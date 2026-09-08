Москва: Путин представи на Тръмп подробен анализ на случващото се в хода на специалната военна операция

Президентите на Русия Владимир Путин и на САЩ Доналд Тръмп проведоха телефонен разговор след посещението в Москва и в Киев на емисарите на Тръмп, предадоха световните агенции. По време на разговора Путин е уверил Тръмп, че Русия няма агресивни намерения спрямо Европа, предаде БТА.
Според Юрий Ушаков, който е съветник на Кремъл, разговорът е бил конструктивен и откровен и е продължил един час.
По време на него Тръмп е подчертал, че иска войната в Украйна да приключи възможно най-скоро. Американският лидер е изразил заинтересованост от постигането на пробив в уреждането на украинския конфликт по време на неговия президентски мандат, каза още Ушаков. Президентът на Русия е споделил мнението си за това какво реално би могла да направи американската страна за по-скорошното прекратяване на военните действия в Украйна, допълни съветникът на Кремъл.
Ушаков заяви, че двамата лидери са обменили по телефона мнения относно резултатите от посещенията на американските преговарящи Уиткоф и Къшнър в Москва и Киев. „По присъщия на двамата лидери взаимно уважителен и делови начин те обмениха мнения относно резултатите от проведените на 5 и 6 септември посещения на специалните представители на президента на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в Москва и Киев“, разказа Ушаков. Двамата лидери са оценили положително мисията на Уикоф и на Къшнър.
По време на разговора президентът на Руската федерация е представил пред американския лидер обективен и подробен анализ на случващото се в хода на специалната военна операция, заяви още Ушаков. „Беше представен обективен и подробен анализ на случващото се в момента в хода на специалната военна операция, както и като цяло на това как ние виждаме перспективите за напредване на бойното поле и за постигане на поставените пред специалната военна операция цели и задачи“, каза той.
В хода на разговора Путин е отбелязал усилията на съпругата Тръмп - Мелания, за връщането на руски и украински деца в техните семейства, предаде ТАСС.
Путин и Тръмп са се договорили по време на телефонния разговор да продължат работата по решаването на хуманитарни въпроси, включително обмена на задържани и осъдени лица.
Тръмп освен това е заявил на Путин, че възстановяването на връзките между Русия и САЩ ще донесе огромни ползи и за двете страни, допълни представителят на Кремъл.
В хода на разговора президентът на Русия е посочил, че спекулациите относно „руската заплаха“ служат на Европа единствено като прикритие за увеличаване на подкрепата за Киев и на собствените ѝ военни разходи, заяви още Ушаков. По думите му Путин е казал на Тръмп, че Русия няма и в мислите си никакви агресивни планове спрямо Европа. „Разпространяваните митове за „руската заплаха“ служат на европейците единствено като прикритие за увеличаване на подкрепата за Украйна и на собствените им военни разходи“, добави Ушаков.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 койдазнай
За пример познаха, че руската войска ще нападне Украйна, 6 месеца преди путин да го реши!
Коментиран от #31
19:07 08.09.2026
3 Сатана Z
19:07 08.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 руски банан
Коментиран от #11
19:07 08.09.2026
6 Овчар
19:09 08.09.2026
7 Отношенията между Тръмп и Путин
19:09 08.09.2026
8 Атина Палада
19:10 08.09.2026
9 сащисан кравар
19:11 08.09.2026
10 Путин е единственият
Коментиран от #44, #55
19:11 08.09.2026
11 честен ционист
До коментар #5 от "руски банан":Грешно си разбрал. Вова е инструктирал лесточка Мелания, какво да рапортува на Бай Дончо.
19:11 08.09.2026
12 Ами
Западът да реши как ще я плаща.
Колкото по се мотаят, толкова по-голяма сметка ще плащат.
Коментиран от #16
19:12 08.09.2026
13 Пиночет
19:14 08.09.2026
14 Хихи!
Стига бе! 🥳🥳🥳🥳🤣🤣🤣🤣
19:15 08.09.2026
15 ха ха хаааа
19:15 08.09.2026
16 РФ и Владимир Владимирович Путин
До коментар #12 от "Ами":Нямат никакви териториални и икономически претенции към Европа. Русия си иска своето. Откраднатите с измама от националистите западни територии и блокираните активи на физически и юридически лица в Европа.
