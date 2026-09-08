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Москва: Путин представи на Тръмп подробен анализ на случващото се в хода на специалната военна операция
  Тема: Украйна

Москва: Путин представи на Тръмп подробен анализ на случващото се в хода на специалната военна операция

8 Септември, 2026 19:05 1 130 63

  • украйна-
  • русия-
  • владимир путин-
  • доналд тръмп-
  • юрий ушаков

Тръмп е заявил на Путин, че възстановяването на връзките между Русия и САЩ ще донесе огромни ползи и за двете страни

Москва: Путин представи на Тръмп подробен анализ на случващото се в хода на специалната военна операция - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентите на Русия Владимир Путин и на САЩ Доналд Тръмп проведоха телефонен разговор след посещението в Москва и в Киев на емисарите на Тръмп, предадоха световните агенции. По време на разговора Путин е уверил Тръмп, че Русия няма агресивни намерения спрямо Европа, предаде БТА.

Според Юрий Ушаков, който е съветник на Кремъл, разговорът е бил конструктивен и откровен и е продължил един час.

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По време на него Тръмп е подчертал, че иска войната в Украйна да приключи възможно най-скоро. Американският лидер е изразил заинтересованост от постигането на пробив в уреждането на украинския конфликт по време на неговия президентски мандат, каза още Ушаков. Президентът на Русия е споделил мнението си за това какво реално би могла да направи американската страна за по-скорошното прекратяване на военните действия в Украйна, допълни съветникът на Кремъл.

Ушаков заяви, че двамата лидери са обменили по телефона мнения относно резултатите от посещенията на американските преговарящи Уиткоф и Къшнър в Москва и Киев. „По присъщия на двамата лидери взаимно уважителен и делови начин те обмениха мнения относно резултатите от проведените на 5 и 6 септември посещения на специалните представители на президента на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в Москва и Киев“, разказа Ушаков. Двамата лидери са оценили положително мисията на Уикоф и на Къшнър.

По време на разговора президентът на Руската федерация е представил пред американския лидер обективен и подробен анализ на случващото се в хода на специалната военна операция, заяви още Ушаков. „Беше представен обективен и подробен анализ на случващото се в момента в хода на специалната военна операция, както и като цяло на това как ние виждаме перспективите за напредване на бойното поле и за постигане на поставените пред специалната военна операция цели и задачи“, каза той.

В хода на разговора Путин е отбелязал усилията на съпругата Тръмп - Мелания, за връщането на руски и украински деца в техните семейства, предаде ТАСС.

Путин и Тръмп са се договорили по време на телефонния разговор да продължат работата по решаването на хуманитарни въпроси, включително обмена на задържани и осъдени лица.

Тръмп освен това е заявил на Путин, че възстановяването на връзките между Русия и САЩ ще донесе огромни ползи и за двете страни, допълни представителят на Кремъл.

В хода на разговора президентът на Русия е посочил, че спекулациите относно „руската заплаха“ служат на Европа единствено като прикритие за увеличаване на подкрепата за Киев и на собствените ѝ военни разходи, заяви още Ушаков. По думите му Путин е казал на Тръмп, че Русия няма и в мислите си никакви агресивни планове спрямо Европа. „Разпространяваните митове за „руската заплаха“ служат на европейците единствено като прикритие за увеличаване на подкрепата за Украйна и на собствените им военни разходи“, добави Ушаков.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 койдазнай

    14 20 Отговор
    Те в ЦРУ знаят по-добре какво се случва на фронта и от ГЩ на руската войска!
    За пример познаха, че руската войска ще нападне Украйна, 6 месеца преди путин да го реши!

    Коментиран от #31

    19:07 08.09.2026

  • 3 Сатана Z

    20 9 Отговор
    Бай Дончо се чуди чия ръка първо да целува,тази на Путин ,Си или Ким?

