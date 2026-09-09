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Асен Василев: България има нужда от президент, който няма да говори за независимост, докато изпълнява чужда воля

Асен Василев: България има нужда от президент, който няма да говори за независимост, докато изпълнява чужда воля

9 Септември, 2026 12:06 1 085 70

  • асен василев-
  • президент

На 24 юли 2026 парламентарните групи на Радев и ДПС одобриха бюджет, който замразява доходите, отнема права на работещите и удря бизнеса. Г-жа Йотова го одобри и не наложи вето въпреки аргументите за противоконституционност

Асен Василев: България има нужда от президент, който няма да говори за независимост, докато изпълнява чужда воля - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лидерът на "Продължаваме Промяната" Асен Василев публикува коментар за кандидатурата на Илияна Йотова за президентските избори и част от решенията на правителството "Радев" от юли месец.

"Сигурни ръце и независим глас? Нека видим решенията.

На 22 юли 2026 парламентарните групи на Радев и на ДПС гласуваха въвличането на България във военна операция за първи път от 2003 година насам. Г-жа Йотова одобри. Иран сложи Безмер на картата с военните си цели. 5 години опазихме България от войната, Радев ни вкара в нея за 2 месеца с одобрението на г-жа Йотова.

На 24 юли 2026 парламентарните групи на Радев и ДПС одобриха бюджет, който замразява доходите, отнема права на работещите и удря бизнеса. Г-жа Йотова го одобри и не наложи вето въпреки аргументите за противоконституционност и над 32,000 подписа на български граждани. Към днешна дата всички становища на юристи, Висшия съдебен съвет, Висшия Адвокатски Съвет и Съюза на съдиите в България казват, че разпоредби на бюджета нарушават конституцията. Вместо да защити българските граждани, г-жа Йотова обнародва бюджет, който поставя гражданите на капково напояване, а захранва олигархията с маркуча.

България има нужда от наистина независим президент. От президент, който няма да говори за независимост, докато изпълнява чужда воля и няма да представя страха за разум.

И най-вече от президент, който ще застане на страната на българските граждани и бизнес, а не на страната на олигархията и старата номенклатура на Държавна сигурност.

Нека не им позволим да ни излъжат отново", написа той в своя Фейсбук профил.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ФАКТ

    8 31 Отговор
    Пусулер умира от страх и звъни по 50 пъти на ден на режима в САЩ да пита "Водя ли войната по международното право?" и те му казват "Не, Володя! Нарушаваш международното право. Изтегли си войските". И он ги изтегля. Буахах 🤣🤣🤣😅😅

    Коментиран от #15, #39, #51

    12:07 09.09.2026

  • 2 Асен Василев

    46 12 Отговор
    Аз лазя в краката на Сорос като чистокръвен българин.

    Коментиран от #3

    12:08 09.09.2026

  • 3 Ще те допълня

    51 5 Отговор

    До коментар #2 от "Асен Василев":

    Кандев не може да върже и две правилни изречения. Простотията му се равнява на простотията на Тиквата Борисов.

    Коментиран от #8, #41

    12:09 09.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Овчар

    32 6 Отговор
    На този му е позволено да говори каквото си иска и когато иска..! БИТА КАРТА..!

    12:10 09.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ХРАНИ КУЧЕ ДА ТЕ ЛАЕ

    34 7 Отговор
    ТИЯ РАДЕВ ГИ ИЗВАДИ ОТ НИЩОТО И СЕГА СЕ ВЗЕХА НАСЕРИОЗНО , ГЮРОВ И ТОЙ КАДЪР НА ЙОТОВА.КАК ТАКА СТАНАХА ТОЛКОВА НЕЗАВИСИМИ

    Коментиран от #22

    12:11 09.09.2026

  • 8 КОИТО СИ ПРИЛИЧАТ СЕ ОБИЧАТ

    23 5 Отговор

    До коментар #3 от "Ще те допълня":

    СЛЕД БОРИСОВ НИКОЕ ДЪНО НЕ Е ПОСЛЕДНО

    12:12 09.09.2026

  • 9 ?????

