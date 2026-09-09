ИПБ: Лъжа е, че ЕС ни задължава да въведем километров тол за всички леки автомобили

Институтът за пътна безопасност разпространи становище невярно, според експертите, интерпретиране на Директива (ЕС) 2022/362 от страна на Министерството на регионалното развитие и устройственото благоустройство (МРРБ) и подвеждане на министър-председателя и българското общество относно въвеждането на тол такси за леки автомобили след 2030 г.

Ето какво пишат от Института:

За пореден път МРРБ и регионалният министър лансират в общественото пространство невярна информация, манипулативно използвайки европейското законодателство като параван за бъдещи национални решения. Твърдението, че „от 2030 г. Европейският съюз ни задължава да въведем километров тол за всички леки автомобили по първокласната и магистралната мрежа“, категорично не отговаря на истината.

Министърът на регионалното развитие за пореден път подвежда премиера и целия Министерски съвет, прехвърляйки отговорността за потенциално увеличение на тежестта върху българските шофьори върху „брюкселски директиви“.

Каква е фактическата и правна истина?

Директива (ЕС) 2022/362 на Европейския парламент и на Съвета ясно разграничава правилата за тежкотоварните камиони от тези за леките автомобили.

1. Няма задължение за въвеждане на тол за леки коли

Европейската комисия и текстът на директивата регламентират следните основни принципи:

За леките автомобили (категории M1 и N1): Държавите членки не са длъжни да преминават към километров тол. Система с електронни винетки (за определен период от време) остава напълно законна и позволена и след 2030 г.

За тежкотоварните превозни средства (>3.5 тона): За тях наистина се изисква постепенно премахване на винетките по основната трансевропейска мрежа (TEN-T) и преминаване към таксуване на километър.

2. Европейската комисия го заявява изрично:

„Vignettes must be phased out from the TEN-T road network by 2030, with some specific exceptions.“

Комисията ясно посочва, че това изискване за премахване на винетките се отнася до тежките превозни средства, докато за леките автомобили валидната рамка съгласно Член 7а от Директивата позволява запазването на винетната система. Нещо повече – ЕК отбелязва, че екологичната диференциация за леките коли е по избор за държавите членки (optional).

Защо това е опасна манипулация?

1. Задължение vs. Национално решение: Ако България реши след 2030 г. да замени винетките за гражданите с километров тол за личните им автомобили, това ще бъде изцяло политическо и икономическо решение на българското правителство, а не пряко изискване на ЕС.

2. Липса на правно основание: Приканваме регионалния министър да посочи конкретния член и алинея от Директива (ЕС) 2022/362, който гласи, че от 2030 г. държавата е длъжна да събира километрова такса от всеки гражданин с лек автомобил. Такъв текст в европейското право няма.

Призоваваме министър-председателя да не допуска да бъде подвеждан от своите министри и да изиска стриктна правна проверка на текстовете от ЕС. Използването на европейските директиви като „плашило“ и оправдание за потенциално оскъпяване на пътуването на българските граждани е недопустим прийом, който уронва доверието както в българските институции, така и в Европейския съюз.