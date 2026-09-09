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Четири кучета нападнаха и нахапаха 7-годишно дете във Враца

Четири кучета нападнаха и нахапаха 7-годишно дете във Враца

9 Септември, 2026 11:34 912 19

  • враца-
  • куче-
  • дете

То е прието за лечение с рани по цялото тяло

Четири кучета нападнаха и нахапаха 7-годишно дете във Враца - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

7-годишно дете е било нападнато и нахапано от четири кучета във Враца. То е прието за лечение с множество разкъсни рани по цялото тяло, съобщиха от полицията.

Сигналът е подаден в Районното управление във Враца от Центъра за спешна медицинска помощ около 13,50 часа на 8 септември.

След проведено издирване полицаите установили, че детето е било нападнато от четири кучета в местността „Мало Краище“. Животните са собственост на мъж от Враца. По данни на МВР всички кучета са чипирани и имат паспорти. Собственикът им е установен и разпитан. По случая е образувано досъдебно производство.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    4 1 Отговор
    Кучкара им ги слаб,каишките им ги меки.🐕😪🐕

    11:37 09.09.2026

  • 2 Кой

    6 14 Отговор
    Радев,оставка,предател,ти си виновен за всичко зло

    Коментиран от #5

    11:38 09.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Трол

    8 1 Отговор
    Добре че кучетата са имали паспорти, защото ако нямаха, не се знаеше дали детето щеше да е живо.

    11:41 09.09.2026

  • 5 Ай стига

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Кой":

    Ниц бе провокаторе

    11:41 09.09.2026

  • 6 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    15 4 Отговор
    Ясно е, че кръвожадното дете е провокирало невинните кученца...

    Коментиран от #11

    11:42 09.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 пес

    14 0 Отговор
    И чипираните и с паспорти кучета хапят!
    Кучерастите пак оглушително мълчат!

    11:51 09.09.2026

  • 9 Българска демокрация

    13 0 Отговор
    Никога не съм виждал бездомно куче в Белгия. Глобите са такива, че на кучкаря ще му вземат къщата. Има кучкарник, където кучкаря си плаща да му умъртвят кучето.

    11:58 09.09.2026

  • 10 Чума

    8 0 Отговор
    Стана мода! Първо, парвенюта с по 3 и повече купени дипломи взеха да се снабдяват и показват с редки породи, след тях всяка глъмотия, за да се представи и тя за елит първа класа взела по едно куче и кой като мен - аз съм елит, вие сте електорат! Ако си непълнолетен, малолетен, рядка порода и защитен етност, може да хапеш колкото ти е кеф!

    12:11 09.09.2026

  • 11 Европеец

    10 1 Отговор

    До коментар #6 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    Не знам, ако имаме държава това не трябваше да беше се случвало...... Решението е бездомните кучета да се хващат, седмица срок за осиновяване след това евстаназия..... На кучкарите пожелавам кучета да нахапят техните деца....

    12:12 09.09.2026

  • 12 Стига вече

    6 0 Отговор
    Кучета са яли народа!

    12:12 09.09.2026

  • 13 ЗОРО

    11 0 Отговор
    Оня ден в Банско, днес във Враца. Не се учудвам, просто няма друга такава държава, държава - ку ч кар ник! Ганьо, като ходиш в Гърция лятото, има ли скитащи се по улиците кучета, а? Яки глоби и затвор за безотговорните собственици, които оставят кучетата да скитат безстопанствени, както и да се размножават и увеличават уличната популация на бездомни животни!

    12:21 09.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 установили

    2 0 Отговор
    са установили, че кучтата са собственост на мъж от Ваца. Жиотните са чипрани и имат паспрти. Собтвеникът е рапитан.??????????

    12:30 09.09.2026

  • 16 Марио

    4 0 Отговор
    В държавата на помиярите е така. Кучето има повече права от детето.

    12:35 09.09.2026

  • 17 Павел Пенев

    3 0 Отговор
    Къде са кретените защитници на домашните любимци? До кога обществото ще ви търпи и вас и вашите помияри?

    12:48 09.09.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Жорко

    3 0 Отговор
    Помияр гаден,как се оставят 4 кучета навън бре селтак???Да те попитат и тебе и пратят в някоя колония,дано се оправи детето и най-вече психически.

    12:51 09.09.2026

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