    17 4 Отговор
    Уф.
    Присмяла се кука на криво дърво.

    12:13 09.09.2026

  • 10 Е, няма да позволим

    29 6 Отговор
    ППДБ да ни излъже отново, ползвайки безкрайно некреативните си тролове, които пействат едни и същи постове под всяка статия. Лекето и ченгето са типични представители на жълтопаветните псевдо-демократи, служещи на чужди интереси. Независимостта за тях е мръсна дума.

    12:13 09.09.2026

  • 11 гост

    6 19 Отговор
    Прав е Василев....последните 10 год а и преди това си дъвкал едни идеи и сега да се откажеш от тях е нещо налудничаво,пак ще има юмруци макар и извън кадър...Гюров е човека...

    12:14 09.09.2026

  • 12 Да Асенчо, но

    23 10 Отговор
    България има нужда и от президент, който няма да е като това смотано същество нали?

    Коментиран от #34, #48

    12:14 09.09.2026

  • 13 Киро съм

    14 2 Отговор
    Асен не е гей. Да знаете.

    12:14 09.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Засечте

    20 7 Отговор

    До коментар #1 от "ФАКТ":

    Русия е най- миролюбивата държава в Европа. Тя искаше  два пъти да влезе в Нато. Но не я приеха. Обяснявам защо: Нато се нуждае от враг, иначе съществуването му е безсмислено. Западът иска да разруши Русия и да вземе  богатствата й. 
    Руснаците настъпиха в Украйна, за да избганат нападението на 70-100 хиляди украинците срещу Луганск и Донецк.
    И още на Русия й беше отказана безопасност през последните през 36 г. Това е реалната причина за войната.

    Коментиран от #55

    12:15 09.09.2026

  • 16 панчо

    6 4 Отговор
    чОк ПедаЛ

    12:15 09.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Зеления

    13 7 Отговор
    "Нека не им позволим да ни излъжат отново" - наистина, нека не позволим на ППДБ и Гюров да ни излъжат отново !!!

    12:17 09.09.2026

  • 20 Матей

    9 4 Отговор
    Глупак

    12:17 09.09.2026

  • 21 Айляк

    8 4 Отговор
    Кокоринка хубу да погледне "творенията" на издънката си Благомир Коцев, който безспорно е пак за затвора, па тогава да говори България от какъв президент има нужда.
    Асена е веща по културист Спецов - там да се произнася.

    12:18 09.09.2026

  • 22 Големи

    5 15 Отговор

    До коментар #7 от "ХРАНИ КУЧЕ ДА ТЕ ЛАЕ":

    фалшивини пишете. Асен Василев беше служебен премиер на Плевнелиев. Радев създаде ИТН, но те го изиграха. Те се създадоха сами, защото със знанията 7 уменията от Харвард искаха да оправят икономически България за 4 ри години, но мафията не им позволи. Радев е от мафията, подкрепен от Кремъл и налага колективния путинизъм.

    Коментиран от #35, #42

    12:19 09.09.2026

  • 23 по-голям

    5 5 Отговор
    комуняга от този няма. Категорично с отпаднала необходимост.

    12:19 09.09.2026

  • 24 име

    6 3 Отговор
    Ако приемеме Гяypoв изпълнява своята воля като подписва десет годиншни договори с бандерите, защо България трябва да има президент, който изпълнява не волята на народа, а своята!?

    12:20 09.09.2026

  • 25 Како, Асено!

    3 0 Отговор
    Добре си го казала, ама всички сте зависими!!!!
    Че кой да е?

    12:20 09.09.2026

  • 26 Да го питам тоя

    3 0 Отговор
    Къде е Рашков? Ама много ме вълнува!

