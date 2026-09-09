Румен Радев: Създаваме ИА „Автомобилен транспортен оператор“ за пътна безопасност

Пътната безопасност изисква не само по-добра координация между институциите, но и надеждна, всеобхватна информация в реално време. Затова правителството подготвя реформа, която предвижда създаването на единен национален орган и център за управление и контрол на информацията, свързана с движението по пътищата. Това заяви премиерът Румен Радев преди началото на заседанието на Министерския съвет.
По думите му в момента дейностите са разпокъсани между различни институции. Предвижда се на базата на съществуващите структури да бъде създаден единен национален орган - Изпълнителна агенция „Автомобилен транспортен оператор“, както и единен национален център, който да обединява информацията, свързана с безопасността по пътищата.
В системата ще бъдат интегрирани различни източници на данни за движението - общински камери, бодикамери на полицейските служители, сензори и други устройства, както и информация за второстепенните пътища. Предвижда се данните да бъдат наблюдавани денонощно и в реално време. „От тази информация ще могат да се възползват не само органите за безопасност на движението по пътищата, но и Агенция „Митници“, НАП, ТОЛ, „Бърза помощ“, HEMS, 112, горските служители за контрол на незаконното превозване на различни видове товари и други институции“, обясни премиерът.
Очакваният ефект е двоен - повишаване на безопасността по пътищата и увеличаване на събираемостта на приходите, подчерта Радев. „На първо място очакваме повишаване на безопасността на движението по нашите пътища, а на второ място, което е не по-малко важно - повишена събираемост от Агенция „Митници“, НАП и ТОЛ“, заяви той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хъхъ
Коментиран от #25
10:29 09.09.2026
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
10:29 09.09.2026
3 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️
едно към едно с тиквата е тоз чорап
Коментиран от #13
10:30 09.09.2026
4 Пич
На всичките борци срещу Борисов, Кокорчо и Шиши!!!
Избрахте си дъртите комунисти и ченгета от ДС, които парите ви взеха, но и ще продължават безмилостно да ви следят, за да ви щавят!!!
10:31 09.09.2026
5 Невярващ
10:32 09.09.2026
6 7357357375737
10:33 09.09.2026
7 Офф
10:34 09.09.2026
8 Рундьо,
10:35 09.09.2026
9 Нексус
10:36 09.09.2026
10 ШЕФА
Коментиран от #14
10:36 09.09.2026
11 Ганчю
10:39 09.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Ханс
До коментар #3 от "☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️":Не е като тиквата , по зле е
10:41 09.09.2026
14 Споко
До коментар #10 от "ШЕФА":ето сега всичко ще се оправи , няма да се краде , Бойко ще влезе в затвора , а ти ще си останеш същият нещастник , дето освен Борисов друго не знае !Пиши по темата !
10:42 09.09.2026
15 ЧОЧО
10:42 09.09.2026
16 Пак крадене и нищо
10:44 09.09.2026
17 ха ха
10:46 09.09.2026
18 Аз съм
10:53 09.09.2026
19 Вдигнаха
10:57 09.09.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Ам чи...
11:01 09.09.2026
22 Аз,достатъчно ли е?
11:02 09.09.2026
23 737373737272
11:03 09.09.2026
24 Браво!
11:03 09.09.2026
25 Диктаторските фасони не закъсняват ...
До коментар #1 от "хъхъ":"Шиши" създаде " ТОЛ "-агенцията за да краде" х-милиони" всяка година от "обслужване" на тази
Тол-" Ламя" !!
Днес" Ламята " заедно с Полицията ще контролират гражданите 24 часа в денононщието ,
кой с кого , къде ходи и какво прави???
Джордж Орвуел ...ряпа да яде!!!
11:03 09.09.2026
26 КОМУНИ$Т
УРА ДРУГАРИ!
УРААААААААА, И Д€$И ЗА К . Ра МЕ ХВАНА!:))
11:04 09.09.2026
27 Агенция означава Хранилка
-;-
Кото прочета за Агенция и знам че това ще е поредната Хранилка за ятаците и партизаните
11:04 09.09.2026