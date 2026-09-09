Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Експерт: Българските ученици не ходят на училище, а ходят до училище

Експерт: Българските ученици не ходят на училище, а ходят до училище

9 Септември, 2026 10:21 727 25

  • pisa-
  • георги стайков-
  • образование

Резултатите от PISA показват сериозни проблеми в българското образование

Експерт: Българските ученици не ходят на училище, а ходят до училище - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Изследването PISA показва, че има един съществен проблем в българското образование. Не че не сме го знаели, но сега имаме данни за този проблем. Това е дисциплината. Оказва се, че един от големите проблеми е, че българските ученици не ходят на училище, а ходят до училище. И голяма част от тях не влизат в часовете, които ги затрудняват – респективно математика, български език и литература, английски език. Това заяви в „Денят започва“ по БНТ експертът в Института по образование на МОН Георги Стайков. По думите му около 40% от учениците посочват, че при възможност не посещават часовете, които са им трудни.

д-р Георги Стайков, главен експерт в Института по образование на МОН: „Не би трябвало да има деца, които да нямат познания по математика или по литература. Всяко дете може да се справи с учебния материал и всяко дете може да стигне поне до базови знания, а оттам да се надгражда. Същността на образователните системи, които са най-добри по света, е, че те не оставят нито едно дете назад.“

Според Стайков един от основните проблеми е и неравенството между училищата.

д-р Георги Стайков, главен експерт в Института по образование на МОН: „Ако си в добро училище, ще получиш добро образование. Ако си в лошо училище, ще имаш, разбира се, големи проблеми. Целта на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие е училището, което е най-близо до семейството, да бъде и най-доброто училище. Тоест да няма такава разлика между отделните училища и резултатите на децата.“

Той обърна внимание и на дисциплината в клас. 42% от българските ученици заявяват, че в часовете по природни науки е шумно и не могат да се съсредоточат. По думите му отговорността за образованието не е само на учителите.

д-р Георги Стайков, главен експерт в Института по образование на МОН: „Ако едно време 70% от родителите са се интересували от това какво прави детето в училище, сега процентът е 60%. Така че това е тяхната отговорност – тяхната като родители и тази на учителите.“

Той посочи, че според Андреас Шлайхер, един от създателите на PISA, само въпросът към детето „Какво прави днес в училище?“ може да подобри представянето му, а интересът към учебния материал и домашните работи води до още по-добри резултати. Според експерта българското образование трябва да се отдалечи от механичното зубрене.

„Вече фактите са навсякъде. Въпросът е как децата интерпретират тези факти, как боравят с тях и могат ли да ги приложат в живота“, каза Стайков.

Като пример той посочи задачи от PISA, при които учениците трябва да използват математически знания в реална житейска ситуация.

„Децата трябва тези факти да ги минат през житейска ситуация, да създадат връзката между тези факти и да вземат обосновано решение“, обобщи Георги Стайков.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    7 1 Отговор
    Вчера 9000 на поправителни.Днес още толкова.

    10:24 09.09.2026

  • 2 ШЕФА

    8 0 Отговор
    Ето това е НАЙ ТОЧНОТО изказване за българското Сор.... училище което не е на 100 % вярно,а на 1000 %

    10:24 09.09.2026

  • 3 честен ционист

    8 0 Отговор
    Децата усещат, че им промиват мозъците с ненужни глупости в тия НПО школа и ходят до училище и после по кафенетата.

    10:25 09.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 българина

    10 1 Отговор
    първия проблем е изучаването на бг език, който в опрделени немалки Райни не се практикува изобщо, какво остава и да учат на него! не може родени тук деца да фъфлят на български! а се стигна дотук откакто НПО та и две посолства влязоха открито в МОН

    10:28 09.09.2026

  • 6 бъдещ родител

    6 2 Отговор
    Ако съм родител на дете, на което му преподават някакви гряантоеди политкоректни пропаганди за хомосексуализъм и педофилия, аз лично ще му забраня да ходи на училище.

