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Румен Радев: Създаваме ИА „Автомобилен транспортен оператор“ за пътна безопасност

Румен Радев: Създаваме ИА „Автомобилен транспортен оператор“ за пътна безопасност

9 Септември, 2026 10:27 795 27

  • румен радев-
  • автомобилен транспортен оператор-
  • пътна безопасност

В системата ще бъдат интегрирани различни източници на данни за движението - общински камери, бодикамери на полицейските служители, сензори и други устройства, както и информация за второстепенните пътища

Румен Радев: Създаваме ИА „Автомобилен транспортен оператор“ за пътна безопасност - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Пътната безопасност изисква не само по-добра координация между институциите, но и надеждна, всеобхватна информация в реално време. Затова правителството подготвя реформа, която предвижда създаването на единен национален орган и център за управление и контрол на информацията, свързана с движението по пътищата. Това заяви премиерът Румен Радев преди началото на заседанието на Министерския съвет.

По думите му в момента дейностите са разпокъсани между различни институции. Предвижда се на базата на съществуващите структури да бъде създаден единен национален орган - Изпълнителна агенция „Автомобилен транспортен оператор“, както и единен национален център, който да обединява информацията, свързана с безопасността по пътищата.

В системата ще бъдат интегрирани различни източници на данни за движението - общински камери, бодикамери на полицейските служители, сензори и други устройства, както и информация за второстепенните пътища. Предвижда се данните да бъдат наблюдавани денонощно и в реално време. „От тази информация ще могат да се възползват не само органите за безопасност на движението по пътищата, но и Агенция „Митници“, НАП, ТОЛ, „Бърза помощ“, HEMS, 112, горските служители за контрол на незаконното превозване на различни видове товари и други институции“, обясни премиерът.

Очакваният ефект е двоен - повишаване на безопасността по пътищата и увеличаване на събираемостта на приходите, подчерта Радев. „На първо място очакваме повишаване на безопасността на движението по нашите пътища, а на второ място, което е не по-малко важно - повишена събираемост от Агенция „Митници“, НАП и ТОЛ“, заяви той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хъхъ

    21 0 Отговор
    Малко са ни КАТ и ДАИ, дай да направим още една агенция.

    Коментиран от #25

    10:29 09.09.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    26 0 Отговор
    аре още едни на държавна хранилка

    10:29 09.09.2026

  • 3 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️

    14 1 Отговор
    демек тол
    едно към едно с тиквата е тоз чорап

    Коментиран от #13

    10:30 09.09.2026

  • 4 Пич

    16 0 Отговор
    Хахаха......!!! А честито........!!!
    На всичките борци срещу Борисов, Кокорчо и Шиши!!!
    Избрахте си дъртите комунисти и ченгета от ДС, които парите ви взеха, но и ще продължават безмилостно да ви следят, за да ви щавят!!!

    10:31 09.09.2026

  • 5 Невярващ

    14 0 Отговор
    По-добре да каже кои институции ще закрие , преди да открива нови.

    10:32 09.09.2026

  • 6 7357357375737

    6 0 Отговор
    ммммм, как ми се припапка на чисто нова маса с богаато меню .....мммммм, с големи чиниииии, цели легени ....

    10:33 09.09.2026

  • 7 Офф

    8 0 Отговор
    Занимавате се с глупости и създавате напълно ненужни институции . На всички ведомства слагате шапки , т.е . ако сега е зависело от едно ведомство , сега трябва да има и контрол над него . Да не говорим за заплатите в тези центрове .Нищо и половина , сега ще се чака и от Националните центрове да си кажат думата . На времето така един министър закри едни центрове в които само си клатеха краката и получаваха заплати , но работа йок .

    10:34 09.09.2026

  • 8 Рундьо,

    12 0 Отговор
    стига "създавал" дивотии. Оставка некадърник!

    10:35 09.09.2026

  • 9 Нексус

    13 0 Отговор
    И там ще назначим наши хора, които да се нагушат и да ни се отчитат.

