодуй“ в България, който е неразделна част от Договора за присъединяване (подписан на 25 април 2005 г.).
    В самия текст на Договора за присъединяване, в Член 4, параграф 2, е посочено, че протоколите, приложени към него, съставляват неразделна част от самия договор.
    Конкретните разпоредби и срокове са разписани в Протокол № 4:Член 1 от Протокол № 4 официално потвърждава ангажимента на България за окончателното затваряне на Блокове 1 и 2 на АЕЦ „Козлодуй“ (което реално се случи в края на 2002 г.).
    Член 2 от Протокол № 4 задължава България да осъществи окончателното затваряне на Блокове 3 и 4 на АЕЦ „Козлодуй“ най-късно в края на 2006 г. (непосредствено преди официалното членство на страната в ЕС от 1 януари 2007 г.).
    Член 3 от Протокол № 4 урежда финансовата помощ (компенсациите) от страна на Европейската общност за подпомагане на извеждането от експлоатация на тези четири реактора и модернизацията на енергийния сектор в България.

    Проверявайте си информацията преди да пишете глупости

    Коментиран от #24

    12:42 09.09.2026

  • 21 Прям

    2 2 Отговор
    Никоя нация не заслужава да бъде управлявана от друга. Затова ЕС е пагубен за нациите Докато има ЕС - националност България няма да има.

    12:43 09.09.2026

  • 22 Невярна

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "също лъжа е":

    информация разпространявате.
    ЕС задължава българското правителство да закрие реакторите си.
    Прочетете договора за присъединяване.
    Там има още много други притеснителни ангажименти.

    Коментиран от #26, #31

    12:45 09.09.2026

  • 23 Много кофти

    1 1 Отговор
    Защо няма протести, ами защото ако работещите започнат да протестират няма кой да работи и да пълни българската хазна, но и това ще стане ако продължават да закопават България.

    Няма толкова глупав човек, като румен радев... сравнение с него Бойко Борисов е супер интелигентен. Защо румен радев работи срещу интересите на България или е много тъп или много интелигентен, работещ в интерес на русия?

    Коментиран от #25

    12:46 09.09.2026

  • 24 Прям

    1 2 Отговор

    До коментар #20 от "Разбира":

    Време е да се поправи пагубната грешка и да се освободим от всякакви съюзи - Европейци, Американски, Руски.

    Коментиран от #32

    12:47 09.09.2026

  • 25 не е тъп

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Много кофти":

    но се е продал още на младини. Сега иска или не ще работи за кукловодите си.

    12:49 09.09.2026

  • 26 глупости

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "Невярна":

    ЕС НИКОГА не е задължавало България да закрива реакторите си. НИКОГА.

    12:49 09.09.2026

  • 27 Договорът

    0 1 Отговор
    за присъединяване на България към ЕС е четен от малцина. Включително мнозинството български политици не са наясно какво точно е записано там и какви ангажименти са били поети.
    Но без съмнение, в договора е фиксирано изискването за ликвидиране на четири ядрени реактора на площадката на Козлодуй.
    Договорът е публичен. Всеки с телефон има достъп до него.

    12:50 09.09.2026

  • 28 Много инфантилен го изкарахте

    3 1 Отговор
    тоя министър председател, подвеждали го. Рундьо е злонамерен проклетник, никой не то подвежда. Гадно човече@

    12:51 09.09.2026

  • 29 А защо

    0 2 Отговор
    ЕС е въвел изискване търговския транспорт да заплаща такси на километър. Това води до голямо оскъпяване на стоките, тъй като е ясно, че транспортните разходи са част от себестойността и съответно тези разходи се включват и в крайните цени за потребителите.

    12:53 09.09.2026

  • 30 Соломон

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "А големите лъжи ги няма":

    И какво е това дигитално робство като никой не те кара да ползваш ДЕ. А ако решиш да го ползваш има ограничение до 3000 евро.

    12:54 09.09.2026

  • 31 Прям

    1 2 Отговор

    До коментар #22 от "Невярна":

    Глупав договор който трябва да се обяви в несъстоятелност и се прекратят връзките с ЕС.

    Коментиран от #35

    12:57 09.09.2026

  • 32 Соломон

    4 0 Отговор

    До коментар #24 от "Прям":

    България е е Европа и нейното място е единствено и само в ЕС. Не с Русия,САЩ или Китай. Сами няма да ни има до 5г.

    Коментиран от #36

    12:59 09.09.2026

  • 33 да бе

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "А големите лъжи ги няма":

    дигиталната рубла е авангардна идея, но дигиталното евро е робство, а? гиди плитк0умни д3били

    12:59 09.09.2026

  • 34 Милен

    3 1 Отговор
    Пак гласувайте лза Боташ, по лъжи изпревариха всички до сега!!!

    12:59 09.09.2026

  • 35 Соломон

    1 1 Отговор

    До коментар #31 от "Прям":

    Няма как да прекратиш договор който е ратифициран от НС и президенството

    13:01 09.09.2026

  • 36 Прям

    1 2 Отговор

    До коментар #32 от "Соломон":

    Ако не можем значи сме глупаво племе което не може да се оправи само и нямаме място на тази Земя

    Коментиран от #37

    13:03 09.09.2026

  • 37 Соломон

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Прям":

    Не съм казал че не можем . А че не трябва. Излизането от ЕС ще ни струва солено и през задника.

    Коментиран от #39

    13:07 09.09.2026

  • 38 Емигрант

    0 0 Отговор
    ЕС никого не задължава, тук дивите червени бушмени търсят причини да се "закрепят" за фустата на Путин, но безуспешно, ЕС е означава ДЕМОКРАЦИЯ, червения "дивак" не знае какво означава тази дума и това го прави зависим от най-голямото зло на планетата - комунизмът ! Жалка е тази балканска територия защото е населена предимно с червени глатки мозъци с липсващ разум !

    13:08 09.09.2026

  • 39 Прям

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Соломон":

    Тез които са ни вкарали да си платят задълженията, ако не могат - да платят с главите си

    13:09 09.09.2026

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