    19:07 08.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 руски банан

    9 17 Отговор
    Васалът рапортува на шефа. :D

    Коментиран от #11

    19:07 08.09.2026

  • 6 Овчар

    8 15 Отговор
    Путин представи новия лак за нокти на рижата си приятелка .

    19:09 08.09.2026

  • 7 Отношенията между Тръмп и Путин

    10 12 Отговор
    са честни и почти приятелски. Двете страни нямат териториални и икономически претенции помежду си. Влошаване на отношенията между САЩ и РФ имаше при Джо Байдън, но той беше стар и болен човек, когото Зеленски и украинската хунта подлъгаха.

    19:09 08.09.2026

  • 8 Атина Палада

    14 5 Отговор
    Русия и САЩ ни лъжат ,че разговорите им са за Украйна..Главатаря на ЦРУ отиде чак в Москва ..И някой вярва ли,че е заради Украйна? После ония бизнесмените Уиткоф и Къшнър..и те в Москва заради Украйна.:)))

    19:10 08.09.2026

  • 9 сащисан кравар

    8 5 Отговор
    За да изчисти съзнанието на Бай Дончо, защото зеления клоyн му го замъглява периодично и да му избие налудните мисли под рижия похлупак😉

    19:11 08.09.2026

  • 10 Путин е единственият

    16 8 Отговор
    световен лидер, към който тръмп се държи с респект и уважение!

    Коментиран от #44, #55

    19:11 08.09.2026

  • 11 честен ционист

    9 3 Отговор

    До коментар #5 от "руски банан":

    Грешно си разбрал. Вова е инструктирал лесточка Мелания, какво да рапортува на Бай Дончо.

    19:11 08.09.2026

  • 12 Ами

    17 6 Отговор
    Путин предостави сметката.
    Западът да реши как ще я плаща.
    Колкото по се мотаят, толкова по-голяма сметка ще плащат.

    Коментиран от #16

    19:12 08.09.2026

  • 13 Пиночет

    10 17 Отговор
    Накрая Кремълския ботоксов охлюв с токчетата, ще изтъргува палячовската Русия на Китай! Ще има Новокитайска република и Московска автономна област!

    19:14 08.09.2026

  • 14 Хихи!

    8 12 Отговор
    Путин в обяснителен режим пред Тръмп.
    Стига бе! 🥳🥳🥳🥳🤣🤣🤣🤣

    19:15 08.09.2026

  • 15 ха ха хаааа

    7 3 Отговор
    А разберете се , последно ...СВО ли е , Вайна ли е ..🤔

    19:15 08.09.2026

  • 16 РФ и Владимир Владимирович Путин

    15 4 Отговор

    До коментар #12 от "Ами":

    Нямат никакви териториални и икономически претенции към Европа. Русия си иска своето. Откраднатите с измама от националистите западни територии и блокираните активи на физически и юридически лица в Европа.

    Коментиран от #19, #30

    19:16 08.09.2026

  • 17 в джунглата

    0 4 Отговор
    Бог - високо зад океан, цар - в Кремъл, договарят се за суспендиране на досегашно приетото международно право с правото на победата на по-силния, като легитимно основаване за действия.
    Да му мислят слабите с кого да се съюзяват за отпор.

    19:19 08.09.2026

  • 18 Атина Палада

    3 13 Отговор
    Бункерното първо дава отчет на жълтия тосподар, а сега се обяснява и на рижия, все па план!

    Коментиран от #20

    19:22 08.09.2026

  • 19 интереса и феса

    5 2 Отговор

    До коментар #16 от "РФ и Владимир Владимирович Путин":

    Украйна "измислена" със свой език при Сталин, а разликата с Беларус?
    Лукашенко е лоялен, Янукович бе лоялен, но го смениха и затова за нелоялните следва СВО.

    Коментиран от #21

    19:23 08.09.2026

  • 20 Колко си жалък

    7 1 Отговор

    До коментар #18 от "Атина Палада":

    откраднал ник и лъжещ! Запада никога не е бил такова циганско гето!