    12:22 09.09.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Анонимен

    1 2 Отговор
    Василев ти си с Йотова и Радев громеше Борисов и пеевски а настани истинската червена олигархия директно навсякъде Хахахахаха Поздравления Президенство имало огромна власт и финанси и са безнаказани а Йотова Радев са пожизнени Василев Счупени мадуровки в която европейска държава са къде са забранени бюлетините само в диктаторските държави Василев Поздравления

    12:23 09.09.2026

  • 29 ПЕНКО

    1 0 Отговор
    ... Ру Рад -- БЕ МЕЛЯН ЕДНА СЕДМИЦА В ЦРУ И ПРЪКНА АЗИС ФАСУЛЕВ И ЛИРИК П УТ КОВ --- " И ДНЕС ЙОЩ БЪЛГАРИЯ ЩОМ ПЛЯМПАНЕ ПОДХВАЩА --ШУМИ АДЖЕНТЪТ АЗЕ -- ПЪР ДИ И ИЗПРАЩА --ГОЛЯМАТА ЦРУ ЙСКА СМРАД -ОТ ПЛЯМ ПАМ МЕНТЯ " !!!!!!!!!!!!???

    12:23 09.09.2026

  • 30 Няма, няма за чфууутката Гюров

    5 4 Отговор
    да гласуваме. Не се поти Асенчо. Безмислено е момче. За сооросоидна подлога като Гюров който цял живот на хранилка към "Америка за България" е бил, ама посмъртно нормален българин няма да гласува

    12:23 09.09.2026

  • 31 либерал

    2 1 Отговор
    Да, много точно казано, Но България нямаше нужда от Сглобяването ви с Тиквата и в последствие с Прасето.

    12:23 09.09.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Факти

    1 1 Отговор
    Работата ясна...Пак нема за кого да се гласува, но пък за това ще се гладува!

    12:24 09.09.2026

  • 34 хахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Да Асенчо, но":

    абе защо имаш нотификаций от тему бе глуп@к да не ти харества китайците да те шпионират...

    12:24 09.09.2026

  • 35 име

    3 3 Отговор

    До коментар #22 от "Големи":

    Я вземи да ни обясниш как асанчо и кирчо умното щяха да оправят България икономически за 4г?! Освен брюкселски схеми в стил ваксини, бустери, перки, солари, батерии, затваряне на ТЕЦове, по-скъп ток и газ, нещо друго предложиха ли като икономически мерки? Не броим тегленето на кредити за да вдигаме пенсии и заплати и да си купуват гласовете на пенсионери и държавни служители.

    12:24 09.09.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Деций

    1 2 Отговор
    Смешник,кои са агресорите във войната межди Израел и Ливан, Сирия и Газа,кой е агресора САЩ или Иран!Отрепки наведени!

    12:25 09.09.2026

  • 38 Деций

    2 0 Отговор
    А вашия Кандев чупи тъпомера!

    12:26 09.09.2026

  • 39 Нали я знаете.

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "ФАКТ":

    Кучетата си лаят,... керванът си върви..

    12:27 09.09.2026

  • 40 Лопата Орешник

    3 0 Отговор
    Що не се кандидатира тогава, бобър? Всички по цял ден ми обяснявате от кво имам нужда! Вие имате нужда от едно свежо и реновирано Белене! Да ви освободи трудът едно хубаво!

    12:27 09.09.2026

  • 41 Крокодилът Геня Президент

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ще те допълня":

    той няма да говори, а ще дефилира..

