Костадинов: Българският парламент се е изпразнил от съдържание

Всичко това, което се случи на 6 септември 1885 г., ако трябваше да се случи днес, щеше да бъде невъзможно, каза лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов в декларация от парламентарната трибуна. Той посочи, че българският парламент се е изпразнил от съдържание.

Преди 141 години българите не се съобразиха с нито едно от изискванията на великите сили, нарушиха всички основни принципи на международното право и съобразно действащото тогава, пък и сега международно право – то не се е променило – анексираха територията на чужда държава, каза Костадинов.

Всяка една държава се е появила, защото е основана на кръвта и костите на тези, които са се борили, били и умирали за нейната свобода. Днес ние, българите, имаме възможността да сме в най-елитния клуб на независимите все още, макар и по документи, народи и държави. България е част от този много елитен клуб, защото нашият народ е изгубил хора, които са се борили, били и умирали за нейната свобода, а днес тази зала е пълна с хора, които си казват, че няма никакъв проблем да изпълняваме това, което на нас ни се нареди, допълни Костадинов.

Тези безумно влюбени в българското отечество наши сънародници, в чиято памет и в чието дело ние днес се кълнем, нито един от тях не се съобрази с международния ред. Те си позволиха дори да направят нещо, което беше кощунствено дори за техните съвременници – да се опълчат срещу освободителката, която не подкрепи Съединението, каза той.

За тях най-важен беше интересът на България и те не се поколебаха в това отношение. Днес ние сме се превърнали обаче в нещо, което няма нищо общо с нашите предшественици, коментира Костадинов.

По думите му поредица от лъжи в последните няколко десетилетия се наслагват върху тази дата. Било спряно европейското развитие на България – нищо подобно. България към 1989 година беше една от най-развитите държави в света, посочи той. Когато говорим за тази дата, трябва да коментираме истинските факти. Да, има осъдени несправедливо от Народния съд, но такова е било времето в цяла Западна Европа, не само в Източна Европа, добави лидерът на „Възраждане“.

Това, което всъщност трябва да кажем, е, че има един ден за национално помирение, който ни липсва – ден, в който трябва да почетем и едните, и другите жертви, защото, докато се почитат само едните, каквито безусловно има – това са осъдените несправедливо от Народния съд, заяви Костадинов. Трябва да има ден, в който да се почитат и тези, които са загинали от фашизма, и тогава вече България ще може да върви напред, добави той.