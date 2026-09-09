Експерт: Българските ученици не ходят на училище, а ходят до училище

Изследването PISA показва, че има един съществен проблем в българското образование. Не че не сме го знаели, но сега имаме данни за този проблем. Това е дисциплината. Оказва се, че един от големите проблеми е, че българските ученици не ходят на училище, а ходят до училище. И голяма част от тях не влизат в часовете, които ги затрудняват – респективно математика, български език и литература, английски език. Това заяви в „Денят започва“ по БНТ експертът в Института по образование на МОН Георги Стайков. По думите му около 40% от учениците посочват, че при възможност не посещават часовете, които са им трудни.
д-р Георги Стайков, главен експерт в Института по образование на МОН: „Не би трябвало да има деца, които да нямат познания по математика или по литература. Всяко дете може да се справи с учебния материал и всяко дете може да стигне поне до базови знания, а оттам да се надгражда. Същността на образователните системи, които са най-добри по света, е, че те не оставят нито едно дете назад.“
Според Стайков един от основните проблеми е и неравенството между училищата.
д-р Георги Стайков, главен експерт в Института по образование на МОН: „Ако си в добро училище, ще получиш добро образование. Ако си в лошо училище, ще имаш, разбира се, големи проблеми. Целта на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие е училището, което е най-близо до семейството, да бъде и най-доброто училище. Тоест да няма такава разлика между отделните училища и резултатите на децата.“
Той обърна внимание и на дисциплината в клас. 42% от българските ученици заявяват, че в часовете по природни науки е шумно и не могат да се съсредоточат. По думите му отговорността за образованието не е само на учителите.
д-р Георги Стайков, главен експерт в Института по образование на МОН: „Ако едно време 70% от родителите са се интересували от това какво прави детето в училище, сега процентът е 60%. Така че това е тяхната отговорност – тяхната като родители и тази на учителите.“
Той посочи, че според Андреас Шлайхер, един от създателите на PISA, само въпросът към детето „Какво прави днес в училище?“ може да подобри представянето му, а интересът към учебния материал и домашните работи води до още по-добри резултати. Според експерта българското образование трябва да се отдалечи от механичното зубрене.
„Вече фактите са навсякъде. Въпросът е как децата интерпретират тези факти, как боравят с тях и могат ли да ги приложат в живота“, каза Стайков.
Като пример той посочи задачи от PISA, при които учениците трябва да използват математически знания в реална житейска ситуация.
„Децата трябва тези факти да ги минат през житейска ситуация, да създадат връзката между тези факти и да вземат обосновано решение“, обобщи Георги Стайков.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
10:24 09.09.2026
2 ШЕФА
10:24 09.09.2026
3 честен ционист
10:25 09.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 българина
10:28 09.09.2026
6 бъдещ родител
10:28 09.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Българките учители
Коментиран от #11
10:29 09.09.2026
9 Кака Наска Байонурова
Коментиран от #10
10:29 09.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 честен ционист
До коментар #8 от "Българките учители":Това е така, защото Кирчо и Кокорчо прокараха промени в Закона за образованието, като вече се допускат да стават преподаватели хора без педагогическо образование. Може до вчера да си бил някакъв активист на организация за равни права с животните и утре да те направят даскал на невръстни дечурлига.
10:32 09.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Даскала
10:36 09.09.2026
14 Слушай ме като ти говоря
10:37 09.09.2026
15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
- Тате, защо един учител не може да научи и преподава материала по всички предмети,
а аз трябва да мога да го науча🤔❓
10:38 09.09.2026
16 Какъв експерт си
10:38 09.09.2026
17 Чорбара
10:41 09.09.2026
18 Исторически парк
10:42 09.09.2026
19 Поправка
10:43 09.09.2026
20 Лекар
Коментиран от #24
10:43 09.09.2026
21 Учител
10:44 09.09.2026
22 така, така
Безхаберието, което цари в образувателната ни система дава единствено възможните резултати. Има толкова много пробойни в тая система, че направо да ти е тъжно за бъдещето.
Винаги е ефективно да се започне със заплащането, някак най-силно мотивира към действия. Следващия път, когато даскалите искат по-високи възнаграждения нека първо видят какъв е продукта, за който обществото трябва да им плаща. Ако аз системно не си свършвам работата и давам брак, то работодателя закономерно ще ме уволни. Кой държи сметка за качеството на труда на учителите, или на тях им плащаме само за присъствие в час? Крайно време е, парите да бъдат обвързани с резултатите - слаби познания си предал, ниска заплата, както и обратното, ако учениците ти се справят над средното ниво, то висока заплата.
10:50 09.09.2026
23 Повечето ученици са сингянини вече
10:52 09.09.2026
24 6135
До коментар #20 от "Лекар":Кажи къде работиш, че хората да не идват при теб!
Коментиран от #25
10:53 09.09.2026
25 Доктор
До коментар #24 от "6135":Работя в моргата
11:03 09.09.2026