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Хейли Бийбър с гола фотосесия на плажа (СНИМКА)

Хейли Бийбър с гола фотосесия на плажа (СНИМКА)

9 Септември, 2026 12:16 1 071 7

  • хейли бийбър-
  • гола фотосесия-
  • на плажа-
  • благотворителна кауза

Фотосесията има и благотворителен елемент

Хейли Бийбър с гола фотосесия на плажа (СНИМКА) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Хейли Бийбър привлече вниманието с нова провокативна фотосесия, заснета на плажа. 29-годишният модел и основател на козметичния бранд Rhode позира без дрехи върху пясъка за третия брой на ICE Magazine, вдъхновен от връзката ѝ с Бразилия.

Кадрите са дело на фотографа Ренел Медрано. В придружаващото интервю съпругата на Джъстин Бийбър разказва за бразилските си корени – майка ѝ Кения Деодато е родена в Бразилия, а според Хейли местната култура е оказала силно влияние върху начина, по който възприема красотата, увереността и стила.


Фотосесията има и благотворителен елемент. Част от средствата от продажбите на броя ще бъдат насочени към инициатива в подкрепа на жени имигрантки в Сао Пауло, като Бийбър се е ангажирала лично да удвои събраната сума.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нищо няма

    2 0 Отговор
    Бих искал да видя вагината и от близък кадър.

    Коментиран от #3

    12:24 09.09.2026

  • 2 Някой

    2 0 Отговор
    Абе това сайта на факти ли е или на Инстаграм?!

    12:33 09.09.2026

  • 3 СтАни

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Нищо няма":

    гинеколог, по цял ден ще гледаш. Хем и пари ще ти дават, да гледаш.

    12:40 09.09.2026

  • 4 бушприт

    1 0 Отговор
    29-годишната моделка и основателка на козметичния бранд "Rhode"...

    12:42 09.09.2026

  • 5 в кратце

    1 0 Отговор
    Тя е гола,а не фотосесията. Фотосесията няма женско тяло.

    12:43 09.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 зреене

    1 0 Отговор
    жени- имигрантки.Пише се само имигрантки. Ясно е,че са жени.

    12:51 09.09.2026