Асен Василев: България има нужда от президент, който няма да говори за независимост, докато изпълнява чужда воля

Лидерът на "Продължаваме Промяната" Асен Василев публикува коментар за кандидатурата на Илияна Йотова за президентските избори и част от решенията на правителството "Радев" от юли месец.
"Сигурни ръце и независим глас? Нека видим решенията.
На 22 юли 2026 парламентарните групи на Радев и на ДПС гласуваха въвличането на България във военна операция за първи път от 2003 година насам. Г-жа Йотова одобри. Иран сложи Безмер на картата с военните си цели. 5 години опазихме България от войната, Радев ни вкара в нея за 2 месеца с одобрението на г-жа Йотова.
На 24 юли 2026 парламентарните групи на Радев и ДПС одобриха бюджет, който замразява доходите, отнема права на работещите и удря бизнеса. Г-жа Йотова го одобри и не наложи вето въпреки аргументите за противоконституционност и над 32,000 подписа на български граждани. Към днешна дата всички становища на юристи, Висшия съдебен съвет, Висшия Адвокатски Съвет и Съюза на съдиите в България казват, че разпоредби на бюджета нарушават конституцията. Вместо да защити българските граждани, г-жа Йотова обнародва бюджет, който поставя гражданите на капково напояване, а захранва олигархията с маркуча.
България има нужда от наистина независим президент. От президент, който няма да говори за независимост, докато изпълнява чужда воля и няма да представя страха за разум.
И най-вече от президент, който ще застане на страната на българските граждани и бизнес, а не на страната на олигархията и старата номенклатура на Държавна сигурност.
Нека не им позволим да ни излъжат отново", написа той в своя Фейсбук профил.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ФАКТ
Коментиран от #15, #39, #51
12:07 09.09.2026
2 Асен Василев
Коментиран от #3
12:08 09.09.2026
3 Ще те допълня
До коментар #2 от "Асен Василев":Кандев не може да върже и две правилни изречения. Простотията му се равнява на простотията на Тиквата Борисов.
Коментиран от #8, #41
12:09 09.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Овчар
12:10 09.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 ХРАНИ КУЧЕ ДА ТЕ ЛАЕ
Коментиран от #22
12:11 09.09.2026
8 КОИТО СИ ПРИЛИЧАТ СЕ ОБИЧАТ
До коментар #3 от "Ще те допълня":СЛЕД БОРИСОВ НИКОЕ ДЪНО НЕ Е ПОСЛЕДНО
12:12 09.09.2026
9 ?????
Присмяла се кука на криво дърво.
12:13 09.09.2026
10 Е, няма да позволим
12:13 09.09.2026
11 гост
12:14 09.09.2026
12 Да Асенчо, но
Коментиран от #34, #48
12:14 09.09.2026
13 Киро съм
12:14 09.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Засечте
До коментар #1 от "ФАКТ":Русия е най- миролюбивата държава в Европа. Тя искаше два пъти да влезе в Нато. Но не я приеха. Обяснявам защо: Нато се нуждае от враг, иначе съществуването му е безсмислено. Западът иска да разруши Русия и да вземе богатствата й.
Руснаците настъпиха в Украйна, за да избганат нападението на 70-100 хиляди украинците срещу Луганск и Донецк.
И още на Русия й беше отказана безопасност през последните през 36 г. Това е реалната причина за войната.
Коментиран от #55
12:15 09.09.2026
16 панчо
12:15 09.09.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Зеления
12:17 09.09.2026
20 Матей
12:17 09.09.2026
21 Айляк
Асена е веща по културист Спецов - там да се произнася.
12:18 09.09.2026
22 Големи
До коментар #7 от "ХРАНИ КУЧЕ ДА ТЕ ЛАЕ":фалшивини пишете. Асен Василев беше служебен премиер на Плевнелиев. Радев създаде ИТН, но те го изиграха. Те се създадоха сами, защото със знанията 7 уменията от Харвард искаха да оправят икономически България за 4 ри години, но мафията не им позволи. Радев е от мафията, подкрепен от Кремъл и налага колективния путинизъм.
Коментиран от #35, #42
12:19 09.09.2026
23 по-голям
12:19 09.09.2026
24 име
12:20 09.09.2026
25 Како, Асено!
Че кой да е?
12:20 09.09.2026
26 Да го питам тоя
12:22 09.09.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Анонимен
12:23 09.09.2026
29 ПЕНКО
12:23 09.09.2026
30 Няма, няма за чфууутката Гюров
12:23 09.09.2026
31 либерал
12:23 09.09.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Факти
12:24 09.09.2026
34 хахаха
До коментар #12 от "Да Асенчо, но":абе защо имаш нотификаций от тему бе глуп@к да не ти харества китайците да те шпионират...