    12:28 09.09.2026

  • 42 ПРЕДИ ТЯХ ЕДИН ЗА 800 ДНИ НИ ОПРАВИ

    1 2 Отговор

    До коментар #22 от "Големи":

    ТИЯ МОЖЕ В ЦЯЛАТА БРЪШЛЯНОВА ЛИГА ДА СА ЗАВЪРШИЛИ И ПАК ДА НЕ СТАВАТ .ИЗЛЪГАХА РАДЕВ В САМОЛЕТА ЗА КИТАЙ ЧЕ ЩЕ ДОКАРАТ ИНВЕСТИЦИИ ОТ ЦЯЛ СВЯТ И ТОЙ ГИ НАРЕЧЕ ШАРЛАТАНИ КАТО РАЗБРА КАКВИ СА

    Коментиран от #65

    12:28 09.09.2026

  • 43 Само да попитам

    4 1 Отговор
    Вероятно този президент според индивида на снимката е Гюров, нали? С дясна ръка Кандев, доказано неграмотен, но гледащ страшно...? Намерил се кой да дава мнение за качества на Президент?!?!

    12:28 09.09.2026

  • 44 Даката

    4 3 Отговор
    По другите новинарски сайтове вървят новини, където САЩ тежко ни обвиняват в прикриването на руски хибридни атаки и дезинформация... в този руски сайт "факти" е така естествено, че тази новина отсъства.
    Ние разполагаме с интернет, не сме крепостни с условен рефлекс, като наш румен радев и илияна йотова.

    Идват избори, мислете много добре за кого ще гласувате... виждате русофилите накъде ни тласкат, не се подлъгвайте по носталгия по младостта ви и руският комунизъм в България... русофилите са безхаберни люде, които ще съсипят България и престъплението което сториха с договора "Боташ" ще ви стори прашинка.

    Коментиран от #49, #52

    12:32 09.09.2026

  • 45 Такъв президент

    2 1 Отговор
    Гарантирано няма да излезе от вашата партия. Поредните политически лъжи от кокорчо.

    12:32 09.09.2026

  • 46 Партията на ЛГБТ

    2 4 Отговор
    Урсулите. Тия още е чудо, че съществуват

    12:32 09.09.2026

  • 47 ьполяав

    2 2 Отговор
    Асане, ти какво точно ни каза бре оцъклен ПП и ДБ педофил??? Гюро глупака дето подписа с надрусания наркоман и бандера фашист Зеленски за 10 да му подарява по 1 милиард евро, ама да ги плати всеки българин от джоба си какво е???Вашата секта педофили много обичате да подарявате, ама да плати всеки българин, а вие нямате и 1 ден нещо да сте работили и да сте произвели, освен грабеж и интриги. Къпахте и Винету от ГЕРБ банкя и ви въртя Шишко на колянце. Друго не сте произвели. Само лапате парите от бюджета. Слава на Господ Иисус Христос намалявате. Намаляват жълтопаветните маймуни дето ви се радват на лъжите и интригите.

    12:33 09.09.2026

  • 48 Чудесно ще е

    0 2 Отговор

    До коментар #12 от "Да Асенчо, но":

    Гюров да каже на жена си, че ще харчи бюджета за приятеля си, а тя да си носи старите обувки и дрехи...и без грим, понеже я обича, естествено.

    12:34 09.09.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 болшевишка пропаганда

    1 1 Отговор
    понеже комунизъма беше много хубаво заради това след като се разпадна половин България се изнесе към лошия запад...

    Коментиран от #64

    12:37 09.09.2026

  • 51 Петроханска рабсодия

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "ФАКТ":

    минует...

    12:38 09.09.2026

  • 52 болшевишка пропаганда

    1 1 Отговор

    До коментар #44 от "Даката":

    понеже комунизъма беше много хубаво заради това след като се разпадна половин България се изнесе към лошия запад...

    12:38 09.09.2026

  • 53 737373737272

    0 0 Отговор
    Празник е - идва от прилагателното празно,а съвременния смисъл -кухо или без съдържание.

    12:38 09.09.2026

  • 54 Жорко

    2 1 Отговор
    Марш гнидо...