    19:24 08.09.2026

  • 21 Украинският език е измислен

    5 1 Отговор

    До коментар #19 от "интереса и феса":

    Също, както македонския. По времето на Руската империя не е имало такъв език. Всички документи, деловодство, литература, всичко е било на руски език. Украинския е измислен е от болшевишките учени.

    19:28 08.09.2026

  • 22 Сатана Z

    3 9 Отговор
    Тази есен ще е последна на путлера, ще го вадят от бункера, видя се какво може!

    Коментиран от #23

    19:28 08.09.2026

  • 23 Колко си жалък

    6 1 Отговор

    До коментар #22 от "Сатана Z":

    откраднал ник и лъжещ! Запада никога не е бил такова циганско гето!

    Коментиран от #28

    19:29 08.09.2026

  • 24 Нема толко жалко

    3 4 Отговор
    Човекоподобно като пиздоглаз У род... педофила!
    Хехехехе
    Извратеняк, сбърканяк и НИЩО Жество!!
    Хехехехе

    19:29 08.09.2026

  • 25 И ЗА НАЙ-ЗАБЛУДЕНИТЕ БАНДЕРИ

    6 2 Отговор
    Е ясно, че бандерия едва ли ще изкара зимата.

    19:29 08.09.2026

  • 26 Главен Инструктор в руската армия

    5 2 Отговор
    Искам да изразя моите искрени благодарности към г-н Путин и моят началник г-н ген. Валери Герасимов за страхотните и успешни удари по вражеските сили през изминалата нощ! Благодаря ви за професионализма Господа!

    Коментиран от #45

    19:32 08.09.2026

  • 27 ПУТИН Е ОБЯСНИЛ НА ДОНИ

    4 3 Отговор
    Руската армия напредва по целия фронт и няма кой да я спре. Кратко и ясно.

    Коментиран от #50

    19:33 08.09.2026

  • 28 Западът е райска градина

    2 3 Отговор

    До коментар #23 от "Колко си жалък":

    Децата на пришълците получават западно образование и шанс за интеграция. Само след едно поколение, те се вливат в западното общество. Западът разбира, за разлика от България, че най-голямото богатство на една страна са хората и ги привлича със своята култура и начин на живот. България ги отблъсква и милиони я напуснаха. Затова Европа е богата, а България бедна.

    Коментиран от #35

    19:33 08.09.2026

  • 29 Рамбо

    3 4 Отговор
    Путиио е докладвал като слаб ученик какво прави на началника. "Тридневната война я водя пета година. Изтрепах над един милион руснаци. Всяка трета седмица превземам за десети път едно и също украинско село. Абасрах се тотално, памагите".

    19:34 08.09.2026

  • 30 Ами

    2 4 Отговор

    До коментар #16 от "РФ и Владимир Владимирович Путин":

    Путин иска нещо което на пръв поглед не чак толкова голямо за обикновените хора,
    но на практика това е всичко за тези които наистина управляват запада.
    А именно - отстраняване на първопричините за конфликта.
    И тук не става въпрос за политическите марионетки.

    Коментиран от #37

    19:35 08.09.2026

  • 31 Една година преди това

    7 13 Отговор

    До коментар #2 от "койдазнай":

    Путин каза, че Русия няма да остави милиони руснаци със забранен майчин език и обявена украинска терористичната операция срещу тях/АТО/.
    Какво ЦРУ какви 5 лева?

    Коментиран от #38

    19:35 08.09.2026

  • 32 Дзак

    0 1 Отговор
    Разполагат с техника за следене и подслушване, мекерета по няколко линии (да не изброяваме) и пак били нападнати!

    19:35 08.09.2026

  • 33 Така де

    5 1 Отговор
    Путин е разказал подробно за природните явления които се наблюдават редовно над Киев.
    През деня всеки ден има слънчево затъмнение, а през нощта има лунно, благодарение на черните пушеци от изгорялото прехвалено натовско оръжие и техника ударено от руснаците.