12:24 09.09.2026
35 име
До коментар #22 от "Големи":Я вземи да ни обясниш как асанчо и кирчо умното щяха да оправят България икономически за 4г?! Освен брюкселски схеми в стил ваксини, бустери, перки, солари, батерии, затваряне на ТЕЦове, по-скъп ток и газ, нещо друго предложиха ли като икономически мерки? Не броим тегленето на кредити за да вдигаме пенсии и заплати и да си купуват гласовете на пенсионери и държавни служители.
12:24 09.09.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Деций
12:25 09.09.2026
38 Деций
12:26 09.09.2026
39 Нали я знаете.
До коментар #1 от "ФАКТ":Кучетата си лаят,... керванът си върви..
12:27 09.09.2026
40 Лопата Орешник
12:27 09.09.2026
41 Крокодилът Геня Президент
До коментар #3 от "Ще те допълня":той няма да говори, а ще дефилира..
12:28 09.09.2026
42 ПРЕДИ ТЯХ ЕДИН ЗА 800 ДНИ НИ ОПРАВИ
До коментар #22 от "Големи":ТИЯ МОЖЕ В ЦЯЛАТА БРЪШЛЯНОВА ЛИГА ДА СА ЗАВЪРШИЛИ И ПАК ДА НЕ СТАВАТ .ИЗЛЪГАХА РАДЕВ В САМОЛЕТА ЗА КИТАЙ ЧЕ ЩЕ ДОКАРАТ ИНВЕСТИЦИИ ОТ ЦЯЛ СВЯТ И ТОЙ ГИ НАРЕЧЕ ШАРЛАТАНИ КАТО РАЗБРА КАКВИ СА
Коментиран от #65
12:28 09.09.2026
43 Само да попитам
12:28 09.09.2026
44 Даката
Ние разполагаме с интернет, не сме крепостни с условен рефлекс, като наш румен радев и илияна йотова.
Идват избори, мислете много добре за кого ще гласувате... виждате русофилите накъде ни тласкат, не се подлъгвайте по носталгия по младостта ви и руският комунизъм в България... русофилите са безхаберни люде, които ще съсипят България и престъплението което сториха с договора "Боташ" ще ви стори прашинка.
Коментиран от #49, #52
12:32 09.09.2026
45 Такъв президент
12:32 09.09.2026
46 Партията на ЛГБТ
12:32 09.09.2026
47 ьполяав
12:33 09.09.2026
48 Чудесно ще е
До коментар #12 от "Да Асенчо, но":Гюров да каже на жена си, че ще харчи бюджета за приятеля си, а тя да си носи старите обувки и дрехи...и без грим, понеже я обича, естествено.
12:34 09.09.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 болшевишка пропаганда
Коментиран от #64
12:37 09.09.2026
51 Петроханска рабсодия
До коментар #1 от "ФАКТ":минует...
12:38 09.09.2026
52 болшевишка пропаганда
До коментар #44 от "Даката":понеже комунизъма беше много хубаво заради това след като се разпадна половин България се изнесе към лошия запад...
12:38 09.09.2026
53 737373737272
12:38 09.09.2026
54 Жорко
12:40 09.09.2026
55 Смали малко
До коментар #15 от "Засечте":В НАТО се влиза каро подадеш документи това раша никога ме е правила
Това е най плоската теол лъжа но бай ганьо колко му трябва да го хързулнешш
12:40 09.09.2026
56 Лицемер и лъжец
на страната на българските граждани и бизнес,
а не на страната на олигархията
и старата номенклатура на Държавна сигурност."
Че бащата на Гюров, какъв е бе?
А ти внук на кого си бе?
12:41 09.09.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Гюрлата
12:44 09.09.2026
59 Дааа,
12:45 09.09.2026
60 защо
12:46 09.09.2026
61 Всички там сте антинародни прес--тъпници
12:55 09.09.2026
62 Откъде
12:56 09.09.2026
63 Иван Иванов
Независим или такъв,от който нищо не зависи.
Нещастник!!
Вече имахме веднъж президент-брошка,който пет години,така и меч разбра за какво е там - Чехлю Плевнелиев.
Втори такъв кеч ни е необходим.
12:56 09.09.2026
64 Както се изнесохте така се върнахте
До коментар #50 от "болшевишка пропаганда":А доста и пиизмряхте от тежки болести в малоумния западнал запад от химията и хормоните там, с които ви хранят
12:57 09.09.2026
65 Ха ха ха
До коментар #42 от "ПРЕДИ ТЯХ ЕДИН ЗА 800 ДНИ НИ ОПРАВИ":най- големият шарлатанин се казва Румен Боташ Радев, който заради любовницата си от енергийния сектор, сключи договора с Боташ и ни загроби. Той е селският и.д.и.о.т. в ЕС. И налага колективния путинизъм с казармената си клика.
12:57 09.09.2026
66 Гюра е вице на йотова
12:58 09.09.2026
67 АСЯ ЕВРОПЕЙСКА
13:02 09.09.2026
68 Абсурдистан
13:06 09.09.2026
69 Асене, стига празни приказки
13:07 09.09.2026
70 Нонсенс
13:10 09.09.2026