    12:40 09.09.2026

  • 55 Смали малко

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Засечте":

    В НАТО се влиза каро подадеш документи това раша никога ме е правила

    Това е най плоската теол лъжа но бай ганьо колко му трябва да го хързулнешш

    12:40 09.09.2026

  • 56 Лицемер и лъжец

    3 1 Отговор
    "И най-вече от президент, който ще застане
    на страната на българските граждани и бизнес,
    а не на страната на олигархията
    и старата номенклатура на Държавна сигурност."
    Че бащата на Гюров, какъв е бе?
    А ти внук на кого си бе?

    12:41 09.09.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Гюрлата

    1 1 Отговор
    АЗ ЩЕ ИЗПЪЛНЯВАМ САМО ВОЛЯТА НА УРСУЛА !

    12:44 09.09.2026

  • 59 Дааа,

    0 1 Отговор
    Особено тоя Кандев.Милиционер с фалшива диплома който не може да каже две думи на кръст.Ама то в БГ.няма проблем.

    12:45 09.09.2026

  • 60 защо

    0 0 Отговор
    Русия, така и така не ни иска ... освен за Коцето, за друг няма🤔

    12:46 09.09.2026

  • 61 Всички там сте антинародни прес--тъпници

    2 0 Отговор
    И слаб--оумни негра--мо-тници, добре че стадото, което ви отглежда и ви пълни гушите е още по- негр--амо-тно и ма--лоу--мно и от вас

    12:55 09.09.2026

  • 62 Откъде

    0 1 Отговор
    Изровиха такава смет?!

    12:56 09.09.2026

  • 63 Иван Иванов

    1 1 Отговор
    Кокорчоооооооо,твоят кандидат Гюров какъв би бил?
    Независим или такъв,от който нищо не зависи.
    Нещастник!!
    Вече имахме веднъж президент-брошка,който пет години,така и меч разбра за какво е там - Чехлю Плевнелиев.
    Втори такъв кеч ни е необходим.

    12:56 09.09.2026

  • 64 Както се изнесохте така се върнахте

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "болшевишка пропаганда":

    А доста и пиизмряхте от тежки болести в малоумния западнал запад от химията и хормоните там, с които ви хранят

    12:57 09.09.2026

  • 65 Ха ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "ПРЕДИ ТЯХ ЕДИН ЗА 800 ДНИ НИ ОПРАВИ":

    най- големият шарлатанин се казва Румен Боташ Радев, който заради любовницата си от енергийния сектор, сключи договора с Боташ и ни загроби. Той е селският и.д.и.о.т. в ЕС. И налага колективния путинизъм с казармената си клика.

    12:57 09.09.2026

  • 66 Гюра е вице на йотова

    0 0 Отговор
    Може и обратно, те са от една партия - антибългарски соросоиди - доказани и в списъците с полезни пре--датели и ид-иоти на посолствоТО

    12:58 09.09.2026

  • 67 АСЯ ЕВРОПЕЙСКА

    1 0 Отговор
    СПОКА АСЕНОВГРАДСКА ФОРТУНАТКА ЙОТОВА ЩЕ ДА Е .ТИ И КИКИ У КЕРЕЧО.

    13:02 09.09.2026

  • 68 Абсурдистан

    0 0 Отговор
    За съжаление Кокорчо е прав. Но пък на стадото не му пука. То за това е стадо. Годините на преход доказаха, че в Българшя не съществува мислеща интелигенция, а нагаждачи. ДС остава на власт.

    13:06 09.09.2026

  • 69 Асене, стига празни приказки

    0 0 Отговор
    Провалихте се с "гръм и трясък"! Сега "прогресивните" гадни хлебарки ще ни душат, докато сами не се продънят. Изобщо не трябваше да стоите нито секунда в рундьовата сбирщина. Никаква съдебна реформа с тия негодници!

    13:07 09.09.2026

  • 70 Нонсенс

    0 0 Отговор
    Ами вашите кандидати са точно такива имам предвид евроатлантическите говорите за демокрация а сте на къса каишка държана от господарите ви от колективния запад!

    13:10 09.09.2026

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