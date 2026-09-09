Асен Василев: България има нужда от президент, който няма да говори за независимост, докато изпълнява чужда воля

Лидерът на "Продължаваме Промяната" Асен Василев публикува коментар за кандидатурата на Илияна Йотова за президентските избори и част от решенията на правителството "Радев" от юли месец.

"Сигурни ръце и независим глас? Нека видим решенията.

На 22 юли 2026 парламентарните групи на Радев и на ДПС гласуваха въвличането на България във военна операция за първи път от 2003 година насам. Г-жа Йотова одобри. Иран сложи Безмер на картата с военните си цели. 5 години опазихме България от войната, Радев ни вкара в нея за 2 месеца с одобрението на г-жа Йотова.

На 24 юли 2026 парламентарните групи на Радев и ДПС одобриха бюджет, който замразява доходите, отнема права на работещите и удря бизнеса. Г-жа Йотова го одобри и не наложи вето въпреки аргументите за противоконституционност и над 32,000 подписа на български граждани. Към днешна дата всички становища на юристи, Висшия съдебен съвет, Висшия Адвокатски Съвет и Съюза на съдиите в България казват, че разпоредби на бюджета нарушават конституцията. Вместо да защити българските граждани, г-жа Йотова обнародва бюджет, който поставя гражданите на капково напояване, а захранва олигархията с маркуча.

България има нужда от наистина независим президент. От президент, който няма да говори за независимост, докато изпълнява чужда воля и няма да представя страха за разум.

И най-вече от президент, който ще застане на страната на българските граждани и бизнес, а не на страната на олигархията и старата номенклатура на Държавна сигурност.

Нека не им позволим да ни излъжат отново", написа той в своя Фейсбук профил.