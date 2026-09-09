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Дизелът по бензиностанциите в София наближава 2 евро за литър

Дизелът по бензиностанциите в София наближава 2 евро за литър

9 Септември, 2026 10:41 478 24

  • цени-
  • дизел-
  • бензин

Средната цена на бензин А95 е 1,61 евро за литър, без промяна спрямо предходния ден, сочат данните на платформата. На колонките на големите вериги бензиностанции обаче цената е по-висока

Дизелът по бензиностанциите в София наближава 2 евро за литър - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Средната цена на дизеловото гориво в България продължава да се повишава и към днешна дата достига 1,86 евро за литър. На колонките на най-големите вериги в София цената за литър нафта в сряда сутрин е 1,93 евро. Цената на дизел+ надхвърля 2 евро за литър.

Според данните на платформата Fuelo.net спрямо вторник, дизелът е поскъпнал с 1 евроцент на литър, което го поставя сред горивата с най-осезаемо движение на цените.

Средната цена на бензин А95 е 1,61 евро за литър, без промяна спрямо предходния ден, сочат данните на платформата. На колонките на големите вериги бензиностанции обаче цената е по-висока.

Средната цена в София на най-масовия бензин е 1,60 евро, 1,85 е средната за обикновения дизел, 0,67 евро за пропан бутан и 1,42 евро за метан.

За последните седем дни разликата в цената за дизела е между 15 и 17 евроцента нагоре.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️

    6 7 Отговор
    ПРОМЯНАТА НА РАДЕВ Е ФАКТ

    Коментиран от #4

    10:41 09.09.2026

  • 2 Санкциите работят

    15 2 Отговор
    Благодарим на нашите приятели от САЩ. Ленче кремче нещо да кажеш

    10:42 09.09.2026

  • 3 Пич

    3 10 Отговор
    Хахаха......!!! А честито........!!!
    На всичките борци срещу Борисов, Кокорчо и Шиши!!!
    Избрахте си дъртите комунисти и ченгета от ДС, които парите ви взеха, но и ще продължават безмилостно да ви щавят!!!

    Коментиран от #12

    10:43 09.09.2026

  • 4 Георги

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️":

    колкото и да не харесвам чупи румен, тоя път не е той. и чичо румен, кирчо и асена и бб... всички се управляват от едно място и следват едно и също интереси, какво говорят е без значение. посолството никога не е залагало на един кон!

    Коментиран от #16

    10:46 09.09.2026

  • 5 ШЕФА

    9 0 Отговор
    Благодарим ти Доналд,наш най велик и стратегически партньоре !

    10:46 09.09.2026

  • 6 ЕСтествено

    12 1 Отговор
    За всеки литър пращайте "благословия", към Урсулите! Ако не знаете, как пуснете си някой стар мач на Стоичков😉

    10:47 09.09.2026

  • 7 Овчар

    5 1 Отговор
    Султана продава евтино ..! Не про.ст не се кара с руснаците..

    10:47 09.09.2026

  • 8 Мик

    7 0 Отговор
    Трябва да сте благодарни на Тръмп за тия цени.

    10:47 09.09.2026

  • 9 6976

    1 3 Отговор
    По Бойково време беше по-евтино

    Коментиран от #24

    10:48 09.09.2026

  • 10 Варна

    10 0 Отговор
    За да се прекрати този грабеж на цяла Европа,всички държави трябва веднага да преустановят всякакви контакти със САЩ и да затворят всички Посолства и Дипломатически мисии.

    10:48 09.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 хахахаха

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    И кво те навя на странната мисъл, че ако беше тиквуня дъртuя комуняга или кокоря и шипаря цените щяха да са по ниски, в ЕС вече дизела 2,40 сигурно заради Радев, да нямаш някви тежки мозъчни проблеми, то кога беше тиквуня горивото все едно не стана двойно, коги раздаваха по 20 стотинки на литър, че беше станало от 2 лева на 3,60.

    10:50 09.09.2026

  • 13 Кой

    1 4 Отговор
    Искахте чорапа,няма защо да ревете сега,къде си Бойко,на този ли ни остави

    10:51 09.09.2026

  • 14 хъхъ

    3 0 Отговор
    Румбата щеше да взима нефт от Русия. Ами да вземе, ама господарите му не му позволяват.

    10:51 09.09.2026

  • 15 Удри евраста с лопатЕто

    8 0 Отговор
    Цената на горивата в ЕС и страните желаещи да влязат в ЕС няма нищо общо със световната борса или пазарна икономика, както и всичко в ЕС режима, извън ЕС режима цената на горивата е 60-70 цента, но ЕС режима е наложил сумати данъци, акцизи, ДДСта зелени прАститий за да краде от всички нас и да си пълни празната хазна. По света 60-70 цента литър макс, краварско под долар и пак яко данъчна крадлива държава, обаче по крадливи от еврастите явно няма.

    Коментиран от #21

    10:52 09.09.2026

  • 16 Стенли

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Георги":

    Може и така да но,онзи ден Костадинов , като поиска дерогация за руски нефт , депутатите от ПБ ,бсе ослушаха и гласуваха въздържал се , на практика това означава против

    10:54 09.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Последния Софиянец

    2 0 Отговор
    Бензина в София е 1,65 за литър.

    10:58 09.09.2026

  • 19 Още Може !

    2 0 Отговор
    Още Може !

    10:58 09.09.2026

  • 20 Някой

    2 0 Отговор
    Не забравяйте, че САЩ нищо нямаше да направят, ако Израел не им бяха наредили. Ако искате да бойкотирате някого, започнете с Израел.

    10:59 09.09.2026

  • 21 Стенли

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Удри евраста с лопатЕто":

    Много точно казано 40% от цената в този така наречен ЕС се определя от акцизи и налози,останалите 60% се определят от цената на нефта , ама иначе откъде ще дойдат тези милиарди , да раздава Урсула и компания , пък и за тях да остане нещо 😡🤯

    11:00 09.09.2026

  • 22 Деса поетеса

    2 0 Отговор
    Резултатите от управлението на прогресорите...И по висока ще става...Идва виденовата зима 2...

    11:01 09.09.2026

  • 23 Едва ли Клиента се интересува !

    2 0 Отговор
    С Какъв енергиен ресурс ?

    Е Произведен продукта който си е Избрал !

    Особено ако е достатъчно Добър !

    И Качествен .

    На Достъпна Цена!

    11:01 09.09.2026

  • 24 хахахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "6976":

    Ми то при Костово време беше още по еФтино от при тиквата, през комунистическо най еФтино, ако беше останал костов дали и еФтиното щеше да остане.

    11:02 09.09.2026

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