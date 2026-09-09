Четири кучета нападнаха и нахапаха 7-годишно дете във Враца

7-годишно дете е било нападнато и нахапано от четири кучета във Враца. То е прието за лечение с множество разкъсни рани по цялото тяло, съобщиха от полицията.
Сигналът е подаден в Районното управление във Враца от Центъра за спешна медицинска помощ около 13,50 часа на 8 септември.
След проведено издирване полицаите установили, че детето е било нападнато от четири кучета в местността „Мало Краище“. Животните са собственост на мъж от Враца. По данни на МВР всички кучета са чипирани и имат паспорти. Собственикът им е установен и разпитан. По случая е образувано досъдебно производство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Mими Кучева🐕🦺
11:37 09.09.2026
2 Кой
Коментиран от #5
11:38 09.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Трол
11:41 09.09.2026
5 Ай стига
До коментар #2 от "Кой":Ниц бе провокаторе
11:41 09.09.2026
6 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Коментиран от #11
11:42 09.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 пес
Кучерастите пак оглушително мълчат!
11:51 09.09.2026
9 Българска демокрация
11:58 09.09.2026
10 Чума
12:11 09.09.2026
11 Европеец
До коментар #6 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":Не знам, ако имаме държава това не трябваше да беше се случвало...... Решението е бездомните кучета да се хващат, седмица срок за осиновяване след това евстаназия..... На кучкарите пожелавам кучета да нахапят техните деца....
12:12 09.09.2026
12 Стига вече
12:12 09.09.2026
13 ЗОРО
12:21 09.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 установили
12:30 09.09.2026
16 Марио
12:35 09.09.2026
17 Павел Пенев
12:48 09.09.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Жорко
12:51 09.09.2026