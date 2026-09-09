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Костадинов: Българският парламент се е изпразнил от съдържание

Костадинов: Българският парламент се е изпразнил от съдържание

9 Септември, 2026 10:51 346 15

  • костадин костадинов-
  • парламент

Всяка една държава се е появила, защото е основана на кръвта и костите на тези, които са се борили, били и умирали за нейната свобода. Днес ние, българите, имаме възможността да сме в най-елитния клуб на независимите

Костадинов: Българският парламент се е изпразнил от съдържание - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Всичко това, което се случи на 6 септември 1885 г., ако трябваше да се случи днес, щеше да бъде невъзможно, каза лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов в декларация от парламентарната трибуна. Той посочи, че българският парламент се е изпразнил от съдържание.

Преди 141 години българите не се съобразиха с нито едно от изискванията на великите сили, нарушиха всички основни принципи на международното право и съобразно действащото тогава, пък и сега международно право – то не се е променило – анексираха територията на чужда държава, каза Костадинов.

Всяка една държава се е появила, защото е основана на кръвта и костите на тези, които са се борили, били и умирали за нейната свобода. Днес ние, българите, имаме възможността да сме в най-елитния клуб на независимите все още, макар и по документи, народи и държави. България е част от този много елитен клуб, защото нашият народ е изгубил хора, които са се борили, били и умирали за нейната свобода, а днес тази зала е пълна с хора, които си казват, че няма никакъв проблем да изпълняваме това, което на нас ни се нареди, допълни Костадинов.

Тези безумно влюбени в българското отечество наши сънародници, в чиято памет и в чието дело ние днес се кълнем, нито един от тях не се съобрази с международния ред. Те си позволиха дори да направят нещо, което беше кощунствено дори за техните съвременници – да се опълчат срещу освободителката, която не подкрепи Съединението, каза той.

За тях най-важен беше интересът на България и те не се поколебаха в това отношение. Днес ние сме се превърнали обаче в нещо, което няма нищо общо с нашите предшественици, коментира Костадинов.

По думите му поредица от лъжи в последните няколко десетилетия се наслагват върху тази дата. Било спряно европейското развитие на България – нищо подобно. България към 1989 година беше една от най-развитите държави в света, посочи той. Когато говорим за тази дата, трябва да коментираме истинските факти. Да, има осъдени несправедливо от Народния съд, но такова е било времето в цяла Западна Европа, не само в Източна Европа, добави лидерът на „Възраждане“.

Това, което всъщност трябва да кажем, е, че има един ден за национално помирение, който ни липсва – ден, в който трябва да почетем и едните, и другите жертви, защото, докато се почитат само едните, каквито безусловно има – това са осъдените несправедливо от Народния съд, заяви Костадинов. Трябва да има ден, в който да се почитат и тези, които са загинали от фашизма, и тогава вече България ще може да върви напред, добави той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кой

    4 4 Отговор
    Радев,оставка ,предател

    10:53 09.09.2026

  • 2 Последния Софиянец

    4 1 Отговор
    Парламента е гумен печат на Мафията.

    10:54 09.09.2026

  • 3 Овчар

    5 2 Отговор
    Този е най голямата мър..ша в България..! От патерица на ГЕРБ се превърна в защитник на БРИГС

    10:54 09.09.2026

  • 4 Вие

    1 1 Отговор
    сте излишни всички до един

    10:55 09.09.2026

  • 5 Трол

    3 0 Отговор
    Българският парламент се е напълнил откъм банкови сметки.

    10:57 09.09.2026

  • 6 Ооо да

    2 0 Отговор
    Правилно, у тоз парлимент само изпразнени кратуни!

    10:57 09.09.2026

  • 7 така е

    3 4 Отговор
    Само Костадинов е изпълнен със съдържание. Не е уточнено какво е съдържанието, но е сигурно, че е твърде материално.

    10:58 09.09.2026

  • 8 Пич

    2 0 Отговор
    Най разумно би било да се гласува за кандидат на ГЕРБ, за да имат Радевистите яка контра!!! Но ГЕРБ няма кандидат! Следващото по разумност остава да се гласува за кандидата на ПП, но той пък е отявлено корумпиран малоумник!!!
    Значи, макар и от зоре- най разумно е да се гласува за кандидата на Възраждане, защото Радевистите не трябва да имат цялата власт!!!

    10:58 09.09.2026

  • 9 Закривайте парламента

    1 0 Отговор
    Поне ще спестим от депутатски заплати. Предлагам европейския парламент да решава нашенските проблеми а не 240 папагала,който препредават заръките му.

    10:58 09.09.2026

  • 10 Нека да пиша

    4 1 Отговор
    И,ти също малкопишковецо,за това децата ти са направени инвитро.

    10:59 09.09.2026

  • 11 Баш

    1 1 Отговор
    тоя, е най-големия.... изпразнител.

    11:02 09.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Копеиии

    1 1 Отговор
    Честит 9 септември

    11:03 09.09.2026

  • 14 Абе

    1 1 Отговор
    Израждане с кви пари се финансира след като няма членове?

    11:03 09.09.2026

  • 15 Дааа

    1 0 Отговор
    Не само парламента ,ами и партиите са изпразнени от съдържание .Само събират Кеш

    11:04 09.09.2026

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