Коментиран от #19, #30
19:16 08.09.2026
17 в джунглата
Да му мислят слабите с кого да се съюзяват за отпор.
19:19 08.09.2026
18 Атина Палада
Коментиран от #20
19:22 08.09.2026
19 интереса и феса
До коментар #16 от "РФ и Владимир Владимирович Путин":Украйна "измислена" със свой език при Сталин, а разликата с Беларус?
Лукашенко е лоялен, Янукович бе лоялен, но го смениха и затова за нелоялните следва СВО.
Коментиран от #21
19:23 08.09.2026
20 Колко си жалък
До коментар #18 от "Атина Палада":откраднал ник и лъжещ! Запада никога не е бил такова циганско гето!
19:24 08.09.2026
21 Украинският език е измислен
До коментар #19 от "интереса и феса":Също, както македонския. По времето на Руската империя не е имало такъв език. Всички документи, деловодство, литература, всичко е било на руски език. Украинския е измислен е от болшевишките учени.
19:28 08.09.2026
22 Сатана Z
Коментиран от #23
19:28 08.09.2026
23 Колко си жалък
До коментар #22 от "Сатана Z":откраднал ник и лъжещ! Запада никога не е бил такова циганско гето!
Коментиран от #28
19:29 08.09.2026
24 Нема толко жалко
Хехехехе
Извратеняк, сбърканяк и НИЩО Жество!!
Хехехехе
19:29 08.09.2026
25 И ЗА НАЙ-ЗАБЛУДЕНИТЕ БАНДЕРИ
19:29 08.09.2026
26 Главен Инструктор в руската армия
Коментиран от #45
19:32 08.09.2026
27 ПУТИН Е ОБЯСНИЛ НА ДОНИ
Коментиран от #50
19:33 08.09.2026
28 Западът е райска градина
До коментар #23 от "Колко си жалък":Децата на пришълците получават западно образование и шанс за интеграция. Само след едно поколение, те се вливат в западното общество. Западът разбира, за разлика от България, че най-голямото богатство на една страна са хората и ги привлича със своята култура и начин на живот. България ги отблъсква и милиони я напуснаха. Затова Европа е богата, а България бедна.
Коментиран от #35
19:33 08.09.2026
29 Рамбо
19:34 08.09.2026
30 Ами
До коментар #16 от "РФ и Владимир Владимирович Путин":Путин иска нещо което на пръв поглед не чак толкова голямо за обикновените хора,
но на практика това е всичко за тези които наистина управляват запада.
А именно - отстраняване на първопричините за конфликта.
И тук не става въпрос за политическите марионетки.
Коментиран от #37
19:35 08.09.2026
31 Една година преди това
До коментар #2 от "койдазнай":Путин каза, че Русия няма да остави милиони руснаци със забранен майчин език и обявена украинска терористичната операция срещу тях/АТО/.
Какво ЦРУ какви 5 лева?
Коментиран от #38
19:35 08.09.2026
32 Дзак
19:35 08.09.2026
33 Така де
През деня всеки ден има слънчево затъмнение, а през нощта има лунно, благодарение на черните пушеци от изгорялото прехвалено натовско оръжие и техника ударено от руснаците.
19:35 08.09.2026
34 Фелдмаршал Фон Клаузевиц
Не е важно кой е започнал войната.Важно е кой е създал първопричина.
19:37 08.09.2026
35 Не те ли е гнус
До коментар #28 от "Западът е райска градина":да крадеш никове и да лъжеш срещу Русия! Запада никога не е изглеждал толкова жалко като цигански коптор!
19:38 08.09.2026
36 Путин докладва
🤣🤣🤣
19:40 08.09.2026
37 Няма файда от тази опорка
До коментар #30 от "Ами":Първопричината се премести при Путин, успокой се, дишай!
Коментиран от #41, #52
19:42 08.09.2026
38 На кого му пука
До коментар #31 от "Една година преди това":какви си ги е нанаждал Путин. Не е фактор я!
Коментиран от #47
19:43 08.09.2026
39 Украинската хунта са военни престъпници
19:44 08.09.2026
40 Критик
Прилича на типична копейка във Фейса която лъже и пише абсурдни измислици които нямат нищо общо с реалността и фактите .
19:44 08.09.2026
41 Коя опорка
До коментар #37 от "Няма файда от тази опорка":За какво тролиш и се мразиш? Не се мрази. Просто не бъди отпадък да тролиш. Просто е!
19:44 08.09.2026
42 Сатана Z
Коментиран от #48
19:44 08.09.2026
43 Абе то и Митрофснова
Коментиран от #54
19:46 08.09.2026
44 Ксаниба
До коментар #10 от "Путин е единственият":Степно-блатните са ПРОКАЗАТА на Света!
Коментиран от #49
19:46 08.09.2026
45 Дони не вярва
До коментар #26 от "Главен Инструктор в руската армия":на путински сълзи, жалко.
19:46 08.09.2026
46 точкатататата
19:46 08.09.2026
47 Щом тролиш
До коментар #38 от "На кого му пука":Путин е голям фактор. Троленето е дъното. Трябва отчаянието на фашизма да е на предела. 😄
19:47 08.09.2026
48 Дълбоко се съмнявам
До коментар #42 от "Сатана Z":Откъде имаш "разузнавателно инфо"? Руската икономика въпреки войната бележи икономически растеж и Русия може да воюва по този начин до последния украинец.
19:48 08.09.2026
49 Знам, че не е приятно
До коментар #44 от "Ксаниба":за тролея, че Путин е единственият държавник към който тръмп има уважение и респект, но факт! Пред фактите и боговете мълчат! 😄
Коментиран от #53
19:49 08.09.2026
50 Обаче Дони,
До коментар #27 от "ПУТИН Е ОБЯСНИЛ НА ДОНИ":виж ти, му се изсмял.
19:49 08.09.2026
51 Много
Аз бих отличил Горбачов.
Да раздаваш храна на берлинчани май 45та година и 1989та да се свиеш отвъд Одеса.
Това може да го направят само много зле хора
19:50 08.09.2026
52 Ами
До коментар #37 от "Няма файда от тази опорка":Това твърдение е от преди доста време и е на американски професор,
преподавател в Чикагския университет.
Аз просто го преразказвам, тъй като съм съгласен с него.
А и както гледам ... Май е като пророческо.
Коментиран от #58
19:51 08.09.2026
53 От писаницата ти се разбра само,
До коментар #49 от "Знам, че не е приятно":че Тръмп е Бог. Стига бе! 🤣🤣🤣
Коментиран от #57
19:51 08.09.2026
54 И Русия не нападна Украйна
До коментар #43 от "Абе то и Митрофснова":Две области обявиха автономия от репресиите на фашисткият режим в Украйна и поискаха помощ от Русия!
19:51 08.09.2026
55 Има и други
До коментар #10 от "Путин е единственият":Например Си Дзинпин и Ким Чен Ун, накратко авторитарните лидери на ядрени държави които не си поплюват много а перат яки шамари .
Коментиран от #63
19:51 08.09.2026
56 ДОБРЕ ЧЕ СССР ПОСТРОИ МЕТРО
Коментиран от #61
19:52 08.09.2026
57 Ами
До коментар #53 от "От писаницата ти се разбра само,":затова ставаш само за тролене и показване отчаяността на фашизма и падението на запада. 😄
19:52 08.09.2026
58 Недей да преразказваш фейкове
До коментар #52 от "Ами":не си струва.
19:53 08.09.2026
59 Републиканец
Доналд Тръмп си иска своето. САЩ трябва да си получи парите обратно!
19:54 08.09.2026
60 “ огромни ползи и за двете страни”
19:54 08.09.2026
61 Комшиите ти
До коментар #56 от "ДОБРЕ ЧЕ СССР ПОСТРОИ МЕТРО":Добре, че ти построихме навес зад блока, да има къде доживееш.
19:54 08.09.2026
62 Русия
Заради тях е тази война. Кой нормален ще отстъпи вече завладяна територия
19:55 08.09.2026
63 Ами никой освен Путин
До коментар #55 от "Има и други":не е бил ескортиран от Ф35, посрещнат на червен килим и возен в президентската лимузина! Само факти!
19:55 08.09.2026