    10:36 09.09.2026

  • 10 ШЕФА

    12 2 Отговор
    Чудесно,ще създадат нова Агенция (хранилка) и идеята въобще не е безопасността,а събирането на пари които както винаги ще потънат в техните джобове ,а Ганьо ще продължава да кара по дупките и да се трепе благодарение на престъпника Тулупа от Банкя който открадна всичко възможно от пътищата.

    Коментиран от #14

    10:36 09.09.2026

  • 11 Ганчю

    10 0 Отговор
    Аман вече кожа не ми остана от стригане

    10:39 09.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ханс

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️":

    Не е като тиквата , по зле е

    10:41 09.09.2026

  • 14 Споко

    1 3 Отговор

    До коментар #10 от "ШЕФА":

    ето сега всичко ще се оправи , няма да се краде , Бойко ще влезе в затвора , а ти ще си останеш същият нещастник , дето освен Борисов друго не знае !Пиши по темата !

    10:42 09.09.2026

  • 15 ЧОЧО

    7 0 Отговор
    Първо направете пътищата както трябва!

    10:42 09.09.2026

  • 16 Пак крадене и нищо

    6 0 Отговор
    ИА е когато трябва да усвоим едни пари и да назначим наши хора.

    10:44 09.09.2026

  • 17 ха ха

    6 0 Отговор
    извратеняците прогресисти извеждат пътния грабеж начело , нещо да каже за организираните терористи по пътищата ? или тях камерите не ги записват щото са със служебни автомобили , мислех че по големи боклуци от борисовите няма , а ето че инсталираха Радев който ги надмина по всички параграфи

    10:46 09.09.2026

  • 18 Аз съм

    8 0 Отговор
    Демек нов бардак със стари кобри .

    10:53 09.09.2026

  • 19 Вдигнаха

    3 0 Отговор
    витетките с 30%..... повишили събираемостта, разбираш ли.

    10:57 09.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Ам чи...

    3 0 Отговор
    тия заеми, дето ги взехме, трябва да се усвояват.

    11:01 09.09.2026

  • 22 Аз,достатъчно ли е?

    5 0 Отговор
    Така си изпълнява Мунчо обещанията: намаляване на административната със създаване на нова такава. Да си го носят на гръб малоумните му избиратели.

    11:02 09.09.2026

  • 23 737373737272

    2 0 Отговор
    Прекрасно - нова институция ще наблюдава в реално време как старите институции не правят нищо.

    11:03 09.09.2026

  • 24 Браво!

    2 0 Отговор
    Това е най-спешният проблем на България и българите, да издържат още една банда хрантутници, защото досегашните са ни малко. Ей ся вече построихме светлото бъдеще.

    11:03 09.09.2026

  • 25 Диктаторските фасони не закъсняват ...

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "хъхъ":

    "Шиши" създаде " ТОЛ "-агенцията за да краде" х-милиони" всяка година от "обслужване" на тази
    Тол-" Ламя" !!
    Днес" Ламята " заедно с Полицията ще контролират гражданите 24 часа в денононщието ,
    кой с кого , къде ходи и какво прави???
    Джордж Орвуел ...ряпа да яде!!!

    11:03 09.09.2026

  • 26 КОМУНИ$Т

    1 0 Отговор
    Ч€$ТИТ ПРАЗНИК (9-ти СЕПТЕМВРИ) НА Вожда И Учит€ля- другаря р "ум€н" БО(га)ТАШ!
    УРА ДРУГАРИ!
    УРААААААААА, И Д€$И ЗА К . Ра МЕ ХВАНА!:))

    11:04 09.09.2026

  • 27 Агенция означава Хранилка

    0 0 Отговор
    Румен Радев: Създаваме ИА „Автомобилен транспортен оператор“ за пътна безопасност
    -;-
    Кото прочета за Агенция и знам че това ще е поредната Хранилка за ятаците и партизаните

    11:04 09.09.2026

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