    19:35 08.09.2026

  • 34 Фелдмаршал Фон Клаузевиц

    3 1 Отговор
    Основоположник на военната наука:
    Не е важно кой е започнал войната.Важно е кой е създал първопричина.

    19:37 08.09.2026

  • 35 Не те ли е гнус

    2 3 Отговор

    До коментар #28 от "Западът е райска градина":

    да крадеш никове и да лъжеш срещу Русия! Запада никога не е изглеждал толкова жалко като цигански коптор!

    19:38 08.09.2026

  • 36 Путин докладва

    1 2 Отговор
    на класната си.
    🤣🤣🤣

    19:40 08.09.2026

  • 37 Няма файда от тази опорка

    1 1 Отговор

    До коментар #30 от "Ами":

    Първопричината се премести при Путин, успокой се, дишай!

    Коментиран от #41, #52

    19:42 08.09.2026

  • 38 На кого му пука

    8 2 Отговор

    До коментар #31 от "Една година преди това":

    какви си ги е нанаждал Путин. Не е фактор я!

    Коментиран от #47

    19:43 08.09.2026

  • 39 Украинската хунта са военни престъпници

    2 10 Отговор
    Накараха хора, които говорят един език и външно си приличат, живели са заедно от векове, имат общи корени и семейства да се избиват. В РФ живеят постоянно около 30 милиона с корени от западните покрайнини, а в Украйна 80% от населението е рускоговорящо и отказва да говори на "мова".

    19:44 08.09.2026

  • 40 Критик

    10 2 Отговор
    Путлера е смешен и жалък в опитите си да заблуждава всички около себе си .
    Прилича на типична копейка във Фейса която лъже и пише абсурдни измислици които нямат нищо общо с реалността и фактите .

    19:44 08.09.2026

  • 41 Коя опорка

    0 6 Отговор

    До коментар #37 от "Няма файда от тази опорка":

    За какво тролиш и се мразиш? Не се мрази. Просто не бъди отпадък да тролиш. Просто е!

    19:44 08.09.2026

  • 42 Сатана Z

    1 2 Отговор
    Според разузнавателното инфо, Москва има ресурси за още макс две години война и доколкото бункерното аятолахчо е живо дотогава, ще убива християни в Украйна.

    Коментиран от #48

    19:44 08.09.2026

  • 43 Абе то и Митрофснова

    3 1 Отговор
    10 дни преди началото на СВО в студиото на Nova каза, цитирам: "Искам да ви уверя, че Русия няма никакво намерение да напада Украйна и.дори мисълта за това е крайно неприемлива." Знаем след това какво стана. Как да вярваш на Путин като този човек многократно е доказвал лукавщината и лицемерието си.

    Коментиран от #54

    19:46 08.09.2026

  • 44 Ксаниба

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Путин е единственият":

    Степно-блатните са ПРОКАЗАТА на Света!

    Коментиран от #49

    19:46 08.09.2026

  • 45 Дони не вярва

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Главен Инструктор в руската армия":

    на путински сълзи, жалко.

    19:46 08.09.2026

  • 46 точкатататата

    1 0 Отговор
    „По присъщия на двамата лидери взаимно УВАЖИТЕЛЕН!!!!! и делови начин те обмениха мнения относно резултатите от проведените на 5 и 6 септември посещения на специалните представители на президента на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в Москва и Киев“.......Ето Това е разликата между САЩ и ЕСъто!!!!...Урсузите изобщо не чуват другата страна.....ТЕ искат да ЗАКАРАТ/с белевзници/ Путин до масата....,,за преговори?,,.

    19:46 08.09.2026

  • 47 Щом тролиш

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "На кого му пука":

    Путин е голям фактор. Троленето е дъното. Трябва отчаянието на фашизма да е на предела. 😄

    19:47 08.09.2026

  • 48 Дълбоко се съмнявам

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Сатана Z":

    Откъде имаш "разузнавателно инфо"? Руската икономика въпреки войната бележи икономически растеж и Русия може да воюва по този начин до последния украинец.

    19:48 08.09.2026

  • 49 Знам, че не е приятно

    2 1 Отговор

    До коментар #44 от "Ксаниба":

    за тролея, че Путин е единственият държавник към който тръмп има уважение и респект, но факт! Пред фактите и боговете мълчат! 😄

    Коментиран от #53

    19:49 08.09.2026

  • 50 Обаче Дони,

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "ПУТИН Е ОБЯСНИЛ НА ДОНИ":

    виж ти, му се изсмял.

    19:49 08.09.2026

  • 51 Много

    0 0 Отговор
    Много хора казват че Хитлер е престъпника на 20ти век.
    Аз бих отличил Горбачов.
    Да раздаваш храна на берлинчани май 45та година и 1989та да се свиеш отвъд Одеса.
    Това може да го направят само много зле хора

    19:50 08.09.2026

  • 52 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Няма файда от тази опорка":

    Това твърдение е от преди доста време и е на американски професор,
    преподавател в Чикагския университет.
    Аз просто го преразказвам, тъй като съм съгласен с него.
    А и както гледам ... Май е като пророческо.

    Коментиран от #58

    19:51 08.09.2026

  • 53 От писаницата ти се разбра само,

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "Знам, че не е приятно":

    че Тръмп е Бог. Стига бе! 🤣🤣🤣

    Коментиран от #57

    19:51 08.09.2026

  • 54 И Русия не нападна Украйна

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Абе то и Митрофснова":

    Две области обявиха автономия от репресиите на фашисткият режим в Украйна и поискаха помощ от Русия!

    19:51 08.09.2026

  • 55 Има и други

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Путин е единственият":

    Например Си Дзинпин и Ким Чен Ун, накратко авторитарните лидери на ядрени държави които не си поплюват много а перат яки шамари .

    Коментиран от #63

    19:51 08.09.2026

  • 56 ДОБРЕ ЧЕ СССР ПОСТРОИ МЕТРО

    2 2 Отговор
    В Киев, та да има къде да се крият бандерите.

    Коментиран от #61

    19:52 08.09.2026

  • 57 Ами

    0 1 Отговор

    До коментар #53 от "От писаницата ти се разбра само,":

    затова ставаш само за тролене и показване отчаяността на фашизма и падението на запада. 😄

    19:52 08.09.2026

  • 58 Недей да преразказваш фейкове

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "Ами":

    не си струва.

    19:53 08.09.2026

  • 59 Републиканец

    0 1 Отговор
    САЩ няма никакви териториални и икономически претенции към РФ. Но към Украйна и ЕС има! САЩ бяха измамени от Украйна и ЕС с огромна сума пари и военна техника по времето на Джо Байдън. Човекът беше стар и много болен и Зеленски използва това, за да го измами.
    Доналд Тръмп си иска своето. САЩ трябва да си получи парите обратно!

    19:54 08.09.2026

  • 60 “ огромни ползи и за двете страни”

    0 1 Отговор
    За Путин така необходимата на Русия територия, за Тръмп подземните богатства от украинските земи. Може да вдигне и един Тръмп Тауър в Киев, след като московския му се провали. И едно Мар А Лаго в Крим.

    19:54 08.09.2026

  • 61 Комшиите ти

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "ДОБРЕ ЧЕ СССР ПОСТРОИ МЕТРО":

    Добре, че ти построихме навес зад блока, да има къде доживееш.

    19:54 08.09.2026

  • 62 Русия

    0 0 Отговор
    Русия трябва демонстративно да извади останките на Горбачов и върхушката тогава и да ги изгори.
    Заради тях е тази война. Кой нормален ще отстъпи вече завладяна територия

    19:55 08.09.2026

  • 63 Ами никой освен Путин

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "Има и други":

    не е бил ескортиран от Ф35, посрещнат на червен килим и возен в президентската лимузина! Само факти!

    19:55 08.09.2026

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