    10:28 09.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Българките учители

    9 0 Отговор
    спряха да учат а само преподават.

    Коментиран от #11

    10:29 09.09.2026

  • 9 Кака Наска Байонурова

    0 4 Отговор
    В никое училище няма да викажат истината, че Земята е ПЛОСКА. Това означава, че функцията на училищата е просто да правят глупави вашите деца.

    Коментиран от #10

    10:29 09.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 честен ционист

    7 0 Отговор

    До коментар #8 от "Българките учители":

    Това е така, защото Кирчо и Кокорчо прокараха промени в Закона за образованието, като вече се допускат да стават преподаватели хора без педагогическо образование. Може до вчера да си бил някакъв активист на организация за равни права с животните и утре да те направят даскал на невръстни дечурлига.

    10:32 09.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Даскала

    5 0 Отговор
    Проблемите в едно училище идват от директора. Ако е слаботоков и невменяем няма оправия. За справка основно училище Антон Страшимиров гр. Варна.

    10:36 09.09.2026

  • 14 Слушай ме като ти говоря

    4 2 Отговор
    Ако учителите са изостанали глупави,на какво да научат новото поколение?На децата им е тъпо.

    10:37 09.09.2026

  • 15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 0 Отговор
    Въпрос от Ваньо в седми клас:
    - Тате, защо един учител не може да научи и преподава материала по всички предмети,
    а аз трябва да мога да го науча🤔❓

    10:38 09.09.2026

  • 16 Какъв експерт си

    4 0 Отговор
    щом не разбираш "къде е заровено кучето"? Боклук!

    10:38 09.09.2026

  • 17 Чорбара

    6 1 Отговор
    А,учителите само си издикламират урока и пият за заплати.

    10:41 09.09.2026

  • 18 Исторически парк

    5 2 Отговор
    37 чалгаризация и 20 години гербаризация - видими резултати!

    10:42 09.09.2026

  • 19 Поправка

    2 0 Отговор
    В ЕС българските ученици не ходят на училище, а ходят до училище

    10:43 09.09.2026

  • 20 Лекар

    1 4 Отговор
    Аз завърших медицина с чатгпт като го карах да ми обяснява разбираемо темите и изобщо не съм стъпвал на лекции

    Коментиран от #24

    10:43 09.09.2026

  • 21 Учител

    4 0 Отговор
    С такива родители, такива резултати

    10:44 09.09.2026

  • 22 така, така

    2 0 Отговор
    Докато четях материала, не ме напусна усещането, че тоя търси оправдания за цялата несъстоятелност на организацията на учебния процес в България. Няма как учителите да са ОК, но децата да са функционално неграмотни. Като правило, хората не се раждат лишени от ментални възможности, но някой трябва да развие потенциала на тези възможности.
    Безхаберието, което цари в образувателната ни система дава единствено възможните резултати. Има толкова много пробойни в тая система, че направо да ти е тъжно за бъдещето.
    Винаги е ефективно да се започне със заплащането, някак най-силно мотивира към действия. Следващия път, когато даскалите искат по-високи възнаграждения нека първо видят какъв е продукта, за който обществото трябва да им плаща. Ако аз системно не си свършвам работата и давам брак, то работодателя закономерно ще ме уволни. Кой държи сметка за качеството на труда на учителите, или на тях им плащаме само за присъствие в час? Крайно време е, парите да бъдат обвързани с резултатите - слаби познания си предал, ниска заплата, както и обратното, ако учениците ти се справят над средното ниво, то висока заплата.

    10:50 09.09.2026

  • 23 Повечето ученици са сингянини вече

    1 0 Отговор
    Нищо не става от тях освен препарати за миене на ръце

    10:52 09.09.2026

  • 24 6135

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Лекар":

    Кажи къде работиш, че хората да не идват при теб!

    Коментиран от #25

    10:53 09.09.2026

  • 25 Доктор

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "6135":

    Работя в моргата

    11:03 09.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове