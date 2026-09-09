Дизелът по бензиностанциите в София наближава 2 евро за литър

Средната цена на дизеловото гориво в България продължава да се повишава и към днешна дата достига 1,86 евро за литър. На колонките на най-големите вериги в София цената за литър нафта в сряда сутрин е 1,93 евро. Цената на дизел+ надхвърля 2 евро за литър.
Според данните на платформата Fuelo.net спрямо вторник, дизелът е поскъпнал с 1 евроцент на литър, което го поставя сред горивата с най-осезаемо движение на цените.
Средната цена на бензин А95 е 1,61 евро за литър, без промяна спрямо предходния ден, сочат данните на платформата. На колонките на големите вериги бензиностанции обаче цената е по-висока.
Средната цена в София на най-масовия бензин е 1,60 евро, 1,85 е средната за обикновения дизел, 0,67 евро за пропан бутан и 1,42 евро за метан.
За последните седем дни разликата в цената за дизела е между 15 и 17 евроцента нагоре.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️
Коментиран от #4
10:41 09.09.2026
2 Санкциите работят
10:42 09.09.2026
3 Пич
На всичките борци срещу Борисов, Кокорчо и Шиши!!!
Избрахте си дъртите комунисти и ченгета от ДС, които парите ви взеха, но и ще продължават безмилостно да ви щавят!!!
Коментиран от #12
10:43 09.09.2026
4 Георги
До коментар #1 от "☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️":колкото и да не харесвам чупи румен, тоя път не е той. и чичо румен, кирчо и асена и бб... всички се управляват от едно място и следват едно и също интереси, какво говорят е без значение. посолството никога не е залагало на един кон!
Коментиран от #16
10:46 09.09.2026
5 ШЕФА
10:46 09.09.2026
6 ЕСтествено
10:47 09.09.2026
7 Овчар
10:47 09.09.2026
8 Мик
10:47 09.09.2026
9 6976
Коментиран от #24
10:48 09.09.2026
10 Варна
10:48 09.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 хахахаха
До коментар #3 от "Пич":И кво те навя на странната мисъл, че ако беше тиквуня дъртuя комуняга или кокоря и шипаря цените щяха да са по ниски, в ЕС вече дизела 2,40 сигурно заради Радев, да нямаш някви тежки мозъчни проблеми, то кога беше тиквуня горивото все едно не стана двойно, коги раздаваха по 20 стотинки на литър, че беше станало от 2 лева на 3,60.
10:50 09.09.2026
13 Кой
10:51 09.09.2026
14 хъхъ
10:51 09.09.2026
15 Удри евраста с лопатЕто
Коментиран от #21
10:52 09.09.2026
16 Стенли
До коментар #4 от "Георги":Може и така да но,онзи ден Костадинов , като поиска дерогация за руски нефт , депутатите от ПБ ,бсе ослушаха и гласуваха въздържал се , на практика това означава против
10:54 09.09.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Последния Софиянец
10:58 09.09.2026
19 Още Може !
10:58 09.09.2026
20 Някой
10:59 09.09.2026
21 Стенли
До коментар #15 от "Удри евраста с лопатЕто":Много точно казано 40% от цената в този така наречен ЕС се определя от акцизи и налози,останалите 60% се определят от цената на нефта , ама иначе откъде ще дойдат тези милиарди , да раздава Урсула и компания , пък и за тях да остане нещо 😡🤯
11:00 09.09.2026
22 Деса поетеса
11:01 09.09.2026
23 Едва ли Клиента се интересува !
Е Произведен продукта който си е Избрал !
Особено ако е достатъчно Добър !
И Качествен .
На Достъпна Цена!
11:01 09.09.2026
24 хахахаха
До коментар #9 от "6976":Ми то при Костово време беше още по еФтино от при тиквата, през комунистическо най еФтино, ако беше останал костов дали и еФтиното щеше да остане.
11:02 09.09.2026