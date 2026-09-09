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Джъд Тръмп: Пътят към върха в снукъра е осеян с предизвикателства

Джъд Тръмп: Пътят към върха в снукъра е осеян с предизвикателства

9 Септември, 2026 12:11 450 1

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Шампионът от 2019 г. откровено за трудностите и радостите в професионалния снукър

Джъд Тръмп: Пътят към върха в снукъра е осеян с предизвикателства - 1
Снимка: shutterstock.com
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Джъд Тръмп, един от най-ярките таланти на световния снукър, стартира участието си на English Open с категорична победа – 4:0 срещу Джордан Браун в Брентууд. С впечатляващи брейкове от 87 и 68 точки, 37-годишният англичанин демонстрира класата си и даде заявка за силно представяне в турнира. Следващото предизвикателство пред него ще бъде сблъсъкът с Ашли Карти.

Тръмп започна сезона ударно, като триумфира на престижния Shanghai Masters. Въпреки това, неотдавна той отстъпи лидерската позиция в световната ранглиста на новия шампион от „Крусибъл“ – Джао Синтонг. Миналата седмица разочарованието бе осезаемо, след като Тръмп отпадна на полуфиналите на British Open, губейки с 3:6 от бъдещия шампион Джак Джоунс.

В откровено интервю след последната си победа, Тръмп сподели, че успехът в снукъра е рядко удоволствие. „В този спорт, девет от десет пъти се прибираш у дома разочарован. Трудните моменти са много повече от хубавите“, признава той. Според него, само седмица, завършила с трофей, може да се нарече истински успешна.

„Сезонът е изключително натоварен – почти всяка седмица сме на масата. Важно е да пестиш сили и да преминаваш през ранните кръгове с лекота“, разкрива Тръмп. Той не крие, че понякога усеща, че не показва най-добрата си игра, което води до допълнително разочарование. Въпреки това, шампионът е категоричен, че се справя все по-добре с напрежението и трудностите.

С 31 ранкинг титли зад гърба си, Джъд Тръмп остава сред фаворитите за нови отличия.


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